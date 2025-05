РФ объявила "нежелательной" нидерландскую организацию, регистрирующую ущерб, нанесенный Украине Россией

В России деятельность нидерландской организации RD4U (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine), которая собирает сведения о вреде, причиненном Украине в результате вторжения РФ, признали "нежелательной".

Так, в Генпрокуратуре РФ назвали деятельность RD4U направленной "на нарушение территориальной целостности страны, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки". В частности, утверждается, что на сайте организации "публикуются статьи, дискредитирующие внешнюю политику РФ, действия вооруженных сил РФ во время СВО".

Стоит отметить, что RD4U создана в мае 2023 года под эгидой Совета Европы, ее штаб-квартира расположена в Гааге. Организация занимается сбором информации и доказательств, касающихся убытков и потерь, нанесенных Украине во время российского полномасштабного вторжения. В будущем эти материалы будут предоставлены для взыскания компенсации на международном уровне.