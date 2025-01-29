ТЦК штрафует мэров за невыполнение плана мобилизации: ОК "Захід" говорит, что это законно

ОК "Захід" назвало законным решение о штрафах для нескольких городских голов Львовщины из-за невыполнения мобилизационных планов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

"Органы местного самоуправления, в частности, обеспечивают первичный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также меры оповещения и обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора", - отметили там.

В ОК "Захід" заявили, что начальник Дрогобычского РТЦК и СП Львовской области действовал "в пределах предоставленных ему властных полномочий и компетенций".

Все без исключения РТЦК и СП западного региона Украины работают в духе открытости и взаимного диалога с органами местного самоуправления и власти, добавили в ОК "Захід".

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Ранее сообщалось, что мэру Дрогобыча Львовской области Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за срыв мероприятий мобилизации. Его сначала пригласили в местный ТЦК, а когда тот не явился, руководство ТЦК направило письмо в Нацполицию относительно его принудительного привода.

Также мэр Борислава Львовской области Игорь Яворский подтвердил Hromadske, что его тоже оштрафовали за невыполнение плана мобилизации. Он готовится обжаловать решение.

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