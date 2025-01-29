Польское председательство в ЕС будет работать над скорейшим утверждением 16-го пакета санкций против РФ: он будет "чувствительным"

В Польше заверили, что во время председательства в ЕС будут работать над скорейшим утверждением 16-го пакета санкций против России, который будет "чувствительным" для нее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом сообщил в Брюсселе министр по вопросам ЕС в правительстве Польши, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Адам Шлапка.

Так, Шлапка, который в правительстве Польши отвечает за нынешнее полугодовое председательство Польши в Евросоюзе, рассказал, что Еврокомиссия разослала странам-членам Сообщества предложения 16-го пакета санкций. По его словам, он будет "чувствительным" для России.

Также он сообщил, что пакет санкций включает, в частности, запрет на импорт алюминия из России, дополнительные ограничения для финансового сектора РФ, санкции против так называемого "теневого флота" Путина, который экспортирует российскую нефть за границу.

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Кроме того, Шлапка подтвердил информацию, распространенную в СМИ, что Еврокомиссия не предусмотрела в этом пакете санкций запрет на импорт из РФ сжиженного газа. В то же время он подчеркнул, что даже без этого санкции являются "амбициозными и ощутимыми" для российской экономики.

Он заверил, что Польское председательство в ЕС будет работать над скорейшим утверждением этого пакета санкций.

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