Суд перенес рассмотрение жалобы защиты экс-командира 415-го ОСБ полковника Лапина на 24 февраля
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона полковника Ильи Лапина на 24 февраля.
Об этом сообщает"Еспресо" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.
Причиной переноса судебного заседания стало то, что Печерский районный суд города Киева не передал материалы дела в Киевский апелляционный суд.
Таким образом, экс-командир 415-го отдельного стрелкового батальона Илья Лапин будет находиться в СИЗО еще месяц.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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Кілька днів тому, після так званих "санкцій" проти ригів , я написав допис тут на ЦН, що за цією димовою завісою почнеться тиск на опозицію.
"Зеленський ввів санкції проти депутатів Бойка, Шуфрича і журналістки Крюкової"
,Колаж ВВСArticle informationAuthor,Відділ новинRole,ВВС Українаhttps://twitter.com/BBC_ua Twitter,@BBC_ua
19 січня 2025 р.
і як в воду дивився, почали знову давити Порошенка, "ЄС".
https://youtu.be/WqlarLbYAsE?si=MrQw_-0z2EW4OaYS
Санкції проти Порошенка це новий "план перемоги" Зеленського!
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/9004132959683292?__cft__[0]=AZUu83K5o4H4UTuzE3lPMgk2xSq-_jr8pm0tmqiVScmfg6qPArxsu203khW3jch9XXsnholSnm_WokqOh14iEnFLNuajNQ-uzZBHD6lPFIAYKrIpmZUAR7swLE9JuLGQD5cf3j2afbksjj1hMrprJufl58u3mmrso3jQYK-DQX0NefmrTWwBXzqjQ_N0grqYUuM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Засідання апеляційного суду по справі полковника Іллі Лапіна, перенесли на… 24 лютого 2025 року. Тобто майже через місяць. Причину сказати, чи самі здогадаєтесь?… Печерський суд не передав матеріали справи. Воно і зрозуміло. Це ж дуже далеко, інший контент. Десь в районі мису Горн. Приблизно там знаходиться той Печерський суд, тому і не встигли.
А якщо серйозно, то ми вчергове наочно спостерігаємо за одним з елементів юридичного катування. «Ой, не встигли передати документи! Ой, ну посидять ті бойові за ґратами ще місяць». Угу, це ж та сама справедливість про яку казав Зеленський? Те саме верховенство права?
А відповідні люди, (ну ті хто відповідають за те, аби документи ВЧАСНО були передані в Апеляційний суд), сьогодні ввечері спокійно поїдуть додому. Спати в мʼякому, зручному ліжку. Аби завтра, після ранкового душу і чашки запашної кави, піти на роботу і знов щось… «не встигнути», а ввечері додому. Затишна квартира. Мʼяке ліжко. Пару днів і вихідні А бойові офіцери і генерали… Та хрен з ними! Посидять на нарах. Напевне заслуговують, тому хтось і не встиг. Або їм наказали, не встигнути. Бо треба тим військовим, тій армії показати її місце, бо ти диви… така шана і повага в суспільстві. Дехто незадоволений…
(Буду вдячний за репост).
Не покривайте цих негідників у мантіях!
Встигнуть втекти ці потвори у мантіях, коли орда дотисне Україну чи дістануть аусвайси з куркою-мутантом, які в них заздалегідь приготовані?