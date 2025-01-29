Артиллерийский удар управляемым боеприпасом "Copperhead" по бетонным укрытиям оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО
Украинские артиллеристы уничтожили бетонное укрытие оккупантов на Херсонщине высокоточным снарядом "Copperhead".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Артиллерийский удар управляемым боеприпасом Copperhead по бетонным укрытиям п#даров на ВТ", - отмечается в комментарии к видео.
M712 Copperhead - высокоточный корректируемый артиллерийский снаряд калибра 155 мм с лазерным наведением на конечном участке траектории полета. Предназначен для уничтожения укреплений и бронетехники. При благоприятных условиях отклонение от цели может не превышать нескольких сантиметров. Первый высокоточный артиллерийский боеприпас. Несмотря на то, что снаряд несколько длиннее обычных артиллерийских снарядов такого калибра, может быть использован из различных артиллерийских установок, в частности M114, M109, M198, M777 и CAESAR. Минимальная дальность до цели не менее 3 км, максимальная - не более 16 км. В ноябре 2024 года появилась информация о применении ВСУ M712 Copperhead во время боевых действий в Курской области.
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снаряду з лазерним напівактивним самонаведенням. Його назва "Барвінок", що є оновленою версією ********** під відомим ім'ям "Квітник"
нічим НЕ поступається Коперхеду, ціна - 50 000 у.е.
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а щоб було ефективно, то цього добра має бути дохреніще і що трішки
В 2008 году снаряд был направлен на государственные испытания[4]. По состоянию на начало октября 2008 года, стоимость одного снаряда составляла 200 тыс. гривен[3].
В сентябре 2012 года снаряд испытали в ходе учений «Перспектива-2012» (проходивших с 18 сентября по 4 октября 2012 года). В дальнейшем, осенью 2012 года для проведения завершающего этапа государственных испытаний были проведены практические стрельбы на базе Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного. Стрельбы выполняли офицерский состав и наиболее подготовленные военнослужащие 55-й бригадной отдельной артиллерийской группы 72-й отдельной механизированной бригады украинской армии.
По результатам испытаний 6 декабря 2012 снаряд был принят на вооружение[8]
В 2013 году ГП НПК «Прогресс» было начато серийное производство 152-мм снаряда «Квітник»[9]. Развивать производство планировалось совместно с Польским предприятием «Польский оборонный холдинг». Кооперация с Польшей позволила бы Украине выйти на рынок НАТО[6].
16 июня 2014 года президент Украины П. А. Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в сфере ВПК[10]. В конце ноября 2014 года руководитель управления планирования вооружённых сил Украины полковник Владислав Шостак сообщил, что от производства артиллерийского снаряда «Квітник» пришлось отказаться, поскольку 70 % комплектующих для снаряда поступало из России[11].
По состоянию на начало апреля 2015 года, ГК «Укроборонпром» продолжал поиск поставщиков компонентов, необходимых для производства 152-мм снарядов «Квитник» для вооружённых сил Украины[12].
В октябре 2017 во время международной выставки «Оружие и Безопасность-2017» ГП НПК «Прогресс» впервые представило управляемый артиллерийский снаряд с лазерным полуактивным самонаведением калибра 152/155 мм «Квитник», изготовленный без российских комплектующих[13]. 17 декабря 2018 года было объявлено, что работы над 152-мм вариантом снаряда завершены и возможно начать его серийное производство[14].
фото точності тут:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kerovanij_barvinok_gotujut_do_viprobuvan-1541.html
ми не з неї стріляємо... ми або продали або просрали...
ну, як байрактари, щоб надалі купувати в рази дорожче
а стріляємо тими снарядами які нам дали сша, які вони випускалися з 1978 року і яких тепер не виробляють
а щоб було ефективно, то цього добра має бути дохреніще і що трішки
А чтобы было дохренища и больше, то напомните мне, за кого проглосовал мудрый нарид в 2019 году? Напомню, что 17 декабря 2018 года было объявлено, что работы над 152-мм вариантом снаряда завершены и возможно начать его серийное производство
голосував за пороха...
але який куй мене чув???
і я не про пацанів....
я про таких як я, 60+-
всі **** були за зе...
маємо що заслужили