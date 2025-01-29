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Вывез жительницу Изюмщины в Белгород, где больше года держал ее в неволе, избивал и насиловал: идентифицирован военный ВС РФ, - Офис Генпрокурора

рашист бив і ґвалтував мешканку Ізюмщини

Российскому военному заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о военнослужащем 1-го мотострелкового полка (в/ч № 31135) 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, который участвовал в захвате Изюмщины. Весной 2022 года во время пребывания в одном из сел Изюмского района подозреваемый ворвался в дом, где проживала 21-летняя девушка со своей семьей. Оккупант схватил девушку и насильно потянул ее к соседнему частному домовладению, где никого не было. Угрожая огнестрельным оружием, он изнасиловал девушку. Позже он сделал это снова.

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ідентифіковано рашиста

Сообщается, что в дальнейшем оккупант попросил двух "собратьев" с позывными "Ибрагим" и "Мага" вывезти девушку в г. Белгород РФ. В июне 2022 года военные приехали к ней, приказали немедленно собирать вещи и документы, а в случае отказа или сопротивления они угрожали расстрелять всю ее семью. Российские военнослужащие посадили ее в авто и повезли в пограничный пункт пропуска "Вериговка" Валуйского района Белгородской области РФ, где заставили пройти паспортный контроль.

После его прохождения потерпевшую уже ждал подозреваемый. Мужчина привез девушку в квартиру в Белгороде, где более года удерживал против ее воли, насиловал и систематически избивал. Чтобы девушка не убежала, окна и балкон были оборудованы железными решетками, входная дверь всегда закрыта на замок.

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"Систематическое избиение, психологические страдания, незаконное удержание и сексуальное рабство подтолкнули девушку к попытке самоубийства: потерпевшая выпила борную кислоту", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

В конце концов, девушке удалось вырваться из неволи после того, как оккупанта задержала военная служба правопорядка РФ за уклонение от прохождения службы. Сейчас потерпевшая находится в Украине.

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Автор: 

изнасилование (920) похищение (1688) Харьковская область (1040) Изюмский район (87)


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Топ комментарии
+15
кацапи нащадки орди. тої самої що лізла на землі слов'ян і сто , і двісті ,і тисячу років назад.
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29.01.2025 17:00
+8
А ми їх живими у полон берем - НАХ*Я???
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29.01.2025 16:54
+7
Ждуни з ухилянтами гадають що кацапи так само не будуть поводитись з їхніми матерями, дружинами, сестрами, доньками, онуками.
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29.01.2025 17:03
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А ми їх живими у полон берем - НАХ*Я???
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29.01.2025 16:54 Ответить
Ну, ми ж не вони, не ти і не ті п'ятеро, що тобі лайкнули. Тому нас справедливо вважають людьми й допомагають.
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29.01.2025 19:37 Ответить
Так, ви з тих кого можна безкарно вбивати, ґвалтувати та катувати, тому вас справедливо вважають терпілами та пропонують сісти з кацапами за стіл переговорів та віддати території.
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29.01.2025 20:52 Ответить
Аноніме! Не маніпулюй! Кару має визначити суд, а не індивід, який застряв у кам'яному віці.
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30.01.2025 10:47 Ответить
Ха-ха-ха! Все з тобою зрозуміло.
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30.01.2025 11:12 Ответить
Тобі? Зрозуміло?
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30.01.2025 11:28 Ответить
кацапи нащадки орди. тої самої що лізла на землі слов'ян і сто , і двісті ,і тисячу років назад.
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29.01.2025 17:00 Ответить
Ждуни з ухилянтами гадають що кацапи так само не будуть поводитись з їхніми матерями, дружинами, сестрами, доньками, онуками.
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29.01.2025 17:03 Ответить
З окопу пишешь ?
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29.01.2025 17:46 Ответить
я ніяк не можу зрозуміти як українські ЗМІ та Цензор можуть називати болотних істот гвалтівників "російські військовослужбовці " ..це *** як ?
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29.01.2025 17:04 Ответить
РигоАНАЛІВ, таке поводження з Українцями, зовсім не турбувало, тому литвин, як "пенсіонер-ветеран від СБУ", та двічі не судимий якуновощ, і підмахнули Харківські Угоди в залі ВРУ!
ТАК і по сьогодні, вони безкарно животіють, отримають пенсію, як литвин, так мабуть, і якуновощ?..
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29.01.2025 17:07 Ответить
Пенсію зараз в 210 тис отримує навіть суддя який в 1988 виніс останній смертний вирок Воїну УПА Івану Гончаруку.
А онука цього судді - у вищій раді правосуддя
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01.02.2025 05:39 Ответить
Памятаймо, про Історію боротьби Українців з московітами та їх катів у совдепії, що і по сьогодні жирують з онуками у Незалежній Україні!
Тому і таке лайно, вільно проходить на посади суддівських від портнова!
Вища зрада та кривосуддя! Люстрація таких, має бути не довгою, лише 3 метра вірьовки!
Недоліки 2014 року, треба враховувати, щоб не було знову, пристосуванців: махніцких, ярем, луценків....
Слава Україні!
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01.02.2025 11:53 Ответить
Зловити здичавілого виродка і відрізати геніталії.
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29.01.2025 17:31 Ответить
А потім голову
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29.01.2025 18:15 Ответить
 
 