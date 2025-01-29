Из-за критики Фицо: Словакия вызвала посла Украины

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на Denník N, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что причиной такого решения словацкого МИД стала критика Киевом словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Внешнеполитическое ведомство Словакии выразило Кастрану "решительный протест" против заявлений украинской стороны и назвало их вмешательством во внутренние дела Братиславы.

О чем именно идет речь, министерство не уточнило.

Ранее сообщалось, что Фицо назвал Зеленского врагом.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Фицо "выбирает Москву" вместо западных партнеров.

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