Суд перенес рассмотрение жалобы защиты экс-командира 415-го ОСБ полковника Лапина на 24 февраля

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона полковника Ильи Лапина на 24 февраля.

Об этом сообщает"Еспресо" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Причиной переноса судебного заседания стало то, что Печерский районный суд города Киева не передал материалы дела в Киевский апелляционный суд.

Таким образом, экс-командир 415-го отдельного стрелкового батальона Илья Лапин будет находиться в СИЗО еще месяц.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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