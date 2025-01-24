В ГБР не исключают допрос Сырского как свидетеля по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины
В Государственном бюро расследований заявили, что могут привлечь главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в качестве свидетеля по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины.
Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Она пояснила, что производство против двух генералов и полковника ВСУ за провал обороны Харьковщины открыли на фоне общественного резонанса.
Сапьян заявляет, что во время расследования учтут боевые заслуги подозреваемых офицеров.
Журналисты спросили пресс-секретаря ГБР, могут ли в рамках этого дела допросить других должностных лиц - главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова или экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
Она ответила, что правоохранители не исключают привлечения к делу в качестве свидетелей "абсолютно всех, кого следствие будет считать нужным опросить для того, чтобы это помогло прояснить полностью картину тех событий".
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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zelenskyy_official 9 квітня 2024 !!!!(твітер, відео, хрипить):
Сьогодні - Харків, Харківщина.
"Був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється.
Провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Пишаюся нашими харків'янами! ...."
до атаки на Харківщину залишався лише місяць !!!!!
YouTube · Суспільне Харків · Dec 19, 2023
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а сирський тут до чого?
сирський постійно доповідає на нарадах та на ставках.
сирський це "чєго ізволітє?", а не про війну. для цього його і призначили.
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У всіх десятках справ та сотнях експертиз, жодного разу не з'являється слова "ФОРТИФІКАЦІЇ"!
Або щоб підняти рейтинг, коли на бойових генералах Зелень зуби обламає.
Всі рішення приймаються виключно в ОП. Для досягнення цього гнобили та звільняли з ЗСУ Залужного.
Тому тепер відповідальність ЗА ВСІ просьори у війни повністю лежить на ЗЄ та його пасіпаках.