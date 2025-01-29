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Перед полномасштабным вторжением США отказались помогать оружием. Мы остались сами, - Зеленский

Зеленський розповів, як США відмовили Україні у зброї перед 24 лютого

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты отказались передавать Украине вооружение перед полномасштабным вторжением России.

Об этом глава государства заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, перед большим вторжением России он лично попросил бывшего президента США Джо Байдена и его команду принять превентивные действия, например ввести санкции против России в ответ на наращивание ее войск у границ Украины.

Зеленский также просил оружие, однако, по его словам, ему сказали, что его предоставят, только "если" Россия вторгнется.

Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, но они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты, как на лидера. Итак, во время большого вторжения, украинцы остались сами, а мы воевали сами", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина надеется, что Трамп не допустит, чтобы мирное соглашение осталось просто "бумажкой", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) оружие (10257) США (27090) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+83
Б Р Е Ш Е ! ! !
Блінкен заявив, що Вашингтон мусив переконатися, що Україна за кілька місяців до вторгнення мала озброєння, необхідне їй для самооборони.
"Ми переконалися, що задовго до того, як відбулася російська агресія, починаючи з вересня, а потім знову з грудня, ми непомітно доставили Україні багато зброї, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для самооборони, такі речі, як Stinger, Javelin, які відіграли важливу роль у тому, щоб не дати Росії захопити Київ, захопити країну, стерти її з карти і справді відкинути росіян назад", - розповів голова Держдепу.

"21 січня міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили виділення Україні партії зброї (протитанкові і зенітні комплекси «Джавелін» і «Стінгер») після отримання дозволу від США. "
Крім того 16 листопада міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес відвідав Київ. Як повідомляє таблоїд Daily Mirror, у Сполученому Королівстві для передачі Україні сформовано зведений підрозділ швидкого реагування з близько 600 бійців."
Вгадайте з одного разу, чому британський зведений корпус не попав до України.
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29.01.2025 15:10
+77
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29.01.2025 15:16
+58
Ну вот уже не пи@дел бы уже так тупо. Он реально считает людей рыбками гуппи без памяти? Гнида смарагдовая
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29.01.2025 15:11
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Что он трындит ? Мразь.....россияне тоже люди они не нападут,. Готовимся к майским шашлыкам.....мразь думает что мы все забыли??
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29.01.2025 17:07 Ответить
Маю надію, що він з часом про це і багато іншого докладно розкаже прокурору в письмовому вигляді
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29.01.2025 17:08 Ответить
Бреше , подовше у корита сидіти хоче.
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29.01.2025 17:09 Ответить
От читаю коментарі і дивуюся: ви СЕРЙОЗНО вважаєте, що якби замість зеленого дебіла був хтось інший (притомний, розумний, ввічливий, досвідчений), то бідон би нам дав хімарси, м-777, атакамси, петріоти, абрамси та ф-16 перед початком війни??? Не партизанські стінгери та джавеліни, а справжню - важку зброю? Отямтесь! Ніхто б НІЧОГО не дав.
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29.01.2025 17:15 Ответить
бо при Пороху воно ПЬЯТЬ років було НЕ потрібно

Порох сам був і Джавеліном, і Хаймарсом , і танком Абрамс !!!!

"Найкраща битва та, яка НЕ ВІДБУЛАСЬ "
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://starylev.com.ua/news/sun-dzy-mystectvo-viyny-7-cytat-i-3-uroky-z-knygy%3Fsrsltid%3DAfmBOopIgZNbsmr6e-QEWi4SOpG0bwBOezd5eS0kdPH8qJLO8SAE3AUM&ved=2ahUKEwjPz7byn5uLAxXCHRAIHY5EHtkQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2ogZZQVK0DHigjICuj7CHW Сунь-дзи "Мистецтво війни"

.
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29.01.2025 17:31 Ответить
десь я таке вже чув... здається, на стадіоні, коли наркоман відмовився здавати допінг-тест для VADA
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29.01.2025 17:46 Ответить
і здав таким же фальсифікаторам, як він сам; а всесвітній організації контролю за допінгом VADA здавати відмовився. Порох здав, виявися чистим.
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29.01.2025 18:10 Ответить
ех, зебіла ************ адміни анулювали... а дарма!
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29.01.2025 18:14 Ответить
Народ, спамте подольцьку ботню, поналазило в тему!
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29.01.2025 17:56 Ответить
https://t.me/bryhynets/25297 Олександр Бригінець:

ДВІ ЦИТАТИ:
В. Зеленський в свіжому інтерв'ю Il Foglio: «Наша війна - це такий ребус, який доведеться розв'язувати Трампу».
В. Зеленський 17.07.2019 р: «Що робити з війною? Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково її зупиниш... впевнений, що минула влада не хотіла це робити»

Цікаво, 73% розуміють, що Зеленській їх обдурив?.і в цьому теж...

Як бачимо тепер Зеленський вірить, що тільки Дональд Трамп, а не він може зупинити війну. До речі, 17.07.2019 президентом США так само був Трамп, а президентом України так само Зеленський...
І що? Чого не зупинили?
Чи, може, тоді Зеленський не попросив у Трампа зупинити війну?
Чи не було бажання зупинити, а було бажання зійтися на середині?

Прозріння шостого президента дорого обійшлося його виборцям, які в 2019 році проголосували за нього якраз тому, що він обіцяв сам зупинити війну. Тоді, після інавгурації у небажанні завершити війну Зеленський звинувачував не путіна, а виключно попередню українську владу, виключно Порошенка...

І 73% відсотки вірили,ьтак само, як багато хто вірить, що все має робити виключно Трамп, а українська влада тут ні до чого...

Просто раніше у всьому був винен Порошенко, а тепер, якщо мир не настане, винен буде Трамп
Я ж вам казав, у немічної бабусі, що сидить біля під'їзду, у всьому завжди винні інші... І біда, коли така бабця стає президентом
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29.01.2025 18:13 Ответить
Дав.І зе також пропонували: звільни ермака і буде повна допомога.Зе вибрав ермака, якого брити цілком офіційно мають в списках рос.агентів.Надали безліч важкого стрілецького озброєння,але зермак тримав на складах, лише частинку роздали до пм вторгнення.
Друге,дороги,які побудував зе для рос.бронетехніки і розмінування Півдня:там десятки навіть не злочинних указів,а реальних дій робилось для послаблення оборони.
Та,ще вірно сказано,що найкраща битва та,яка не відбулась.
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29.01.2025 22:32 Ответить
Шо з того, що я перерахував, було надано? НІ-ЧО-ГО. Не треба себе тішити марними сподіваннями. бідон та його шобла вже про все з кацапами домовилися. Вони лише чекали швидкої поразки України. Чи вже всі забули, як бідон дозволив добудувати північний потік 2 перед війною? Про візити бернса до мацкви напередодні вторгнення? Про відсутність санкцій?
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30.01.2025 00:17 Ответить
Винен Трамп і ще хто?
Ах,Порох.Ще Байдена можна...
Хіба,не найвеличніший.Якого Байден назвав чомусь путіним.
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30.01.2025 08:27 Ответить
Таке враження, що взагалі не читаєте мої коментарі.
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30.01.2025 17:16 Ответить
Текст такий,що не кожен стане його розшифровувати для себе.
В загальному,винен зе і його команда (а не "бідон"),що надіялись на всемогутнього ермака,який взяв на себе всі відносини з росією в обхід Конституції. Наслідком його діяльності стала пм війна,а ненапад,як він обіцяв зе.
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30.01.2025 17:39 Ответить
бідон НЕ ХОТІВ нам допомагати. І оці розмови про те, що якби замість вазєліна та дєрьмака був хтось інший, то нас би засипали танками, ракетами та літаками, є спробою видати бажане за дійсне. захід не хотів нам допомагати. Не вазєліну, не дєрьмаку, а всім нам. Вони вже були готові до повної окупації України. Крапка.
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30.01.2025 17:57 Ответить
Інший би готував армію,територію для оборони,а не розміновував Південь,не робив би дороги для рос.бронетеніки від білорусі і Криму до столиці,не відводив війська від головного напрямку майбутнього наступу рос.військ,не згортав ракетні та танкові програми.
То далеко не повний перелік діянь зе і ермака напередодні повномасштабної.
До речі,Трамп правив 20.01.2017-20.01.2021,а повномасштабна почалась 24.02.2022,що аж ніяк не підходить під "бідон НЕ ХОТІВ нам допомагати"...
Ще був рік і місяць після Трампа.
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30.01.2025 18:33 Ответить
Наших ресурсів все одно б не вистачило. І довелося б просити зброю. Хочеться Вам це визнавати чині. Наш ВПК пігмейський у порівнянні з кацапським. Ми просто не здатні себе забезпечити всім необхідним. Мінування територій? Ну і на скільки б це затримало москалів? Тиждень, місяць? Ракетні та танкові програми? Навіть якби ми встигли розробити і випробувати свою балістику, у потрібних кількотсях її виробляти все одно б не вийшло. Ми не штати і не європа. І це треба чітко усвідомлювати. Трамп? А до чого тут Трамп? Він, до речі, розблокував ембарго на постачання зброї Україні, запроваджене ще при обамі. І він же ж ПЕРШИМ надав нам джавеліни. Ті самі джавеліни, якими всі тоді в Україні марили.
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30.01.2025 20:16 Ответить
Один на один-ніхто навіть не береться порівнювати,бо це не порівнювані речі.
А будь-який інший лідер країни,але не від сн,опзж-не вгробив би оборону напередодні пм наступу,плюс серйозному лідеру пішла би серйозна допомога від Заходу.
Та і рос.агенти буратіно та козир даром хліб не їдять,тому є те,що є.
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30.01.2025 22:01 Ответить
Ще раз - незалежно від того, хто б був президентом на момент початку війни, захід нас ЗЛИВ. Крапка. І досить вже гундосити про ідеального президента. Його не було і не буде.
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30.01.2025 22:44 Ответить
"Таке враження, що взагалі не читаєте мої коментарі".
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31.01.2025 11:30 Ответить
Та всі ж пам'ятають як Бубачка з Єрмаком попереджали Байдена про неминучій напад, а він казав їм не робити нічого, святкувати 9те травня та готуватися на шашлики!
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29.01.2025 17:22 Ответить
В креьлі путін топне ножкою а Біломі Домі від страху присідав Байден і в штанах у нього з'явлвся ляпсус.
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29.01.2025 17:29 Ответить
Справа навіть не в тому бреше він чи ні. Він звинувачує американців в інтерв'ю американському ж виданню. І на яку реакцію він розраховує після цього? Ну треба ж бути хоча б трохи дипломатом. Тобі ще воювати і воювати їхньою зброєю, а він знову побив горщики.
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29.01.2025 17:31 Ответить
так він дзюрає прямо в очі американському платнику налогів, безвідносно до їх парт належності

.
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29.01.2025 17:33 Ответить
Срань зебільна, ти ще тут висираєшся, падлюка?! В спам, говноїд!
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29.01.2025 17:57 Ответить
Ту зброю США планували для використання у партизанській війні.
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29.01.2025 18:22 Ответить
Чергові і ,,потужні" спроби зеленського знайти винуватців у своіх пр@***** і прекинути стрілки на когось,не викликають ніяких почуттів окрім огиди і обурення......Це ж треба бути настільки кінченим дурнем щоб вважати всіх навкруги дурнями, які нічого або не знають, або не пам"ятають. Але увесь світ знає та пам"ятає.....Що, Сполучені Штати ПЕРШІ проявили значну стурбованість дестабілізаційними діями росії ще з середини осені 2021 року та відтоді почали активну кампанію з інформування та попередження своїх партнерів і України про агресивні плани путіна. Вашингтон намагався різними способами не допустити розгортання нової повномасштабної війни на теренах Європи або хоча б зробити союзників та Київ підготовленими до такого розвитку подій. Інформаційна кампанія США з розкриття можливих замислів кремля стала ефективним засобом із мобілізації уваги світової спільноти навколо можливості нової фази війни між росією та Україною та одним з елементів стратегії її відвернення. Сполучені Штати інформували Київ та партнерів про переміщення та подальше скупчення російських військ поблизу наших кордонів. Зокрема, вже наприкінці жовтня - на початку листопада в американських ЗМІ була https://www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html опублікована інформація про нарощування присутності армії рф біля українського кордону. Суттєво збільшилася кількість контактів американців з українськими посадовцями, з якими ділилися важливою інформацією про стан справ на українсько-російському кордоні та надавалися обіцянки щодо підтримки. Але вони постійно натикалися на ігнорування та небажання украінською стороною зрозуміти і оцінити небезпечну сітуацію яка склалася. І після 28 офіційних попереджень (!) з боку США відбувся навіть таємний візит директора Центрального розвідувального управління США https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/18/7320766/ Вільяма Бернса 12 січня 2022 року до Києва, під час якого він персонально зустрівся з президентом зеленським та представниками українських розвідувальних служб. Де американці ще раз персонально попередили про неминучість війни з наданням усіх мап і планів росіян про напад, і поцікавились чому ми нічого не робимо для підготовки відбиття вторгнення. Бо влада тоді була цілком зайнята лише питаннями розмінуванням Чонгару.......Варто зазначити, що до цього, у листопаді 2021 року, очільник ЦРУ відвідував москву, де попередив кремль про моніторинг ситуації навколо України Сполученими Штатами. І хай зеленський не бреше що він тоді просив зброю у американців! Як він міг іі просити, якщо він тоді заперечував , спростосував та всіляко ігнорував усі попередження про загрозу війни? В інтернеті є купа відео з відповідними заявами як самого зеленського так і низьки наших урядових посадовців які запевняли увесь світ та громадян Украіни що все нормально і все під контролем, і ніякоі загрози немає, а американці усе ,,нагнетають".....Ще однією складовою стратегії стримування росії від агресивних дій була активна дипломатична діяльність Білого дому та погроза https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/1/7315922/ санкціями кремлю у разі подальшої агресії проти України. Зокрема, вже 7 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден та президент рф владімір путін провели https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/7/7316603/ відеозустріч, під час якої глава Сполучених Штатів наголосив на необхідності деескалації тогочасної ситуації на кордонах України й погрожував запровадженням жорстких санкцій у протилежному випадку. Зеленський не може зрозуміти що санкціі впроваджуються ПІСЛЯ а не ДО ТОГО якихось дій.... Це так само як заарештувати злочинця до скоєння ним злочину..... Це так не працює....Важливим також був процес постачання Сполученими Штатами зброї Україні та виділення додаткових коштів на військову допомогу. Вашингтон був зацікавлений у наданні Києву деякої кількості оборонної зброї для забезпечення можливості дати відсіч агресору. Незважаючі на повну відсутність в украінськоі сторони зацікавленості про допомогу, постачання таких засобів розпочалося ще в середині жовтня 2021 року в рамках пакету https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/23/7311406/ безпекової допомоги США на 60 млн доларів. Тоді до України прибула партія протитанкових ракетних комплексів https://tsn.ua/ato/scho-take-javelin-harakteristiki-yak-i-de-vikoristovuyut-2003455.html FGM-148 Javelin, які призначені для ураження броньованої техніки противника на відстані до 2500 м та працюють за принципом «вистрелив-забув». Вже після вторгнення росії ця зброя показала високу ефективність у боротьбі з бронетехнікою російської армії. Наступним важливим кроком стало підписання 27 грудня Джозефом Байденом оборонного бюджету США, у якому додатково виділялося https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/27/7318768/ 300 млн дол. на військову допомогу Києву. Також Державний департамент 20 січня дозволив країнам Балтії передати Україні озброєння, зокрема переносні зенітні ракетні комплекси https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pzrk_stinger_proti_krilatoji_raketi_z_rashi_tehnichni_mozhlivosti-6482.html FIM-92 Stinger. Вони здатні вражати повітряні цілі на порівняно низькій висоті (до 3,8 км) на відстані до 8 км. Зброя такого типу також продемонструвала себе досить ефективною в умовах бою з російською авіацією на низьких висотах. У рамках додаткової фінансової допомоги Україні активне постачання озброєння почалося вже в січні 2022 року. Тоді був фактично створений «повітряний міст» між Києвом та Вашингтоном. Зокрема, 31 січня в Україну прибуло https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/31/7322376/ 84 тонни *********** різного калібру, а 10 лютого було доставлено https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/10/7323563/ 130 тонн військової допомоги, яка містила комплекси Javelin, ракети до них та інше озброєння. Я вже не кажу про той потік зброі який потік і купи усяляких пакетів допомоги в Украіну від наших союзників після початку повномасштабного вторгнення...... Неабияким важливим кроком США для України стало підписання 9 травня Джозефом Байденом закону про https://defence-ua.com/minds_and_ideas/lend_liz_dlja_ukrajini_scho_tse_oznachaje_dlja_ukrajini_u_pjati_faktah-7148.html «ленд-ліз», який востаннє використовувалася Сполученими Штатами ще за часів Другої світової війни. Від якого до речі теж відмовився зеленський......І він ще має нахабності та дурості заявляти що він просив а йому не дали, що нам ніхто не допоміг і ми залИшились самі і воювали самі...... Навіть не здатний зрозуміти і того що без допомоги США та союзників ми не протримались би і двух тижднів. Якщо виявився зовсім неспроможний проявити та показати себе як державний діяч, політик та організатор, то хоча б показав би себе вдячною людиною а не невдячною істотою яка плює в руку яка допомагає.......
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29.01.2025 17:43 Ответить
То не прогоби,а свідомі дії буратіно і козиря.Звісно,вони не все можуть в державі,тому діють з обережністю,щоби військові їх не розірвали,якщо все буде явним,як на долоні.
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30.01.2025 08:57 Ответить
Фігури президентів в умовах демократії не виникають самі собою. Їхніми скульпторами є народи. Саме внутрішній зміст душі народу створює будь-кого, оскільки у процесі творчості народ дивиться у дзеркало.
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29.01.2025 17:48 Ответить
Я думаю каждый нормальный гражданин Украины мечтает о том, чтобы наш президент и все чиновники , до окончания войны не открывали свои рты, просто чтобы онемели на время, пусть поберегут себя, потому, что после окончания войны им придётся очень и очень много говорить, чтобы суметь объяснить украинцам почему всё так сложилось.
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29.01.2025 17:51 Ответить
Не сперечайтеся , гарячі українські хлопці . Давайте дочекаємось вироку трибуналу.
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29.01.2025 17:58 Ответить
Як би цей трибунал не виявився ЧК-ФСБ. Нині головне - відбитися від орків, зберегти Державу. Не ламайте в умовах війни фортецю. Реконструкцією займемося у мирний час в умовах свободи.
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29.01.2025 18:03 Ответить
... без коментарів...
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29.01.2025 18:15 Ответить
А ты брехло к чему готовился? К шашлычкам?
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29.01.2025 18:32 Ответить
Огромная благодарность США И ЕС и другим за помощь Украине в этой войне ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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29.01.2025 18:38 Ответить
Спотворює інформацію, як завжди.
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29.01.2025 19:06 Ответить
Зе опять даёт повод А.Коху умничать в ползу ........ СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.01.2025 19:33 Ответить
Почему власти Украины молчали о поставке оружия по Ленд-лизу, который Байден подписал 22 мая 2022 ??
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29.01.2025 20:06 Ответить
Знов на зміні зелені ******** - видаляють коменти проти зегниди ,яка здала третю частину України .
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29.01.2025 21:34 Ответить
Це я тільки про Гостомель і Бучу написав. Здохніть ******** квартальні. Вся ця кров на ваших руках,шашличники *****.
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29.01.2025 21:37 Ответить
Чмо тупориле та й годі. Воно "хотіло", а йому не давали.
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29.01.2025 21:53 Ответить
Зелені мразі сьогодні на форумі все видалять про зегнид.
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29.01.2025 21:57 Ответить
Але ж не видалили,значить,не зелені мразі.
А видаляють, здебільшого,коли прізвища занадто світяться...
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31.01.2025 11:27 Ответить
Після такої нахабної брехні проти найбільшого союзника України у оборонній війні з кацапським агресором хіба ж не видно на кого працює це зелене лайно?
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29.01.2025 22:29 Ответить
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