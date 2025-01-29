Ограниченно годным могут продлить срок прохождения ВВК еще на четыре месяца, - Верещук
В ближайшее время в оборонном Комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями относительно прохождения ВВК ограниченно годными лицами.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
Так она отметила, что речь идет о двух важных вещах:
- срок для обязательного прохождения ВВК продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года.
- обязанность проходить ВВК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет.
"Спасибо председателю оборонного Комитета Александру Завитневичу за конструктивность и оперативность. Очень прошу народных депутатов поддержать данный законопроект", - призвала Верещук.
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після розголосу що всі обмеженопридатні мають пройти влк до 05,02
воно, це чмо, сказало що влк подовжується на 3 місяці,
а через тиждень вже на чотири.
короче.
маємо владу з ************, аферистів та різносолових пісдаболів.
які переплюнули яника так що він в ****..
для чого я тікав???? можна ж було просто забити болт, списдіти щось, і все.
І щоб пройти ВЛК, оцей весь натовп мав йти на комісію. Першими були діючі військовослужбовці, потім перерва, бо "цифровізація". Наразі є знайомі які вже цілий місяць не можуть потрапити навіть за повісткою на ВЛК, так, патрулі у місті не дають таких повісток.
Є категорії мобілізованих, вони позачергово, є категорії за контрактом, вони позачергово.
Зелені ублюдки приймають рішення не думаючи, а винуваті в тебе люди
Посилати в бій справжнього інваліда, це не тільки страждання, це постріл в
спинупо власній боєздатності
Та й деморалізація побратимів і командирів. Засуджую!
Я щиро вважаю що інваліди мають бути в безпеці а здорові малолітні лоботряси - нюхати порох і виборювати власне майбутнє !! Як це пафосно не звучить, але то є історичний факт!
Але справа в тому, що нарід в нас хитрий - не працюючий інвалід чи з мінімальною зп у цивільному житті, як мобілізувався, відразу отримає зарплатню військового, потім лягає у госпіталь і декілька місяців кайфує, а потім списується з військової служби.
до фашистівдо трампа!
А калікам і пенсіонерам - у посадках в лісі
Так наче ж не дає, але здорові усе одно прагнуть випробовувати Тису.
Обоє, рябоє! Два чобота, пара!
Судити треба, але ж суддівські від портнова+татарова....
Ківа, їх чекає...
судити їх нікому
судді такі ж!!!
суддя Дячук (що судив беркутівців) дав підорасу що мене ножем у спину пирнув - 5 років умовно, у мене мінус нирка а у нього умовний строк!
але коли я побачив лексус судді Дяченко питань більше я не мав...
це піздець а не влада
https://www.slidstvo.info/articles/spravedlyvist-nashoho-sudu-v-tomu-shcho-my-ne-shukaly-opleskiv-i-ne-boialys-slova-hanba-suddia-pro-vyrok-u-spravi-rozstriliv-na-maydani/ Суддя Сергій Дячук про вирок у справі розстрілів на Майдані
такі?
потому как почки отвалились. Хйло бы конечно дал медаль, но он - хйло, потому пристрелит все равно.
Цікаво - як цій Верещучці спиться після розмінованого Чонгару? Привиди загиблих маріупольців по ночах не відвідують? Чи ні - адже там ні совісті, ні відповідальності - одна дерев'яна морда з сірковими очима.