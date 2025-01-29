Зеленский обсудил с Фредериксен усиление двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной Европой
В среду, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудили важность единства и солидарности в Европе в преодолении глобальных вызовов в сфере безопасности и угроз, которые стоят перед каждым европейцем. Кроме того, говорили об усилении двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной Европой", - отметил он.
Кроме того, стороны говорили также о совместных усилиях для приближения справедливого и прочного мира.
Зеленский поблагодарил Данию и ее народ за неизменную поддержку Украины и наших людей.
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Мета організації - зменшення витрат на оборону і підвищення ефективності армії, флоту і авіації п'яти країн Північної Європи.
Швеція, Фінляндія, Данія і Норвегія мають близько 250 бойових літаків і це число майже еквівалентно військово-повітряним силам таких країн, як Великобританія і Франція.
Угода поширюється на всі елементи протиповітряної оборони, такі як радари, вертольоти, обладнання спостереження і патрулювання.