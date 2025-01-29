Перед полномасштабным вторжением США отказались помогать оружием. Мы остались сами, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты отказались передавать Украине вооружение перед полномасштабным вторжением России.
Об этом глава государства заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, перед большим вторжением России он лично попросил бывшего президента США Джо Байдена и его команду принять превентивные действия, например ввести санкции против России в ответ на наращивание ее войск у границ Украины.
Зеленский также просил оружие, однако, по его словам, ему сказали, что его предоставят, только "если" Россия вторгнется.
Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, но они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты, как на лидера. Итак, во время большого вторжения, украинцы остались сами, а мы воевали сами", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Порох сам був і Джавеліном, і Хаймарсом , і танком Абрамс !!!!
"Найкраща битва та, яка НЕ ВІДБУЛАСЬ "
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://starylev.com.ua/news/sun-dzy-mystectvo-viyny-7-cytat-i-3-uroky-z-knygy%3Fsrsltid%3DAfmBOopIgZNbsmr6e-QEWi4SOpG0bwBOezd5eS0kdPH8qJLO8SAE3AUM&ved=2ahUKEwjPz7byn5uLAxXCHRAIHY5EHtkQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2ogZZQVK0DHigjICuj7CHW Сунь-дзи "Мистецтво війни"
.
ДВІ ЦИТАТИ:
В. Зеленський в свіжому інтерв'ю Il Foglio: «Наша війна - це такий ребус, який доведеться розв'язувати Трампу».
В. Зеленський 17.07.2019 р: «Що робити з війною? Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково її зупиниш... впевнений, що минула влада не хотіла це робити»
Цікаво, 73% розуміють, що Зеленській їх обдурив?.і в цьому теж...
Як бачимо тепер Зеленський вірить, що тільки Дональд Трамп, а не він може зупинити війну. До речі, 17.07.2019 президентом США так само був Трамп, а президентом України так само Зеленський...
І що? Чого не зупинили?
Чи, може, тоді Зеленський не попросив у Трампа зупинити війну?
Чи не було бажання зупинити, а було бажання зійтися на середині?
Прозріння шостого президента дорого обійшлося його виборцям, які в 2019 році проголосували за нього якраз тому, що він обіцяв сам зупинити війну. Тоді, після інавгурації у небажанні завершити війну Зеленський звинувачував не путіна, а виключно попередню українську владу, виключно Порошенка...
І 73% відсотки вірили,ьтак само, як багато хто вірить, що все має робити виключно Трамп, а українська влада тут ні до чого...
Просто раніше у всьому був винен Порошенко, а тепер, якщо мир не настане, винен буде Трамп
Я ж вам казав, у немічної бабусі, що сидить біля під'їзду, у всьому завжди винні інші... І біда, коли така бабця стає президентом
Друге,дороги,які побудував зе для рос.бронетехніки і розмінування Півдня:там десятки навіть не злочинних указів,а реальних дій робилось для послаблення оборони.
Та,ще вірно сказано,що найкраща битва та,яка не відбулась.
Ах,Порох.Ще Байдена можна...
Хіба,не найвеличніший.Якого Байден назвав чомусь путіним.
В загальному,винен зе і його команда (а не "бідон"),що надіялись на всемогутнього ермака,який взяв на себе всі відносини з росією в обхід Конституції. Наслідком його діяльності стала пм війна,а ненапад,як він обіцяв зе.
То далеко не повний перелік діянь зе і ермака напередодні повномасштабної.
До речі,Трамп правив 20.01.2017-20.01.2021,а повномасштабна почалась 24.02.2022,що аж ніяк не підходить під "бідон НЕ ХОТІВ нам допомагати"...
Ще був рік і місяць після Трампа.
А будь-який інший лідер країни,але не від сн,опзж-не вгробив би оборону напередодні пм наступу,плюс серйозному лідеру пішла би серйозна допомога від Заходу.
Та і рос.агенти буратіно та козир даром хліб не їдять,тому є те,що є.
.
А видаляють, здебільшого,коли прізвища занадто світяться...