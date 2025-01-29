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Зеленский обсудил с Фредериксен усиление двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной Европой

Зеленський провів розмову зі Фредеріксен 29 січня

В среду, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили важность единства и солидарности в Европе в преодолении глобальных вызовов в сфере безопасности и угроз, которые стоят перед каждым европейцем. Кроме того, говорили об усилении двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной Европой", - отметил он.

Кроме того, стороны говорили также о совместных усилиях для приближения справедливого и прочного мира.

Зеленский поблагодарил Данию и ее народ за неизменную поддержку Украины и наших людей.

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А зеленський хоч знає, що Північна Європа це не країна?
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29.01.2025 18:43 Ответить
Залишилися пакетні хвилини на мобілці - от і вирішив Янелох використати, щоб не згоріли!
Але не знає, що роумінг оплачує і інша сторона!
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29.01.2025 18:45 Ответить
Північноєвропе́йське оборо́нне співробі́тництво (Nordic Defence Cooperation; NORDEFCO) - об'єднання країн Північної Європи: Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії у галузі оборони.

Мета організації - зменшення витрат на оборону і підвищення ефективності армії, флоту і авіації п'яти країн Північної Європи.
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29.01.2025 18:51 Ответить
Скандинавські країни об'єднали свої військово-повітряні сили, літаки можуть виконувати спільні завдання протиповітряної оборони.

Швеція, Фінляндія, Данія і Норвегія мають близько 250 бойових літаків і це число майже еквівалентно військово-повітряним силам таких країн, як Великобританія і Франція.

Угода поширюється на всі елементи протиповітряної оборони, такі як радари, вертольоти, обладнання спостереження і патрулювання.
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29.01.2025 19:15 Ответить
 
 