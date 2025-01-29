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Зеленский заявил, что преподаватели военных вузов должны побывать на фронте: только так можно кого-то научить, понимая, что такое война

Зеленський виступив перед курсантами

Президент Владимир Зеленский заявил, что преподаватели военных учебных заведений должны знать, что такое война не только из книг.

Об этом глава государства сказал выступая на встрече с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений в День памяти Героев Крут, в среду, 29 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время выступления президент отдельно обратился ко всем преподавателям военных лицеев и высших учебных заведений, а также к административному звену.

"Все наши ребята, которые учатся быть офицерами, должны знать, что происходит на фронте, что такое современная война. А значит, это вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт, должны быть на фронте, потому что только так можно научить кого-то, реально понимая, что такое война на земле, не только в книжках. Хотя и книжки также важны, знать, что такое фронт, как это - обеспечивать результаты для Украины в современной войне",- сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Вооруженным силам Украины нужно не просто надежное офицерское звено, а люди с современными взглядами офицеров на армию и жизнь.

Также во время выступления президент Зеленский анонсировал рост денежного обеспечения курсантов военных заведений высшего образования.

Смотрите: На приостановленных направлениях помощи от США должно быть больше украинской и европейской активности, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) образование (2271) военнослужащие (6178) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+26
А 95квартал-шапіто для дурачків 🤢🤥🎪, 4*кратний ухилянт , закрий свою чорну помийку , з вашої БАНДИ ОПЗЖопників (Ермак, Баканов ванька з синком , Гетьманцев ,Татаров, портнов, шурма, подоляк , Стефанчук , Умеров, резніков, Тимошенко кирило ,ніхто не був на фронті Всіх вас в окопи , які ви не побудували
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29.01.2025 22:34
+22
https://www.unian.ua/society/generali-mayut-buti-v-okopah-zelenskiy-nazvav-golovne-zavdannya-sirskogo-12829737.html "Генерали мають бути в окопах": Зеленський назвав ...

https://prm.ua/zelenskyy-prysvoiv-svoiemu-okhorontsiu-zvannia-bryhadnoho-henerala/ Охоронець Зеленського Максим Донець отримав звання бригандного генерала.
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29.01.2025 22:28
+21
Ухилянт выпендривается. Сам сходи...
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29.01.2025 22:25
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І це каже той що 4- рази тікав від ЗСУ!!! Пісець!!!
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29.01.2025 23:00 Ответить
Значить лікар не має права стати лікарем поки не перехворїє якоюсь страшною хворобою ?
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29.01.2025 23:01 Ответить
Хірург не має права бути хірургом доки не матиме ПРАКТИКИ у хірургічних операціях - спочатку як асистент, потім - під наглядом бдосвідченого хірурга.
Так саме і той, хто не має досвіду реальних ******* бойових дій немає чому навчати курсантів - при тому, що у нас повно бойових офіцерів після поранення, які мають реальних досвід, можуть замінити ухилянтів у військових вишах і можуть цей досвід передавати курсантам!
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29.01.2025 23:08 Ответить
Нельзя , по вашей же логике , после ранения чему может научить человек как получить ранение ,
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29.01.2025 23:13 Ответить
Челвоек, получивший ранение до того как получить ранение - получил опыт боевых действий - вот этот опыт он и должен передавать.
У вас огромные проблемы с логикой.
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29.01.2025 23:17 Ответить
Так что ему преподавать , на кажой паре в течении 15 лет рассказывать как его пригласили в бусик , ка он на полигоне отстрелял два магазина , что?
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29.01.2025 23:27 Ответить
Я про офицеров, выпускников военный академий, а не про мобилизованных гражданских!
То есть - про людей, имеющих такое же образование, как и преподаватели в военных вузах, но имеющих еще и опыт ведения боевых действий и опыт командования! Опыт, который они могут передать курсантам.
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29.01.2025 23:31 Ответить
Процент хірургів серед всіх лікарів не такий вже і великий. Поділіться думками що до профпридатності решти медиків.
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29.01.2025 23:24 Ответить
Будь-який медик має проходити ПРАКТИКУ. Це обов'язкова частина навчання медиків.
У мирній країні викладачі військових вишів часто не мають можливості отримувати практичні знання з військових дій. але у нашому випадку, коли країна воює вже багато років - у нас повно випускників військових академій з військовим досвідом, які за станом здоров'я вже не здатні воювати, але здатні передавати ДОСВІД. І такий викладач, який має ДОСВІД, у 1000 раз ефективніше здатен навчати як воюват иу ******** війні.
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29.01.2025 23:29 Ответить
Гундоспікер не має права бути гундоламою доки не матиме ПРАКТИКИ у гундо-операціях - спочатку як асистент, потім - під наглядом досвідченого Гундолами.
Так саме і той, хто не має досвіду реальних ******* гундосних дій немає чому навчати курсантів - при тому, що у нас повно бойових гундодіячів після тестового гундоскавчання, які мають реальних досвід, можуть замінити псевдогундосів у військових вишах і можуть цей досвід передавати курсантам!
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30.01.2025 00:37 Ответить
підарюга зелена, а генерали вже всі в окопах побували?! а камишин зі сметаніном під прикриттям своїх бракованих мін вже посиділи?!
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29.01.2025 23:15 Ответить
Ішак правий. Зараз ми бачимо, коли напівграмотний ухилянт виконує роль верховного головнокомандувача
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29.01.2025 23:18 Ответить
Це правильно. Але це піздно, зараз не 2022 рік.
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29.01.2025 23:19 Ответить
Погоджуюсь с Зеленським, теза вірна на всі 100%,тільки якщо це виконувати,а не кидати гасла.
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29.01.2025 23:19 Ответить
Хай Зеленський розкаже як він ухилявся від повісток
І не соромно йому нацю тему патякати
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29.01.2025 23:24 Ответить
Да это риторика , в 100% корумпированной стране , где все решает , кум ,сват , брат , связи , знакомсва , а у них большие связи . Максимум где они побудут это 10 км от фронта , посмотрят карты , получат убд, А многие получат убд за 300 км от фронта .
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29.01.2025 23:19 Ответить
Зустрічне питання: чого можуть в школі навчити дітей, люди які в 2019 році повірили в 4 тисячі долларів зарплати від зеленьського?
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29.01.2025 23:20 Ответить
"...чого можуть в школі навчити дітей, люди які в 2019 році повірили в 4 тисячі долларів зарплати від зеленьського?"

Люди які в 2019 році повірили в 4 тисячі долларів зарплати від зеленьського, можуть навчити дітей тому, що для зеленського є найголовнішим: вірі у зеленського!
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30.01.2025 12:01 Ответить
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29.01.2025 23:35 Ответить
До чого тут депутати? Питання до тих, хто навчає майбутніх офіцерів і при цьому сам нічого не знає про ****** війну! Чому воно може когось навчити, якщо ні дня ніким не командувало на фронті?
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29.01.2025 23:40 Ответить
ну, тут один ни дня не был в политике и сразу стал президентом, к нему вопросов у тебя конечно нет
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30.01.2025 00:27 Ответить


https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3752590-ruh-cesno-porahuvav-kilkist-deputativ-na-fronti.html
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29.01.2025 23:41 Ответить
всякие "агенции закупивель" и "министры" обороны и ко там вообще безвылазно должны сидеть чтобы из первых рук знать в чем про*б и почему "покупки" не стреляют\не летают\не взрываются. может холопы чего-то не туда суют\не так возят\ не соблюдают температурно-дождевой режим или паны отправили говна вместо чего-то рабочего и радуются что всех на*бали и концов не найдешь, потому что все умерли умрут.
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29.01.2025 23:47 Ответить
Він вже якось казав, що той не Генерал, хто не був в окопах, Але це йому не заважило дати звання своєму охоОронцю звання Бригадного Генерала.....Тепер про викладачів..... А як взагалі чотирижди ухилянт може бути Головнокомандуючим? Може спочатку треба було починати з себе, і самому піти в окопи?
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30.01.2025 01:11 Ответить
Не зупиняйтесь! Кожен викладач-поліціянт має відсидіти строк, кожен професор медичного вузу має впасти в кому тат вийти з неї. Так переможемо!
ВИКЛАДАЧІ викладають не те що їм хочеться, а те що є в учбових програмах. Оновіть програми, не позортесь як цей віслюк.
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30.01.2025 01:43 Ответить
Що за маяню ви верзете? Викладач-поліціянт бажано має не відсидіти, а порацювати слідчим.
рофесор медичного ВУЗУ обов'язково має мати лікарську практику - до чого тут кома? Він має вміти ЛІКУВАТИ і передавати досвід ЛІКУВАННЯ, а не лежання у комі - так само і викладачі військових ВУЗів мають мати досвід БОЙОВИХ ДІЙ, досвід КЕРУВАННЯ підрозділами у бойових діях, а не досвід полону.
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30.01.2025 13:10 Ответить
Хто тобі заважає призначати викладачами достойних фронтовиків
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30.01.2025 02:22 Ответить
Хіба у Президента є повноваження призначати викладачів ВУЗів? Де таке написано?
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30.01.2025 13:11 Ответить
Верховним головнокомандуючим - Президентом - може бути лише той, хто мінімум 1рік воював на передовій.
Зеленського на смітник історії.
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30.01.2025 02:41 Ответить
Зеленского на настоящую линию фронта, для приобретения необходимого опыта в управлении армией.
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30.01.2025 04:43 Ответить
А сам не хоче, замість навчає хай вставить керує і уважно прочитає те що наговорив своєю балаболкою.
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30.01.2025 06:06 Ответить
ну ууу то уряд твій весь туди потрібно загнати З Шмиглом з Умеровим і Тимошенком, всіх нахрін... Газ кудись діли український в теплу зиму, коли промислові території Сходу не працюють, міста розбомблені ...половина Херсонськ. і Запорізської обл. окуповані Чи газ туди іде повним ходом??? Можливо..
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30.01.2025 06:16 Ответить
А безтолковий ішак та багаторазовий ухилянт, який ще й іменує себе верховним головкомом, де має побувати? Єдина правильна відповідь - в буцигарні.
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30.01.2025 07:42 Ответить
Не нервуйтеся так , він бідолага прочитав те , що йому написав його безтолковий писар .
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30.01.2025 08:32 Ответить
Сказал человек, который сам в армии не служил и ничего о ней толком не знал...
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30.01.2025 09:51 Ответить
Лідор точно не на своєму місці, йому б з такою базованістю да мотивуючі речі проштовхувати на передовій, а він падло як мінімум 4 рази зпетляв. Зариває свій оральний* талант. Хоча відосики хоч трішки спасають.
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30.01.2025 10:47 Ответить
Він дійсно вважає, що викладачу з внутрішньої балістики треба обовязково подивтись на стрілкотню саме на полі бою, а за цей час в училищі хто буде офіцерів готувати?
Хоча, можливо, нові та цікаві почуття будуть у майора з вогневої підготовки, коли він спробує вказати на помилки в застосуванні маневру вогнем полкану, який керує боєм...
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30.01.2025 11:30 Ответить
"а за цей час в училищі хто буде офіцерів готувати?"

Ветеран-офіцер, який вже пройшов через війну і не може більше бути на фронті через стан здоров'я.
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30.01.2025 13:12 Ответить
І де на фронті набираються знань з внутрішньої балістики?
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30.01.2025 13:41 Ответить
Чому посади, де потрібні спеціальні знання у нас розглядають як нагороду? Ветеран повинен мати пільги на лікувння, на житло, на проїзд, а посади викладачів мають займати люди по їх проіесійним знанням. Ярозумію, що на фронті можна непогано вивчити окремі галузі маскування, інженерної справі, і навіть саперної. Але людина вивчить тільки те, з чим сама стикалась. Наприклад, служив танкіст на Леопард-1 і лив в нього те мастило, яке було в підроздіді, а яке повинно бути він може і не знати. Він навчить танкістів на Т-64?
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30.01.2025 13:50 Ответить
Де тут про нагороду? Тут про ефективність навчання і про авторітет викладача серед курсантів.
Знаю декількох таких викладачів - наприклад - екс-колега моєї дружини - як з'ясувалося у 2022му - він випускник військового ВУЗу, жодного дня не був на фронті ніколи, до 2022го не викладав, а коли його почали повістками закидувати - звільнився з фірми дружини і влаштувався викладачем у військвий ВУЗ. Що воно може кого навчити? Які знання воно здатне дати курсантам?
А якби замість нього викладав ветеран, який має бажання передати свої практичні знання - на скільки це було б ефективніше, на скільки краще підготовленими були б курсанти?
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30.01.2025 16:20 Ответить
Посада як нагорода це ментальність родом з совка. Типу - людина довго страждала від вдлади чи від ворогів - нумо його як подяку і нагороду за це оберем в депутати чи президенти. Ось так обирали Савченко, депутата козака з майдану Гаврилюка, на росії так обрали Єльцина. Результат такого підходу відомий.
Хочете ветеранів-викладачів - оголошуйте набір серед ветеранів на навчання за потрібним профілем, коли вивчаться і здадуть екзамени - призначайте на заміну існуючих, поки вони в діючій армії будуть. А масово відправити викладачів, замінивши їх практиками не краща ідея. Не кожен, хто сам щось вміє руками, може навчити інших.
Гарний спортсмен і гарний тренер - не одне й те саме.
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30.01.2025 17:34 Ответить
Ще раз - справа не в нагороді, а в ефективності навчання. Ухилянт, який сховався на викладацькій посаді у військовому вузі і ніколи не воював не може бути ефективним викладачем, бо у нього відсутні практичні знання.

"оголошуйте набір серед ветеранів на навчання за потрібним профілем"
На які навчання? Ветерани-офіцери - такі саме випускники військових ВУЗів, як і ті, хто в цих ВУЗах викладає! Вони ВЖЕ навчені + мають досвід реалізації свої знаннь на практиці.

"Не кожен, хто сам щось вміє руками, може навчити інших"
А кожен, який бажає сховатися у ВУЗі від відправлення на фронт може навчити іншіх? Так само - ні.
І так, ветеранів-офіцерів зараз багато і серед них точно можна знайти тих, хто здатен викладати.
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30.01.2025 21:09 Ответить
Ви ніколи не задавались питанням, чим інструктор відрізняється від викладача? Інструктор дає більше практичних знань, викладач більше теоретичних. Вони не взаємозамінні, а доповнюють одне одного.
Я ціную практичний досвід, але він обмежений тільки тими умовами, з якими стикалась певна людина. Чи багато мінометників, які воювали кілька років на чорноземах, мають досвід, що, при встановленні плити міномета на скальні породи або на бруківку, він при пострілі підстрибує на пару метрів і щоб запобігти цьому, треба нагорнути щебень, або з сміття, тряпок або навіть одягу робити "подушку" під опорною плитою? Мабуть, далеко не всі. А недостатні знання - це надмірні втрати. Навчання в бою легко може стати незакінченим.
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31.01.2025 13:21 Ответить
"А недостатні знання - це надмірні втрати."

Саме так. А у викладача військових дисциплін, у якого немає практичного досвіду ******** війни - 100% недостатні знання. Вн не може підготувати курсантів до ******* війни - бо він про неї нічого не знає.

"Навчання в бою легко може стати незакінченим."

До вас якось туго доходить. Я кілька раз вже написав, що викладати мають такі саме випускники тих же самих академій - освіта у них точно така сама, як і у тих, хто викладає зараз, але до цієї освіті є ще ПЛЮС досвід ******** війни.
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31.01.2025 13:31 Ответить
Це до Вас туго доходить. Я написав, що перед тим, як відправити викладачів в окопи, треба підготувати з ветеранів їм заміну (хочаб тимчасову) з кваліфікацією не нижче, ніж у них. Бо вже зараз є дефіцит офіцерів. Та і повернутись з діючих бригад у вуз зовсім не так просто, як здається.
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31.01.2025 14:28 Ответить
Ні, до вас таки туго дуже доходить - бо я на це вам вже триві відповідав і приклади наводив.
по-перше - кваліфікація у чинних викладачів часто дуже низька. Я вам конкретний приклад наводив і це - скорійше система, а не виключення.

По-друге - бойові офіцери мають таку саме освту, що й викладачі - кваліфікація від початку була однакова, але у бойових офіцерів є ще й досвід.

По-третє - я раз 5 писав, що викладати мають ті офіцери, які за станом здоров'я вже не можуть продовжувати виконувати обов'язки на фронті.

Ви хоч читайте уважно, що вам пишуть, бо все це я вам вже неодноразово писав - але ви повторюєте раз за разом те, на що я вам вже відповідав.
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31.01.2025 15:11 Ответить
У мене в підрозділі у 7 офіцерів з освітою 3 місяці курси ХНУПС, присвоєння мол. лейтенантів і призначення на посади підполковника і майорів. Вони за статутом мають проводити заняття з ОС. Жодного план-конспекту ними не написано і жодного заняття ними не проведено. Для занять приглашають інструкторів, які в основному вчать розборка-зборка, чистка і т.п. Практичних занять зі стрільби - 1-2 по нерухомим мішеням. А у нас підрозділ зенітний. Толк з навичок стрільби но нерухомим наземним цілям мінімальний.
Гарними будуть такі офіцери викладачами? Чому вони навчать в курсантів в училищі?
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31.01.2025 15:37 Ответить
Ще раз вже буду цитувати себе:
" Я кілька раз вже написав, що викладати мають такі саме випускники тих же самих академій - освіта у них точно така сама, як і у тих, хто викладає зараз"
Не ті, що після курсів, не ті, що після військової кафедри, а саме ті офіцери, кі мають вищу військову освіту - тобто - точно таку саме освіту, що й діючі викладачі.
Хіба немає таких офіцерів-ветеранів, які після пораненнь вже не можуть воювати, але можуть викладати?
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31.01.2025 15:42 Ответить
1. Ви дійсно вважаєте, що студент-випускник може викладати не гірше за професора? Таке дійсно трапляється приблизно 1 раз на 1000, а може і рідше. Тепер візьміть випускника ВНЗ, який пару років нічого не читав по спеціальності, там взагалі буде сумно. Він крім практичних навичок своєї зброї навряд щось розкаже. Ось у мене 2 роки є пістолет ТТ 1944 року випуску. Я з нього ні разу не стріляв (немає патронів, 16шт як видали, так і ношу, хочу здати нафіг ту непотрібну залізяку). За 2 перші тижні я хіба що зміг усунути утикання патрону при подачі його затвором. Це можна розповісти за 20 хвилин. За одне заняття можна і практично показати. Я дуже цінний, як викладач по ТТ? От з ПМ я стріляв багато разів в 43 бригаді і досить непогано. Ак-74 вмію приводити до нормального бою (але командир не дозволяє). Ну, для зенітних підрозділів це не дуже критично. Але всі ці знання є і у викладачів (ну, може про ТТ вони не знають, бо надто старий).
2. Для покращення викладання викладачам тактичного і вогневого циклів важливіше приймати участь в АПД, а не бігати по штабам з наказами та службовими розслідуваннями по списанню майна та СЗЧ (яких зараз просто жах, як багато).
4. Викладачам з внутрішньої балістики або тих, хто, викладає роботу механізмів зброї або військової техніки, знаходитись у військах сенсу взагалі немає. Відмови в роботі механізмів зброї або військової техніки трапляються, але не факт, що саме той викладач побачить у військах такий випадок. Тут треба звіт, що узагальнює статистику по таким випадкам по ЗСУ. Думаєте в якусь роту чи батальйону військах такі звіти поступають? І чи зможе офіцер, яким заткнули вакансію і нагрузили обовязками зможе те все читати і аналізувати?
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31.01.2025 16:13 Ответить
Якось я спробував пояснити підполковнику, чому розкладання флегматизаторів та розтріскування порохових зерен та трубок, при надмірно тривалому зберіганні порохових зарядів, призводить до роздуття стволів артсистем. Відчув себе інопланенянином, якого не розуміють, але через 5 хвилин розмови послали набагато далі рідної галактики.
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30.01.2025 11:35 Ответить
Це все одно, що намагатися пояснити, що кругле зручніше котити, а квадратне - носити...
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30.01.2025 12:14 Ответить
На кожному місці повинен бути у першу чергу професіонал своєї справи!
Побувати? на фронті йому не завадить. Але що значить побувати?

Он ЗЄ побував там-сям на фронті і що це йому додало? Він не став професіналом у військовій справі і ніколи ним не стане.
Також він не профксіонал ні в політиці, ні в дипломатії, ні в юриспруденції.... в жодній сфері, яка б давала підставу йому бути президентом.

Тому в країні просто хаос і безнадія.
Але воно може собі здриснути до своїх квартир у Лодоні, а мудрий нарід, який його обрав аж у президенти, залишитьсяу розваленій і розікраній слугами країні
Хотіли поржать, але тепер їм не до сміху. Вони обрали нікчемність...
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30.01.2025 11:54 Ответить
А у совкових кІнах офіцери, які в тилу готували поповнення, кожного дня писали рапóрт з вимогою "направіть в дєйствующюю армію"... І секретарі райкомів...
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30.01.2025 12:38 Ответить
Це рішення Зє чисто популістське. В 99% було б достатньою і набагато кориснішою онлайн участь викладачів у Аналізі проведених дій. Які у нас мають бути за стандартами НАТО, але на них забили болт.
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30.01.2025 12:47 Ответить
Участь в аналізі проведених дій у нас було б корисно хоча б діючим офіцерам було б брати...
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30.01.2025 16:48 Ответить
У більшості діючих офіцерів ідіосинкразія до точки зору, яка не співпадає з його власною. Я вже навіть не кажу про критику з боку підлеглих...
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30.01.2025 17:38 Ответить
Самому зі своїм всім кодлом спочатку потрібно побувати, а потім інших відправляти
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30.01.2025 22:40 Ответить
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