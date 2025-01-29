Трамп, вероятно, посетит Польшу в апреле, - экс-премьер Моравецкий
Экс-премьер и лидер партии Европейских консерваторов и реформистов Матеуш Моравецкий заявил, что президент США Дональд Трамп может посетить Польшу в апреле 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
"Президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Польшу в апреле. Я знаю, что офис президента Анджея Дуды поддерживает контакты с офисом президента Дональда Трампа", - сказал он.
Моравецкий напомнил, что Трамп приезжал в Польшу во время своего первого президентства на саммит Инициативы трех морей.
По словам экс-премьера, было бы хорошо, если бы он снова посетил саммит и усилил этот формат своим присутствием.
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Це Байден не злякався приїхати до нас, а Трамп цього нізащо не зробить.