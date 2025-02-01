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В Ривненском областном ТЦК прогремел взрыв

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

В Ривненском областном территориальном центре комплектования прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По предварительной информации, инцидент произошел около 16:15. Есть вероятность, что в результате взрыва пострадали люди.

Местные СМИ сообщают, что взрыв вызвал выбитые окна в здании ТЦК. На место происшествия срочно выехали три кареты скорой помощи, а также сотрудники полиции и спасатели.

Все службы сейчас работают на месте, устанавливая причины взрыва и оказывая медицинскую помощь пострадавшим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая: "Убийство военного из ТЦК - следствие работы ТЦК"

Автор: 

взрыв (6806) Ровно (531) ТЦК (606) Ровенская область (1247) Ровенский район (16)


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Топ комментарии
+34
Зараз русня почне через свою агентуру "качать тєму всєнародного восстанія".
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01.02.2025 17:21 Ответить
+26
Всих тцкунів, подалі від гріха - на фронт, туди де вони повинні бути.... Повістки і поштарка рознесе.. , тим більше що скоро будуть в електронному вигляді...
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01.02.2025 17:24 Ответить
+24
Головна проблема в тому, що в процесі так званної мобілізації немає справедливості. У війні мають воювати не лише вмотивовані добровольці та ті, хто не зміг купити бронь. Воювати мають представники всіх категорій суспільства. В тому числі, діти політиків й чиновників, судьї і прокурори , блогери та активісти, представники шоу-бізнесу. Люди - не ідіоти.
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01.02.2025 17:46 Ответить
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Шо, вже ТЦКашники видобутку бурштину почали заважати?
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01.02.2025 17:33 Ответить
Та я теж так подумав
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01.02.2025 17:40 Ответить
Там не дістануть. Тим більше - зброя, танки літаки. Відіб'ються.
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01.02.2025 17:50 Ответить
А от тепер великий мобілізатор ЗЄ хай спробує розібратися де реакція населення, а де російські диверсії.

ЗЕлений дегенерат своїми діями доводить країну до громадянського протистояння під час війни.
Довбойоб кончений...
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01.02.2025 17:35 Ответить
А хто розігнав воєнкомати?
От і з них спрос, відео дій теперішніх кцт облетіли весь світ.
Підганяють людей під гасло "путінпамагі",чи що?
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01.02.2025 17:37 Ответить
Навезли з лугандонії кацапських прихвостнів без перевірок от воно оте все і влаштовує то військового то волонтера вбили то піриви підпали . Тотальна перевірка зупинка авто і перевірка багажа і пасажирів
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01.02.2025 17:38 Ответить
Кацапи розпочали активну фазу терору проти ЗСУ у тилових областях. Будь-який прояв агресії проти ТЦК з боку "незадоволених" має має жорстко припинятися, за певних обставин - із застосуванням зброї на ураження. "Незадоволені" та "обурені", які чинять опір законним вимогам ТЦК прирівнюються до кацапських диверсантів, а їхня діяльність - як посягання на підрив оборононоздатності України. Ніяких послаблень, тількі жорсткі та рішучі заходи !!!
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01.02.2025 17:39 Ответить
А яке твоє свиняче діло, ти кацапський стукачьок?
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01.02.2025 17:42 Ответить
То і є фсбешник.
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01.02.2025 17:51 Ответить
Хто зі зброєю прийде ,той від зброї і загине! Це ви пропонуєте,щоб незаконне формування ТЦК почало зброєю користуватися,то це прямий шлях до громадянської війни
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01.02.2025 20:22 Ответить
Ігорьок випий валір'яни і заспокойся. Бо можуть вийти самі на себе.
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05.02.2025 15:22 Ответить
Що зараз Марь-анка єрминетчица строчити буде..
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01.02.2025 17:46 Ответить
Ухилянтська зграя має вибір - або здохнути на вулиці як щур від кулі уповноваженого представників Держави, або захищати Батьківщину як усі законослухняні та порядні громадяни. Найпростіший шлях для кожного чоловіка 18-60 років прийти до ТЦК та здійснити процедури, передбачені законодавством.
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01.02.2025 17:47 Ответить
Красиво сказал. Троллятина из Донбабве. Почти зашло. Кроме одного. А якого дітька оці представникі держави не на фронті та ще й полюють на співгромадян із вогнепальною зброєю.
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01.02.2025 17:51 Ответить
А чого це співгромадяни зі зброєю стріляють в тцк, а не в зелену гниду, яка обіцяла зупинити війну, але вже шостий рік зупиняє? Може було б більше толку?
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01.02.2025 18:35 Ответить
Співробітники тцк,навіщо пакують в бусики і зброю також наставляють на українців?
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01.02.2025 20:40 Ответить
Не переводь стрілки, якби зечмо виконало свою обіцянку, то ніхто б не пакував і не наставляв. Чи ти подолякобот? Наголосували "парня із народа", а тепер вам винна зінка.
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01.02.2025 20:56 Ответить
Ну це ж нереально,він би ніяку обіцянку не виконав.А в тих хто пакує немає свої свідомості?І ті хто в тцк,за кого голосували,по вашому?
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01.02.2025 22:30 Ответить
Як би ти тут стрілки не переводив, а тцк навіть якщо воно найгірше, це наслідки правління зєбабуїна. От ідіть і стріляйте в нього, а не в тцк. Щоб вилікуватись, треба спершу прибрать причину, а потім наслідки.
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01.02.2025 23:40 Ответить
Я не перевожу.Якщо тцк руки протягають,значить вині.Не може так бути,а ми ні до чого.Руки протягають з тцк.Копають людей і тягнуть в бусики тцк.Тцк можуть не робити цього.Вибори проводити не можна.Сьогодні Порошенко це сказав.Вибори будуть,після завершення,чи зупинення війни і все.По іншому не буде.
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01.02.2025 23:58 Ответить
А я не казала, що тцк святі.
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02.02.2025 00:44 Ответить
А ще якого хера в нас мусорів розвелось так багато? В нас біля райвідділка раніше(до зеленого пришестя) постійно стояла одна дві машини, зараз 12-14. Людей поменшало на третину, а мусорів побільшало вдвічі.
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01.02.2025 20:01 Ответить
порохобандерівці давно на нулі
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01.02.2025 18:24 Ответить
Приклад--95 квартал і сотні тисяч поліцаїв та депутатів ічиновників..Діти еліти та класу ймущих. А не тільки бідняки.
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01.02.2025 17:57 Ответить
З окопу строчишь ,хєрой?
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01.02.2025 19:45 Ответить
Ігорьок ти на 100% є ТЦКуном. Тому й очко заграло. Що скажеш про вбивство в Запоріжжзі ТЦКашником цивільного. Ти вилупку вважаєш,ьщо це норнмально?
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05.02.2025 15:24 Ответить
Це ті події, які є неминучими при подібному свавіллі в країні. To be continued...
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01.02.2025 17:47 Ответить
знайдуть...пристрелять на місці. все правильно буде! прокацапськиї підарів тільки так можна виховувати!
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01.02.2025 18:06 Ответить
І це тільки початок. Ви даже не представляєте якими терактами ***** буде тероризувати Україну після підписання так званного "мирної угоди". Чи є ще наївні які думають що Україна підпише часткову капітуляцію яку називають мирною угодою і ***** нас оставить в спокої? Я вас розочарую. ***** зробить в Україні пекло ще жахливіше ніж зараз коли йде війна щоб показати Європі що Україна це чорна дира яку потрібно зачистити і розділити.
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01.02.2025 17:51 Ответить
На річці Збруч в кордонах 1939 року.
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01.02.2025 17:58 Ответить
А де кацапи спиняться якщо ми перестанемо воювати?
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01.02.2025 18:17 Ответить
Сцуров, собака ти ******, ти коли вже дорогу до Одеського ТЦК знайдеш?
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01.02.2025 20:05 Ответить
Лютий 1917 року вже на порозі...
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01.02.2025 17:54 Ответить
Памперсники не роблять революцій
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01.02.2025 17:59 Ответить
Революцію в 1917 в лютому зробили запасні полки які не захотіли іти на фронт.
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01.02.2025 18:02 Ответить
Нех жіє Польска !
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01.02.2025 18:01 Ответить
Нєх жувати у поляків. Йди до ТЦК. Стань ЧОЛОВІКОМ.
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01.02.2025 18:06 Ответить
І хто б міг подумати, що дибільний хрестик у бюлетні 2019 року таке наробить?
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01.02.2025 18:17 Ответить
Напад кацапів був передбачений ще з 1991 року. Національно-демократичні лідери закликали готуватися і зміцнювати військо. Але народ вперто обирав до влади відвертих кацапофілів. Довибиралися!!
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01.02.2025 18:23 Ответить
Млять, скільки тут кацапських тролів набігло з лозунгами що треба здаватись. Це все взаємозв'язана цепочка московських терористів. Одні проводять теракти чи обстрілюють ракетами мирні будинки а інші зразу ж вилазять з призивами що треба здаватись. Не розумію чого СБУ нічого не робить
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01.02.2025 18:23 Ответить
Не бреши. Щось я тут не бачу, хто кричить здаватися.
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05.02.2025 15:26 Ответить
Черговий сумний результат жахливої політики прокацапської самоправної влади, давно прогнозований всіма хто з клепкою. На жаль, висновків зроблено не буде, хіба тільки такі, що ще погіршать ситуацію...
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01.02.2025 18:35 Ответить
Невже після цього висеру ти бан не заробив?
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01.02.2025 19:20 Ответить
СБУ має зібрати IPшники всіх адвокатів ухилянтів на цьому сайті та веселунів, які радіють вбивствам працівників ТЦК. Тут штрафний полк можна зібрати.
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01.02.2025 19:19 Ответить
День позитивних новин, одного тцкуна застрелили, інших людоловів садистів взірвали. 💪
Ящик Пандори відкрила влада, це називається громадянський спротив корупованій гнилій системі.
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01.02.2025 19:38 Ответить
Так немає ніяких висновків , експертиз - яка причина вибуху.
А тут вже понеслося про якихось "ухилянтів".
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01.02.2025 19:40 Ответить
Вбивство ТЦК шника,вибух в ТЦК.Щось в мене з'явилася підозра що в ВР лежить закон яким Зеленський почне закручувати гайки. Ой не добре передчуття ...
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01.02.2025 20:31 Ответить
Mason Lemberg: ----"ми знову забудемо поговорити про причини, забудемо за існування Зеленського і будемо говорити про наслідки.

А ТЦК діє такими методами і в такий спосіб з якої причини? Просто так? Просто тому що хтось проснувся з ранку і вирішив ловити перехожих на вулицях, які виходили в тапках в магазин біля хати? Одночасно в усіх ТЦК, по всій країні прийшла в голову ця "геніальна" ідея?

Ні, це дії, на які їх благословив потужний лідор, який підтримує такі дії, який вважає, що саме так мав би відбуватися "справедливий процес".

І він створив умови для таких дій. І саме він несе відповідальність за наслідки цих дій. А це страшна відповідальність, бо наслідки страшні. Це небачена деградація суспільства через беззаконня, несправедливість і безправ'я на фоні безкарності і зловживань-
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01.02.2025 21:22 Ответить
Щось клоуни примітивно почали себе рідних спасати, але роблять це якось недолуго.
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05.02.2025 15:27 Ответить
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