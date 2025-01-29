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Новоегоровка на Луганщине остается под контролем ВСУ. Заявление о захвате - очередной фейк РФ, - 3-я ОШБр

Третя штурмова бригада спростувала заяву РФ про взяття Новоєгорівки

Третья отдельная штурмовая бригада опровергла заявление врага о якобы оккупации села Новоегоровка в Луганской области.

Об этом сообщила сама бригада, информирует Цензор.НЕТ.

20 января Минобороны РФ заявило об оккупации Новоегоровки.

В качестве "доказательства" российские захватчики опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады.

"Докладываем, данное заявление и все новости о захвате поселка - очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха РФ на рубежах нашей бригады", - заявили в бригаде.

По данным украинских военных, на самом видео, снятом оккупантами - разбитый ими же населенный пункт Ковалевка.

"Тем временем командующий 20-й гвардейской армии РФ, который захватил Новоегоровку только на бумаге, активно стирает свои подразделения об оборону Третьей штурмовой. По состоянию на сейчас Новоегоровка остается под контролем бригады", - отметили бойцы 3-й ОШБр.

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Новоегоровка (до 2016 года - Свердловка) - село в Украине, в Коломыйчиской сельской громаде Сватовского района Луганской области.

Третя штурмова бригада спростувала заяви РФ про взяття Новоєгорівки

Автор: 

фейк (684) 3-я Отдельная штурмовая бригада (440) Луганская область (6509) Сватовский район (13) Свердловка (1) война в Украине (4582)


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ІІІ -ій штурмовій вірю.....
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29.01.2025 19:30 Ответить
 
 