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Белый дом официально подтвердил встречу Трампа и Нетаньяху: она состоится 4 февраля

Трамп прийме Нетаньяху 4 лютого

Во вторник, 4 февраля, президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом в пятницу, 31 января, во время пресс-брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я могу подтвердить, что премьер-министр Нетаньяху будет здесь во вторник, 4 февраля, в рамках визита и рабочей встречи с президентом",- сообщила пресс-секретарь Белого дома.

По словам Ливитт, среди прочего лидеры обсудят перемирие между Израилем и ХАМАСом, а также возвращение из плена израильских заложников.

Напомним, что накануне канцелярия Нетаньяху подтвердила его встречу с Трампом на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я уже веду очень серьезные переговоры с РФ относительно завершения войны в Украине, - Трамп

Автор: 

Израиль (1940) Нетаньяху Биньямин (185) США (27118) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+6
Євреї понад усе. 1ий лідер для зустрічі.
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01.02.2025 01:17 Ответить
+4
А потім разом вже на 9 травня до *****?
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01.02.2025 01:58 Ответить
+3
Вот вам и ответ на трамповские приоритеты, войну в Украине он уже закончил за 24 часа, начинает

заканчивать войну в Израиле.
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01.02.2025 08:23 Ответить
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Потім планується Польща ніби то
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01.02.2025 00:48 Ответить
Цікаво, що в оно в Ізраїлі відібрати потребує.
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01.02.2025 00:50 Ответить
Красне море переіменує в "Solt Lake of Trump" як мінімум...
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01.02.2025 00:58 Ответить
з усіх гелікоптерів зараз терміново демонтують лопаті.
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01.02.2025 01:10 Ответить
Євреї понад усе. 1ий лідер для зустрічі.
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01.02.2025 01:17 Ответить
А потім разом вже на 9 травня до *****?
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01.02.2025 01:58 Ответить
аякже! вони знов потерпають від голокосту 2.0, не визнаючи при тому Голодомор
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01.02.2025 07:28 Ответить
Вот вам и ответ на трамповские приоритеты, войну в Украине он уже закончил за 24 часа, начинает

заканчивать войну в Израиле.
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01.02.2025 08:23 Ответить
 
 