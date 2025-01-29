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Сын Порошенко снят с военного учета в 2019 году, - адвокат Головань

Олексій Порошенко

Ряд СМИ распространил информацию о том, что сын пятого президента Петр Порошенко Алексей якобы был оштрафован за уклонение от военной службы. Адвокат Игорь Головань заявил, что эти обвинения были искусственно созданы Офисом Президента.

Об этом он сообщает Цензор.НЕТ.

Так, блогер и политолог Валентин Гладких в Facebook утверждает, что Алексей Порошенко, якобы находящийся в Лондоне, оштрафован на 51 тыс. грн.

По его словам, на имущество Алексея Порошенко будет наложен арест, пока он не заплатит этот штраф.

Сина Порошенка звинуватили в ухилянтстві

В то же время адвокат Порошенко Игорь Головань заявил об "искусственно созданных" обвинениях.

"В самые тяжелые дни июля 2014 года сын пятого президента Алексей Порошенко пошел служить в АТО добровольцем, он был командиром минометного расчета под Краматорском. Для уменьшения риска давления на пятого президента со стороны россиян в случае попадания в плен, Алексей служил под другой фамилией, что является распространенной в мире практикой (так называемое nom de guerre)", - написал Головань.

По его словам, в 2019 году по завершении своего парламентского срока младший лейтенант Алексей Порошенко заключил контракт с международной компанией и выехал для работы за границу.

В связи с этим в установленном законом порядке он был снят со всех видов учета - военного, налогового, паспортного - более 5 лет назад. Удостоверение офицера сдано на хранение в Печерский ТЦК Киева.

Смотрите: В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова. Пропагандисты проиллюстрировали якобы его присягу фотографией присяги сына Порошенко, - Казанский. ФОТО

Довідка про зняття з усіх видів обліку сина Порошенка

Справка о снятии со всех видов учета Алексея Порошенко

Головань также заявил, что адвокаты уже оплатили штраф за Алексея, но без признания какой-либо вины с его стороны: "Будут немедленно приняты юридические меры для снятия ареста с его счетов, закрытия производства и в дальнейшем отмены самого незаконного штрафа".

Они также будут обжаловать в суде действия ТЦК и будут требовать привлечь виновных к ответственности за превышение служебных полномочий.

Адвокат сообщил, что руководство ТЦК Печерского района предупредили о сыне Порошенко своевременно и с предоставлением всех необходимых документов, поэтому причин направлять ему повестки нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юлия Порошенко - Елене Зеленской: Я так же себя чувствовала, когда выливались тонны лжи и злого юмора в адрес моей семьи

У Порошенко обвинили во всем Офис президента, якобы руководство ТЦК выполняет преступный приказ ОП.

Головань, в частности, написал, что ТЦК использовали "для политического давления на оппозицию, что является не чем иным, как подготовкой к выборам".

Адвокат также надеется, что ТЦК не забудет в ближайшее время вручить повестки детям призывного возраста окружения президента, Студии "Квартал 95", депутатов партии власти и их политических партнеров из ОПЗЖ. В частности, сыну Натальи Мосейчук или членам семьи Андрея Портнова.

Сина Порошенка звинуватили в ухилянтстві

Также читайте: ТЦК штрафует мэров за невыполнение плана мобилизации: ОК "Захід" говорит, что это законно

Автор: 

мобилизация (2807) Порошенко Алексей (30) ТЦК (600)


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Топ комментарии
+80
Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, надіслані йому під час мобілізації 2014 -2015 років.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у відповідь на запит народних депутатів Бригинця, Мамчура, Чорновол та Бондаря.

Тобто маємо чотириразового уклоніста.

Але маю інше цікаве питання: а хто з родини, кварталу чи оточення Зеленського служить на нулі?
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29.01.2025 20:30
+57
Сини Умєрова, троє, є громадянами США

Син Сирського, Антон Сирський, 1996 року народження, громадянин Австралії.

Сини Данилова, Стефанчука, Мосейчук громадяни країн Європи

Єрмак теж, як і Зеленський, не служив... Шмигаль теж не служив... Стефанчук не служив... Арахамія не служив...

Знайдіть топ-слугу, який служив у війську!

Родина міністра оборони України мешкає у штаті Флорида, на півдні США. ВСЯ!
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29.01.2025 20:34
+55
Це типу вирішили залякати Порошенко через сина?
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29.01.2025 20:27
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Страница 3 из 3
Французький іноземний легіон відпустив на війну всіх українців які там служили. Звісно ж по контракту. Але ж там не служать діти "еліти", тому це інше. Діти "еліти" служать у Монако, Лондоні та ін.
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29.01.2025 23:01 Ответить
Мне помнится тогда писали, что мол сын президента служит в секретных ракетных войсках ... Правда никогда не упоминали, что под чужой фамилией. ПАП очень многое сейчас делает для ВСУ, но от этой истории как то не очень хорошо попахивает. С другой стороны, в любом случае его сын ничем не хуже одного широко известного ухилянта.
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29.01.2025 23:26 Ответить
Порох ще той майстер шахів -
уявіть що ви знаєте перед другим туром 2019 про те що ми тільки недавно взнали-
-зЕ перед виборами їздив в Москву договорюватись с Пу (звідси портрети перед другим туром з Порохом і Пу),
- що буде ВЕЛИКА війна
- що тупе і мстиве зЕ буде шукати любі можливості щоб мститись Пороху - в тому числі і проти його дітей (типа відправити під командування Сирського "десь" на схід) чи навіть здати русні інфу про те де він знаходиться і т.д.

І тут ні до чого приклади інших країн - бо там у владі не зрадники і кровопийці.
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29.01.2025 23:41 Ответить
А де мені, пересічному, знайти таких хороших адвокатів???
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29.01.2025 23:41 Ответить
в інтернеті. вони всі там є.
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30.01.2025 11:17 Ответить
Вибори скоро будуть. Вже взялися за опозицію, і Смєшко виліз.
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29.01.2025 23:45 Ответить
А що, так можна було?🤔
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29.01.2025 23:57 Ответить
Спроси у друзей зеленского, можно или нет Среди них есть даже два орденоносца, которые не идут на фронт, потому что, цитирую, их "может убить снайпер"
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30.01.2025 08:17 Ответить
Ти здивуєшся, але вони виявляться законними "ветеранами". З усіма витікаючими привілеями. Кварталісти числяться в якійсь бригаді тероборони.
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30.01.2025 11:48 Ответить
Цікаво як швидко відроджується ненависть до Пороха , Людини яка дала українцям відчутт'я, постійного добробуту та захисту ...Алєє гараж ...він на Банковій !!!
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30.01.2025 00:33 Ответить
2013 рік - 7,99 грн за доллар, 2018 рік - 27,2 грн. - таке не забувається
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30.01.2025 09:44 Ответить
У вас цікава позиці , правильна для вас ,але я вибірала в 14 р, житт'я та можливості...як кажуть ,кожному своє ...
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30.01.2025 10:05 Ответить
1998 рік - 2,4 грн. за доллар..
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30.01.2025 12:08 Ответить
1980- 70коп.
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30.01.2025 16:15 Ответить
Молодого военного на фронт! Бывшие военные с боевым опытом и в расцвети сил, уже давно очень необходимы в ряды ВСУ!
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30.01.2025 04:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WqlarLbYAsE Санкції проти Порошенка це новий "план перемоги" зеленського
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30.01.2025 07:01 Ответить
Я так і не зрозумів. Він громадянство змінив чи що? На підставі чого його звідусіль виключили?
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30.01.2025 07:24 Ответить
Ми тут поверхово пройшлись по синам та братам слуг народу і виявили, що ніхто не служить ні тепер, ні в 2014-2015 рр, коли служив Олексій Порошенко. Звичайно у більшості зелених діти ще не потрапляють під мобілізацію. Зате чоловіки депутаток-слуг всі мобілізаційного віку. Але про це пізніше, а поки знайомтесь: Дмитро Анатолійович Шмигаль, брат 44 роки (18.12.1980 р.н.) Потураєв Валентин Микитович, син нардепа-слуги 29 років (1995 р.н.) Радуцький Максим Михайлович, син нардепа-слуги 35 років (1989 р.н.) Стефанук Олесь Русланович - син спікера ВР вчиться у Відні Веніславський Федір Федорович, син нардепа-слуги 32 роки (1992 р.н.) Веніславський Вадим Володимирович, брат нардепа-слуги 49 років (1975 р.н) Бородін Вячеслав Владиславович, син нардепа-слуги.
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30.01.2025 07:53 Ответить
Це аж ніяк не відбілює сина порошенка, лише доказує, що всі вони одним миром мазані. Не вибираємо ми людей-патріотів, що хочуть добра країні, а вибираємо людей які йдуть в владу лише для того, щоб набити кармани.
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30.01.2025 08:08 Ответить
ну от і розкажіть нам, як "не-патріот" Петро Порошенко "набиває кармани", допомагаючи Збройним Силам України
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30.01.2025 08:25 Ответить
Ну, якщо вже пішла така мова, то з олігархів порошенко тільки на третьму місці по наданій допомозі ЗСУ. Навіть пінчук надав більше. Але ми цього не знаємо бо вони так не піараться на цьому як порох.
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30.01.2025 09:22 Ответить
і що ж такого пінчук дав ЗСУ
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30.01.2025 09:35 Ответить
Олександр 77774845 : "Навіть пінчук надав більше. Але ми цього не знаємо" - так звідки ви знаєте, що пінчук "потужно" допомагає ЗСУ ?
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30.01.2025 09:39 Ответить
https://biz.nv.ua/ukr/economics/indeksaciya-pensiy-2024-komu-i-na-skilki-pidvishchat-viplati-z-1-bereznya-novini-ukrajini-50395477.html NV Бізнес наголошує, що на першому місці за внеском - компанія SCM Ріната Ахметова - сумарно це 7,6 млрд грн.

На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн.

Замикає трійку лідерів Фонд Петра Порошенка, сума допомоги якого сягнула 4 млрд грн.

Серед інших бізнесів суми допомоги озвучили Нова Пошта (2,75 млрд. грн), агрокомпанія Kernel (2,038 млрд. грн), Епіцентр (2 млрд. грн). Сумарно компанії, які відповіли на запити NV Бізнес, виділили на ЗСУ та гуманітарні потреби близько 48 млрд грн.
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30.01.2025 09:44 Ответить
щось ваше посилання надсилає в тему "Індексація пенсій-2024: кому і на скільки підвищать виплати з 1 березня"
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30.01.2025 09:48 Ответить
вас googl забанив? забийте в пошук "допомога олігархів для зсу" і буде вам щастя
https://vikna.if.ua/news/131323/view
https://hospodar.ua/post/4065-
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30.01.2025 09:53 Ответить
Нагадаю, спочатку питання було таке - 30.01.2025 08:25, але коли відповісти нічим, шукають інші теми
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30.01.2025 10:06 Ответить
Ну що тут неясного? Можливо зараз він і не набиває кармани, але ж він і не Біл Гейтс. Він не збудував свій бізнес з нуля, як скажимо "Нова пошта". Всі його початкові статки дісталися їм завдяки близькості до влади чи перебуваючи у владі. Приватизували "Ленінську кузню", фабрику "Карла Маркса", цукрові заводи, машинобудівні заводи, землю і т.д. Тоді на державних замовленнях нажили статки. Так розбагатіли всі наші відомі олігархи. Я і написав, що йдуть у владу щоб набити кармани. Це стосується і теперішньої влади. Ці теж гребуть як в останній день.
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30.01.2025 10:18 Ответить
Ще раз типовий представник мудрого народу, який привів до влади українофоба, дайте відповідь конкретно, як "не-патріот" Петро Порошенко "набиває кармани", допомагаючи ЗСУ
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30.01.2025 10:24 Ответить
А по суті є щось заперечити? Чи дуже хочеться перейти на особистість? Ну тоді ти захищаєш ухилянта Олексія, бо сам сцикун і ухилянт.
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30.01.2025 10:34 Ответить
По суті ти зєльоний піздун Шо тут можна заперечити?
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30.01.2025 10:46 Ответить
так я по суті заробітку на допомозі "не патріота" Збройним Силам України і питаю. А у відповідь - "липецьк, труба, медведчук, рошен" Які ж ви примітивні, виборці українофобів
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30.01.2025 10:54 Ответить
Я вже відповів, що йдуть у владу щоб набити кармани. Я не говорив що порошенко заробляє в даний час на війні. А про його статки набуті при владі я вже відповів. А про ухилянта нічого не скажеш? Я вгадав. Сцикун і ухилянт
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30.01.2025 10:57 Ответить
Не соромтеся, є ще багато приводів не любити Порошенка : "липецкая хвабрика, мальдивы, апшоры, севморзавод, жмурукуобнимаю, барыганакрови, сожрал брата, пачему подорожал лук в атб"
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30.01.2025 10:27 Ответить
Ойой. Виявилось зелена мразото то зелена мразото, а бубочка найвеличнішого гецьмана не для цього створена. Мама не для цього квіточку ростила
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30.01.2025 11:59 Ответить
Якщо ти, поранений на колчаківських фронтах ветеран куликовської битви, повернешся на початок нашої розмови, то зрозумієш, що відповіді я так і не отримав. А щодо сина Порошенка, то так, він, як і всі військовозобов'язані, має захищати Україну. Як і той лисий підар: "я не піду на фронт, бо мене може вбити снайпер", але орден від Зеленського він отримав .
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30.01.2025 12:23 Ответить
Але якщо це і так, то й тут Петро Порошенко вам в штани насрав, бо він "на третьому місці"?
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30.01.2025 09:51 Ответить
Я нелюблю теперішню владу, дуже не люблю. Але привів їх до влади Порошенко. Це він дав медведчуку, мураєву і ін. прикупити каналів і розгорнути там таку вакханалію, що якби ще з рік не було виборів, то наступні вибори виграв би бойко. Всякі діордіци розколювали країну. Він не міг їх притиснути, бо вони всі варилися в одному котлі: вони всі клялися в любові кучмі, тоді були разом в ЗаЕду, тоді порох був міністром у януковича, тоді з медведчуком приватизували трубу. Українці на першому етапі незалежності зробили неправильний вибір : вибрали Кравчука а не Чорновола. З того часу так і вибираємо з різних сортів гімна.
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30.01.2025 10:05 Ответить
О, посипалися застарілі методички А де "липецька хфабрика", а де "жму руку, обнимаю"?
Ви уважно читаєте питання, з якими до Вас звертаються - 30.01.2025 08:25?
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30.01.2025 10:10 Ответить
Не згоден. Привів їх до влади Олександр 77774845
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30.01.2025 10:17 Ответить
Тшшш, заспокойся.
Те що ти розумово альтернативний всі зрозуміли. Ми все знаємо, що у сьому винен Порошенко. Тшшш...
Прийми заспокійливе і спатки..
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30.01.2025 11:36 Ответить
І, до речі, ви так і не розповіли, як "не-патріот" Петро Порошенко "набиває кармани", допомагаючи Збройним Силам України
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30.01.2025 09:54 Ответить
Може й знаємо, але якщо вправно попрацювати над своїм мозком, то можна будь-яке знання направити в правильне русло. Оруелл шось таке й описував)
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30.01.2025 09:52 Ответить
Дуже старі технології та методичка змішувати до купи і кричати, що всі такі. Ні не всі. Син Порошенка не потребує якогось "відбілювання".
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30.01.2025 08:40 Ответить
Він не потребував би якби виконав свій обовязок і пішов би служити як офіцер. Тим більше, що йому є що втрачати. Після батька він буде "владелец заводов, газет, пароходов". Як доходить до мобілізації то всі кричать нехай діти депутатів йдуть раніше і прокурори і поліція. Але сина мого улюбленого пана це не стосується, бо він з кращого гімна ніж теперішні.
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30.01.2025 09:28 Ответить
Потужно! Спочатку закликати до єднання, а потім напасти на лідера опозиції, у якого підтримка можливо половини виборців. Це точно покращить мобілізацію, збільшить кількість добровольців і підніме імідж держави. Потужніше не буває! Дятли працюють 24/7/365.
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30.01.2025 10:07 Ответить
Спочатку, відзвітуй - де ти воюєш. А потім візьми до уваги, що теперішня влада 200% зіллє дані про сина Порошенка ворогу, і, як мінімум, його буде вбито. А, поки що, ти цьому сприяєш.
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30.01.2025 11:15 Ответить
Я нічого тобі не маю звітувати. Але почитай мої попередні дописи то побачиш де я воював.
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30.01.2025 11:23 Ответить
Не маєш, то сиди собі, наче миша під віником, і мовчи у ганчирочку. Це я не маю розшукувати й перечитувати дописи якогось аноніма.
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30.01.2025 11:33 Ответить
Шурик, браточек, "отбеливает" от ЧЕГО? В ЧЁМ преступление?
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30.01.2025 11:11 Ответить
Тут все просто - згідно Конституції - захист країни є обовязком кожного громадянина і сина минулого президента. Там вже писали, що як учасник АТО, Згідно наказу його батька, на ТОЙ МОМЕНТ - діючого Президента України, Петра Олексійовича Порошенка, усі, хто приймав участь в антитеррористичній операції (АТО), АВТОМАТИЧНО, без особистої згоди, записувалися до оперативного резерву першої черги. І одразу після оголошення мобілізації ДІЮЧИМ Президентом україни 23.02.2022 року повинні були негайно повернутися в Україну і прибути у свої підрозділи або центри комплектування. А ще є закон про військову службу і про мобілізацію відповідно до яких всі мають прибути до ТЦК чи частин при оголошені Військового стану.
Я взагалі не розумію, що всі так взялися його вигорожувати, бо це син мого любимого пана, а йому закони можна е виконувати.
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30.01.2025 11:21 Ответить
Ти читати вмієш?
Олексій Порошенко був знятий з військового обліку.
Ферштейн?
З ним би ні хто контракт не підписав в зворотньому випадку.
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30.01.2025 11:33 Ответить
Ну надо же! Шёл, панимаш, по лесу, насвистывал мелодию, а тут - совершенно случайно - в кустах рояль, а у Шурика - совершенно случайно текст приказа Порошенко от 2016 года, который он он быстренько прочитал ради чистого интереса... Но давай не про журналистов, а про неполучение повестки - КТО и КУДА отправлял повестку человеку, снятому с воинского учёта?
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30.01.2025 12:04 Ответить
А вы сам , служите?
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30.01.2025 20:16 Ответить
За такі з ФСБшно-методичні питаннячка, тим паче москворотим - посилаю, але тебе не буду посилать, бо бачу, що ти вже там - безповоротньо посланий.👉
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31.01.2025 07:12 Ответить
Жодний "нєістовий разоблачітєль" сім'ї Порошенка не запитує , чому це ошивалося в столиці агресора та давало концерти перед окупантами в Донецькій обл.

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30.01.2025 07:59 Ответить
Все ну дууууже просто і вся ця зелена зграя портновських, шарієвських, подоляцьких ботів проти Порошенка по одній єдиній причині.
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30.01.2025 08:05 Ответить
Ось ця причина:
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30.01.2025 08:45 Ответить
Де?)
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30.01.2025 09:17 Ответить
а шо ж такоє ,захворав чи шо???
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30.01.2025 08:10 Ответить
ой, *****, какая же багодатная тема для зеботов Высрались, и пошли дальше молча глотать "ЗЕ-потужность"
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30.01.2025 08:13 Ответить
Де Баканов лейтенант завел кротов кремля в СБУ и слинял в лес.
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30.01.2025 08:18 Ответить
))))) Ну спокійно, не треба лаятись, все нормально
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30.01.2025 08:34 Ответить
в таких випадках кукловод зє випускав на екрани ту пізду яка перебивала інформповістку індексом борщу ціною цибулі і прочою *******.
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30.01.2025 08:42 Ответить
>Олексій Порошенко пішов служити в АТО добровольцем, він був командиром мінометного >розрахунку під Краматорськом. Для зменшення ризику
служив у Лондоні
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30.01.2025 09:14 Ответить
а где ты служилО?
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30.01.2025 09:59 Ответить
В Краматорске АТО не было. Его и сейчас там нет. Слабо поехать туда послужить?
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30.01.2025 19:15 Ответить
Мелкие зеленые пакостники ))))
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30.01.2025 09:29 Ответить
Серіал "Наша еліта", свіжа серія "Ухилянти проти ухилянтів".
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30.01.2025 10:00 Ответить
Так він же в Британії,виїхав до 2022,хоч би і не зняли з обліку? Які питання,які проблеми,є порушення закону? Ну й дає зешобла,а ще хоче,щоб українці повертались-ці домагання до О.Порошенка читають також інші зарубіжні українці.
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30.01.2025 10:06 Ответить
гниды зеленые
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30.01.2025 10:16 Ответить
И трындят, и трындят... В чём суть обвинений? "не получал повестки"?
КТО и КУДА отправлял повестки человеку, снятому с военного учёта?
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30.01.2025 11:15 Ответить
Цей штраф свідчить наскільки опа разом з зеленським є дрібними і недолугими. Так, створити проблемку. Просто так. Проблемка іншій людині їх розважає. Уявіть собі рівень їхнього мислення. То є суть доречі українського суспільства за що воно зараз платить.
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30.01.2025 11:19 Ответить
Зеленим гнидам не вистачило майже шести років, щоб посадити Петра Порошенка. Це при повній владі - президент, однофракційна парламентська більшість. Тому вони, за неимением горничной, сексають навіть не кухарку, а бродячу сучку.
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30.01.2025 11:22 Ответить
У Бубочки якась манія на Пороха. Чи він дійсно лох?
Вірогідність повторного обрання на Президента для Порошенко близька до нуля.
Наступним Президентом 100% буде військовий і не обов'язково Залужний.
Це треба дібілом бути щоб цього не розуміти. Тоді навіщо ця травля???
Відволікають увагу, роблять хибні інформаційні наратив, дурять людям мізки своїми трешовими новинами.
Зелена мерзота...
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30.01.2025 11:26 Ответить
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30.01.2025 16:33 Ответить
Як зашумувала, уся московська срань по мережі!
За себе особисто і усіх привладних, з 2014 року, у них ізик не повертається казати, а за пороха, можуть і лайна набрати повний рот!! Скацаплені раби московії, по команді це роблять, як і у 2019році! Сценарій у них, той же самий, за командою фсбшників мізуліна-кабаєва!! !
А за допомогу, своїй Україні та Українцям, Порошенку дякуємо!
Смерть рашистам та їх сраколизам в Україні!
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30.01.2025 11:29 Ответить
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30.01.2025 12:17 Ответить
викідиші прєзіків, депутатів, суддів, прокурорів та ін. лайна у владі поза проблемами, що є у більшості Українців; є лише одне питання - чому? влада має перестати бути привілеєм, а лише почесним обовʼязком... в усіх інших випадках це узурпація або тиранія, що має викликати потрібну реакцію у суспільстві.
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30.01.2025 12:27 Ответить
24 июля 2014 года в Верховной раде произошёл распад коалиции
31 июля было принято решение о сокращении срока проведения избирательной кампании с 60 до 45 дней.
24 августа президент заявил о намерении распустить парламент и на следующий день досрочно прекратил полномочия Верховной рады 7 созыва
26 сентября была завершена регистрация народных депутатов, всего в выборах собирались принять участие 29 политических партий

Т.е. в июле знали, что будут выборы и сократили сроки проведения.
В это же время было принято два решения, "пойти добровольцем" и "балотироваться в депутаты".

Зачем было идти добровольцем на пару месяцев, зная что "гарантированно" станешь депутатом...
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30.01.2025 13:21 Ответить
До чого отупіли наші люди. Обурюються що хтось із теперішніх можновладців не виконує закони і тут же готові горло перегризти за когось, хто теж не виконує закони, але він їм більше подобається. Почніть з себе, виконайте закон про мобілізацію, йдіть захищати країну. Тоді вимагайте виконання закону від всіх можновладців, і теперішніх і минулих. Не несіть хабарі в ТЦК, ВЛК, МСЕК. Самі несуть, а потім зразу зявляється аргумент, що не піду служити, бо в ТЦК хабарники. Не служіть порошенку чи зеленському. Воюйте за країну, за себе, за дітей. Тоді добємося успіху і змінимо країну. А якщо далі будемо ділити на друзів, яким все, і недрузів, яким закон, то загубимо Україну. Он уже і румуни хочуть розділити Україну.
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30.01.2025 13:39 Ответить
Ну і на крайняк про НЄВІНАВАТАЯ Я. Скільки років адвокату Голованю. ЯКА у нього БРОНЬ. ЧОМУ він не у ЗСУ. ТЕ ж САМЕ і до решти провладних помічників депутатів, їх адвокатів, прокурорів і так далі.
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30.01.2025 14:54 Ответить
Вибачте, що ні дня без маразмів про Порошенка, але то точно не ми ініціатори абсурду. Цього разу - регламентний комітет. Він розглядатиме скаргу «свідка» Потураєва про страшний «злочин» Порошенка, який відповів слузі Яременко на зауваження, що «ЗСУ обійдуться без нього». В приватній розмові. Не публічно. Але за це Порошенка хочуть вилучити з зали засідань до серпня, хоч формально це називається «на одне сесійне засідання». Рівень маразму розуміють навіть слуги, які в принципі розуміють, що нецензурна лексика від імені керівників України не раз лунала публічно на весь світ, але головний порушник завжди Порошенко. Тому здавалося вчора, що рішення комітет не прийме, а винесе на розгляд зали. Проте пізно увечері колеги поскаржилися, що «включився офіс в обзвонку». Тому рішення буде прийняте . Причому, саме засідання, попри нещодавно ухвалену і розпіареного постанову «про відкритість засідань комітетів», буде закритим.. Як сказали журналістам - бо не сесійний тиждень. Хоча все в онлайн і взагалі незрозуміло які загрози це несе. Все це настільки абсурдно, що проілюструю картинкою з народної творчості, бо реально смішно, коли після шести років монопольної влади однієї команди, основна «проблема» - Порошенко. І коли він у всьому винен.
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30.01.2025 16:31 Ответить
Залужного зняли з обліку в 2024 році і шо тепер?
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30.01.2025 20:31 Ответить
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