Артиллерийский удар управляемым боеприпасом "Copperhead" по бетонным укрытиям оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили бетонное укрытие оккупантов на Херсонщине высокоточным снарядом "Copperhead".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Артиллерийский удар управляемым боеприпасом Copperhead по бетонным укрытиям п#даров на ВТ", - отмечается в комментарии к видео.

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M712 Copperhead - высокоточный корректируемый артиллерийский снаряд калибра 155 мм с лазерным наведением на конечном участке траектории полета. Предназначен для уничтожения укреплений и бронетехники. При благоприятных условиях отклонение от цели может не превышать нескольких сантиметров. Первый высокоточный артиллерийский боеприпас. Несмотря на то, что снаряд несколько длиннее обычных артиллерийских снарядов такого калибра, может быть использован из различных артиллерийских установок, в частности M114, M109, M198, M777 и CAESAR. Минимальная дальность до цели не менее 3 км, максимальная - не более 16 км. В ноябре 2024 года появилась информация о применении ВСУ M712 Copperhead во время боевых действий в Курской области.

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