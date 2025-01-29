Маск номинирован на Нобелевскую премию мира, - евродепутат Гримс

Американского миллиардера и главу Департамента эффективности правительства США Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию за защиту свободы слова и прав человека.

Об этом сообщил член Европейского парламента Бранко Гримс, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня успешно зарегистрировано представление о присуждении Илону Маску Нобелевской премии мира за его последовательную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а следовательно, и на мир. Спасибо всем соавторам и всем, кто помог в этом непростом проекте", - отметил Гримс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск выступил на предвыборном съезде партии "Альтернатива для Германии" и пожелал Вайдель стать канцлером

Отметим, что Гримс является соучредителем "Словенской демократической партии", дважды избирался в парламент страны.

В 2024 году избрался в Европарламент, является членом консервативной "Европейской народной партии".

Напомним, 20 января во время речи на праздновании инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне Маск сделал жест, который напоминает нацистское приветствие "Sieg Heil".

Так, после того, как он с большим энтузиазмом заговорил о перспективе высадки человека на Марс и установления американского флага, владелец соцсети X ударил себя в грудь и поднял вверх правую руку. Затем он повернулся спиной к аудитории и повторил жест в направлении задней части сцены.

В соцсетях и среди политиков этот жест вызвал волну возмущения.

В частности, вице-премьер-министр Испании Йоланда Диас заявила, что откажется от пользования платформой X, которая принадлежит Илону Маску, из-за его поведения во время инаугурации Трампа.

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал свой жест, похожий на нацистское приветствие. Миллиардер ответил на возмущение его жестом, обвинив демократов в "грязных трюках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацистское приветствие" Маска - поддержка крайне правых взглядов, - Шольц