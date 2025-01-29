В эпоху глобальной конкуренции ЕС должен быть конкурентоспособным, для этого ему нужна Украина, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига убежден, что Европейский Союз должен быть конкурентоспособным, а для этого ему нужна Украина.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"В эпоху глобальной конкуренции ЕС должен быть конкурентоспособным. Для этого ему нужна Украина - с ее сильной армией, быстро развивающимися технологиями, возобновляемой энергией, смелыми людьми и другими преимуществами", - написал он.
Также Сибига сообщил, что Украина работает над ускорением вступительных переговоров во время председательства Польши и Дании в этом году.
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+1 Luk Viktor
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Бачиш Сибігу - розумію, що дЄрмак!
Бачиш дЄрмака - розумію що Боневтік!
що б бути конкурентоспроможним, потрібно багато лопат.
а, всі лопати ліцензовані кулєбою.
або ніякої конкуренції з сибігою, або повертайте кулєбу з лопатами, тоді ще поборемось!
Йому потрібен Шапітолій з Сибігами, Галущенками, Татаровими, Єрмаками та Зеленськими.