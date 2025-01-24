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Новости Арест генералов
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Без права на залог: экс-командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина во второй раз заключили под стражу

Галушкіна взяли під варту без права на заставу

Бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина взяли под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

В пятницу, 24 января, в Киеве состоялось слушание суда по избранию меры пресечения генералу Юрию Галушкину по второму подозрению в деле о ненадлежащей обороне Харьковщины.

Галушкина заключили под стражу без права на залог.

Защита экскомандующего ОТГ "Харьков" планирует обжаловать приговор.

Напомним, что 21 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командиру оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрию Галушкину, подозреваемую в небрежном отношении к военной службе по делу об обороне Харьковщины во время наступления 2024 года. Его арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

22 января работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ снова задержали экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах по делу о прорыве границы в Харьковской области.

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ГБР не исключают допрос Сырского как свидетеля по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины

Автор: 

суд (25135) мера пресечения (464) Галушкин Юрий (41)


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Топ комментарии
+33
ВСІХ генералів і командирів ХТО НЕ ЗА ЗДАЧУ - пересажають. А потім ЗЕ буде казати - а чого українці не повертаються? А де ділось все населення? Все він знає....він робить замовлення одного карлика
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24.01.2025 23:03
+23
Червінський №2

із зеленою бандою буде тяжка поразка
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24.01.2025 23:12
+22
Просто жах!
Військова хунта потрібна, інакше поїдемо по концтаборах
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24.01.2025 23:06
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ВСІХ генералів і командирів ХТО НЕ ЗА ЗДАЧУ - пересажають. А потім ЗЕ буде казати - а чого українці не повертаються? А де ділось все населення? Все він знає....він робить замовлення одного карлика
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24.01.2025 23:03 Ответить
наслідки "прильоту від ЗЄлі" - страшніше за арєшнік.

"інвалідами" став весь Генштаб ЗСУ на чолі з Головкомом Залужним,
загалом 17 Генералів та Полковників..

.
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24.01.2025 23:17 Ответить
не знаю чи точно але влада України виконує чиєсь замовлення
бо чомусь за здачу півдня нема розслідування...
верещучка верещала що край, як треба розміновувати бо рідні з криму та материка мають пересуватися беспечно.
люся арестович пояснив по свому, ********
і лиш през нічого не пояснює.
бо за провали 2024 вже йде слідство та затримання
за маштабніші провали які сталися на 3 роки раніше, чомусь результатів слідства нема...
а це не лиш південь
з гостомеля не виведена бригада на схід: невиконання наказу .!!!
з харкова, теж саме
але це невиконання кимось, це не мінус а плюс. бо Київ та Харків булиб там де херсое, маріупіль та ЗАЕС.
цілі мости чернігівщини та сумщини, не підірвані. а от це та південь, виконані накази
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25.01.2025 00:10 Ответить
Так йому це дозволяють робити не лише вкраїнчики але й ЗСУ...
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25.01.2025 00:27 Ответить
Просто жах!
Військова хунта потрібна, інакше поїдемо по концтаборах
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24.01.2025 23:06 Ответить
Де ви хунтодрочери беретися?? в яких сральниках вас народжують?
То вам клоунів, тепер хунту.
Можете просто мозок використовувати на виборах, якщо, звісно, він є.
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24.01.2025 23:34 Ответить
ще один виборчик зі своїми виборами, як баба Яга зі ступою!!!
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25.01.2025 09:28 Ответить
Буду нагадувати кожну годину, щоб ти не забував як обісрався у 19
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25.01.2025 09:37 Ответить
Рисський тобі влаштує північно-корейську хунту. Будеш задоволена
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24.01.2025 23:48 Ответить
Було колись в Україні -
Кривава Київська Хунта,
Вміли панувати
Ревіли гармати ...

.
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25.01.2025 03:29 Ответить
Хунта це ті самі концтабори, лише вітчизняного виробника.
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25.01.2025 09:18 Ответить
так тоді вже - смарагдова хунта .. створила концтабір для мужчин!! чи очі виїло??
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25.01.2025 09:30 Ответить
у генерала є адвокати? висококласні адвокати?
хай генерал каже правду, як все було.
як що винен, буде покараний! як що, справа гнила, то буде справедливість!
чи, тут вважають, що зе!шобла навіки?
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24.01.2025 23:08 Ответить
майбутній староста і стукач русні,ти знов тут? якщо цей Галушкін (і всі інші,до речі) справжній офіцер і генерал.....вони б всі повинні були сказати правду,як все було, ще числа так 28.02.22
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24.01.2025 23:12 Ответить
я тебе запам'ятав.
не сци.
будеш моїм помічником, поліцаєм.
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24.01.2025 23:16 Ответить
За здачу Мінська Сталін ,у свій час,віддав під трибунал свого ну дуууууже крутого полководця генерала Павлова,його начштабу і ще пару генералів нижчого рангу.......і виграв війну.
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24.01.2025 23:09 Ответить
Чудова "логіка"...
Яку війну "виграв" Сталін?
Сталін перестав малювати стрілки на глобусі (лізти зі своїм невіглаством у суто військові справи), й потім СССР та антигітлрівська коаліція виграли війну, а не тому що Сталін - кат.
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24.01.2025 23:16 Ответить
зазомбований різноманітними "дослідниками" та блогерами? Сталін ворог і людожер але він був ефективним менеджером і політиком : 1.перемін усіх своїх розумних ворогів серед більшовиків,2. утримався при владі3 .,провів модернізацію імперії,індустріалізацію 4.на рівних говорив з США,Англією 5.виграв війну. Хіба його можна порівнювати з Петлюрою та Винниченком,які просто прос****ли УНР або з ********* "нашими"лідорами? Треба керуватися не емоціями а фактами,тверезо оцінювати події.
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25.01.2025 14:39 Ответить
Не переказуй мені своє особисте, та не думай за мене нібито мої думки яких я не висловлював. Краще б на питання відповів.
Ти можеш захоплюватися будь яким покидьком, але навіщо ти пишеш зайву дурню окрім тієї що написав там? - 24.01.2025 23:09 Це щось змінює у твоїй попередній маячні?
Що не зрозуміло у словах: "Сталін перестав малювати стрілки на глобусі (лізти зі своїм невіглаством у суто військові справи)..." - тобі воно чим не підійшло? Маєш щось заперечити мої слова?
Тобі (серед інших "подвигів") сподобалося те що Сталін до останнього не вірив у напад Гітлера, ігнорував доповіді розвідників, заперечував очевидне, та не готувався до нападу ворога?
Те про що ти написав каже лише про те що кат переклав відповідальність з себе на військових, а потім (з твоїх слів) "виграв війну". Якою логікою воно в тебе так вийшло, у чому ти бачиш кореляцію, "незазомбоване"? Репресіями проти військових перемагають у війні? Тобто Блазень все правильно робить - перекладає свою провину на військових так як Сталін?!
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25.01.2025 15:25 Ответить
Особисте? Мій маленький друже,я дуже логічно і дохідливо все пояснив,якщо планка виявилася занадто високо піднятою для твого рівня...відчепись і не пиши мені твою беліберду. Старайся більше читати,намагайся осмислювати прочитане,робить якісь висновки....перш ніж лізти в суперечки з освіченими,грамотними і розумними людьми. Успіхів!
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25.01.2025 19:22 Ответить
Війну виграли всі, крім Гітлера.
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24.01.2025 23:17 Ответить
Виграла війну антигітлерівська коаліція. Твій сталін має до цього відношення? Скоріш прямо поотилежне, враховуючи кілткість полонених, втрат і котлів.
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25.01.2025 00:32 Ответить
не сперечайся! він краще знає, бо тільки що телевізор дивився. канал "ЗВІЗДА"
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25.01.2025 09:49 Ответить
Це ж чку вавку тре мати в голові, щоб того людожера як приклад наводити....
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25.01.2025 09:37 Ответить
а кого треба наводити? може лідерів УНР,які все програли?
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25.01.2025 14:28 Ответить
На жаль ,
повинні сидіти замовники цього ганебного суду над
бойовим генералом - це Єрмак , Зе + Сирський 😡
Саме вони повинні нести всю відповідальність про те,
що відбувається в нашій краіні і арміі!!
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24.01.2025 23:10 Ответить
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24.01.2025 23:11 Ответить
Важко коментувати речі, які не піддаються коментарям ,
так як це знущання над народом Украіни !!
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24.01.2025 23:15 Ответить
перековалась....

в повітрі

.
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25.01.2025 03:30 Ответить
Червінський №2

із зеленою бандою буде тяжка поразка
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24.01.2025 23:12 Ответить
зелені покидьки доведуть країни до поразки
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24.01.2025 23:14 Ответить
Татаров , єрмак і інші покидьки при ОП , розвалюють нашу армію,
а Зе спостерігає за цим з величезною насолодою !!

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24.01.2025 23:18 Ответить
У тебе в одному слові зайвий префікс.
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24.01.2025 23:18 Ответить
Взагалі від Білогорівки не залишилося геть нічого, але із ідіотизмом віслюка туди женуть та женуть нових необстріляних , навіщо?
А тому що це єдиний клаптик неокупованої Луганщини - і за пафосне "Луганщина ще не повністю окупована" гинуть хлопці щоденно!
Задля zeленого піару((
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24.01.2025 23:34 Ответить
Взагалі це давно запланована акція.
Безмозкова не просто так формувала громадську думку, що генерали погані.
Тепер настав наступний етап плану.
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24.01.2025 23:39 Ответить
Недбале ставлення до оборони це прям про Зелю
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25.01.2025 00:20 Ответить
Судити легку піхоту ТРО що не має артилерії і бронетехніки це злочин!!! Сподіваємося на скорий суд над дєрьмаком зеленським
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25.01.2025 00:24 Ответить
Мільярдерів не судять!
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25.01.2025 07:49 Ответить
ДБР (фсб) України...
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25.01.2025 07:27 Ответить
Розмінування Чонгару - не злочин
Розведення військ - не злочин
здача вагнерів - не злочин
знищення ракетної програми - не злочин
крадіжки гуманітарки - не злочин
зняття магнитронів з ППО на бойовому чергуванні - не злочин
крадіжки зерна з держрезерву - не злочин
бездіяльність посадових осіб, яка привела до загибелі сотен тисяч - не злочин
100 000 бракованих мін - не злочин
закупівля дронів по потрійнох ціні - не злочин
проведення АТО - злочин
проход кораблів через Керченську затоку - злочин
закупівля магнітронів для ППО - злочин
Марченка - проковтнули
Кривоноса - проковтнули
Червинского - проковтнули
Ще купа офіцерів вже відбуває покарання, бо вони непублічні і про них ніхто не знає.
Цікаву країну будуємо.
Їжте, не обляпайтеся! Бо не на часі і путин нападе
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25.01.2025 07:37 Ответить
Зешобла підбирається до Залужного,який разом з генералами відмовився бути в списку на вибори від зешобли для підняття рейтингу.
Залужному в ніякому разі під будь-яким благовидним приводом не можна повертатись назад-чекає доля Червінського.
Так робив сталін: спочатку чемно викликав із-за кордону,міг навіть прийняти,подивитись в очі жертві,що вона відчуває,в на виході арешт.
Зешобла вже прямим текстом через підставні ніки пише про свої наміри.
До речі,нині дн кловуна,що стільки біди заніс до країни, відчинивши йому двері.
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25.01.2025 08:39 Ответить
Як завжди, шедеврально!
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25.01.2025 08:59 Ответить
Але оборона Харкова у 2024 році дійсно була погана організована.
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25.01.2025 09:35 Ответить
а що пан Valerii Valerii 23fd80bf , який став соціально-активним 13.01.2025 року, скаже про якість організованої оборони у 2019 році?
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25.01.2025 10:01 Ответить
Нічого не знаю за Галушкіна, ні поганого ні хорошо, але не дуже розумію як цивільні суди можуть оцінювати дії віїськових
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25.01.2025 09:40 Ответить
Ю.Галушкін командував у 2022 році ТРО. Під його командуванням хлопці з ТРО вийшли на Харківщині на кордон з кацапією на весні 2022 року. Мабуть, в Україні не дуже подобаються владі, генерали патріоти.
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25.01.2025 12:50 Ответить
Якщо замінити "Харківщина" на "Україна", або "Чернігів" або "Гостомель", або "Херсонщина" або "Луганщина" або на багато ще чого і "2024" на "2019", то можна вийти самим на себе
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25.01.2025 09:56 Ответить
 
 