Польское председательство в ЕС будет работать над скорейшим утверждением 16-го пакета санкций против РФ: он будет "чувствительным"
В Польше заверили, что во время председательства в ЕС будут работать над скорейшим утверждением 16-го пакета санкций против России, который будет "чувствительным" для нее.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом сообщил в Брюсселе министр по вопросам ЕС в правительстве Польши, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Адам Шлапка.
Так, Шлапка, который в правительстве Польши отвечает за нынешнее полугодовое председательство Польши в Евросоюзе, рассказал, что Еврокомиссия разослала странам-членам Сообщества предложения 16-го пакета санкций. По его словам, он будет "чувствительным" для России.
Также он сообщил, что пакет санкций включает, в частности, запрет на импорт алюминия из России, дополнительные ограничения для финансового сектора РФ, санкции против так называемого "теневого флота" Путина, который экспортирует российскую нефть за границу.
Кроме того, Шлапка подтвердил информацию, распространенную в СМИ, что Еврокомиссия не предусмотрела в этом пакете санкций запрет на импорт из РФ сжиженного газа. В то же время он подчеркнул, что даже без этого санкции являются "амбициозными и ощутимыми" для российской экономики.
Он заверил, что Польское председательство в ЕС будет работать над скорейшим утверждением этого пакета санкций.
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Як в анекдоті: "...такими темпами ми до мишей доїб..мося"
Мабуть, ці будуть з цієї ж категорії.