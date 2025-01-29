Зеленский заявил, что преподаватели военных вузов должны побывать на фронте: только так можно кого-то научить, понимая, что такое война

Президент Владимир Зеленский заявил, что преподаватели военных учебных заведений должны знать, что такое война не только из книг.

Об этом глава государства сказал выступая на встрече с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений в День памяти Героев Крут, в среду, 29 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время выступления президент отдельно обратился ко всем преподавателям военных лицеев и высших учебных заведений, а также к административному звену.

"Все наши ребята, которые учатся быть офицерами, должны знать, что происходит на фронте, что такое современная война. А значит, это вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт, должны быть на фронте, потому что только так можно научить кого-то, реально понимая, что такое война на земле, не только в книжках. Хотя и книжки также важны, знать, что такое фронт, как это - обеспечивать результаты для Украины в современной войне",- сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Вооруженным силам Украины нужно не просто надежное офицерское звено, а люди с современными взглядами офицеров на армию и жизнь.

Также во время выступления президент Зеленский анонсировал рост денежного обеспечения курсантов военных заведений высшего образования.

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