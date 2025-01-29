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Сибига приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел в Париже

Україна закликає НАТО ухвалити рішення про запрошення на вступ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании глав внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, ЕС и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации источников, встреча состоится 12 февраля в Париже.

Ожидается, что на заседании будут обсуждаться вопросы безопасности, дальнейшая помощь Украине и укрепление санкционного давления на Россию.

Напомним, 20 января Сенат США проголосовал за назначение государственного секретаря должности Марко Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В эпоху глобальной конкуренции ЕС должен быть конкурентоспособным, для этого ему нужна Украина, - Сибига

Автор: 

МИД (6993) Париж (421) Сибига Андрей (483)


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Ойвсьо.

А Єрмак його самого відпустить чи поїде з ним?
Бо з Єрмаком можуть і не впустити.
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29.01.2025 17:45 Ответить
не зрозумів!
це, загально європейський заколот проти єрмачини?
ааа, нє.
єрмачина, дуже ретельно готує кластери для зустрічі, якогось трампа та найпотужного найвеличнішого хрипатого зе!гундоса.
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29.01.2025 17:48 Ответить
СИБІГА дЄрмак - 2.0 "візьме участь у розширеному засіданні глав зовнішньополітичних відомств Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, ЄС та США"
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29.01.2025 18:01 Ответить
Дайте денег
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29.01.2025 18:45 Ответить
На стульчику біля буфету
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29.01.2025 22:56 Ответить
 
 