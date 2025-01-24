Без права на залог: экс-командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина во второй раз заключили под стражу

Бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина взяли под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

В пятницу, 24 января, в Киеве состоялось слушание суда по избранию меры пресечения генералу Юрию Галушкину по второму подозрению в деле о ненадлежащей обороне Харьковщины.

Галушкина заключили под стражу без права на залог.

Защита экскомандующего ОТГ "Харьков" планирует обжаловать приговор.

Напомним, что 21 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командиру оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрию Галушкину, подозреваемую в небрежном отношении к военной службе по делу об обороне Харьковщины во время наступления 2024 года. Его арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

22 января работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ снова задержали экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах по делу о прорыве границы в Харьковской области.

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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