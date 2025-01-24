Без права на залог: экс-командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина во второй раз заключили под стражу
Бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина взяли под стражу без права внесения залога.
Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.
В пятницу, 24 января, в Киеве состоялось слушание суда по избранию меры пресечения генералу Юрию Галушкину по второму подозрению в деле о ненадлежащей обороне Харьковщины.
Галушкина заключили под стражу без права на залог.
Защита экскомандующего ОТГ "Харьков" планирует обжаловать приговор.
Напомним, что 21 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командиру оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрию Галушкину, подозреваемую в небрежном отношении к военной службе по делу об обороне Харьковщины во время наступления 2024 года. Его арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.
22 января работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ снова задержали экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах по делу о прорыве границы в Харьковской области.
Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"інвалідами" став весь Генштаб ЗСУ на чолі з Головкомом Залужним,
загалом 17 Генералів та Полковників..
.
бо чомусь за здачу півдня нема розслідування...
верещучка верещала що край, як треба розміновувати бо рідні з криму та материка мають пересуватися беспечно.
люся арестович пояснив по свому, ********
і лиш през нічого не пояснює.
бо за провали 2024 вже йде слідство та затримання
за маштабніші провали які сталися на 3 роки раніше, чомусь результатів слідства нема...
а це не лиш південь
з гостомеля не виведена бригада на схід: невиконання наказу .!!!
з харкова, теж саме
але це невиконання кимось, це не мінус а плюс. бо Київ та Харків булиб там де херсое, маріупіль та ЗАЕС.
цілі мости чернігівщини та сумщини, не підірвані. а от це та південь, виконані накази
Військова хунта потрібна, інакше поїдемо по концтаборах
То вам клоунів, тепер хунту.
Можете просто мозок використовувати на виборах, якщо, звісно, він є.
Кривава Київська Хунта,
Вміли панувати
Ревіли гармати ...
.
хай генерал каже правду, як все було.
як що винен, буде покараний! як що, справа гнила, то буде справедливість!
чи, тут вважають, що зе!шобла навіки?
не сци.
будеш моїм помічником, поліцаєм.
Яку війну "виграв" Сталін?
Сталін перестав малювати стрілки на глобусі (лізти зі своїм невіглаством у суто військові справи), й потім СССР та антигітлрівська коаліція виграли війну, а не тому що Сталін - кат.
Ти можеш захоплюватися будь яким покидьком, але навіщо ти пишеш зайву дурню окрім тієї що написав там? - 24.01.2025 23:09 Це щось змінює у твоїй попередній маячні?
Що не зрозуміло у словах: "Сталін перестав малювати стрілки на глобусі (лізти зі своїм невіглаством у суто військові справи)..." - тобі воно чим не підійшло? Маєш щось заперечити мої слова?
Тобі (серед інших "подвигів") сподобалося те що Сталін до останнього не вірив у напад Гітлера, ігнорував доповіді розвідників, заперечував очевидне, та не готувався до нападу ворога?
Те про що ти написав каже лише про те що кат переклав відповідальність з себе на військових, а потім (з твоїх слів) "виграв війну". Якою логікою воно в тебе так вийшло, у чому ти бачиш кореляцію, "незазомбоване"? Репресіями проти військових перемагають у війні? Тобто Блазень все правильно робить - перекладає свою провину на військових так як Сталін?!
повинні сидіти замовники цього ганебного суду над
бойовим генералом - це Єрмак , Зе + Сирський 😡
Саме вони повинні нести всю відповідальність про те,
що відбувається в нашій краіні і арміі!!
так як це знущання над народом Украіни !!
в повітрі
.
із зеленою бандою буде тяжка поразка
а Зе спостерігає за цим з величезною насолодою !!
А тому що це єдиний клаптик неокупованої Луганщини - і за пафосне "Луганщина ще не повністю окупована" гинуть хлопці щоденно!
Задля zeленого піару((
Безмозкова не просто так формувала громадську думку, що генерали погані.
Тепер настав наступний етап плану.
Розведення військ - не злочин
здача вагнерів - не злочин
знищення ракетної програми - не злочин
крадіжки гуманітарки - не злочин
зняття магнитронів з ППО на бойовому чергуванні - не злочин
крадіжки зерна з держрезерву - не злочин
бездіяльність посадових осіб, яка привела до загибелі сотен тисяч - не злочин
100 000 бракованих мін - не злочин
закупівля дронів по потрійнох ціні - не злочин
проведення АТО - злочин
проход кораблів через Керченську затоку - злочин
закупівля магнітронів для ППО - злочин
Марченка - проковтнули
Кривоноса - проковтнули
Червинского - проковтнули
Ще купа офіцерів вже відбуває покарання, бо вони непублічні і про них ніхто не знає.
Цікаву країну будуємо.
Їжте, не обляпайтеся! Бо не на часі і путин нападе
Залужному в ніякому разі під будь-яким благовидним приводом не можна повертатись назад-чекає доля Червінського.
Так робив сталін: спочатку чемно викликав із-за кордону,міг навіть прийняти,подивитись в очі жертві,що вона відчуває,в на виході арешт.
Зешобла вже прямим текстом через підставні ніки пише про свої наміри.
До речі,нині дн кловуна,що стільки біди заніс до країни, відчинивши йому двері.