Администрация Трампа отменила заморозку федеральных программ помощи, - СМИ

В среду, 29 января, Административно-бюджетное управление администрации президента США Дональда Трампа обнародовало меморандум об отмене противоречивого приказа, который заморозил значительную часть федеральной финансовой помощи, что парализовало многие федеральные программы, в том числе и гуманитарные в Украине.

Об этом пишет CNN и The Hill, передает Цензор.НЕТ.

По словам сенатора от Республиканской партии, который был проинформирован о решении отменить указ, это решение было принято на фоне сильного кулуарного давления со стороны законодателей-республиканцев.

"Меморандум OMB M-25-13 отменен. Если у вас есть вопросы по выполнению указов президента, пожалуйста, обратитесь к главному юрисконсульту вашего ведомства", - говорится в сообщении.

Согласно внутреннему меморандуму, направленному в понедельник, бюджетное управление Белого дома приказало приостановить предоставление федеральных грантов и займов, что вызвало путаницу и беспокойство, даже несмотря на то, что Белый дом заявил, что это не было настолько радикальным распоряжением, как казалось.

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Хотя помощники Белого дома публично обвинили СМИ в создании путаницы, утверждая, что в здании не существовало никакого такого приказа, администрация получила поток звонков от законодателей и чиновников штатов с вопросами о влиянии этого приказа на их штаты.

Федеральные ведомства "должны временно приостановить всю деятельность, связанную с обязательствами или выплатой всей федеральной финансовой помощи", - заявил исполняющий обязанности директора Административно-бюджетного управления Белого дома Мэтью Вает в оригинальном меморандуме, копию которого получила CNN, ссылаясь на приоритеты администрации, перечисленные в предыдущих исполнительных приказах.

Во вторник во второй половине дня федеральный судья временно заблокировал часть замораживания помощи администрации Трампа.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.

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