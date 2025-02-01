Украинские саперы в январе разминировали более 8 700 га деоккупированных территорий, - Минобороны
В течение января 2025 года подразделения по разминированию Министерства обороны Украины осуществили масштабную очистку деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"В январе саперы обнаружили и уничтожили 6 011 взрывоопасных объектов. С начала полномасштабного вторжения общее количество обезвреженных предметов достигло 422 888 единиц", - говорится в сообщении.
В общем очищено:
- 8 682,14 га сельскохозяйственных земель,
- 11,38 км автомобильных дорог.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 31 января в Украине насчитывается 80 сертифицированных операторов противоминной деятельности, что на 9 больше, чем в предыдущем месяце.
К гуманитарному разминированию привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, взрывотехнические подразделения Национальной полиции и пиротехники ГСЧС. Работы проводятся в соответствии с Законом Украины "О противоминной деятельности в Украине".
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