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Новости
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РФ объявила "нежелательной" нидерландскую организацию, регистрирующую ущерб, нанесенный Украине Россией

рф

В России деятельность нидерландской организации RD4U (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine), которая собирает сведения о вреде, причиненном Украине в результате вторжения РФ, признали "нежелательной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Так, в Генпрокуратуре РФ назвали деятельность RD4U направленной "на нарушение территориальной целостности страны, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки". В частности, утверждается, что на сайте организации "публикуются статьи, дискредитирующие внешнюю политику РФ, действия вооруженных сил РФ во время СВО".

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Стоит отметить, что RD4U создана в мае 2023 года под эгидой Совета Европы, ее штаб-квартира расположена в Гааге. Организация занимается сбором информации и доказательств, касающихся убытков и потерь, нанесенных Украине во время российского полномасштабного вторжения. В будущем эти материалы будут предоставлены для взыскания компенсации на международном уровне.

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запрет (1708) Нидерланды (1598) россия (96095) убытки (397)


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Б"ють по хвостах - це не допоможе! Краще одразу виплатити і без відсотків....
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29.01.2025 17:22 Ответить
Важко уявити як і чим кацапи-голодранці будуть виплачувати репарації та контрибуції. Після війни з нами їх безумовно очікує громадянська війна внаслідок якої ********* може розпастися. Але колективну відповідальність за військові злочини не відмінять. Заплатять за все і навіть всі новостворені субєкти.
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29.01.2025 17:30 Ответить
Те що сама расійськая підєрація є небажаною організацією на цій планеті - ****** нетурбує...
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29.01.2025 17:47 Ответить
Яке значення має те, що країна "помилка 404" щось оголосила?
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29.01.2025 18:28 Ответить
 
 