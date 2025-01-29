В эпоху глобальной конкуренции ЕС должен быть конкурентоспособным, для этого ему нужна Украина, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига убежден, что Европейский Союз должен быть конкурентоспособным, а для этого ему нужна Украина.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В эпоху глобальной конкуренции ЕС должен быть конкурентоспособным. Для этого ему нужна Украина - с ее сильной армией, быстро развивающимися технологиями, возобновляемой энергией, смелыми людьми и другими преимуществами", - написал он.

Также Сибига сообщил, что Украина работает над ускорением вступительных переговоров во время председательства Польши и Дании в этом году.

Также читайте: Позиция США по санкциям против РФ четкая. ЕС также должен быть решительным, - Сибига