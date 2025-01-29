Сибига приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел в Париже

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании глав внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, ЕС и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации источников, встреча состоится 12 февраля в Париже.

Ожидается, что на заседании будут обсуждаться вопросы безопасности, дальнейшая помощь Украине и укрепление санкционного давления на Россию.

Напомним, 20 января Сенат США проголосовал за назначение государственного секретаря должности Марко Рубио.

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