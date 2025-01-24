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Новости Арест генералов
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В ГБР не исключают допрос Сырского как свидетеля по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины

Слідчі можуть залучити Сирського як свідка у справі про арешт генералів

В Государственном бюро расследований заявили, что могут привлечь главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в качестве свидетеля по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины.

Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Она пояснила, что производство против двух генералов и полковника ВСУ за провал обороны Харьковщины открыли на фоне общественного резонанса.

Сапьян заявляет, что во время расследования учтут боевые заслуги подозреваемых офицеров.

Журналисты спросили пресс-секретаря ГБР, могут ли в рамках этого дела допросить других должностных лиц - главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова или экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Она ответила, что правоохранители не исключают привлечения к делу в качестве свидетелей "абсолютно всех, кого следствие будет считать нужным опросить для того, чтобы это помогло прояснить полностью картину тех событий".

Читайте также: Сырский об обороне Киева в начале вторжения: Самый критический момент - бои за Мощун

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Читайте также: Готов даже в должности рядового солдата воевать за Украину, чтобы сохранить честь, - генерал Галушкин

Автор: 

ГБР (3030) Александр Сырский (614) Галушкин Юрий (41) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+16
інтернет памьятає все !

zelenskyy_official 9 квітня 2024 !!!!(твітер, відео, хрипить):

Сьогодні - Харків, Харківщина.

"Був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється.

Провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Пишаюся нашими харків'янами! ...."

до атаки на Харківщину залишався лише місяць !!!!!
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24.01.2025 20:35
+15
Власть окончательно е@нулась. Устраивать шоу во время войны. А если какие-то военные вдруг решат "допросить" власть, например, по поводу ненадлежащей подготовки к большой войне или по поводу разгула коррупции в вехах?
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24.01.2025 20:26
+13
19.12.2023. У Харківській області підготовлена найбільш потужна лінія оборонних укріплень. Про це сказав Володимир Зеленський під час ...

YouTube · Суспільне Харків · Dec 19, 2023

.
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24.01.2025 20:38
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Над Сирським ше є старші - іх не спитають?
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24.01.2025 20:24 Ответить
інтернет памьятає все !

zelenskyy_official 9 квітня 2024 !!!!(твітер, відео, хрипить):

Сьогодні - Харків, Харківщина.

"Був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється.

Провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Пишаюся нашими харків'янами! ...."

до атаки на Харківщину залишався лише місяць !!!!!
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24.01.2025 20:35 Ответить
19.12.2023. У Харківській області підготовлена найбільш потужна лінія оборонних укріплень. Про це сказав Володимир Зеленський під час ...

YouTube · Суспільне Харків · Dec 19, 2023

.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:38 Ответить
Власть окончательно е@нулась. Устраивать шоу во время войны. А если какие-то военные вдруг решат "допросить" власть, например, по поводу ненадлежащей подготовки к большой войне или по поводу разгула коррупции в вехах?
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24.01.2025 20:26 Ответить
Ти думаєщь з якою метою не відсилають мусорів на фронт. Їм треба дупу ОП прикривати
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24.01.2025 20:41 Ответить
Щоб не говорили про той котел що зараз сформувався на Донбасі
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24.01.2025 21:18 Ответить
тюююю......
а сирський тут до чого?
сирський постійно доповідає на нарадах та на ставках.
сирський це "чєго ізволітє?", а не про війну. для цього його і призначили.
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24.01.2025 20:27 Ответить
Ось так,підбираються.А там, недалеко і від вини за провал курської,в якій він лише виконавець.
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24.01.2025 20:28 Ответить
А Ваньку Бананова будете допитувати лизоблюди нікчемного...
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24.01.2025 20:31 Ответить
Слава Україні і Залужному слава!
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24.01.2025 20:32 Ответить
Залужний Президент !!!!

.
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24.01.2025 20:37 Ответить
З Верховного Головнокомандувача ніякого попиту ?
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24.01.2025 20:38 Ответить
Цікавий факт:
У всіх десятках справ та сотнях експертиз, жодного разу не з'являється слова "ФОРТИФІКАЦІЇ"!
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24.01.2025 20:39 Ответить
а чого б не як підозрюваного?
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24.01.2025 20:42 Ответить
А чого не байдена ?
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24.01.2025 20:45 Ответить
Український генералітет терпіли! Якесь зейло їх їбе вони підрахують . Де ваша честь панове генерали!?
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24.01.2025 20:46 Ответить
підготовка до виборів набирає швидкість.
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24.01.2025 21:00 Ответить
Я теж бажаю стати свідком .... злочину Чмоньки. Я привезу на суд фото всіх оборонних укріплень біля нашого селища. Ніяк не можу дізнатись скільки коштують ЯМКИ біля залізничного мосту з обох сторін. Хоча доцільність оборони цього мосту дорівнює 0. Але копав якийсь екскаватор з тиждень. Проте враження що копав ... кріт. Й то дуже ледащий.
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24.01.2025 21:03 Ответить
Як свідка? Він призначив, він фігурант злочину. І далі по списку.
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24.01.2025 21:07 Ответить
Це у випадку якщо рейтинг Сирського буде загрожувати тим, хто надіється на троні коріння пустити.
Або щоб підняти рейтинг, коли на бойових генералах Зелень зуби обламає.
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24.01.2025 21:15 Ответить
ДБР- це покидьки! Вони мають йти разом з президентом.
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24.01.2025 21:15 Ответить
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24.01.2025 21:44 Ответить
А чому не Зеленського та Єрмака?

Всі рішення приймаються виключно в ОП. Для досягнення цього гнобили та звільняли з ЗСУ Залужного.
Тому тепер відповідальність ЗА ВСІ просьори у війни повністю лежить на ЗЄ та його пасіпаках.
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24.01.2025 21:56 Ответить
А чому лише Сирського? Залужного за шкібарки з Лондонів притягнути в Україну та до відповіді!!
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26.01.2025 08:12 Ответить
 
 