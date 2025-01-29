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Артиллерийский удар управляемым боеприпасом "Copperhead" по бетонным укрытиям оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили бетонное укрытие оккупантов на Херсонщине высокоточным снарядом "Copperhead".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Артиллерийский удар управляемым боеприпасом Copperhead по бетонным укрытиям п#даров на ВТ", - отмечается в комментарии к видео.

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Также читайте: Оккупанты ударили дроном по Антоновке: погиб мужчина

M712 Copperhead - высокоточный корректируемый артиллерийский снаряд калибра 155 мм с лазерным наведением на конечном участке траектории полета. Предназначен для уничтожения укреплений и бронетехники. При благоприятных условиях отклонение от цели может не превышать нескольких сантиметров. Первый высокоточный артиллерийский боеприпас. Несмотря на то, что снаряд несколько длиннее обычных артиллерийских снарядов такого калибра, может быть использован из различных артиллерийских установок, в частности M114, M109, M198, M777 и CAESAR. Минимальная дальность до цели не менее 3 км, максимальная - не более 16 км. В ноябре 2024 года появилась информация о применении ВСУ M712 Copperhead во время боевых действий в Курской области.

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Автор: 

война (1401) оружие (10257) артиллерия (644) Херсонская область (4870)


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Топ комментарии
+14
Аплодую стоячі. Скоріше би ці підари забирались з нашого лівого берега, бажано в мішках.
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29.01.2025 14:07
+3
Нехай сцюцця!
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29.01.2025 14:07
+3
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29.01.2025 15:01
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Аплодую стоячі. Скоріше би ці підари забирались з нашого лівого берега, бажано в мішках.
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29.01.2025 14:07 Ответить
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29.01.2025 15:01 Ответить
Міністерство оборони України та вітчизняний виробник керованих артснарядів - державне підприємство Науково-виробничий комплекс "Прогрес" (м.Ніжин) дійшли згоди щодо пришвидшення робіт з прийняття на озброєння української армії нового засобу враження -

снаряду з лазерним напівактивним самонаведенням. Його назва "Барвінок", що є оновленою версією ********** під відомим ім'ям "Квітник"

нічим НЕ поступається Коперхеду, ціна - 50 000 у.е.

.
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29.01.2025 18:15 Ответить
ціна - 50 000 у.е. - M712 Copperhead, чи "Квітник" ???
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29.01.2025 18:58 Ответить
Нехай сцюцця!
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29.01.2025 14:07 Ответить
"....Туго Маш..." От це "ЗАЛІК"!
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29.01.2025 14:08 Ответить
Гарна цяцка. Але питання: 1) скільки постріл коштує? 2) скільки пострілів на місяць можуть виробляти?
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29.01.2025 14:21 Ответить
"У 2018 році США передали збройним силам Лівану 827 снарядів Copperhead "
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29.01.2025 14:55 Ответить
виглядає ефектно
а щоб було ефективно, то цього добра має бути дохреніще і що трішки
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29.01.2025 14:39 Ответить
Первые наработки по снаряду появились в ходе работ над созданным в СССР снаряду "Краснополь"[6], для которого «Прогрессом» изготовлялась полуактивная головка наведения. Готовый украинский снаряд впервые был продемонстрирован на международной оружейной выставке IDEX-2001[7].

В 2008 году снаряд был направлен на государственные испытания[4]. По состоянию на начало октября 2008 года, стоимость одного снаряда составляла 200 тыс. гривен[3].

В сентябре 2012 года снаряд испытали в ходе учений «Перспектива-2012» (проходивших с 18 сентября по 4 октября 2012 года). В дальнейшем, осенью 2012 года для проведения завершающего этапа государственных испытаний были проведены практические стрельбы на базе Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного. Стрельбы выполняли офицерский состав и наиболее подготовленные военнослужащие 55-й бригадной отдельной артиллерийской группы 72-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

По результатам испытаний 6 декабря 2012 снаряд был принят на вооружение[8]

В 2013 году ГП НПК «Прогресс» было начато серийное производство 152-мм снаряда «Квітник»[9]. Развивать производство планировалось совместно с Польским предприятием «Польский оборонный холдинг». Кооперация с Польшей позволила бы Украине выйти на рынок НАТО[6].

16 июня 2014 года президент Украины П. А. Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в сфере ВПК[10]. В конце ноября 2014 года руководитель управления планирования вооружённых сил Украины полковник Владислав Шостак сообщил, что от производства артиллерийского снаряда «Квітник» пришлось отказаться, поскольку 70 % комплектующих для снаряда поступало из России[11].

По состоянию на начало апреля 2015 года, ГК «Укроборонпром» продолжал поиск поставщиков компонентов, необходимых для производства 152-мм снарядов «Квитник» для вооружённых сил Украины[12].

В октябре 2017 во время международной выставки «Оружие и Безопасность-2017» ГП НПК «Прогресс» впервые представило управляемый артиллерийский снаряд с лазерным полуактивным самонаведением калибра 152/155 мм «Квитник», изготовленный без российских комплектующих[13]. 17 декабря 2018 года было объявлено, что работы над 152-мм вариантом снаряда завершены и возможно начать его серийное производство[14].
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29.01.2025 16:02 Ответить
повний аналог Коперхеда
фото точності тут:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kerovanij_barvinok_gotujut_do_viprobuvan-1541.html
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29.01.2025 18:17 Ответить
добре що Ви так добре знаєте історію зброї ссср та України але.
ми не з неї стріляємо... ми або продали або просрали...
ну, як байрактари, щоб надалі купувати в рази дорожче
а стріляємо тими снарядами які нам дали сша, які вони випускалися з 1978 року і яких тепер не виробляють
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29.01.2025 18:59 Ответить
виглядає ефектно
а щоб було ефективно, то цього добра має бути дохреніще і що трішки

А чтобы было дохренища и больше, то напомните мне, за кого проглосовал мудрый нарид в 2019 году? Напомню, что 17 декабря 2018 года было объявлено, что работы над 152-мм вариантом снаряда завершены и возможно начать его серийное производство
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29.01.2025 19:17 Ответить
я глотку рвав проти зе
голосував за пороха...
але який куй мене чув???
і я не про пацанів....
я про таких як я, 60+-
всі **** були за зе...
маємо що заслужили
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29.01.2025 19:23 Ответить
Оце лівий берег Дніпра - і як рашисти, під постійними обстрілами побудували бетоні укріплення? Га, зеленский.
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29.01.2025 21:39 Ответить
 
 