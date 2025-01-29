РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4641 посетитель онлайн
Новости
753 5

Трамп, вероятно, посетит Польшу в апреле, - экс-премьер Моравецкий

Моравецький анонсував можливий візит Трампа до Польщі

Экс-премьер и лидер партии Европейских консерваторов и реформистов Матеуш Моравецкий заявил, что президент США Дональд Трамп может посетить Польшу в апреле 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Польшу в апреле. Я знаю, что офис президента Анджея Дуды поддерживает контакты с офисом президента Дональда Трампа", - сказал он.

Моравецкий напомнил, что Трамп приезжал в Польшу во время своего первого президентства на саммит Инициативы трех морей.

По словам экс-премьера, было бы хорошо, если бы он снова посетил саммит и усилил этот формат своим присутствием.

Также читайте: Оппозиция Польши обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы: Пусть занимается делами Украины

Автор: 

Польша (8498) Трамп Дональд (5619) Моравецкий Матеуш (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дональд Алфредовіч Владімі Владімірич вазміте хотя би меня к себе - не Украіну
показать весь комментарий
29.01.2025 16:14 Ответить
навіть рашка видалили той старий кадр з КВН - немає вови зардника на сцені Кремля як й не було
показать весь комментарий
29.01.2025 16:28 Ответить
У квітні у Польщу і по дорозі на каву у Львів або й далі.....
показать весь комментарий
29.01.2025 16:14 Ответить
А в Україну не хоче зазирнути? Тут у нас двіжуха, яку влаштувало нам ***** -«хороший парень».
Це Байден не злякався приїхати до нас, а Трамп цього нізащо не зробить.
показать весь комментарий
29.01.2025 16:17 Ответить
зе!гундос, вимоляй у трампа наказ, про заборону полякам, сувати своє рило на волинь!
показать весь комментарий
29.01.2025 16:26 Ответить
 
 