В Ривненском областном ТЦК прогремел взрыв

В Ривненском областном территориальном центре комплектования прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По предварительной информации, инцидент произошел около 16:15. Есть вероятность, что в результате взрыва пострадали люди.

Местные СМИ сообщают, что взрыв вызвал выбитые окна в здании ТЦК. На место происшествия срочно выехали три кареты скорой помощи, а также сотрудники полиции и спасатели.

Все службы сейчас работают на месте, устанавливая причины взрыва и оказывая медицинскую помощь пострадавшим.

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