Сын Порошенко снят с военного учета в 2019 году, - адвокат Головань
Ряд СМИ распространил информацию о том, что сын пятого президента Петр Порошенко Алексей якобы был оштрафован за уклонение от военной службы. Адвокат Игорь Головань заявил, что эти обвинения были искусственно созданы Офисом Президента.
Об этом он сообщает Цензор.НЕТ.
Так, блогер и политолог Валентин Гладких в Facebook утверждает, что Алексей Порошенко, якобы находящийся в Лондоне, оштрафован на 51 тыс. грн.
По его словам, на имущество Алексея Порошенко будет наложен арест, пока он не заплатит этот штраф.
В то же время адвокат Порошенко Игорь Головань заявил об "искусственно созданных" обвинениях.
"В самые тяжелые дни июля 2014 года сын пятого президента Алексей Порошенко пошел служить в АТО добровольцем, он был командиром минометного расчета под Краматорском. Для уменьшения риска давления на пятого президента со стороны россиян в случае попадания в плен, Алексей служил под другой фамилией, что является распространенной в мире практикой (так называемое nom de guerre)", - написал Головань.
По его словам, в 2019 году по завершении своего парламентского срока младший лейтенант Алексей Порошенко заключил контракт с международной компанией и выехал для работы за границу.
В связи с этим в установленном законом порядке он был снят со всех видов учета - военного, налогового, паспортного - более 5 лет назад. Удостоверение офицера сдано на хранение в Печерский ТЦК Киева.
Справка о снятии со всех видов учета Алексея Порошенко
Головань также заявил, что адвокаты уже оплатили штраф за Алексея, но без признания какой-либо вины с его стороны: "Будут немедленно приняты юридические меры для снятия ареста с его счетов, закрытия производства и в дальнейшем отмены самого незаконного штрафа".
Они также будут обжаловать в суде действия ТЦК и будут требовать привлечь виновных к ответственности за превышение служебных полномочий.
Адвокат сообщил, что руководство ТЦК Печерского района предупредили о сыне Порошенко своевременно и с предоставлением всех необходимых документов, поэтому причин направлять ему повестки нет.
У Порошенко обвинили во всем Офис президента, якобы руководство ТЦК выполняет преступный приказ ОП.
Головань, в частности, написал, что ТЦК использовали "для политического давления на оппозицию, что является не чем иным, как подготовкой к выборам".
Адвокат также надеется, что ТЦК не забудет в ближайшее время вручить повестки детям призывного возраста окружения президента, Студии "Квартал 95", депутатов партии власти и их политических партнеров из ОПЗЖ. В частности, сыну Натальи Мосейчук или членам семьи Андрея Портнова.
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уявіть що ви знаєте перед другим туром 2019 про те що ми тільки недавно взнали-
-зЕ перед виборами їздив в Москву договорюватись с Пу (звідси портрети перед другим туром з Порохом і Пу),
- що буде ВЕЛИКА війна
- що тупе і мстиве зЕ буде шукати любі можливості щоб мститись Пороху - в тому числі і проти його дітей (типа відправити під командування Сирського "десь" на схід) чи навіть здати русні інфу про те де він знаходиться і т.д.
І тут ні до чого приклади інших країн - бо там у владі не зрадники і кровопийці.
На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн.
Замикає трійку лідерів Фонд Петра Порошенка, сума допомоги якого сягнула 4 млрд грн.
Серед інших бізнесів суми допомоги озвучили Нова Пошта (2,75 млрд. грн), агрокомпанія Kernel (2,038 млрд. грн), Епіцентр (2 млрд. грн). Сумарно компанії, які відповіли на запити NV Бізнес, виділили на ЗСУ та гуманітарні потреби близько 48 млрд грн.
https://vikna.if.ua/news/131323/view
https://hospodar.ua/post/4065-
Ви уважно читаєте питання, з якими до Вас звертаються - 30.01.2025 08:25?
Те що ти розумово альтернативний всі зрозуміли. Ми все знаємо, що у сьому винен Порошенко. Тшшш...
Прийми заспокійливе і спатки..
Я взагалі не розумію, що всі так взялися його вигорожувати, бо це син мого любимого пана, а йому закони можна е виконувати.
Олексій Порошенко був знятий з військового обліку.
Ферштейн?
З ним би ні хто контракт не підписав в зворотньому випадку.
служив у Лондоні
КТО и КУДА отправлял повестки человеку, снятому с военного учёта?
Вірогідність повторного обрання на Президента для Порошенко близька до нуля.
Наступним Президентом 100% буде військовий і не обов'язково Залужний.
Це треба дібілом бути щоб цього не розуміти. Тоді навіщо ця травля???
Відволікають увагу, роблять хибні інформаційні наратив, дурять людям мізки своїми трешовими новинами.
Зелена мерзота...
За себе особисто і усіх привладних, з 2014 року, у них ізик не повертається казати, а за пороха, можуть і лайна набрати повний рот!! Скацаплені раби московії, по команді це роблять, як і у 2019році! Сценарій у них, той же самий, за командою фсбшників мізуліна-кабаєва!! !
А за допомогу, своїй Україні та Українцям, Порошенку дякуємо!
Смерть рашистам та їх сраколизам в Україні!
31 июля было принято решение о сокращении срока проведения избирательной кампании с 60 до 45 дней.
24 августа президент заявил о намерении распустить парламент и на следующий день досрочно прекратил полномочия Верховной рады 7 созыва
26 сентября была завершена регистрация народных депутатов, всего в выборах собирались принять участие 29 политических партий
Т.е. в июле знали, что будут выборы и сократили сроки проведения.
В это же время было принято два решения, "пойти добровольцем" и "балотироваться в депутаты".
Зачем было идти добровольцем на пару месяцев, зная что "гарантированно" станешь депутатом...