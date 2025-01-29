Зеленский заявил, что преподаватели военных вузов должны побывать на фронте: только так можно кого-то научить, понимая, что такое война
Президент Владимир Зеленский заявил, что преподаватели военных учебных заведений должны знать, что такое война не только из книг.
Об этом глава государства сказал выступая на встрече с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений в День памяти Героев Крут, в среду, 29 января, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время выступления президент отдельно обратился ко всем преподавателям военных лицеев и высших учебных заведений, а также к административному звену.
"Все наши ребята, которые учатся быть офицерами, должны знать, что происходит на фронте, что такое современная война. А значит, это вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт, должны быть на фронте, потому что только так можно научить кого-то, реально понимая, что такое война на земле, не только в книжках. Хотя и книжки также важны, знать, что такое фронт, как это - обеспечивать результаты для Украины в современной войне",- сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что Вооруженным силам Украины нужно не просто надежное офицерское звено, а люди с современными взглядами офицеров на армию и жизнь.
Также во время выступления президент Зеленский анонсировал рост денежного обеспечения курсантов военных заведений высшего образования.
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Так саме і той, хто не має досвіду реальних ******* бойових дій немає чому навчати курсантів - при тому, що у нас повно бойових офіцерів після поранення, які мають реальних досвід, можуть замінити ухилянтів у військових вишах і можуть цей досвід передавати курсантам!
У вас огромные проблемы с логикой.
То есть - про людей, имеющих такое же образование, как и преподаватели в военных вузах, но имеющих еще и опыт ведения боевых действий и опыт командования! Опыт, который они могут передать курсантам.
У мирній країні викладачі військових вишів часто не мають можливості отримувати практичні знання з військових дій. але у нашому випадку, коли країна воює вже багато років - у нас повно випускників військових академій з військовим досвідом, які за станом здоров'я вже не здатні воювати, але здатні передавати ДОСВІД. І такий викладач, який має ДОСВІД, у 1000 раз ефективніше здатен навчати як воюват иу ******** війні.
Так саме і той, хто не має досвіду реальних ******* гундосних дій немає чому навчати курсантів - при тому, що у нас повно бойових гундодіячів після тестового гундоскавчання, які мають реальних досвід, можуть замінити псевдогундосів у військових вишах і можуть цей досвід передавати курсантам!
І не соромно йому нацю тему патякати
Люди які в 2019 році повірили в 4 тисячі долларів зарплати від зеленьського, можуть навчити дітей тому, що для зеленського є найголовнішим: вірі у зеленського!
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3752590-ruh-cesno-porahuvav-kilkist-deputativ-na-fronti.html
умерлиумрут.
ВИКЛАДАЧІ викладають не те що їм хочеться, а те що є в учбових програмах. Оновіть програми, не позортесь як цей віслюк.
рофесор медичного ВУЗУ обов'язково має мати лікарську практику - до чого тут кома? Він має вміти ЛІКУВАТИ і передавати досвід ЛІКУВАННЯ, а не лежання у комі - так само і викладачі військових ВУЗів мають мати досвід БОЙОВИХ ДІЙ, досвід КЕРУВАННЯ підрозділами у бойових діях, а не досвід полону.
Зеленського на смітник історії.
Хоча, можливо, нові та цікаві почуття будуть у майора з вогневої підготовки, коли він спробує вказати на помилки в застосуванні маневру вогнем полкану, який керує боєм...
Ветеран-офіцер, який вже пройшов через війну і не може більше бути на фронті через стан здоров'я.
Знаю декількох таких викладачів - наприклад - екс-колега моєї дружини - як з'ясувалося у 2022му - він випускник військового ВУЗу, жодного дня не був на фронті ніколи, до 2022го не викладав, а коли його почали повістками закидувати - звільнився з фірми дружини і влаштувався викладачем у військвий ВУЗ. Що воно може кого навчити? Які знання воно здатне дати курсантам?
А якби замість нього викладав ветеран, який має бажання передати свої практичні знання - на скільки це було б ефективніше, на скільки краще підготовленими були б курсанти?
Хочете ветеранів-викладачів - оголошуйте набір серед ветеранів на навчання за потрібним профілем, коли вивчаться і здадуть екзамени - призначайте на заміну існуючих, поки вони в діючій армії будуть. А масово відправити викладачів, замінивши їх практиками не краща ідея. Не кожен, хто сам щось вміє руками, може навчити інших.
Гарний спортсмен і гарний тренер - не одне й те саме.
"оголошуйте набір серед ветеранів на навчання за потрібним профілем"
На які навчання? Ветерани-офіцери - такі саме випускники військових ВУЗів, як і ті, хто в цих ВУЗах викладає! Вони ВЖЕ навчені + мають досвід реалізації свої знаннь на практиці.
"Не кожен, хто сам щось вміє руками, може навчити інших"
А кожен, який бажає сховатися у ВУЗі від відправлення на фронт може навчити іншіх? Так само - ні.
І так, ветеранів-офіцерів зараз багато і серед них точно можна знайти тих, хто здатен викладати.
Я ціную практичний досвід, але він обмежений тільки тими умовами, з якими стикалась певна людина. Чи багато мінометників, які воювали кілька років на чорноземах, мають досвід, що, при встановленні плити міномета на скальні породи або на бруківку, він при пострілі підстрибує на пару метрів і щоб запобігти цьому, треба нагорнути щебень, або з сміття, тряпок або навіть одягу робити "подушку" під опорною плитою? Мабуть, далеко не всі. А недостатні знання - це надмірні втрати. Навчання в бою легко може стати незакінченим.
Саме так. А у викладача військових дисциплін, у якого немає практичного досвіду ******** війни - 100% недостатні знання. Вн не може підготувати курсантів до ******* війни - бо він про неї нічого не знає.
"Навчання в бою легко може стати незакінченим."
До вас якось туго доходить. Я кілька раз вже написав, що викладати мають такі саме випускники тих же самих академій - освіта у них точно така сама, як і у тих, хто викладає зараз, але до цієї освіті є ще ПЛЮС досвід ******** війни.
по-перше - кваліфікація у чинних викладачів часто дуже низька. Я вам конкретний приклад наводив і це - скорійше система, а не виключення.
По-друге - бойові офіцери мають таку саме освту, що й викладачі - кваліфікація від початку була однакова, але у бойових офіцерів є ще й досвід.
По-третє - я раз 5 писав, що викладати мають ті офіцери, які за станом здоров'я вже не можуть продовжувати виконувати обов'язки на фронті.
Ви хоч читайте уважно, що вам пишуть, бо все це я вам вже неодноразово писав - але ви повторюєте раз за разом те, на що я вам вже відповідав.
Гарними будуть такі офіцери викладачами? Чому вони навчать в курсантів в училищі?
" Я кілька раз вже написав, що викладати мають такі саме випускники тих же самих академій - освіта у них точно така сама, як і у тих, хто викладає зараз"
Не ті, що після курсів, не ті, що після військової кафедри, а саме ті офіцери, кі мають вищу військову освіту - тобто - точно таку саме освіту, що й діючі викладачі.
Хіба немає таких офіцерів-ветеранів, які після пораненнь вже не можуть воювати, але можуть викладати?
2. Для покращення викладання викладачам тактичного і вогневого циклів важливіше приймати участь в АПД, а не бігати по штабам з наказами та службовими розслідуваннями по списанню майна та СЗЧ (яких зараз просто жах, як багато).
4. Викладачам з внутрішньої балістики або тих, хто, викладає роботу механізмів зброї або військової техніки, знаходитись у військах сенсу взагалі немає. Відмови в роботі механізмів зброї або військової техніки трапляються, але не факт, що саме той викладач побачить у військах такий випадок. Тут треба звіт, що узагальнює статистику по таким випадкам по ЗСУ. Думаєте в якусь роту чи батальйону військах такі звіти поступають? І чи зможе офіцер, яким заткнули вакансію і нагрузили обовязками зможе те все читати і аналізувати?
Побувати? на фронті йому не завадить. Але що значить побувати?
Он ЗЄ побував там-сям на фронті і що це йому додало? Він не став професіналом у військовій справі і ніколи ним не стане.
Також він не профксіонал ні в політиці, ні в дипломатії, ні в юриспруденції.... в жодній сфері, яка б давала підставу йому бути президентом.
Тому в країні просто хаос і безнадія.
Але воно може собі здриснути до своїх квартир у Лодоні, а мудрий нарід, який його обрав аж у президенти, залишитьсяу розваленій і розікраній слугами країні
Хотіли поржать, але тепер їм не до сміху. Вони обрали нікчемність...