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Новости
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ГУР опровергло заявление Фицо: Обвинения о причастности к организации протестов в Словакии – безосновательны

гур

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отвергло обвинения властей Словакии в организации протестов на территории страны, назвав их безосновательными.

Об этом сообщает ГУР в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 31 января 2025 года официальные лица Словакии во время пресс-конференции заявили, что военнослужащие "Грузинского национального легиона", который якобы "подчиняется" ГУР, причастны к протестам в стране, которые могли стать подготовкой к государственному перевороту.

В украинской разведке заверили, что в их структуре нет подразделения с таким названием, а Международный легион ГУР - многонациональное боевое подразделение, которое участвует в боях на фронте и не проводит никаких гибридных операций в Европе.

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"Что касается упомянутого на пресс-конференции лица, то оно не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР МО Украины. Свой контракт с Международным легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его", - пояснили в ГУР.

ГУР призвало европейских политиков к ответственности в своих заявлениях, чтобы не играть на руку российской пропаганде. Украинская разведка подчеркнула, что придерживается принципов добросовестного сотрудничества со странами НАТО и работает на общую безопасность.

"Подчеркиваем, что ГУР МО Украины находится в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО, придерживается принципов добропорядочного сотрудничества и партнерства, всегда работает на благо общей безопасности и преодоления вызовов, которые поставила перед странами Европы развязанная Россией полномасштабная война, в частности информационная компонента российской агрессии", - заключает ГУР.

Напомним, в пятницу, 24 января, в ряде городов Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты, требуя отставки главы правительства Роберта Фицо.

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Автор: 

протест (5862) Словакия (991) Фицо Роберт (195) ГУР (469)


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Топ комментарии
+4
Ще якраз бракувало участі в протестах в країні НАТО.
Хоча,нічого не можна відкидувати при участі генерал-лейтенанта фсб козиря.
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01.02.2025 10:01 Ответить
+1
Це звичайний руснявий прийом. Приписуй ворогу власні злочини, звинувачуй ворога у власних невдачах.
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01.02.2025 10:07 Ответить
+1
фіцька дуже задоволений що можна свої провини спихнути на когось. Тим більш на Україну. Якийсь антиукраїнський треш почався у сусідів.
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01.02.2025 10:18 Ответить
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Ще якраз бракувало участі в протестах в країні НАТО.
Хоча,нічого не можна відкидувати при участі генерал-лейтенанта фсб козиря.
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01.02.2025 10:01 Ответить
Це звичайний руснявий прийом. Приписуй ворогу власні злочини, звинувачуй ворога у власних невдачах.
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01.02.2025 10:07 Ответить
фіцька дуже задоволений що можна свої провини спихнути на когось. Тим більш на Україну. Якийсь антиукраїнський треш почався у сусідів.
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01.02.2025 10:18 Ответить
Не те, що безпідставні - безглузді.
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01.02.2025 10:19 Ответить
ГУР вже як базарна баба, в тому числі і сам Буданов. То сказали, то заперечили, то СБУ вже розслідує хто сказав.
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01.02.2025 11:01 Ответить
А оце треба було думати про наслідки коли Чауса в Молдові викрадали. Більш ніж впевнений що це нам вже як приклад безглуздості та безпардонності згадують і ще довго будуть згадувати
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01.02.2025 11:07 Ответить
Тільки що хотів про Чауса описати...
Так само,все відкидали,аж поки все стало явним: хотіли проти Пороха використати.
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01.02.2025 12:30 Ответить
Це невиліковний діагноз!!!! У таких випадках треба пити зеленку та бінтом закусювати!!!
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01.02.2025 14:54 Ответить
Зелена шушера, якщо б і мутила щось за кордоном, то на боці ×уйла, як із вагнергейтом у бульбастані.
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01.02.2025 16:04 Ответить
 
 