Рашисты больше всего атакуют на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ
С начала суток 29 января 2025 года российские войска 91 раз атаковали Силы обороны Украины.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины и Сумщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых - Старая Гута, Студенок, Тимофеевка, Бобылевка и Камень.
Ситуация на Харьковщине
Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Бои на Востоке
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина. С начала суток украинские воины отбили уже 19 атак, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Сиверском направлении с начала суток враг совершил пять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, получил отпор.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь штурмовых действий захватчиков вблизи Новомарочного, Часова Яра и Ступочек.
На Торецком направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку в районе Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 27 атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Новопавловском направлении захватчики осуществили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое. Одно боестолкновение продолжается.
На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
Ситуация в Курской области
На Курщине украинские защитники за сегодня отбили две атаки российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив при этом 21 управляемую авиационную бомбу.
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Ще два тижні принесли для рашистських виродків неприємні події. Рахунок умовно "зрівнявся": ворог втратив дві висоти, а сам так і не зміг "вистрибнути зі штанів" - здебільшого "закривав" минулі територіальні "досягнення" у "сіряку".
Темпи просування супротивника - мінімальні, незважаючи на перегрупування - "курахівська кишеня" виявилася "твердим горішком". Але про все більш детально й по порядку:
Велика Новосілка
Втрата н.п. - доволі очікувана подія: рашисти скотилися з "гори в яму", де швидше за все їх і "закопають".
З нехороших моментів - відхід з Времівки (яку можна і треба було обороняти всіма силами). Хоча може бути, що "ромбокуля" 5-ї ОА супротивника "закотилася" туди ненадовго.
Курахове
Рашисти, здурівши від своєї безкарності, бо певне надто бурхливо "святкували" настромлення своїх ганчірок, несподівано отримали конкретних звиздюлів під Зеленівкою. І у стані шоку від цього зупигили свій наступ. Та ще й резерви, які вони планували скерувати на Покровськ, залишилися без руху.
Частини 90-ї танкової дивізії, які мали прорвати фронт на північ від Андріївки, так і заклякли на місці.
Ключова висота ЗСУ утримана. А з нею і весь "плацдарм".
Котлине
Рашисти під прикриттям туману, коли наші дроноводи не мають змоги допомогти арті, пролізли між двох позицій, "випхавши язик", що потрапив під перехресний вогонь. Цей маневр супротивнику вдався за рахунок перегрупування частин його 41-ї армії, які спішно перекинули з Мирноградського напрямку.
Фактично, після просування в районі Времівки-В.Новосілк - це чи не єдиний за останні два тижні значущий суїцидний рух ворога уперед. Далі для нього розпочинається "смуга невдач" - саме для тих рашистів, що ще залишаються живими у Котлинській "м'ясорубці".
Воздвиженка
Тут спостерігається рух ворога по "сіряку" праворуч-ліворуч. Назад не можна. Вперед - все випалюється "до коренів".
Тож, маємо відволікаючий "наступ". Психічні атаки без явної мети. Тим більше, що звідси найбоєздатніші свої частини рашисти перекинули на допомогу "покровському" угрупованню.
Торецьк
Триває кульмінація битви за місто. Рашисти всі сили кинули на фронтальне продавлювання у самому місті, абсолютно не приділяючи уваги флангам. Для цього у них немає а ні сил, а ні можливостей, бо багато їх перекинули під Покровськ.
Гадаю, далі для ворога шлях закритий і він це розуміє. Тому швидше за все наступ на Костянтинівку буде підсилювати через Часів Яр, відправляючи туди частини, зняті з Лиманського та Херсонського напрямків.
Ось так все "не просто". Це не переможні реляції, а просто спостереження.
До речі, в ході трьох воєнних "кампаній", в яких рашисти намагалися покращити настрій своєму колченогому "фельдмаршалу", "випадково" з'ясувалося, що втрати все більшають, а "проповзати" далі вдається все менше. Тож, близиться момент, коли відбудеться перехід межі можливостей наступу, який перетвориється в авантюру. За цим час вже працює на сторону в обороні. Це лиш - суха арифметика.