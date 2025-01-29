Маск номинирован на Нобелевскую премию мира, - евродепутат Гримс
Американского миллиардера и главу Департамента эффективности правительства США Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию за защиту свободы слова и прав человека.
Об этом сообщил член Европейского парламента Бранко Гримс, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня успешно зарегистрировано представление о присуждении Илону Маску Нобелевской премии мира за его последовательную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а следовательно, и на мир. Спасибо всем соавторам и всем, кто помог в этом непростом проекте", - отметил Гримс.
Отметим, что Гримс является соучредителем "Словенской демократической партии", дважды избирался в парламент страны.
В 2024 году избрался в Европарламент, является членом консервативной "Европейской народной партии".
Напомним, 20 января во время речи на праздновании инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне Маск сделал жест, который напоминает нацистское приветствие "Sieg Heil".
Так, после того, как он с большим энтузиазмом заговорил о перспективе высадки человека на Марс и установления американского флага, владелец соцсети X ударил себя в грудь и поднял вверх правую руку. Затем он повернулся спиной к аудитории и повторил жест в направлении задней части сцены.
В соцсетях и среди политиков этот жест вызвал волну возмущения.
В частности, вице-премьер-министр Испании Йоланда Диас заявила, что откажется от пользования платформой X, которая принадлежит Илону Маску, из-за его поведения во время инаугурации Трампа.
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал свой жест, похожий на нацистское приветствие. Миллиардер ответил на возмущение его жестом, обвинив демократов в "грязных трюках".
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номінуються фейки, фріки та фахи....
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https://www.youtube.com/watch?v=gW3wYXRP38w
ОСЬ ЗВІДСИ МАСКУ кремль зробив зігуючого Макрона - я йому вислала посилання на Х - й написала це було та!!!
Почати писати, що Маск нарко-аутист і все стане на свої місця...
Нові ідеї, нові правила та нова мораль.
Жду коли в якості жесту привітання будуть показувати сраку один одному.
Если такой дебил достоин Нобелевской премии, то мир пришёл к своему закономерному концу.
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та дістали.
спочатку він зіганув, а вже потім, секунд за сорок прогнав про Марс.
Це не значить, що він щось отримає.