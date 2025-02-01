Изготовил 13 тыс. "шахедов" для армии РФ: разоблачен российский бизнесмен, организовавший массовое производство беспилотников, - СБУ

Служба безопасности Украины установила личность российского бизнесмена, который организовал массовое производство более 13 тысяч ударных беспилотников типа "Герань", что является российским аналогом иранских "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организатором оказался генеральный директор российской компании "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" Тимур Шагивалеев.

Как отмечается, Шагивалеев организовал производство этих дронов на базе предприятия в 2023 году. Впоследствии эти БПЛА стали неотъемлемой частью российской военной стратегии, регулярно используя их для нанесения ударов по объектам в Украине, в частности - гражданской инфраструктуре.

"В результате чего это приводит к гибели людей, в том числе, детей, получения ими телесных повреждений различной степени тяжести, а также вызывает материальный ущерб: уничтожение зданий, имущества и другой гражданской инфраструктуры", - отмечают в СБУ.

СБУ на основании собранных доказательств сообщила Шагивалееву о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц). Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители активно работают над поиском и привлечением к ответственности всех виновных в совершении этих преступлений.

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