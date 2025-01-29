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Новости мобилизации
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ТЦК штрафует мэров за невыполнение плана мобилизации: ОК "Захід" говорит, что это законно

Мерів штрафують за невиконання плану мобілізації

ОК "Захід" назвало законным решение о штрафах для нескольких городских голов Львовщины из-за невыполнения мобилизационных планов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

"Органы местного самоуправления, в частности, обеспечивают первичный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также меры оповещения и обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора", - отметили там.

В ОК "Захід" заявили, что начальник Дрогобычского РТЦК и СП Львовской области действовал "в пределах предоставленных ему властных полномочий и компетенций".

Все без исключения РТЦК и СП западного региона Украины работают в духе открытости и взаимного диалога с органами местного самоуправления и власти, добавили в ОК "Захід".

Читайте также: Мэра Дрогобыча Кучму оштрафовали за невыполнение плана мобилизации

Ранее сообщалось, что мэру Дрогобыча Львовской области Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за срыв мероприятий мобилизации. Его сначала пригласили в местный ТЦК, а когда тот не явился, руководство ТЦК направило письмо в Нацполицию относительно его принудительного привода.

Также мэр Борислава Львовской области Игорь Яворский подтвердил Hromadske, что его тоже оштрафовали за невыполнение плана мобилизации. Он готовится обжаловать решение.

Смотрите также: В ТЦК Харькова заблокирована новая схема уклонения от мобилизации, - ГБР. ФОТО

Автор: 

мобилизация (2807) штраф (1287) ТЦК (600)


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Топ комментарии
+52
Камуфльовані зелені дегенерати в Києві, ... але винні в зриві мобілізації цивільні мери... Зуйлом і єрмаком набзділо трохи. *****.
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29.01.2025 17:39
+49
за цією логікою мер Покровська може оштрафувати міноборони за допущення незаконних військових формувань іншої країни на територію громади.
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29.01.2025 17:50
+35
Бєзпредел та перевищення повноважень, нехай Єрмака оштрафуть. Взагалі якась дурня.
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29.01.2025 17:38
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Бєзпредел та перевищення повноважень, нехай Єрмака оштрафуть. Взагалі якась дурня.
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29.01.2025 17:38 Ответить
свого часу президент заявив про необхідність опори не на територіальні громади, а на потужних голів обладміністрацій і призначив таких...з початком цієї фази війни і в звязку з воєнним станом очолювані ними адміністрації назвали військово-цивільні адміністрації...це прямі призначенці президента на місцях і, кому ж як не їм і районним таким же адміністраціям не втілювати і не виконувати укази президента, включно з указом про мобілізацію
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29.01.2025 21:53 Ответить
Камуфльовані зелені дегенерати в Києві, ... але винні в зриві мобілізації цивільні мери... Зуйлом і єрмаком набзділо трохи. *****.
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29.01.2025 17:39 Ответить
мер!!! законнообраний чиновник державного рівня!!!
тцк, ніщо, і звати ніяк
законних прав ніяких
статусу держструктури нема
Штрафує мера!!!! *********** цю ...бучу владу!!!
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29.01.2025 19:45 Ответить
Та да, покатай істерику, тільки щоб натуральніше, а то супервайзер, за лажу оштрафує
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29.01.2025 22:16 Ответить
Хто такий, цей ОК "Захід"?!
Такий же "фаховий юрист", як і наркоман БоНеВтік?!
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29.01.2025 17:39 Ответить
ок захід треба не кукурузу охороняти, а на фронт
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29.01.2025 17:40 Ответить
- Хто крайній за зрив мобілізації?
- .....
- Тоді ми йдемо до Вас!
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29.01.2025 17:41 Ответить
и я говорю законно послать ОК "Захід" под Покровск. Нечего в тылу им делать
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29.01.2025 17:46 Ответить
Якщо всіх працівнків ТЦК відправити на фронт, то нікому буде мобілізувати поповнення ЗСУ. Результат - знищення України як держави і українців як нації. Геніальний план кремлівського троля. - Ну а чё?
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29.01.2025 22:30 Ответить
платіть суки нормально
контракт на строк
та виплати сім'ї реальні

ось і вся мобілізація

тцк то профанація чи диверсія
це очевидно
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30.01.2025 06:24 Ответить
за цією логікою мер Покровська може оштрафувати міноборони за допущення незаконних військових формувань іншої країни на територію громади.
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29.01.2025 17:50 Ответить
це дуже серйозно.
Незаконні військові формування іншої країни також на території громади в Покровську витоптують квіти, які за гроші бюджету були висаджені восени 2024 року.
неподобство ....
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29.01.2025 17:57 Ответить
А ще вони знищили мільярд дерев, висаджених Бубочкою!
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29.01.2025 19:38 Ответить
Державна влада забезпечує управління суспільством від імені народу через систему органів влади. Згідно з ст. 6 Конституції України, в Україні вона здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

так от тцк, це трохи законодавча, трохи виконавча та трохи судова.
а ще, баблозбираюча влада.
і хоч ти всрись! навіть мєнти безсилі.

хтось не згодний?
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29.01.2025 17:54 Ответить
Чимало кількість військовослужбовців https://novyny.live/tag/tck-ta-sp ТЦК та СП можна було б залучити до бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України.

Таку заяву в ефірі https://www.youtube.com/live/lNmZtrcGXkU?feature=shared Вечір.LIVE у вівторок, 28 січня, зробила нардепка Юлія Яцик.

Що відомо про статистику придатних і непридатних військовослужбовців ТЦК та СП

За словами нардепки, на її запит у Міністерстві оборони України відповіли, що близько третини військових ТЦК та СП, згідно з висновком ВЛК, обмежено придатні або непридатні. Інші дві третини працівників військкомату можуть проходити військову службу.

"Навіщо в нас у ТЦК військовослужбовці, які придатні до військової служби, якщо вони конче потрібні на передовій і в зоні бойових дій. Такі роботи (обов'язки представників ТЦК та СП, - Ред.) можуть виконувати цивільні особи, адмінцентри, рекрутингові центри", - заявила Юлія Яцик.

хтось не згодний?
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29.01.2025 18:01 Ответить
Військовослужбовці на пенсії. ТИ САМ ТО ДЕ?? І НЕ ***** про ЕЛІТУ. МИ І Є ЕЛІТА. І не путай свій пуцьвірінок з пальцем. 2022 згадай - ТАМ ЯКРАЗ УСІ вищезгадані - никались від закордону і до підвалів. А МИ ветерани ЗСУ - ЕЛІТА - МИ ЗУСТРІЧАЛИ ворога в Ірпіні і Мощуну - РАЗОМ З КУРСАНТАМИ, яких вчили. А ДЕ БУВ ТИ?? Гнида.
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29.01.2025 19:48 Ответить
ветерани ЗСУ - ЕЛІТА які воювали і воюють ----СЛАВА ЗСУ !!!
СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА ЗСУ !!!

А військовослужбовці з ТЦК, які придатні до військової служби, вони конче потрібні на передовій та в зоні бойових дій чи ні .... ??? теж ЕЛІТА
Військовослужбовці на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років які "ховаються" теж ЕЛІТА ???
Якщо я Вас образив я вибачаюсь.

Зачекайю реакції адміністраторів "censor.net/ua" на те, як деякі опоненти переходять на образливий "ad hominem" який містить образу чи приниження опонента.

Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.

ветерани ЗСУ - ЕЛІТА які воювали і воюють ----СЛАВА ЗСУ !!!

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29.01.2025 20:59 Ответить
образили бідних молодих пенсіонерів
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29.01.2025 21:09 Ответить
Вибачай що ми в цій державі ВИЖИЛИ. А деякі - дожили до інвалідської пенсії і ще щось МОЖУТЬ сказати диванним. Які ні народжувати, ані виховувати - тільки гадити в чати та ще й за гроші колі-каклєти або дерьмака
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29.01.2025 19:54 Ответить
тцк, категорично не згодні.
і щось мені здається, що будуть чинити супротив, при намаганні відправити їх в окопи.
чи засцуть?
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29.01.2025 18:30 Ответить
ЧОМУ зразу їх відправлять в окопи ???
ЧОМУ ???
1000 посад
електрик, механік, водій-кранівник тощо.
бухгалтер; діловод ; оператор БпЛА; кухар; водій ....

ЧОМУ зразу їх відправлять в окопи ???
тому і сцикливи сперм@тозоїди і ховаються У ТЦК ...
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29.01.2025 18:44 Ответить
тобто?
тцкашнику з освітою мєнта чи військового йти в електрики, кухарі, водії, оператори, діловоди?
а куди йти василям, тарасам, миколам з освітою електрика, кухаря, оператора, діловода, в піхоту?
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29.01.2025 19:05 Ответить
А так воно і є, на жаль.
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30.01.2025 00:05 Ответить
Не переживай. Частина з них просто на ротаціїї, а частина має регулярні командировки в зону бд.
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29.01.2025 20:34 Ответить
кому ти брешеш?
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29.01.2025 21:31 Ответить
Ти в воєнкомат зайди, подивись і з людьми поспілкуйся.
Там є унікуми які воюють з 14 року і нічого більше не вміють, командировки в зону БД вони обговорюють між собою не криючись, ще зустрічаються люди з серйозними травмами (я навіть дівчат бачив з ортезами). Так шо не звизди.
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31.01.2025 16:38 Ответить
Треба мобілізувати чоловіка, батька, сина і брата ирина ира. Хтось не згодний?
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29.01.2025 22:33 Ответить
А чому ТЦК штрафує лише мерів за невиконання плану мобілізації?
По перше вони мають оштрафувати ....самі себе, а точніше керівників відповідних ТЦК. Потім поліціянтів, потім.......і так, аж доки черга не дійде до головного відповідального за невиконання плану - Верховного Головнокомандувача. Але чомусь лише мери.
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29.01.2025 17:58 Ответить
Все просто, основне джерело прибутку вже майже висохло. Треба проявляти креатив для утримання закордонних хатинок.
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29.01.2025 20:02 Ответить
Поясніть мені хтось, а накуя нам тоді потрібні ВЦА яких смарагдові гниди наплодили по всій країні якщо вони не відповідають за мобілізацію замість мерів?
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29.01.2025 18:01 Ответить
Як дістала ця непрфесійна зелена мерзота, крадуть, на закони по цимбалах... Вони знищують і нас і нашу країну... Може пора їх скопом мобілізувати і виставити перед окопами...
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29.01.2025 18:06 Ответить
Максимка, яке "як завжди"? Ти ж сьогоднішнє.
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29.01.2025 18:19 Ответить
Сцикливим сперматозоїдам які ховаються від ТЦК, усе не так!
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29.01.2025 18:19 Ответить
Я взагалі боюся на вулицю виходити, навіть їжу через "Glovo" замовляю. Дядьку, не сваріть мене
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29.01.2025 20:07 Ответить
сірьожа якщо тобі від всіх тхне, то це ти вступив...в зелайно)
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29.01.2025 20:11 Ответить
муша, мені на відміну від тебе хватило клепки не вступити в зелайно. Якщо ти сам вступив у зелайно, то ходи та смерди ним.
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29.01.2025 20:24 Ответить
це звичайний для цього сайту шабаш тролів і зрадників
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29.01.2025 22:35 Ответить
Тцк - на фронт.
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29.01.2025 18:17 Ответить
А план бусифікації ресурсу можна в студію?
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29.01.2025 18:38 Ответить
А за виконання - тимчасова індульгенція від посіпак СБУ.
І того. Найкраща премія, це відсутність покарання.
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29.01.2025 18:59 Ответить
Мобілізуйте ще мерів. Це теж законно
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29.01.2025 19:01 Ответить
все ЗСУшне що просрав зе на дорогах, порох винуватий...
тепер за мобілізаційну політику, яку з тріском провалив зе, крайніми вийшли мери.
а хто винуватий що не воюють 3-4 млн броньваних та відмазаних??
бо підписував зе,
відповідати хто буде???
мабудб деректори шкіл...
не привили, ****, патріотизму учням,
аргумент????
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29.01.2025 19:04 Ответить
Провалив мобілізацію-це як ? зе не прийшов до кожного особисто та не роз'яснив, що саме існування держави Україна під загрозою, якщо громадяни не виступлять на її захист ? А з перших днів війни ти та такі як ти це не зрозуміли під ракетними ударами та повномасштабним наступом орків ? Вам треба було особисте запрошення для мобілізації ? І це-через 3 роки війни ??
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29.01.2025 22:38 Ответить
саме він, і кажу як та чому.
на піку добровільної мобілізації, коли тцк невзмозі були оформити всіх бажаючих, бо їх було більше ніж треба, був зроблений висновок.
зе вирішив що при такому розкладі, він знищить всіх атошників, патріотів та добропорядних людей тому....
допустив, а вірніше дав можливість організувати грошове вирішення питання в мобілізаційному процесі що привело до розділення людей на тих кого беруть а кого ні.
бо ні в одній громаді не було опитування владою тцкашників, чому конкретна катигорія людей не воює.....
далі гірше.
він до повного задоволення та охорони свого беспрєдєла забронював всіх силовиків на 100%
люди не тупі, все це побачили,
мусара, сбу, служба охорони і тд, ****** вкрай, гребуть бабло, рейдерствують а простий люд має воювати??? от і пісда прийшла добровільній мобілізації.
я ще не кажу, як мало бути по закону...
економіка на воєнні рейки, вся влада, законодавча та виконавча всі силовики, чиновники мали мобілізуватися першими. а робочі мали підтримувати економіку.
зе зробив все навпаки на 100% перевернувши конституцію вверх дригом.
україні потрібен керівник а не президент який розносить повістки кожному додому, як ти писав
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29.01.2025 23:43 Ответить
Все так. Але за законом зелені не живуть, а звичайні люди повинні. Зелена логіка.
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30.01.2025 00:15 Ответить
Аргументація на кшталт "піду на захист країни тільки після мусарів, суддів та мажорів"-це відмазка, не більше того. Ти маєш захищати не зеленського с дєрмаками та іншою кодлою, яка сьогодні є, а завтра вже нема, а саме існування України. Ти кажеш що батьки усіх твоїх онуків УБД ще з 2014. Припускаю, що вони самі пішли воювати проти орків, добровільно, адже так ? Тоді чого ти фактично виправдовуєш тих, кого треба вмовляти чи примушувати ?
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30.01.2025 08:11 Ответить
і ще...
у мене троє онуків!!!
батьки їх, ВСІ!!!! троє. учасники бойових дій.
реальні, ***** УБД
з бойовими, з нагородами, і з 2014 року...
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29.01.2025 23:48 Ответить
А так:
1) відсутність демобілізації - це провал мобілізації;
2) беспредел тцк і поліції - це провал мобілізації:
3) тотальна корупція - це провал мобілізації;
4) фатальні кадрові рішення, террор щодо бойових командирів - це провал мобілізації;
5) відсутність справедливості - це провал мобілізації...
Президент - головна посадова особа, яка відповідає за мобілізацію.
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30.01.2025 11:46 Ответить
Дуся! В армії, якщо щось пройбано - відповідає той, хто за це відповідає по штату. За законом про мобілізацію головна відповідальна за мобілізацію посадова особа - Президент України.
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30.01.2025 12:08 Ответить
Сомалія вже тут.
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29.01.2025 19:11 Ответить
А чого так всі волають? Все гаразд. Є така постанова КМУ 1487 від грудня 22. Згіно неї усі роботоавці в т.ч. і мери та голови ОВА відповідають за мобзаходи. Роботодавці зобов'язані доповідати ТЦК про прийнаття/звільнення працівників. Я ще в січні 23 казав, що ця рушниця колись бахне.
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29.01.2025 19:22 Ответить
Цим мерам треба перевірити чи існують таки установи , як "тцк" в реєстрі державних установ, чи мають вони договори на аренду приміщинь -де ці "тцк" знаходяться , короче - можливо це просто якась рейдерська атака на мерів з боку нелигітмної і простроченой влади, або - намагання якось "узаконити" ці комерційні установи в очах населення.
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29.01.2025 19:32 Ответить
Якщо мери так робитимуть Зелений одразу їх зніме і пришиє кримінальну справу.
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30.01.2025 00:18 Ответить
А Зелупський мерів не призначає, їх обирають місцеві мешканці.
Якщо були б нормальні мери , то вони повинні були плювати в його харю.
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30.01.2025 00:51 Ответить
Плани хто визначає? Яка державна структура? Виходячи з яких показників? Коли у нас був перепис населення? Може план такий: з 50-тисячного міста мобилизувати 60 тисяч? А шо? Пятирічку за чотири роки, Було вже, і де воно тепер?
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29.01.2025 20:13 Ответить
ТЦК штрафує мерів за те, що мери не виконують роботу ТЦК? А яка стаття якого закону чи кодексу надає ТЦК право штрафувати мерів?
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29.01.2025 20:15 Ответить
хай себе оштрафують, контора пі...ська, дЄрмака свого і все зешобло оштрафує і йде на ..Й! з держави! зеМЕРЗОТНИКІ ! зеРИГІвчорашні!
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29.01.2025 20:17 Ответить
" Патріоти" не робіть з військових придурків. Долучайтесь до нас .Усім роботи вистачить.https://ips.ligazakon.net/document/view/t052435?ed=2005_03_02&an=75 Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними органами управління відповідних військових формувань.
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29.01.2025 20:43 Ответить
https://ips.ligazakon.net/document/view/t052435?ed=2005_03_02&an=252 здійснюють заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;
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29.01.2025 20:49 Ответить
так у нас же є ще військові адміністрації, що вони роблять? а про мерів це просто смішно
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29.01.2025 21:02 Ответить
Не країна а цирк. Спочатку всіх звільняли з роботи за невакцинування, зараз військові з незрозумілими повноваженнями всіх чоловіків пакують і десь везуть паралельно з тим що красти на посадах можна ВСЕ.
Адвокати, судді, прокурори, де ви? Хто поверне існування Закону? Чи так постійно все па-панятіях , як завжди?
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29.01.2025 21:03 Ответить
Начальство нельзя штрафовать же, им надо взятки давать!
Хотя..., если штрафует ОК "Захід", то наверно можно.
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29.01.2025 21:04 Ответить
А Зеленського чого не штрафують за невиконання обовʼязку президента бути гарантом незалежності та територіальної цілісності України.
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29.01.2025 21:27 Ответить
консьєржку коли оштрафуєте, клоуни?
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29.01.2025 21:33 Ответить
Коли цей совок вже відійде з ваших голів??? Мучайтесь тут самі мазохісти... воюйте ще 1000 років і мучайтесь це ж такий кайф
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29.01.2025 23:59 Ответить
Що за нах....?
Які у них повноваження? Гестапівські?
Мабуть так, мого знайомого минулого тижня забили тцкашніки насмерть...
Якраз оформлював 2-гу групу, відсутня почка...
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30.01.2025 00:00 Ответить
Треба ж було возити в опу мзду від ухилятнів. ТЦК також не виконали план з заносу валіз. От одеський голова тцк все робив правильно. Тільки в один момент зажерся і "попався".
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30.01.2025 10:59 Ответить
Нє ну якщо штрафувати, то штрафувати.
Шмигаля, який не виконує закон і не подав у Раду проект закону про демобілізацію (демобілізація - невід'ємна частка мобілізації);
Президент - головна посадовп особа ( згідно з законом про мобілізацію) і відповідає за все.
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30.01.2025 11:37 Ответить
 
 