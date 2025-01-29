РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4721 посетитель онлайн
Новости
1 969 3

Суд ЕС отказался отменить санкции против зятя Лаврова

Суд ЄС відмовився зняти санкції із зятя Лаврова Винокурова

Суд ЕС в Люксембурге решил не снимать санкции с предпринимателя Александра Винокурова, женатого на дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Винокуров просил судей признать поданный им иск о снятии санкций обоснованным, и отменить решение Совета ЕС о введении в отношении него ограничительных мер за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Также он просил обязать Совет ЕС оплатить все расходы, связанные с рассмотрением.

Истец утверждал, что санкции в отношении него были введены незаконно, что Совет ЕС допустил ошибку в своей оценке, а кроме того, нарушил принцип пропорциональности.

Читайте: ЕС готовит санкции против экс-нардепа Андрея Деркача и шахматиста Сергея Карякина

Зять Лаврова является президентом компании Marathon Group и главным акционером торговой сети "Магнит".

Издание напоминает, что Винокуров был одним из участников встречи, которую диктатор Владимир Путин провел с представителями российского бизнеса 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В официальных документах ЕС Александр Винокуров обозначен как "предприниматель, занимающийся деятельностью в секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник дохода для правительства РФ".

Также читайте: ЕС и США будут способствовать достижению справедливого мира в Украине, а не ее поражению, - МИД Италии

Автор: 

Лавров Сергей (2324) россия (96095) санкции (11438) Евросоюз (17264)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кінь та віслюк
якесь животеоводство
показать весь комментарий
29.01.2025 15:12 Ответить
На фото лавров вигляда як кіса воробьянінов такий же тупувато нагловатий вигляд має
показать весь комментарий
29.01.2025 15:20 Ответить
У зятька там ого-го, раз кобилицю пойобує.
показать весь комментарий
29.01.2025 15:34 Ответить
 
 