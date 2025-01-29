Администрация Трампа отменила заморозку федеральных программ помощи, - СМИ
В среду, 29 января, Административно-бюджетное управление администрации президента США Дональда Трампа обнародовало меморандум об отмене противоречивого приказа, который заморозил значительную часть федеральной финансовой помощи, что парализовало многие федеральные программы, в том числе и гуманитарные в Украине.
Об этом пишет CNN и The Hill, передает Цензор.НЕТ.
По словам сенатора от Республиканской партии, который был проинформирован о решении отменить указ, это решение было принято на фоне сильного кулуарного давления со стороны законодателей-республиканцев.
"Меморандум OMB M-25-13 отменен. Если у вас есть вопросы по выполнению указов президента, пожалуйста, обратитесь к главному юрисконсульту вашего ведомства", - говорится в сообщении.
Согласно внутреннему меморандуму, направленному в понедельник, бюджетное управление Белого дома приказало приостановить предоставление федеральных грантов и займов, что вызвало путаницу и беспокойство, даже несмотря на то, что Белый дом заявил, что это не было настолько радикальным распоряжением, как казалось.
Хотя помощники Белого дома публично обвинили СМИ в создании путаницы, утверждая, что в здании не существовало никакого такого приказа, администрация получила поток звонков от законодателей и чиновников штатов с вопросами о влиянии этого приказа на их штаты.
Федеральные ведомства "должны временно приостановить всю деятельность, связанную с обязательствами или выплатой всей федеральной финансовой помощи", - заявил исполняющий обязанности директора Административно-бюджетного управления Белого дома Мэтью Вает в оригинальном меморандуме, копию которого получила CNN, ссылаясь на приоритеты администрации, перечисленные в предыдущих исполнительных приказах.
Во вторник во второй половине дня федеральный судья временно заблокировал часть замораживания помощи администрации Трампа.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.
Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.
Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.
Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.
USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.
Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одноосібно президент у Штатах може багато,але далеко не все.
Сподіваюсь діпстейт та американська
кровава гебня"воєнщина" не дадуть тРумпу зруйнувати Систему противаг...
Хоча... Сумно дуже... таке робиться, чи не надумали сильні світу сього в США прикрутити гайки і закінчувати гратися в "демократію та суцільну вакханалію прав для всіх меншин"? А...
Ну хоч встигли їх висвітлити...
Вчіться.