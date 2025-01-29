Украина надеется, что Трамп не допустит, чтобы мирное соглашение осталось просто "бумажкой", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп не допустит, чтобы потенциальное мирное соглашение с Россией стало "бумажкой", и подчеркнул важность участия США в мирном процессе.

Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что если бы США были привлечены к переговорам, то Вашингтон заставил бы президента России Владимира Путина достичь справедливого мира.

"Кстати, в тех договоренностях Америка не была привлечена к Нормандским соглашениям. Это была ошибка тогдашней американской администрации. Если бы Америка участвовала в тех переговорах, Америка заставила бы Путина достичь справедливого мира. Но Америка там не участвовала. И я очень надеюсь, что президент Трамп не допустит, чтобы такое соглашение осталось просто бумажкой. Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины", - сказал Зеленский.

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Президент Украины выразил уверенность, что при участии Трампа в 2021 году, когда Россия начала наращивать войска на границе, существовала бы возможность остановить эскалацию конфликта и достичь мирного урегулирования.

"И если США рассмотрят возможность давления на Путина с привлечением других стран, Глобального Юга и Китая, я уверен: соглашения можно будет достичь", - отметил президент.

Ранее Зеленский заявил, что если президент США Дональд Трамп захочет заставить Путина прекратить войну, он вполне может этого достичь.

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