ТЦК штрафует мэров за невыполнение плана мобилизации: ОК "Захід" говорит, что это законно
ОК "Захід" назвало законным решение о штрафах для нескольких городских голов Львовщины из-за невыполнения мобилизационных планов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.
"Органы местного самоуправления, в частности, обеспечивают первичный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также меры оповещения и обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора", - отметили там.
В ОК "Захід" заявили, что начальник Дрогобычского РТЦК и СП Львовской области действовал "в пределах предоставленных ему властных полномочий и компетенций".
Все без исключения РТЦК и СП западного региона Украины работают в духе открытости и взаимного диалога с органами местного самоуправления и власти, добавили в ОК "Захід".
Ранее сообщалось, что мэру Дрогобыча Львовской области Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за срыв мероприятий мобилизации. Его сначала пригласили в местный ТЦК, а когда тот не явился, руководство ТЦК направило письмо в Нацполицию относительно его принудительного привода.
Также мэр Борислава Львовской области Игорь Яворский подтвердил Hromadske, что его тоже оштрафовали за невыполнение плана мобилизации. Он готовится обжаловать решение.
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тцк, ніщо, і звати ніяк
законних прав ніяких
статусу держструктури нема
Штрафує мера!!!! *********** цю ...бучу владу!!!
Такий же "фаховий юрист", як і наркоман БоНеВтік?!
- .....
- Тоді ми йдемо до Вас!
контракт на строк
та виплати сім'ї реальні
ось і вся мобілізація
тцк то профанація чи диверсія
це очевидно
Незаконні військові формування іншої країни також на території громади в Покровську витоптують квіти, які за гроші бюджету були висаджені восени 2024 року.
неподобство ....
так от тцк, це трохи законодавча, трохи виконавча та трохи судова.
а ще, баблозбираюча влада.
і хоч ти всрись! навіть мєнти безсилі.
хтось не згодний?
Таку заяву в ефірі https://www.youtube.com/live/lNmZtrcGXkU?feature=shared Вечір.LIVE у вівторок, 28 січня, зробила нардепка Юлія Яцик.
Що відомо про статистику придатних і непридатних військовослужбовців ТЦК та СП
За словами нардепки, на її запит у Міністерстві оборони України відповіли, що близько третини військових ТЦК та СП, згідно з висновком ВЛК, обмежено придатні або непридатні. Інші дві третини працівників військкомату можуть проходити військову службу.
"Навіщо в нас у ТЦК військовослужбовці, які придатні до військової служби, якщо вони конче потрібні на передовій і в зоні бойових дій. Такі роботи (обов'язки представників ТЦК та СП, - Ред.) можуть виконувати цивільні особи, адмінцентри, рекрутингові центри", - заявила Юлія Яцик.
хтось не згодний?
СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА ЗСУ !!!
А військовослужбовці з ТЦК, які придатні до військової служби, вони конче потрібні на передовій та в зоні бойових дій чи ні .... ??? теж ЕЛІТА
Військовослужбовці на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років які "ховаються" теж ЕЛІТА ???
Якщо я Вас образив я вибачаюсь.
Зачекайю реакції адміністраторів "censor.net/ua" на те, як деякі опоненти переходять на образливий "ad hominem" який містить образу чи приниження опонента.
Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
ветерани ЗСУ - ЕЛІТА які воювали і воюють ----СЛАВА ЗСУ !!!
і щось мені здається, що будуть чинити супротив, при намаганні відправити їх в окопи.
чи засцуть?
ЧОМУ ???
1000 посад
електрик, механік, водій-кранівник тощо.
бухгалтер; діловод ; оператор БпЛА; кухар; водій ....
ЧОМУ зразу їх відправлять в окопи ???
тому і сцикливи сперм@тозоїди і ховаються У ТЦК ...
тцкашнику з освітою мєнта чи військового йти в електрики, кухарі, водії, оператори, діловоди?
а куди йти василям, тарасам, миколам з освітою електрика, кухаря, оператора, діловода, в піхоту?
Там є унікуми які воюють з 14 року і нічого більше не вміють, командировки в зону БД вони обговорюють між собою не криючись, ще зустрічаються люди з серйозними травмами (я навіть дівчат бачив з ортезами). Так шо не звизди.
По перше вони мають оштрафувати ....самі себе, а точніше керівників відповідних ТЦК. Потім поліціянтів, потім.......і так, аж доки черга не дійде до головного відповідального за невиконання плану - Верховного Головнокомандувача. Але чомусь лише мери.
І того. Найкраща премія, це відсутність покарання.
тепер за мобілізаційну політику, яку з тріском провалив зе, крайніми вийшли мери.
а хто винуватий що не воюють 3-4 млн броньваних та відмазаних??
бо підписував зе,
відповідати хто буде???
мабудб деректори шкіл...
не привили, ****, патріотизму учням,
аргумент????
на піку добровільної мобілізації, коли тцк невзмозі були оформити всіх бажаючих, бо їх було більше ніж треба, був зроблений висновок.
зе вирішив що при такому розкладі, він знищить всіх атошників, патріотів та добропорядних людей тому....
допустив, а вірніше дав можливість організувати грошове вирішення питання в мобілізаційному процесі що привело до розділення людей на тих кого беруть а кого ні.
бо ні в одній громаді не було опитування владою тцкашників, чому конкретна катигорія людей не воює.....
далі гірше.
він до повного задоволення та охорони свого беспрєдєла забронював всіх силовиків на 100%
люди не тупі, все це побачили,
мусара, сбу, служба охорони і тд, ****** вкрай, гребуть бабло, рейдерствують а простий люд має воювати??? от і пісда прийшла добровільній мобілізації.
я ще не кажу, як мало бути по закону...
економіка на воєнні рейки, вся влада, законодавча та виконавча всі силовики, чиновники мали мобілізуватися першими. а робочі мали підтримувати економіку.
зе зробив все навпаки на 100% перевернувши конституцію вверх дригом.
україні потрібен керівник а не президент який розносить повістки кожному додому, як ти писав
у мене троє онуків!!!
батьки їх, ВСІ!!!! троє. учасники бойових дій.
реальні, ***** УБД
з бойовими, з нагородами, і з 2014 року...
1) відсутність демобілізації - це провал мобілізації;
2) беспредел тцк і поліції - це провал мобілізації:
3) тотальна корупція - це провал мобілізації;
4) фатальні кадрові рішення, террор щодо бойових командирів - це провал мобілізації;
5) відсутність справедливості - це провал мобілізації...
Президент - головна посадова особа, яка відповідає за мобілізацію.
Якщо були б нормальні мери , то вони повинні були плювати в його харю.
Адвокати, судді, прокурори, де ви? Хто поверне існування Закону? Чи так постійно все па-панятіях , як завжди?
Хотя..., если штрафует ОК "Захід", то наверно можно.
Які у них повноваження? Гестапівські?
Мабуть так, мого знайомого минулого тижня забили тцкашніки насмерть...
Якраз оформлював 2-гу групу, відсутня почка...
Шмигаля, який не виконує закон і не подав у Раду проект закону про демобілізацію (демобілізація - невід'ємна частка мобілізації);
Президент - головна посадовп особа ( згідно з законом про мобілізацію) і відповідає за все.