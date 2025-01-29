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В эпоху глобальной конкуренции ЕС должен быть конкурентоспособным, для этого ему нужна Украина, - Сибига

Сибіга: ЄС має бути конкурентоспроможним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига убежден, что Европейский Союз должен быть конкурентоспособным, а для этого ему нужна Украина.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В эпоху глобальной конкуренции ЕС должен быть конкурентоспособным. Для этого ему нужна Украина - с ее сильной армией, быстро развивающимися технологиями, возобновляемой энергией, смелыми людьми и другими преимуществами", - написал он.

Также Сибига сообщил, что Украина работает над ускорением вступительных переговоров во время председательства Польши и Дании в этом году.

Также читайте: Позиция США по санкциям против РФ четкая. ЕС также должен быть решительным, - Сибига

Автор: 

Евросоюз (17264) Сибига Андрей (483)


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Топ комментарии
+1
Сибіга!!! - із таким обличчям тобі грошей не дадуть...!
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29.01.2025 16:58
+1
По пиці не дадуть, то й то буде добре!
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29.01.2025 17:11
+1
нічого не вийде!
що б бути конкурентоспроможним, потрібно багато лопат.
а, всі лопати ліцензовані кулєбою.
або ніякої конкуренції з сибігою, або повертайте кулєбу з лопатами, тоді ще поборемось!
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29.01.2025 17:25
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Сибіга!!! - із таким обличчям тобі грошей не дадуть...!
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29.01.2025 16:58 Ответить
По пиці не дадуть, то й то буде добре!
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29.01.2025 17:11 Ответить
а краще би дали:
Бачиш Сибігу - розумію, що дЄрмак!
Бачиш дЄрмака - розумію що Боневтік!
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29.01.2025 17:14 Ответить
нічого не вийде!
що б бути конкурентоспроможним, потрібно багато лопат.
а, всі лопати ліцензовані кулєбою.
або ніякої конкуренції з сибігою, або повертайте кулєбу з лопатами, тоді ще поборемось!
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29.01.2025 17:25 Ответить
Да. ЄС без гемороя занадто добре живеться.
Йому потрібен Шапітолій з Сибігами, Галущенками, Татаровими, Єрмаками та Зеленськими.
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29.01.2025 17:43 Ответить
ЄС має бути конкурентоспроможним, в економіці. Європейські ********** не повинні бути дорожчими за корейські. Для цього промисловість має мати дешеву енергію, сировину, а ******* технології у них і свої є.
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29.01.2025 17:44 Ответить
Що тут незрозумілого? Де дешево, там і брати. Хоч у самого біса. Щоб правити світом, треба бути конкурентоспроможним.
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29.01.2025 18:40 Ответить
Ну, звичайно. За три роки настав час зрозуміти, що ізоляція Росії веде до падіння прибутку і до економічних криз насамперед у самому Євросоюзі, а вже потім і значно меншою мірою в Росії. То навіщо ж самогубитися? Навіщо посилювати Китай та БРІКС власним коштом? Маркс Карл, не жартував щодо додаткової вартості.
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29.01.2025 20:54 Ответить
Но без єрмакіів та клоунів.
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29.01.2025 18:36 Ответить
Тільки Сибіга знає всесвітню мудрість і ділиться нею з нерозумними європейцями. Повчає. Яка неприємна особистість
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29.01.2025 18:49 Ответить
ЗРОБИМО "РАЗОМ" ЄВРОСОЮЗ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИМ У ГЛОБАЛЬНІЙ КОРУПЦІЇ !!!!!!!
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30.01.2025 08:21 Ответить
 
 