РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4446 посетителей онлайн
Новости Видео
2 119 38

На приостановленных направлениях помощи от США должно быть больше украинской и европейской активности, - Зеленский. ВИДЕО

В своем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал о начальных докладах чиновников по критически важным программам, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня был уже начальный доклад чиновников и команды Офиса - Алексея Кулебы и Виктора Микиты - по критически важным программам, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также - говорить с европейцами.

Энергетика - были программы по распределенной генерации, другие программы устойчивости для украинских громад, для городов и сел.

Второй вопрос - это ветеранские проекты, которых много было, и есть, и будет в регионах, в громадах наших. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами.

Читайте также: С марта курсантам военных вузов повысят выплаты, - Зеленский

И третье - пункты пропуска на границе - это то, что строилось во взаимодействии с партнерами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников - прозрачнее. В частности, это проекты в портах. Реально - экономическая безопасность.

Будем на это искать больший внутренний ресурс. Есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, также - в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся.

Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки, и именно на гуманитарных направлениях, на безопасности и социальных должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский обсудил с Фредериксен усиление двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной Европой

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) обращение (765) USAID (91)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Та пішовти за кораблем, знову щось курнув.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:14
+9
Всі йому винні. Інфантильний шмат лайна
показать весь комментарий
29.01.2025 21:22
+7
а коли Оманська Гнида проміж запису відосиків та кокосом встигає виконувати обов'язки як президент?
показать весь комментарий
29.01.2025 21:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та пішовти за кораблем, знову щось курнув.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:14 Ответить
спісак пажєланій
1.ЄРМАКОМАРАФЄТ
2.ДЛЯ РАЗДАЧІ ВОВІНОЙ ТИСЯЧІ
3.для Мар"яни для напісссанія нового гімнА
3 для дронов ПРітули
4,ну і тд
показать весь комментарий
29.01.2025 21:34 Ответить
А цьому недопрезу ще не доповіли, що заморозку допомоги відмінено!!! Який през такі і помічники!!!
показать весь комментарий
29.01.2025 21:52 Ответить
Ти як?
показать весь комментарий
29.01.2025 21:18 Ответить
а коли Оманська Гнида проміж запису відосиків та кокосом встигає виконувати обов'язки як президент?
показать весь комментарий
29.01.2025 21:18 Ответить
з відосика Оманської Гниди я зрозумів що волосся в носу воно регулярно бриє
показать весь комментарий
29.01.2025 21:19 Ответить
Всі йому винні. Інфантильний шмат лайна
показать весь комментарий
29.01.2025 21:22 Ответить
А чому його відео опубліковане в Телеграмі, а не прямо на сайті ФСБ?
показать весь комментарий
29.01.2025 21:23 Ответить
Знаю я цю украінську активність біля грошеи - тут ми можем дати фору любому
показать весь комментарий
29.01.2025 21:25 Ответить


ЗЕЛЬОНУ "українську" активність

"дайте мені 250млрд $" (c) Оманська Гнида
показать весь комментарий
29.01.2025 21:26 Ответить
Українська активність - це красти все те шо надають европейці. Чудовий план - як той план перемоги. Там всеодно всім керує план лікувальний.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:26 Ответить
ну не пишіть українська ... зельоні гниди до українців ніякого відношення не мають
показать весь комментарий
29.01.2025 21:27 Ответить
Та я тіки - за. Та коли пригадую 19 рік та 73% - то шо - марсіан завезли голосувати за нове обличчя. Вони всі презеденти, як кохав повторювати одразу після виборів шикса. Правда десь за місяців 8-9 те забулось - але як пишались ті 73%.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:33 Ответить
Поки до Америки на перемовини будуть їздити єрмак та арахамія,нічого доброго для українців не буде.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:28 Ответить
ну, європейську активність уявити можу; у принципі, нашу теж - й вона незмінна вже майже три роки!! - потужний вечірній гундос. а чом не активність? наріту, либонь, досі нравіцца...
показать весь комментарий
29.01.2025 21:29 Ответить
«Найбільшою підтримкою для української армії буде 250 мільярдів доларів. Україна прийме ці гроші, виділить значну суму на місцеве виробництво(бракованих мін) і на імпорт(з експортом в офшори бабла) саме тих видів озброєнь, яких Україна не має», - сказав пан Зеленський на прес-конференції у Варшаві.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:29 Ответить
ЗЕ , все нормуль. Витягай свій лобзик з пилкою.
''Адміністрація Трампа скасувала замороження федеральних програм допомоги, - ЗМІ''
показать весь комментарий
29.01.2025 21:29 Ответить
Да уже все поняли что ты вор , и лицо у тебя скучное.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:30 Ответить
👏🤣
показать весь комментарий
29.01.2025 21:36 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapostrophe.ua%2Fua%2Farticle%2Feconomy%2Ffinansy%2F2021-09-11%2*******-kapriz-za-vashi-dengi-kak-zelenskiy-sobiraetsya-transformirovat-ukrainu-za-amerikanskie-kredityi%2F41663&psig=AOvVaw3VBODE4sq2kzFSK5L-zxKZ&ust=1738265597224000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDtvY_Wm4sDFQAAAAAdAAAAABAT



https://apostrophe.ua/ua/article/economy/finansy/2021-09-11/******-kapriz-za-vashi-dengi-kak-zelenskiy-sobiraetsya-transformirovat-ukrainu-za-amerikanskie-kredityi/41663
показать весь комментарий
29.01.2025 21:35 Ответить
або ж так ))

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.yaplakal.com%2Fforum1%2Ftopic2538055.html&psig=AOvVaw3VBODE4sq2kzFSK5L-zxKZ&ust=1738265597224000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDtvY_Wm4sDFQAAAAAdAAAAABAc



ЯПлакалъ



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.yaplakal.com%2Fforum1%2Ftopic2538055.html&psig=AOvVaw3VBODE4sq2kzFSK5L-zxKZ&ust=1738265597224000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCPDtvY_Wm4sDFQAAAAAdAAAAABAc

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.yaplakal.com%2Fforum1%2Ftopic2538055.html&psig=AOvVaw3VBODE4sq2kzFSK5L-zxKZ&ust=1738265597224000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCPDtvY_Wm4sDFQAAAAAdAAAAABAc Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны потребуется более одного триллиона долларов - ЯПлакалъ
показать весь комментарий
29.01.2025 21:37 Ответить
Воно не тільки дурне та обнюхане ,воно ще і хлух* ювате наивсю голову , пора вже манатки у валізу складати ,а воно розказки розказує , 🤡 одним словом
показать весь комментарий
29.01.2025 21:38 Ответить
ЩО сподобалось жити за рахунок Держдепу ? А за кошт беЗзумної та дЄрмака вже ніяк ?Тоді за свій кошт , пане Віслюк, не подобається ?
показать весь комментарий
29.01.2025 21:40 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2025 21:43 Ответить
Якщо навіть оте все брати за чисту монету, "має бути більше української активности" - до кого заклик?
показать весь комментарий
29.01.2025 21:51 Ответить
Та скажіть, вже нарешті хтось йому, що він ідіот.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:52 Ответить
Він не повірить.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:54 Ответить
Більше гундосиків клепатимеш?
показать весь комментарий
29.01.2025 21:55 Ответить
******* меньше не пробували?
показать весь комментарий
29.01.2025 21:58 Ответить
Ви будете сміятись, але наліпки "Від фундації Олени Зеленської" друкувались теж за гранти (c)
показать весь комментарий
29.01.2025 21:59 Ответить
Як не новина, то знову гроші просить, це і є той потужний план Перемоги?
Я б на місці Трампа прив'язав виділення грошей не для підтримки усіляких зе-грантоїдів, яким війна це час та спосіб розбагатіти, а до завершення війни. Війні - кінець. відкривайте кармани на допомогу з розмінування, будівництво, грантожерство і тому подібне.
показать весь комментарий
29.01.2025 22:06 Ответить
Переклад: дайте Ленє денех! Ну не мені ж її утримувати?
показать весь комментарий
29.01.2025 22:09 Ответить
Зегниди ,вас скоро за те що вкрали,виїбуть в очко.
показать весь комментарий
29.01.2025 22:38 Ответить
Едь уже по миру, договаривайся об оружии ! А не видосики записывать с тёплого кабинета (( а лучше иди уже в отставку! Ты уже всем надоел
показать весь комментарий
29.01.2025 23:13 Ответить
Красти треба менше було, лайно ти собаче. Що це за держава, якщо усе її життєзабезпечення на грантах амерів було?!
показать весь комментарий
29.01.2025 23:37 Ответить
Список "https://epravda.com.ua/finances/yaki-derzhavni-organi-ta-organizaciji-ne-otrimayut-koshti-cherez-prizupinennya-finansuvannya-usaid-spisok-802602/?_gl=1*1lg7wzw*_ga*MTU1OTMwNDg5MC4xNjMwNjE0MzY3*_ga_6ELQ7YCNBS*MTczODE4Nzc4MC4yMTU2LjEuMTczODE4Nzc4Ny41My4wLjA. постраждалих"

Він такий великий, що не зрозуміло - що фінансувалось за рахунок податків України...
показать весь комментарий
30.01.2025 00:12 Ответить
Це воно від кого вимагає збільшення української активності? Від Трампа, клятого Порошенка, чи від президента Нігерії?
показать весь комментарий
30.01.2025 11:41 Ответить
 
 