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Из-за критики Фицо: Словакия вызвала посла Украины

Через критику Фіцо Словаччина викликає посла України

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на Denník N, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что причиной такого решения словацкого МИД стала критика Киевом словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Внешнеполитическое ведомство Словакии выразило Кастрану "решительный протест" против заявлений украинской стороны и назвало их вмешательством во внутренние дела Братиславы.

О чем именно идет речь, министерство не уточнило.

Ранее сообщалось, что Фицо назвал Зеленского врагом.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Фицо "выбирает Москву" вместо западных партнеров.

Читайте также: Фицо отравился российсской пропагандой. Советуем посмотреть в зеркало, - МИД Украины о заявлениях премьера Словакии

Автор: 

посол (1807) Словакия (990) Фицо Роберт (194)


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Топ комментарии
+19
От диваки, на підсосі у Московії Фіцо, а викликали посла України.
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29.01.2025 18:27
+18
Обличчя фіцо явно не спотворене інтелектом!
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29.01.2025 18:30
+18
Фіца не може жити на одну зарплату. Вважає, що Зєлєнскій є причиною того, що перестало надходити бабло від кацапів.
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29.01.2025 18:59
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КАроче, а в чому суть прЄд'яви?!
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29.01.2025 18:27 Ответить
Фіца не може жити на одну зарплату. Вважає, що Зєлєнскій є причиною того, що перестало надходити бабло від кацапів.
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29.01.2025 18:59 Ответить
От диваки, на підсосі у Московії Фіцо, а викликали посла України.
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29.01.2025 18:27 Ответить
Обличчя фіцо явно не спотворене інтелектом!
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29.01.2025 18:30 Ответить
Він просто обісрався незадовго перед фотографуванням, а признатися -- стидно. 😂
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29.01.2025 19:25 Ответить
Фіцо - Орбан -- Орбан - Фіцо -- два ібанати кожен день колотять Європою
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29.01.2025 18:31 Ответить
"Ґо́ґель-мо́ґель, або ґо́ґоль-мо́ґоль..", але із яєць 2-х
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29.01.2025 18:40 Ответить
А наші "рішучий протест" послу Словаччини висловили? Чи вухами прохлопали?
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29.01.2025 18:33 Ответить
Та да, нашн МЗС якесь кончене. Замість того, щоб по кожному чиху в нашу сторону викликати послів на килим - вони чекають, коли наших будуть викликати🤦‍♀️🐿
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29.01.2025 19:12 Ответить
Тобто тиснути на Україну, щоб відкрили вентіль московитського газу - то воля Божа, а вказівка напрямку за "рускім ваєнним карабльом" після таких заяв - втручання у внутрішні справи? У кремлі аплодують стоячи - гідний учень!
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29.01.2025 18:33 Ответить
не для дурної роботи міністерства створюються
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29.01.2025 18:45 Ответить
Перекрийте ще нафту той фіцушці, хай піде задавиться
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29.01.2025 18:52 Ответить
поздоровляю, зе!шоблу!
ще один фронт, політичний, відкритий.
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29.01.2025 18:56 Ответить
Недострілене фіцо хоче дрона в пику
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29.01.2025 18:58 Ответить
Воно обідєлось!)))
Ще б пак! Ніфіга не змогли в купі з Орбаном зробити для блокування санкцій проти Хазяїна. В ЭС знайшли для них управу. Та й від Трамп прозорий натяк прилетів. А на Кацапії почали їх обсирати. назвали двома неододержавами. Там теж абідєлісь. Тому істерика. Всюди натикали органами.
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29.01.2025 19:01 Ответить
Кожен політик який відкриває пащеку на Україну має бути фізично ліквідований. Тоді будуть боятись і платити.
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29.01.2025 19:05 Ответить
І боятись і не насміхатись
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29.01.2025 20:22 Ответить
Україна, з питань державної безпеки, відмовилася укладати новий договір чи пролонгувать старий, стосовно транспортування газу країни-окупанта, яка на ці гроші убиває українців. Це внутрішні справи України. Фіцо вимагає від України зміни своєї державної політики... Що це, як не "втручання у внутрішні справи" України?
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29.01.2025 19:06 Ответить
МЗС Словаччини:
Визиваєт інтєрєс ваш тєхніческій прогрес
І у вас ходіт безугла в панталонах ілі бєз?

Наш посол:
Йєз!
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29.01.2025 19:15 Ответить
Украине давно уже пора поставить на паузу все отношения с пропутинской словакией, никаких отношений, пока там не сменится власть.
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29.01.2025 19:22 Ответить
Може, Україні варто взагалі розірвати дипвідносини з цими ***************.
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29.01.2025 19:44 Ответить
нехай МЗС Словатчини покаже довідку від психіатрів про стан Фіцо
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29.01.2025 19:44 Ответить
а то фіцо у внутрішні справи України не втручається, не розказує нам, з ким мати договори, з ким ні...
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29.01.2025 21:34 Ответить
Фіцо знає,хто такі зе і ермак,він ще досить мягко висловився про зе.
Про ерма- то взагалі нема мови і Фіцо також в курсі про того.
А ось,напр.президент Байден назвав зе-путіним і не дуже був далекий від істини,але зе вдав,що не зрозумів.
Про Фіцо нічого не вдавав і образився.
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29.01.2025 22:15 Ответить
 
 