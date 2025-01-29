Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 29 января российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных БGЛА
- БGЛА на севере Сумщины. Курсом на Черниговщину.
Обновление по движению БпЛА
- Несколько групп БПЛА из Харьковщины в сторону Полтавщины.
- Несколько групп ударных БПЛА через Павлоградский район Днепропетровской области. Курс западный.
- Новые группы "Шахедов" в Сумской области. Держат курс на Полтавщину.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yurii
показать весь комментарий29.01.2025 19:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Магирус
показать весь комментарий29.01.2025 19:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.01.2025 23:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sergei UA
показать весь комментарий30.01.2025 00:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль