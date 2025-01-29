На приостановленных направлениях помощи от США должно быть больше украинской и европейской активности, - Зеленский. ВИДЕО

В своем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал о начальных докладах чиновников по критически важным программам, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня был уже начальный доклад чиновников и команды Офиса - Алексея Кулебы и Виктора Микиты - по критически важным программам, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также - говорить с европейцами.

Энергетика - были программы по распределенной генерации, другие программы устойчивости для украинских громад, для городов и сел.

Второй вопрос - это ветеранские проекты, которых много было, и есть, и будет в регионах, в громадах наших. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами.

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И третье - пункты пропуска на границе - это то, что строилось во взаимодействии с партнерами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников - прозрачнее. В частности, это проекты в портах. Реально - экономическая безопасность.

Будем на это искать больший внутренний ресурс. Есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, также - в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся.

Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки, и именно на гуманитарных направлениях, на безопасности и социальных должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей", - рассказал Зеленский.

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