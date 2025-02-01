ГУР опровергло заявление Фицо: Обвинения о причастности к организации протестов в Словакии – безосновательны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отвергло обвинения властей Словакии в организации протестов на территории страны, назвав их безосновательными.

Об этом сообщает ГУР в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 31 января 2025 года официальные лица Словакии во время пресс-конференции заявили, что военнослужащие "Грузинского национального легиона", который якобы "подчиняется" ГУР, причастны к протестам в стране, которые могли стать подготовкой к государственному перевороту.

В украинской разведке заверили, что в их структуре нет подразделения с таким названием, а Международный легион ГУР - многонациональное боевое подразделение, которое участвует в боях на фронте и не проводит никаких гибридных операций в Европе.

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"Что касается упомянутого на пресс-конференции лица, то оно не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР МО Украины. Свой контракт с Международным легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его", - пояснили в ГУР.

ГУР призвало европейских политиков к ответственности в своих заявлениях, чтобы не играть на руку российской пропаганде. Украинская разведка подчеркнула, что придерживается принципов добросовестного сотрудничества со странами НАТО и работает на общую безопасность.

"Подчеркиваем, что ГУР МО Украины находится в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО, придерживается принципов добропорядочного сотрудничества и партнерства, всегда работает на благо общей безопасности и преодоления вызовов, которые поставила перед странами Европы развязанная Россией полномасштабная война, в частности информационная компонента российской агрессии", - заключает ГУР.

Напомним, в пятницу, 24 января, в ряде городов Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты, требуя отставки главы правительства Роберта Фицо.

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