Финляндия выделит Украине 2 млн евро на проект относительно оценки вреда окружающей среде в связи с войной, - Гринчук

Украина получит от Финляндии 2 млн евро на проект по оценке вреда окружающей среде из-за полномасштабной российской агрессии.

Об этом в соцсети Facebook сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Финляндия - важный партнер Украины в реализации экологических проектов и продвижении пункта 8 Формулы мира об экологической безопасности. Мы совместно работаем над проблематикой окружающей среды во время войны и получаем помощь не только в теории, но и на практике. С Гендиректором Финского института окружающей среды Лейфом Шульманом подписали документы по запуску проекта "Поддержка Украины в оценке вреда окружающей среде и развитие мониторинга качества воды и биоразнообразия", который будет действовать в 2025-2028 годах и будет финансироваться МИД Финляндии", - рассказала руководительница ведомства.

Она отметила, что среди прочего средства проекта направят на такие направления:

проведение скрининговых исследований пилотных речных бассейнов, подвергшихся воздействию боевых действий;

приобретение мобильной лаборатории для лаборатории мониторинга вод Северного региона;

помощь Украине в разработке дорожных карт мониторинга воды и биоразнообразия для стратегического планирования и усиления технической способности лабораторий мониторинга вод;

усиление использования спутниковых данных как мощного инструмента мониторинга окружающей среды.

Гринчук рассказала, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине повреждены или разрушены более 744 объектов водохозяйственной инфраструктуры на сумму более 500 млн гривен.

Также читайте: Затопление российских танкеров: у побережья Крыма зафиксировали мазутные пятна протяженностью до 15 км

"Почти 85 млрд гривен начислено Государственной экологической инспекцией Украины за загрязнение водных объектов и морских вод в результате боевых действий. Все это требует качественного мониторинга, оценки и восстановления", - заявила министр.

Кроме этого, Гринчук добавила, что Финляндия также поддерживает Украину и в развитии современного мониторинга атмосферного воздуха.

"Ожидаем вскоре посты мониторинга воздуха, которые будут поставлены в Украину при поддержке Финского метеорологического института", - добавила глава Минприроды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для разминирования приоритетных территорий Украины нужно почти $38 млрд, - министер Гринчук