Вывез жительницу Изюмщины в Белгород, где больше года держал ее в неволе, избивал и насиловал: идентифицирован военный ВС РФ, - Офис Генпрокурора

Российскому военному заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о военнослужащем 1-го мотострелкового полка (в/ч № 31135) 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, который участвовал в захвате Изюмщины. Весной 2022 года во время пребывания в одном из сел Изюмского района подозреваемый ворвался в дом, где проживала 21-летняя девушка со своей семьей. Оккупант схватил девушку и насильно потянул ее к соседнему частному домовладению, где никого не было. Угрожая огнестрельным оружием, он изнасиловал девушку. Позже он сделал это снова.

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Сообщается, что в дальнейшем оккупант попросил двух "собратьев" с позывными "Ибрагим" и "Мага" вывезти девушку в г. Белгород РФ. В июне 2022 года военные приехали к ней, приказали немедленно собирать вещи и документы, а в случае отказа или сопротивления они угрожали расстрелять всю ее семью. Российские военнослужащие посадили ее в авто и повезли в пограничный пункт пропуска "Вериговка" Валуйского района Белгородской области РФ, где заставили пройти паспортный контроль.

После его прохождения потерпевшую уже ждал подозреваемый. Мужчина привез девушку в квартиру в Белгороде, где более года удерживал против ее воли, насиловал и систематически избивал. Чтобы девушка не убежала, окна и балкон были оборудованы железными решетками, входная дверь всегда закрыта на замок.

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"Систематическое избиение, психологические страдания, незаконное удержание и сексуальное рабство подтолкнули девушку к попытке самоубийства: потерпевшая выпила борную кислоту", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

В конце концов, девушке удалось вырваться из неволи после того, как оккупанта задержала военная служба правопорядка РФ за уклонение от прохождения службы. Сейчас потерпевшая находится в Украине.

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