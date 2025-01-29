Суд ЕС отказался отменить санкции против зятя Лаврова

Суд ЕС в Люксембурге решил не снимать санкции с предпринимателя Александра Винокурова, женатого на дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Винокуров просил судей признать поданный им иск о снятии санкций обоснованным, и отменить решение Совета ЕС о введении в отношении него ограничительных мер за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Также он просил обязать Совет ЕС оплатить все расходы, связанные с рассмотрением.

Истец утверждал, что санкции в отношении него были введены незаконно, что Совет ЕС допустил ошибку в своей оценке, а кроме того, нарушил принцип пропорциональности.

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Зять Лаврова является президентом компании Marathon Group и главным акционером торговой сети "Магнит".

Издание напоминает, что Винокуров был одним из участников встречи, которую диктатор Владимир Путин провел с представителями российского бизнеса 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В официальных документах ЕС Александр Винокуров обозначен как "предприниматель, занимающийся деятельностью в секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник дохода для правительства РФ".

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