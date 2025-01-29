Рашисты больше всего атакуют на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ

С начала суток 29 января 2025 года российские войска 91 раз атаковали Силы обороны Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины и Сумщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых - Старая Гута, Студенок, Тимофеевка, Бобылевка и Камень.

Ситуация на Харьковщине

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина. С начала суток украинские воины отбили уже 19 атак, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.



На Сиверском направлении с начала суток враг совершил пять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, получил отпор.



На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь штурмовых действий захватчиков вблизи Новомарочного, Часова Яра и Ступочек.



На Торецком направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку в районе Торецка.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 27 атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.



На Новопавловском направлении захватчики осуществили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое. Одно боестолкновение продолжается.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Ситуация в Курской области

На Курщине украинские защитники за сегодня отбили две атаки российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив при этом 21 управляемую авиационную бомбу.

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