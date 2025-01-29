Оккупанты ударили авиабомбами по Белицкому на Донетчине, двое раненых, повреждены дома и автомобили

В среду, 29 января, российские захватчики обстреляли город Белицкое, что в Донецкой области. Вследствие вражеского обстрела ранены два человека.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера ведомства, около 11:30 оккупанты сбросили на город две авиабомбы "ФАБ-500" с универсальным модулем планирования и коррекции.

"В результате атаки по жилой застройке ранены 59-летняя женщина и 62-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы, резаные раны и осколочные ранения", - рассказала Медведева.

Также из-за российской атаки повреждены 14 частных домов и четыре автомобиля.

Правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно совершение россиянами очередного военного преступления.

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