В Ривненском областном ТЦК прогремел взрыв
В Ривненском областном территориальном центре комплектования прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По предварительной информации, инцидент произошел около 16:15. Есть вероятность, что в результате взрыва пострадали люди.
Местные СМИ сообщают, что взрыв вызвал выбитые окна в здании ТЦК. На место происшествия срочно выехали три кареты скорой помощи, а также сотрудники полиции и спасатели.
Все службы сейчас работают на месте, устанавливая причины взрыва и оказывая медицинскую помощь пострадавшим.
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+34 Деніс Войцеховський
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+26 Вал Кочин #550865
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+24 ирина ира #418568
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ЗЕлений дегенерат своїми діями доводить країну до громадянського протистояння під час війни.
Довбойоб кончений...
От і з них спрос, відео дій теперішніх кцт облетіли весь світ.
Підганяють людей під гасло "путінпамагі",чи що?
Ящик Пандори відкрила влада, це називається громадянський спротив корупованій гнилій системі.
А тут вже понеслося про якихось "ухилянтів".
А ТЦК діє такими методами і в такий спосіб з якої причини? Просто так? Просто тому що хтось проснувся з ранку і вирішив ловити перехожих на вулицях, які виходили в тапках в магазин біля хати? Одночасно в усіх ТЦК, по всій країні прийшла в голову ця "геніальна" ідея?
Ні, це дії, на які їх благословив потужний лідор, який підтримує такі дії, який вважає, що саме так мав би відбуватися "справедливий процес".
І він створив умови для таких дій. І саме він несе відповідальність за наслідки цих дій. А це страшна відповідальність, бо наслідки страшні. Це небачена деградація суспільства через беззаконня, несправедливість і безправ'я на фоні безкарності і зловживань-