Из-за критики Фицо: Словакия вызвала посла Украины
Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана.
Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на Denník N, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что причиной такого решения словацкого МИД стала критика Киевом словацкого премьер-министра Роберта Фицо.
Внешнеполитическое ведомство Словакии выразило Кастрану "решительный протест" против заявлений украинской стороны и назвало их вмешательством во внутренние дела Братиславы.
О чем именно идет речь, министерство не уточнило.
Ранее сообщалось, что Фицо назвал Зеленского врагом.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Фицо "выбирает Москву" вместо западных партнеров.
Топ комментарии
+19 Пафнутий Добрыдень
показать весь комментарий29.01.2025 18:27 Ссылка
+18 Погрібний Олександр
показать весь комментарий29.01.2025 18:30 Ссылка
+18 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий29.01.2025 18:59 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ще один фронт, політичний, відкритий.
Ще б пак! Ніфіга не змогли в купі з Орбаном зробити для блокування санкцій проти Хазяїна. В ЭС знайшли для них управу. Та й від Трамп прозорий натяк прилетів. А на Кацапії почали їх обсирати. назвали двома неододержавами. Там теж абідєлісь. Тому істерика. Всюди натикали органами.
Визиваєт інтєрєс ваш тєхніческій прогрес
І у вас ходіт безугла в панталонах ілі бєз?
Наш посол:
Йєз!
Про ерма- то взагалі нема мови і Фіцо також в курсі про того.
А ось,напр.президент Байден назвав зе-путіним і не дуже був далекий від істини,але зе вдав,що не зрозумів.
Про Фіцо нічого не вдавав і образився.