Сын Порошенко снят с военного учета в 2019 году, - адвокат Головань

Ряд СМИ распространил информацию о том, что сын пятого президента Петр Порошенко Алексей якобы был оштрафован за уклонение от военной службы. Адвокат Игорь Головань заявил, что эти обвинения были искусственно созданы Офисом Президента.

Об этом он сообщает Цензор.НЕТ.

Так, блогер и политолог Валентин Гладких в Facebook утверждает, что Алексей Порошенко, якобы находящийся в Лондоне, оштрафован на 51 тыс. грн.

По его словам, на имущество Алексея Порошенко будет наложен арест, пока он не заплатит этот штраф.

В то же время адвокат Порошенко Игорь Головань заявил об "искусственно созданных" обвинениях.

"В самые тяжелые дни июля 2014 года сын пятого президента Алексей Порошенко пошел служить в АТО добровольцем, он был командиром минометного расчета под Краматорском. Для уменьшения риска давления на пятого президента со стороны россиян в случае попадания в плен, Алексей служил под другой фамилией, что является распространенной в мире практикой (так называемое nom de guerre)", - написал Головань.

По его словам, в 2019 году по завершении своего парламентского срока младший лейтенант Алексей Порошенко заключил контракт с международной компанией и выехал для работы за границу.

В связи с этим в установленном законом порядке он был снят со всех видов учета - военного, налогового, паспортного - более 5 лет назад. Удостоверение офицера сдано на хранение в Печерский ТЦК Киева.

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Справка о снятии со всех видов учета Алексея Порошенко

Головань также заявил, что адвокаты уже оплатили штраф за Алексея, но без признания какой-либо вины с его стороны: "Будут немедленно приняты юридические меры для снятия ареста с его счетов, закрытия производства и в дальнейшем отмены самого незаконного штрафа".

Они также будут обжаловать в суде действия ТЦК и будут требовать привлечь виновных к ответственности за превышение служебных полномочий.

Адвокат сообщил, что руководство ТЦК Печерского района предупредили о сыне Порошенко своевременно и с предоставлением всех необходимых документов, поэтому причин направлять ему повестки нет.

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У Порошенко обвинили во всем Офис президента, якобы руководство ТЦК выполняет преступный приказ ОП.

Головань, в частности, написал, что ТЦК использовали "для политического давления на оппозицию, что является не чем иным, как подготовкой к выборам".

Адвокат также надеется, что ТЦК не забудет в ближайшее время вручить повестки детям призывного возраста окружения президента, Студии "Квартал 95", депутатов партии власти и их политических партнеров из ОПЗЖ. В частности, сыну Натальи Мосейчук или членам семьи Андрея Портнова.

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