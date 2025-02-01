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Изготовил 13 тыс. "шахедов" для армии РФ: разоблачен российский бизнесмен, организовавший массовое производство беспилотников, - СБУ

СБУ викрила російського бізнесмена, який виготовив 13 000 дронів для російської армії

Служба безопасности Украины установила личность российского бизнесмена, который организовал массовое производство более 13 тысяч ударных беспилотников типа "Герань", что является российским аналогом иранских "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организатором оказался генеральный директор российской компании "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" Тимур Шагивалеев.

Как отмечается, Шагивалеев организовал производство этих дронов на базе предприятия в 2023 году. Впоследствии эти БПЛА стали неотъемлемой частью российской военной стратегии, регулярно используя их для нанесения ударов по объектам в Украине, в частности - гражданской инфраструктуре.

"В результате чего это приводит к гибели людей, в том числе, детей, получения ими телесных повреждений различной степени тяжести, а также вызывает материальный ущерб: уничтожение зданий, имущества и другой гражданской инфраструктуры", - отмечают в СБУ.

СБУ на основании собранных доказательств сообщила Шагивалееву о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц). Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители активно работают над поиском и привлечением к ответственности всех виновных в совершении этих преступлений.

Читайте также: Российская агент готовила теракт у здания структурного подразделения СБУ в центре Киева. Она задержана. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

армия РФ (19665) беспилотник (3755) производство (475) СБУ (20033)


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Топ комментарии
+7
самокат в студію !!!!!!!
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01.02.2025 16:24 Ответить
+6
Да. Теперь он и его окружение будет уничтожено. Совок тоже 1 декабря 1991 года приближался к победе коммунизма. И рашке ****** точно так же прийдет внезапно.
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01.02.2025 18:14 Ответить
+4
а може просто знищувати,без підозри?
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01.02.2025 17:06 Ответить
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самокат в студію !!!!!!!
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01.02.2025 16:24 Ответить
Та знищуйте цю погань ,особливо зверніть увагу на переселенців лднр чоловків призивного віку.
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01.02.2025 16:26 Ответить
Seek and destroy.
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01.02.2025 16:58 Ответить
Якийсь кацапський бізнесмен виготовив 13 тисяч шахедів, в той час як вся українська оборонка разом з приватними замовленнями і міжнародною "допомогою" спромоглися закупити декілька десятків легкомоторних літаків і прицепити до них ФАБ-150.
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01.02.2025 17:00 Ответить
Босота така у тій оборонці , скажи ? (( Не дали тобі на повну використати твій інтелектуальний потенціал і підприємницькі зідібності (( Якби не вставляли тобі палки у колеса , ти б уже виробництво ф-35 в Україні запустив )) "якийсь кацапський бізнесмен " це як "якийсь американський бізнесмен " , що тисячами супутники запускає , правда , у колишнього українця фірму з виготовлення ракетоносіїв чомусь США відібрали , щоб іншому "бізнесмену " не заважав.
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01.02.2025 19:13 Ответить
а може просто знищувати,без підозри?
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01.02.2025 17:06 Ответить
тобто замість витрати на тих хто її оголошує,процес супроводжує,суд.
 найняти нарікв в параші,які отруїли,вбили,задавали,укололи,застрелили,зрізали т.п.
НІ??????
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01.02.2025 17:09 Ответить
Нам би таких...
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01.02.2025 17:34 Ответить
Приблизил день Победы🏆💪
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01.02.2025 17:40 Ответить
Да. Теперь он и его окружение будет уничтожено. Совок тоже 1 декабря 1991 года приближался к победе коммунизма. И рашке ****** точно так же прийдет внезапно.
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01.02.2025 18:14 Ответить
Санкції введіть...
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01.02.2025 18:24 Ответить
А може спочатку знищити а потім об'явити підозру.
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01.02.2025 18:35 Ответить
коли вже будуть виписувати винагороду за знищення таких ворогів-вбивць?
може хтось, всетаки, виконав би акт справедливості..
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01.02.2025 19:41 Ответить
Квиток на концерт Кобзона краще, ніж підозра
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02.02.2025 00:05 Ответить
 
 