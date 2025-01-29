РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4588 посетителей онлайн
Новости
4 267 7

Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 29 января российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БGЛА

  • БGЛА на севере Сумщины. Курсом на Черниговщину.

Обновление по движению БпЛА

  • Несколько групп БПЛА из Харьковщины в сторону Полтавщины.
  • Несколько групп ударных БПЛА через Павлоградский район Днепропетровской области. Курс западный.
  • Новые группы "Шахедов" в Сумской области. Держат курс на Полтавщину. 

Также читайте: Уничтожено 29 из 57 "Шахедов", еще 14 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2397) воздушная тревога (805) Шахед (1136) война в Украине (4582)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ніколи такого не було і ось знову
показать весь комментарий
29.01.2025 19:01 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2025 19:10 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2025 23:25 Ответить
Скоро новиною буде "Україну НЕ атакують російські безпілотники"
показать весь комментарий
30.01.2025 00:20 Ответить
 
 