Новоегоровка на Луганщине остается под контролем ВСУ. Заявление о захвате - очередной фейк РФ, - 3-я ОШБр

Третья отдельная штурмовая бригада опровергла заявление врага о якобы оккупации села Новоегоровка в Луганской области.

Об этом сообщила сама бригада, информирует Цензор.НЕТ.

20 января Минобороны РФ заявило об оккупации Новоегоровки.

В качестве "доказательства" российские захватчики опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады.

"Докладываем, данное заявление и все новости о захвате поселка - очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха РФ на рубежах нашей бригады", - заявили в бригаде.

По данным украинских военных, на самом видео, снятом оккупантами - разбитый ими же населенный пункт Ковалевка.

"Тем временем командующий 20-й гвардейской армии РФ, который захватил Новоегоровку только на бумаге, активно стирает свои подразделения об оборону Третьей штурмовой. По состоянию на сейчас Новоегоровка остается под контролем бригады", - отметили бойцы 3-й ОШБр.

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Новоегоровка (до 2016 года - Свердловка) - село в Украине, в Коломыйчиской сельской громаде Сватовского района Луганской области.