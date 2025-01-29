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Ограниченно годным могут продлить срок прохождения ВВК еще на четыре месяца, - Верещук

влк

В ближайшее время в оборонном Комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями относительно прохождения ВВК ограниченно годными лицами.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

Так она отметила, что речь идет о двух важных вещах:

  • срок для обязательного прохождения ВВК продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года.
  • обязанность проходить ВВК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет.

"Спасибо председателю оборонного Комитета Александру Завитневичу за конструктивность и оперативность. Очень прошу народных депутатов поддержать данный законопроект", - призвала Верещук.

Также читайте: Электронные направления на ВВК в "Резерв+" запустят 31 января, - Черногоренко

Автор: 

мобилизация (2807) военно-врачебная комиссия (198)


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Топ комментарии
+22
кацапи вже не платять за розмінування, товариш ВЄРЄЩЮК ?
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29.01.2025 22:12
+19
Та ти що? Ти вкурсі що статус обмежено придатний мали не тільки військовозобов'язані, але й діючі військовослужбовці.
І щоб пройти ВЛК, оцей весь натовп мав йти на комісію. Першими були діючі військовослужбовці, потім перерва, бо "цифровізація". Наразі є знайомі які вже цілий місяць не можуть потрапити навіть за повісткою на ВЛК, так, патрулі у місті не дають таких повісток.
Є категорії мобілізованих, вони позачергово, є категорії за контрактом, вони позачергово.
Зелені ублюдки приймають рішення не думаючи, а винуваті в тебе люди
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29.01.2025 22:17
+17
Піздота ,тебе за чонгар повісять першу,потім членограя .
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29.01.2025 22:36
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Правила форума Совет форумчан
УУУУХ як Медмедчуківська Лярва вазбуділась!!!
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29.01.2025 22:09 Ответить
ця курвиська за тиждень вже сама підняла свою планку два рази.
після розголосу що всі обмеженопридатні мають пройти влк до 05,02
воно, це чмо, сказало що влк подовжується на 3 місяці,
а через тиждень вже на чотири.
короче.
маємо владу з ************, аферистів та різносолових пісдаболів.
які переплюнули яника так що він в ****..
для чого я тікав???? можна ж було просто забити болт, списдіти щось, і все.
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29.01.2025 23:58 Ответить
А де твоі чоловіки ,той , що вбивав людей в Домі профспілок⁉️В тилу гнида ховається не пішов Чонгар захищати, який ти розмінувала для РАШИСТІВ ‼️Звичайно , що по наказу від твоїх кураторів з ФСБ і їх шісток зегнид в Україні !
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30.01.2025 08:01 Ответить
Як завжди будуть тягнути до останнього та почнуть толпитись в ТЦК в останній тиждень, та звинувачувати усіх навколо що вони не встигають.
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29.01.2025 22:10 Ответить
Та ти що? Ти вкурсі що статус обмежено придатний мали не тільки військовозобов'язані, але й діючі військовослужбовці.
І щоб пройти ВЛК, оцей весь натовп мав йти на комісію. Першими були діючі військовослужбовці, потім перерва, бо "цифровізація". Наразі є знайомі які вже цілий місяць не можуть потрапити навіть за повісткою на ВЛК, так, патрулі у місті не дають таких повісток.
Є категорії мобілізованих, вони позачергово, є категорії за контрактом, вони позачергово.
Зелені ублюдки приймають рішення не думаючи, а винуваті в тебе люди
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29.01.2025 22:17 Ответить
просто треба ту бутафорію в тцк перестати називати "ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЮ КОМІСІЄЮ"
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30.01.2025 14:26 Ответить
Я раджу своїм родичам готувати потужну юридичну базу, і всі виписки про хронічні болячки копіювати і берегти. І якщо інвалідність довго була , то все аргументувати, все хронологічно показувати, коли які ускладнення дають....
Посилати в бій справжнього інваліда, це не тільки страждання, це постріл в спину по власній боєздатності
Та й деморалізація побратимів і командирів. Засуджую!
Я щиро вважаю що інваліди мають бути в безпеці а здорові малолітні лоботряси - нюхати порох і виборювати власне майбутнє !! Як це пафосно не звучить, але то є історичний факт!
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29.01.2025 22:20 Ответить
Якщо інвалідність справжня, а місцевий ТЦК свідомо не прийняв це до уваги, то завжди можна не погодитись з рішенням ВЛК та перепройти обстеження у ВЛК вищої інстанції. Або взагалі через суд - там дається термін аж 3 місяці на оскарження.
Але справа в тому, що нарід в нас хитрий - не працюючий інвалід чи з мінімальною зп у цивільному житті, як мобілізувався, відразу отримає зарплатню військового, потім лягає у госпіталь і декілька місяців кайфує, а потім списується з військової служби.
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29.01.2025 22:41 Ответить
так з паршивої вівці хоч шерсті клок
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30.01.2025 02:38 Ответить
кацапи вже не платять за розмінування, товариш ВЄРЄЩЮК ?
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29.01.2025 22:12 Ответить
Не дають на шатлах заробити, треба її до фашистів до трампа!
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29.01.2025 22:21 Ответить
Після італійки ця швабра тільки дЄрмаку й сподобається. Гарно працює ... язичком.
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29.01.2025 22:23 Ответить
Йдиназєлю !!!
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29.01.2025 22:14 Ответить
"Останнє китайське попередження"?!
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29.01.2025 22:16 Ответить
Через повістку можливо і після того,як ТЦК компенсує витрати за попередню ВЛК .
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29.01.2025 22:16 Ответить
І що? Всі хворі вилікуються?
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29.01.2025 22:17 Ответить
Наш Лідор зцілює
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29.01.2025 22:21 Ответить
Дає здоровим загинути в Тисі
А калікам і пенсіонерам - у посадках в лісі
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29.01.2025 22:22 Ответить
"Дає здоровим загинути в Тисі"
Так наче ж не дає, але здорові усе одно прагнуть випробовувати Тису.
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29.01.2025 22:56 Ответить
Скажу більше,навіть по фотографії лікують,май на увазі,бери з собою,хто занедужав
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29.01.2025 22:29 Ответить
l до нересту ще далеко, та"щука " вже ікру кидає
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29.01.2025 22:21 Ответить
Ця стерво, верещучка, переховується в опу, за участь у зраді Півдня України та шатли для рашистів? Її чоловік, добре знає, як палила альфа СБУ, Майданівців у Будинку профспілок!
Обоє, рябоє! Два чобота, пара!
Судити треба, але ж суддівські від портнова+татарова....
Ківа, їх чекає...
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29.01.2025 22:27 Ответить
а чому не дрон
судити їх нікому
судді такі ж!!!

суддя Дячук (що судив беркутівців) дав підорасу що мене ножем у спину пирнув - 5 років умовно, у мене мінус нирка а у нього умовний строк!

але коли я побачив лексус судді Дяченко питань більше я не мав...
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30.01.2025 02:40 Ответить
судді Дячука звісно (чому нема редагування посту?)
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30.01.2025 02:42 Ответить
а ти апеляцію подавав? чи як побачив лєксус, то і перестав цікавитися процедурою? апеляція, касація, і далі з усіма зупинками!
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30.01.2025 10:37 Ответить
почитав, зедебіл ще й відпустив троїх
це піздець а не влада

https://www.slidstvo.info/articles/spravedlyvist-nashoho-sudu-v-tomu-shcho-my-ne-shukaly-opleskiv-i-ne-boialys-slova-hanba-suddia-pro-vyrok-u-spravi-rozstriliv-na-maydani/ Суддя Сергій Дячук про вирок у справі розстрілів на Майдані
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30.01.2025 02:59 Ответить
А які шатли вона мала на увазі?
такі?
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30.01.2025 09:54 Ответить
Що там шатли у Крим, Мері Поппінс?
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29.01.2025 22:30 Ответить
Піздота ,тебе за чонгар повісять першу,потім членограя .
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29.01.2025 22:36 Ответить
Тимчасово окуповані території вже реінтегрірувала.Тепер "реінтегрірує" обмежено придатних в придатних або непридатних,в залежності від скільки на руках. Все в ОП Єрмака враховано.Теж,мабуть,відноситься до 5-6 потужних менеджерів?
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29.01.2025 22:53 Ответить
Знов черги з броньованих на три дні, решта ж в петлю не лізтиме
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29.01.2025 22:57 Ответить
Вас ,земразі,скоро гірляндами вішать будуть, за здачу територій,за податки і тарифи,за людські жертви. Не довго ще чекають залишилось.
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29.01.2025 23:07 Ответить
Усироіли в краіні якесь свавілля, всі закони, що прийняли за 6 років правління Боневтіка це закони проти людей, гайки закручуються де тільки можна. Вже мабуть скоро Сєвєрну Корєю переплюнем.
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30.01.2025 09:57 Ответить
Це обов'язково потрібно зробити!
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29.01.2025 23:26 Ответить
Продовжити термін
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29.01.2025 23:36 Ответить
Минулого року на "оновлення данних" для всіх виділили два місяці, і ніяких продовжень.
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30.01.2025 09:40 Ответить
коли воно десь пропаде з очей геть ...
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29.01.2025 23:38 Ответить
в жюри присяжных будут: Кольт, Линч, Маузер.
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30.01.2025 00:20 Ответить
молодцы, заддосили все "тцк" и "влк" кучей народа, причем скорее всего - реальными полу-инвалидами или теми. у кого реальная "бронь" "отсрочка" "надо документы" и т.д. и т.п. даже "бусификация" вроде как немного заглохла, потому как почки отвалились. Хйло бы конечно дал медаль, но он - хйло, потому пристрелит все равно.
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30.01.2025 00:02 Ответить
дайте ей селёдки!
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30.01.2025 00:17 Ответить
Не бывает "ограниченно годных", человек либо может служить в армии, либо нет, третьего не бывает. Остальное - совок и коррупция.
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30.01.2025 03:13 Ответить
Опять «провтык» власти по всех сайтах и ТВ каналах вешают на «пересичных»! Уже все возможные «возможности» дали ТЦК для оповещения, придумали почти инвалидов в 402 наказе годными признавать и все никак не могут организовать работу! Нельзя живого слона в трех литровую банку запихнуть! У любой системы есть предел пропускной способности! Как можно писать нормативно правовые документы не продумав, как они выполняться будут? А потом начинается поиск крайних и как обычно крайним делают «пересичного»!
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30.01.2025 07:50 Ответить
Зовсім не придатні зелені паскуди причепилися до обмежено придатних.
Цікаво - як цій Верещучці спиться після розмінованого Чонгару? Привиди загиблих маріупольців по ночах не відвідують? Чи ні - адже там ні совісті, ні відповідальності - одна дерев'яна морда з сірковими очима.
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30.01.2025 07:55 Ответить
Мабуть всіх хворих хочуть знищити як совок інвалідів після 2СВ.
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30.01.2025 11:05 Ответить
Бо через чотири місяці вони стануть безмежно придатні? так, кУРКА?
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30.01.2025 08:29 Ответить
Навіть с таким простим завданням, влада впоратися завчасно не може 😂😂😂
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30.01.2025 08:41 Ответить
Дев'ять місяців. Дев'ять, *****, місяців давали на перепроходження. Всім було похєр. Тепер кілометрові черги і стогони у соцмережах про погану державу.
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30.01.2025 08:52 Ответить
Сто відсотків погоджуюсь! Потрібно переплюнути Парагвай у війні, де загинуло більшість місцевого чоловічого населення.Хоч чогось досягнемо.
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30.01.2025 09:42 Ответить
9 місяців давали ТЦК для виклику обмежено-придатних на ВЛК. За власною ініціативою обов'язку йти не прописано. Тому стогони обгрунтовані.
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30.01.2025 11:02 Ответить
Ага. Повістки нема - чо я піду? Нахєра норма входить в дію через певний період після її публікації (матеріал правознавства за 9-й клас)? От нахєра це в країні, чиї простигосподи громадяни щиро впевнені, що норма - це херня, якщо особисто не підійшли до конкретного Васі Пупкіна, не тикнули в нього пальцем і не сказали що робити? Нахєра закони взагалі в країні, якщо населення цієї країни срати хотіло на ті закони і на здоровий глузд взагалі? У мене купа знайомих, половина з них - не просто з вищою освітою - цілі кандидати наук, які ще влітку прибігали до ТЦК на звірку даних, де їм усім, без винятку, казали "не тягніть до січня, будуть черги". Вони казали "ага" і всі, без винятку, приперлися у січні.
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30.01.2025 11:46 Ответить
Я не бачу у вашому потоці свідомості обгрунтування того, чому ця категорія людей має сама йти у ТЦК. Причому тут період введення норми закону? Згідно поточного законодавства обов'язку самому йти у ТЦК у цій категорії людей нема. Те що ТЦК провалили організаційну роботу то інша взагалі справа.
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30.01.2025 13:15 Ответить
Спеціально для осіб з ідеально структурованим мисленням (на їхню експертну думку): 1. Інформація про потребу перепроходження ВЛК опублікована. 2. Поради не зволікати озвучені усім відвідувачам особисто. 3. Якщо люди не прийшли впродовж дев'яти місяців і приперлись вже коли припекло, то вони - ідіоти, і в тому що вони ідіоти, не винні ані ТЦК, ані Сирський, ані Зеленський, ані Порошенко, ані масони, ані інопланетяни з Нібіру. Так, у тих людей обов'язку йти не було. У них було право обирати - йти чи ні. Вони ним не скористались. Тепер хай стоять у чергах і стогнуть. Розумні люди ще восени ходили.
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30.01.2025 13:48 Ответить
а бронированным зачем влк проходить?
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30.01.2025 10:14 Ответить
Щоб на день після закінчення броні вручити бойову і мобілізувати при нагоді.
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30.01.2025 11:04 Ответить
 
 