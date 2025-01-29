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Маск номинирован на Нобелевскую премию мира, - евродепутат Гримс

Ілон Маск номінований на Нобелівську премію миру

Американского миллиардера и главу Департамента эффективности правительства США Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию за защиту свободы слова и прав человека.

Об этом сообщил член Европейского парламента Бранко Гримс, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня успешно зарегистрировано представление о присуждении Илону Маску Нобелевской премии мира за его последовательную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а следовательно, и на мир. Спасибо всем соавторам и всем, кто помог в этом непростом проекте", - отметил Гримс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск выступил на предвыборном съезде партии "Альтернатива для Германии" и пожелал Вайдель стать канцлером

Ілон Маск номінований на Нобелівську премію миру

Отметим, что Гримс является соучредителем "Словенской демократической партии", дважды избирался в парламент страны.

В 2024 году избрался в Европарламент, является членом консервативной "Европейской народной партии".

Напомним, 20 января во время речи на праздновании инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне Маск сделал жест, который напоминает нацистское приветствие "Sieg Heil".

Так, после того, как он с большим энтузиазмом заговорил о перспективе высадки человека на Марс и установления американского флага, владелец соцсети X ударил себя в грудь и поднял вверх правую руку. Затем он повернулся спиной к аудитории и повторил жест в направлении задней части сцены.

В соцсетях и среди политиков этот жест вызвал волну возмущения.

В частности, вице-премьер-министр Испании Йоланда Диас заявила, что откажется от пользования платформой X, которая принадлежит Илону Маску, из-за его поведения во время инаугурации Трампа.

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал свой жест, похожий на нацистское приветствие. Миллиардер ответил на возмущение его жестом, обвинив демократов в "грязных трюках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацистское приветствие" Маска - поддержка крайне правых взглядов, - Шольц

Автор: 

Нобелевская премия (202) Маск Илон (233)


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Топ комментарии
+40
психічно хвору людину... мир зійшов з ума...
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29.01.2025 20:30
+23
Ку-ку тижня !
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29.01.2025 20:31
+19
Не даремно зігував
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29.01.2025 20:32
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психічно хвору людину... мир зійшов з ума...
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29.01.2025 20:30 Ответить
реально світ збожеволів !
номінуються фейки, фріки та фахи....

.
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29.01.2025 20:39 Ответить
Ипать, наркоманы рулят, нах...
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29.01.2025 21:03 Ответить
тому що Україні надав 100 млн дол допомоги, тому хворий?
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30.01.2025 09:46 Ответить
Ку-ку тижня !
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29.01.2025 20:31 Ответить
Не даремно зігував
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29.01.2025 20:32 Ответить
то була щира, від серця, миротворча зіга. )))
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29.01.2025 22:56 Ответить
Від серця до старлінку 😁
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30.01.2025 21:09 Ответить
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30.01.2025 21:59 Ответить
цю планету потрібно покидати, вже заражена.
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29.01.2025 20:32 Ответить
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29.01.2025 20:33 Ответить
"Айн ланд, айн фольк, айн Трумп"?
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29.01.2025 20:41 Ответить
Соловйов, прокручуючи виступ Маска на рашистоТБ, смакував його он-лайн заклик до німецьких нациків йти до перемоги на виборах у кінці лютого, не комплексувати з-за "помилок"ділусів- нацистів ... Й що паскудно- й Соловйов скопіював від Маска на його Х фальшиві "зігування"Макрона . Видрізаний шматок з відео , де Макрон з дружиною вітає натовп виборців тримаючись разом за руки й жестом від серця до людей передавдавали свої вітання АБСОЛЮТНО БЕЗ ОЗНАК ЗІГУВАННЯ...Прсто у кадрі "відрізана" рука дружини в долоні Макрона лише її долоня , й скомпонований в повторі повторно зфабрикований повторений кдекілька разів цадр у вигляді зігування ... Й головне, зрізана вершина долоні Макрона з розкритою з пальцями долоонею, на відміну долоні Маска з пригнутим до долоні великим пальця з різких агресивним зігуванням... Мабуть контора Сімоньян робила цей фейкови види з Макроном, на що Маск написав - А ЧОМО МАКРОНА ЗВИНУВАЧУВАЛИ В ЗІГУВАННІ ; Доречі це було відео 2017 року -зустріч Макрона з виборцями!!!
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29.01.2025 21:06 Ответить
Thousands hail Macron at Paris victory rally

https://www.youtube.com/watch?v=gW3wYXRP38w

ОСЬ ЗВІДСИ МАСКУ кремль зробив зігуючого Макрона - я йому вислала посилання на Х - й написала це було та!!!
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29.01.2025 21:22 Ответить
Цей жест означає - "На Марс!!"
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29.01.2025 21:09 Ответить
ще пару зіг - і готово, перемога в кармані. світ перевернувся (
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29.01.2025 20:34 Ответить
Це його "свята доріжка" на премію вивела?
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29.01.2025 20:36 Ответить
це вже дно чи ще ні!?
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29.01.2025 20:36 Ответить
ні, це ще не дно. Поки що світь закопується у товстий шар сапропеля, який випускає із себе густий сірководневий сморід гуманізма і моралі, які розкладаються під впливом різного роду популістів і паразитів.
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29.01.2025 21:32 Ответить
Свободу слова? Маску, який видаляє у твіттері і банить все, що йому просто не подобається?
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29.01.2025 20:37 Ответить
Легко перевірити чи є та свобода слова!
Почати писати, що Маск нарко-аутист і все стане на свої місця...
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29.01.2025 21:10 Ответить
Ну а як же ж мир без цього зігувальника сумачєчого, ніяк. Отаке воно всесвітнє шапіто, куди все котиться? В яку прірву?
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29.01.2025 20:37 Ответить
Свобода слова дорівнює миру ??? Гітлер теж вільно висловлювався на мітингах. І який результат ??
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29.01.2025 20:37 Ответить
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29.01.2025 20:38 Ответить
**********!
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29.01.2025 20:38 Ответить
Цьому цапу шнобелівську премію та самовар у дупу
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29.01.2025 20:42 Ответить
Це щоб не нудно було жити. Завжди якийсь двіж.
Нові ідеї, нові правила та нова мораль.
Жду коли в якості жесту привітання будуть показувати сраку один одному.
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29.01.2025 20:49 Ответить
Хайль Нобель!
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29.01.2025 20:53 Ответить
ну хоч не яшу саллівана
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29.01.2025 20:56 Ответить
Єпанутого наркомана на Нобеля???? ****** там в держдепе???
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29.01.2025 20:57 Ответить
Маск вилікував залежність США і решти світу від кацапських космічних ракет. Це заслуговує на премію.
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29.01.2025 20:58 Ответить
Это венец всеобщего безумия и сумасшествия!

Если такой дебил достоин Нобелевской премии, то мир пришёл к своему закономерному концу.
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29.01.2025 20:59 Ответить
Це ж вже було" - Нобелівська премія миру Ясеру Арафату - терористу який все своє життя вбивав жидів і привласнював міжнародну допомогу палестинцям...
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29.01.2025 21:11 Ответить
"Колхозный сторож Иван Кузьмич в защиту мира поднял кирпич ( "Москвіч") - друга версія)¥¥¥¥¥
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29.01.2025 20:59 Ответить
Маск дозволив собі витратити 200 мільйонів на обрання Трампа. То чому б йому не витратити на щось для потішити власне его? Впевнений що "подавачі" підготували "подання" за гарний гонорар... а далі як вирішить Нобелівський Комітет. Маск, до речі, може перевершити Нобеля і стати першим лауреатом премії самого себе. "Канфєта "Тузік" очєнь ********"...
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29.01.2025 21:06 Ответить
А як же Донні, він спить і бачить себе з Нобелем. Болівар не вивезе двох....
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29.01.2025 21:11 Ответить
Так, після того, як він із великим ентузіазмом заговорив про перспективу висадки людини на Марс і встановлення американського прапора, власник соцмережі X ударив себе в груди та підняв вгору праву руку. Джерело: https://censor.net/ua/n3533000
.
та дістали.
спочатку він зіганув, а вже потім, секунд за сорок прогнав про Марс.
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29.01.2025 21:19 Ответить
а на врученні Нобелівської премії він буде кидати зігу? Якщо так, то тоді я зможу сказати що бачив все.
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29.01.2025 21:22 Ответить
Маск і МИР - це різні поняття. Якщо мир для Марсу, то нехай на Марсі й дають премію. Від марсіян, яких сподівається знайти Маск.
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29.01.2025 21:46 Ответить
Нобель був єврей. Сподіваюсь, що Маскаль на врученні гавкне «хайл хітлер».
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29.01.2025 21:50 Ответить
а Трампу тоді яку?
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29.01.2025 21:50 Ответить
Росте максюха ...скоро полковника товарищю дадуть ...генній довбо* бізму
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29.01.2025 21:51 Ответить
Ви такі *******....фашиста ,наркомана і психа з довідкою на премію.....
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29.01.2025 21:54 Ответить
Чому тут дивуватися, коли ще в листопаді минулого року О.Мережко (депутат ВР) висунув Трампа номінантом на Нобелівську премію за "план миру для України"...
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29.01.2025 21:56 Ответить
Шизоідний аутонус, гарні кадри підбирають ))) а Грета буде?
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29.01.2025 22:08 Ответить
На врученні "премії" хай ще зігане до "Сонця"
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29.01.2025 22:20 Ответить
Чому до Сонця?..Гітлер євакуювався на Місяць..потім з відти на Марс...Спитайте в Маска..
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29.01.2025 22:39 Ответить
Мав на увазі , що він уже руку викидав у нацистському вітанні . Зіганув
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30.01.2025 18:52 Ответить
Ще раз нагадаю що Антидефамаційна Ліга офіційно непобачила в Маскових жестах проявів нацизма..Тому зігувати можна тепер всюди й судячи з того що Трамп хоче помилувати вбивцю поліцейсьуого під час захоплення капітолію,поліціянтів теж можна буде вбивати й прицому зігувати..Це дуже міло))))..
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29.01.2025 22:36 Ответить
Хайль Маск ?
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29.01.2025 23:16 Ответить
Маска і вся зелена шобла в одну ракету і на Марс без палива на зворотній шлях, і на додачу всю підорафію...
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30.01.2025 00:01 Ответить
Тю. Подоляк може так ЗЄ номінувати.
Це не значить, що він щось отримає.
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30.01.2025 00:22 Ответить
🤣🤣🤣 a tak po etamu on ziganul , ot radosti , nu poniatno poniatno....
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30.01.2025 00:37 Ответить
У деяких політиків стався "заворот кишок в голові" - вони плутають "свободу слова" з словесним "безпрєдєлом"...
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30.01.2025 00:37 Ответить
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30.01.2025 01:31 Ответить
Ну тоді вже й путіна треба номінувати на цю премію, ото поржемо. Тільки проблема: як тоді про це будуть говорити на російських каналах, бо за слово МИР можна за грати запроторити... Ну то щось вигадає фюрер
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30.01.2025 09:13 Ответить
Не переживай, после прекращения огня и окончания СеВеО и этого номинируют
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30.01.2025 09:54 Ответить
 
 