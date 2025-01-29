Зеленский обсудил с Фредериксен усиление двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной Европой

В среду, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили важность единства и солидарности в Европе в преодолении глобальных вызовов в сфере безопасности и угроз, которые стоят перед каждым европейцем. Кроме того, говорили об усилении двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной Европой", - отметил он.

Кроме того, стороны говорили также о совместных усилиях для приближения справедливого и прочного мира.

Зеленский поблагодарил Данию и ее народ за неизменную поддержку Украины и наших людей.

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