Украина надеется, что Трамп не допустит, чтобы мирное соглашение осталось просто "бумажкой", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп не допустит, чтобы потенциальное мирное соглашение с Россией стало "бумажкой", и подчеркнул важность участия США в мирном процессе.
Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Он считает, что если бы США были привлечены к переговорам, то Вашингтон заставил бы президента России Владимира Путина достичь справедливого мира.
"Кстати, в тех договоренностях Америка не была привлечена к Нормандским соглашениям. Это была ошибка тогдашней американской администрации. Если бы Америка участвовала в тех переговорах, Америка заставила бы Путина достичь справедливого мира. Но Америка там не участвовала. И я очень надеюсь, что президент Трамп не допустит, чтобы такое соглашение осталось просто бумажкой. Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины", - сказал Зеленский.
Президент Украины выразил уверенность, что при участии Трампа в 2021 году, когда Россия начала наращивать войска на границе, существовала бы возможность остановить эскалацию конфликта и достичь мирного урегулирования.
"И если США рассмотрят возможность давления на Путина с привлечением других стран, Глобального Юга и Китая, я уверен: соглашения можно будет достичь", - отметил президент.
Ранее Зеленский заявил, что если президент США Дональд Трамп захочет заставить Путина прекратить войну, он вполне может этого достичь.
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Трамп зліва , хйло справа - й "ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ АНГЕЛ" посередині. Слішкам многа про нього знають, а ще скільки Трамп дізнається коли пошепчеться з хйлом ....
Досвід дає підстави вважати, що без достатньо боєздатних ЗСУ та наявності власної ********, ефективної зброї стримування агресора, жодну угоду та гарантії безпеки з боку партнерів не варто рахувати достатньо надійними. Навіть такі, як 5-та стаття, щодо НАТО.
нарешті, зе!паяц може не по бумажкє нести маячню.
От зараз Палау і Сурінаму, про яких Ви забули, реально обідно було. 😂
Алеж як політав по світу! З комфортом,граючись на найдорожчій ігровій системі в літаку,якої немає в жодного президента світу!
А знаючи про реальну загрозу нападу асфальтував дороги в бік рашки, розміновував південь, не розгортав війська і розказував українцям, що все буде в шоколаді, щоб готувались до шашликів