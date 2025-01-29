Сибига приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел в Париже
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании глав внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, ЕС и США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По информации источников, встреча состоится 12 февраля в Париже.
Ожидается, что на заседании будут обсуждаться вопросы безопасности, дальнейшая помощь Украине и укрепление санкционного давления на Россию.
Напомним, 20 января Сенат США проголосовал за назначение государственного секретаря должности Марко Рубио.
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А Єрмак його самого відпустить чи поїде з ним?
Бо з Єрмаком можуть і не впустити.
це, загально європейський заколот проти єрмачини?
ааа, нє.
єрмачина, дуже ретельно готує кластери для зустрічі, якогось трампа та найпотужного найвеличнішого хрипатого зе!гундоса.
СИБІГАдЄрмак - 2.0 "візьме участь у розширеному засіданні глав зовнішньополітичних відомств Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, ЄС та США"