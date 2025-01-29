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Новости
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Украина надеется, что Трамп не допустит, чтобы мирное соглашение осталось просто "бумажкой", - Зеленский

Зеленський про прагнення України робить усе для завершення війни з гідністю цього року

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп не допустит, чтобы потенциальное мирное соглашение с Россией стало "бумажкой", и подчеркнул важность участия США в мирном процессе.

Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что если бы США были привлечены к переговорам, то Вашингтон заставил бы президента России Владимира Путина достичь справедливого мира.

"Кстати, в тех договоренностях Америка не была привлечена к Нормандским соглашениям. Это была ошибка тогдашней американской администрации. Если бы Америка участвовала в тех переговорах, Америка заставила бы Путина достичь справедливого мира. Но Америка там не участвовала. И я очень надеюсь, что президент Трамп не допустит, чтобы такое соглашение осталось просто бумажкой. Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины", - сказал Зеленский.

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Президент Украины выразил уверенность, что при участии Трампа в 2021 году, когда Россия начала наращивать войска на границе, существовала бы возможность остановить эскалацию конфликта и достичь мирного урегулирования.

"И если США рассмотрят возможность давления на Путина с привлечением других стран, Глобального Юга и Китая, я уверен: соглашения можно будет достичь", - отметил президент.

Ранее Зеленский заявил, что если президент США Дональд Трамп захочет заставить Путина прекратить войну, он вполне может этого достичь.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Трамп Дональд (5619)


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Топ комментарии
+17
"Вимкніть йому мікрофон" - чи він тільки мене дістав?
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29.01.2025 14:09
+13
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29.01.2025 14:17
+12
Зеленський вже понаписував папірців, безпекові угоди називаються.
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29.01.2025 14:11
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"Вимкніть йому мікрофон" - чи він тільки мене дістав?
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29.01.2025 14:09 Ответить
Ще він казав про Крим «ми би всі вмерли, але не пустили би «зелених чоловічків», а зараз вже 20% України під окупантом, а весь 95 квартал живий і веселий.
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29.01.2025 14:29 Ответить
Зє здав 30% території,і не вмер! Нажаль.
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29.01.2025 14:33 Ответить

Трамп зліва , хйло справа - й "ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ АНГЕЛ" посередині. Слішкам многа про нього знають, а ще скільки Трамп дізнається коли пошепчеться з хйлом ....
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29.01.2025 15:46 Ответить
Пророчі слова 5 Президента сказані у квітні 2019 на стадіоні. "Хочу звернутися до прихильників зеленського: друзі під час виборів нам треба дивитися в майбутнє й добре думати яким чином нам зберегти державу. Не можна гратися з країною, під час президентських виборів, бо ціна може бути надзвичайно високою і не може війну з російським агресором вести актор без будь якого досвіду, ціна яку заплвтят мільйони українців може бути дуже і дуже великою" - сказав тоді 5 Президент України. Так воно й сталося. https://www.facebook.com/reel/1140527667723894
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29.01.2025 17:47 Ответить
його слова не сприймалися тоді - попереду були шашлики....
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29.01.2025 17:53 Ответить
Ну що ж, сам Зєлєнскій визнав, що Україна повинна сподіватися лише на Трампа. А на самого Зєлєнского?
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29.01.2025 14:10 Ответить
Зє сподівався (здать Україну,и договориться) на інше! Великій (його) концерт (з астрономічним гонораром) після параду ***** на Хрещатику з шашликами на 9мая.
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29.01.2025 14:39 Ответить
Зеленський вже понаписував папірців, безпекові угоди називаються.
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29.01.2025 14:11 Ответить
Не на тому папері понаписував. Треба було на картоні.
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29.01.2025 14:27 Ответить
коли занадто, то це вже виглядає нездраво. не можна вже так багато підлизуватися до Трампа, інакше він побачить вже у цьому явну слабкість.
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29.01.2025 14:16 Ответить
Трамп такий же як і ЗЕ - язик без кісток і ЕГО до небес. Все що він говорить ідіотизм на 99%. Мирна угода буде коли нас не стане або рузкіх, а до того часу це буде перерва щоб всіх хто захоче виїхали в України а таких буде міліони
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29.01.2025 14:16 Ответить
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29.01.2025 14:17 Ответить
Ну так у нього й спрацював. Порошок був що надо
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29.01.2025 14:21 Ответить
Як ретельно угоду не виписуй, для її ефективного виконання необхідна політична воля підписантів.
Досвід дає підстави вважати, що без достатньо боєздатних ЗСУ та наявності власної ********, ефективної зброї стримування агресора, жодну угоду та гарантії безпеки з боку партнерів не варто рахувати достатньо надійними. Навіть такі, як 5-та стаття, щодо НАТО.
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29.01.2025 14:18 Ответить
от шо шо, а вилизувати і чєго ізволітє, зе!гіндос вміє.
нарешті, зе!паяц може не по бумажкє нести маячню.
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29.01.2025 14:20 Ответить
зе-лупа, а як же план перемоги? а план стійкости? а 10 кроків до стійкости? а підпис габону під планом х...й знає чого у швейцарії? а безпекові гарантії вануату і науру?! зе-лупа, який нах трамп?! їбанате зелений, а ти тут на х...я?!!
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29.01.2025 14:23 Ответить
>> а підпис габону під планом х...й знає чого у швейцарії?

От зараз Палау і Сурінаму, про яких Ви забули, реально обідно було. 😂
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29.01.2025 14:32 Ответить
Трамп може й не допустить, але потім до влади у США прийде черговий демократ розмовного жанру і все повториться як було з Байденом.
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29.01.2025 14:30 Ответить
Звісно! Трам не зє,який понапидписував майже ТРИ ДЕСЯТКИ(28!) папіців,назвавши їх "безпековими угодами"!
Алеж як політав по світу! З комфортом,граючись на найдорожчій ігровій системі в літаку,якої немає в жодного президента світу!
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29.01.2025 14:30 Ответить
Якщо смарагдове кодло під час укладення мирної угоди буде казати: «Не чіпайте нашу шоблу і пишіть в мирній угоді що завгодно», то це будуть Стамбульські угоди, і навіть не просто папірець.
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29.01.2025 14:40 Ответить
Що він ще може робити, крім того, що тільки й сподіватися на допомогу союзників та партнерів, та ще й на всіх перекласти відповідальність. Самого вистачає лише на інтерв'ю та видосики.
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29.01.2025 14:42 Ответить
Таке не можуть гарантувати на сто відсотків не одна країна світу. Таке може гарантувати тільки сильні ЗСУ.
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29.01.2025 15:15 Ответить
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29.01.2025 15:19 Ответить
Виборці Зеленського патужна критикують Зеленського.
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29.01.2025 15:23 Ответить
То не підписуй ніяких папірців. Тебе хтось заставляє?
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29.01.2025 16:08 Ответить
Трамп заставить!
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29.01.2025 16:58 Ответить
Трамп для Зе - ніхто. Його тільки Ермак животворящій може заставити.
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29.01.2025 18:54 Ответить
Так то вже не тобі ,довбню вирішувати ,а Трампу які мирні угоди підписувати і не тобі давати йому поради.
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29.01.2025 16:19 Ответить
А що зробив сам ВолЗе для того, щоб путлєр не напав?
А знаючи про реальну загрозу нападу асфальтував дороги в бік рашки, розміновував південь, не розгортав війська і розказував українцям, що все буде в шоколаді, щоб готувались до шашликів
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30.01.2025 07:13 Ответить
 
 