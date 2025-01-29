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Администрация Трампа отменила заморозку федеральных программ помощи, - СМИ

Гуманітарна допомога Україні: У США розморозили федеральну допомогу

В среду, 29 января, Административно-бюджетное управление администрации президента США Дональда Трампа обнародовало меморандум об отмене противоречивого приказа, который заморозил значительную часть федеральной финансовой помощи, что парализовало многие федеральные программы, в том числе и гуманитарные в Украине.

Об этом пишет CNN и The Hill, передает Цензор.НЕТ.

По словам сенатора от Республиканской партии, который был проинформирован о решении отменить указ, это решение было принято на фоне сильного кулуарного давления со стороны законодателей-республиканцев.

"Меморандум OMB M-25-13 отменен. Если у вас есть вопросы по выполнению указов президента, пожалуйста, обратитесь к главному юрисконсульту вашего ведомства", - говорится в сообщении.

Согласно внутреннему меморандуму, направленному в понедельник, бюджетное управление Белого дома приказало приостановить предоставление федеральных грантов и займов, что вызвало путаницу и беспокойство, даже несмотря на то, что Белый дом заявил, что это не было настолько радикальным распоряжением, как казалось.

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Хотя помощники Белого дома публично обвинили СМИ в создании путаницы, утверждая, что в здании не существовало никакого такого приказа, администрация получила поток звонков от законодателей и чиновников штатов с вопросами о влиянии этого приказа на их штаты.

Федеральные ведомства "должны временно приостановить всю деятельность, связанную с обязательствами или выплатой всей федеральной финансовой помощи", - заявил исполняющий обязанности директора Административно-бюджетного управления Белого дома Мэтью Вает в оригинальном меморандуме, копию которого получила CNN, ссылаясь на приоритеты администрации, перечисленные в предыдущих исполнительных приказах.

Во вторник во второй половине дня федеральный судья временно заблокировал часть замораживания помощи администрации Трампа.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.

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Автор: 

помощь (7863) США (27090) гуманитарная помощь (1267) Трамп Дональд (5619)


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Топ комментарии
+5
Так правильно,там сенат.
Одноосібно президент у Штатах може багато,але далеко не все.
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29.01.2025 20:54
+4
це називається - робота інституцій держави. якби зелений їбанат на пару з дєрьмачилою успішно не добили іще 2019 року те, що іще так-сяк працювало, можливо, цвинтарі у нас виглядали б дещо інакше...
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29.01.2025 21:25
+3
Клован...
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29.01.2025 20:50
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Клован...
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29.01.2025 20:50 Ответить
Так правильно,там сенат.
Одноосібно президент у Штатах може багато,але далеко не все.
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29.01.2025 20:54 Ответить
Там сенат + конгрес ( палата представників, якщо не плутаю назву).
Сподіваюсь діпстейт та американська кровава гебня "воєнщина" не дадуть тРумпу зруйнувати Систему противаг...
Хоча... Сумно дуже... таке робиться, чи не надумали сильні світу сього в США прикрутити гайки і закінчувати гратися в "демократію та суцільну вакханалію прав для всіх меншин"? А...
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29.01.2025 22:41 Ответить
На гранти і українські змі працюють,які топили попереднього президента.Про це не потрібно забувати.І потрібно відділяти допомогу,від грантів,окремим особам.
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29.01.2025 20:59 Ответить
Трамп довбограй, напідписував абищо.
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29.01.2025 21:00 Ответить
Пан Пшик...?
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29.01.2025 21:02 Ответить
Які грантоєди припинять нити?!
Ну хоч встигли їх висвітлити...
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29.01.2025 21:13 Ответить
"Разброд и шатания" (с)
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29.01.2025 21:14 Ответить
Оце шановні і є та сама система стримувань і противаг. Президент не стоїть над системою, він частина системи. Трамп ніколи не скаже "конституція на паузі".

Вчіться.
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29.01.2025 21:15 Ответить
Трампстарт какой-то).
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29.01.2025 21:24 Ответить
це називається - робота інституцій держави. якби зелений їбанат на пару з дєрьмачилою успішно не добили іще 2019 року те, що іще так-сяк працювало, можливо, цвинтарі у нас виглядали б дещо інакше...
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29.01.2025 21:25 Ответить
Перенедотисли) Але загальний настрій цього популізму це добре, це демонструє завзятість та упертість не меншу, ніж у кацапської тварюки. Тому є надія на те, що десь вони зачепляться по принциповим питанням що буде нам на користь. Звісно все що треба, швиденько полагодять, там для цього є адміністрація.
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29.01.2025 21:51 Ответить
настоящих буйних мало вот и нету вожаков
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30.01.2025 03:12 Ответить
"White House press secretary Karoline Leavitt said on X that while the earlier memo had been rescinded, the president's executive orders freezing foreign assistance and ending diversity equity and inclusion initiatives, for example, remain in effect. Those orders are more targeted than the trillions of dollars in aid that was frozen Monday night."
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29.01.2025 22:08 Ответить
Выделено в 2023-2024 "газовикам " жителям Газы 50 миллионов через ООН (они закупили ) ....презервативы , надували - подцепляли чт то что горит .В попутном ветре пускали в сторону Израельских поселений . И устраивалипожары . Из 50-миллионов 3- четверти было украденно хомосяками,а за оставшехся суму куплен "товар ".
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30.01.2025 03:01 Ответить
что ж ти фраер сдал назад
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30.01.2025 03:09 Ответить
Вже не скасувала,неточний переклад.
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30.01.2025 06:49 Ответить
 
 