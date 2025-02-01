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Взрыв в Ривненском ТЦК: один человек погиб, шесстеро - ранены, - Нацполиция

Поліція про вибух у Рівненському ТЦК

На месте взрыва в Ривненском ТЦК и СП работает полиция, в данное время известно о погибшем и шестерых раненых.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"Происшествие произошло сегодня в 16:15, в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки был взрыв. Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.

Более подробная информация будет сообщена позже.

Также читайте: Военнослужащий РТЦК, сопровождавший мобилизованных, был застрелен на АЗС в Пирятине. Нападающий скрылся, - Сухопутные войска

Ранее сообщалось, что в Ривненском областном ТЦК прогремел взрыв.

Автор: 

взрыв (6806) Нацполиция (16559) Ровно (531) ТЦК (606) Ровенская область (1247)


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Топ комментарии
+38
Ви зря радієте. І на братушок зря надієтесь, - вони вас першими під ніж пустять...
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01.02.2025 18:16 Ответить
+37
хтось с бусифікованих дембельнувся?
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01.02.2025 18:11 Ответить
+31
Тільки та держава чогось варта,де члени родини високопосадовців захищають країну разом з іншими громадянами
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01.02.2025 18:22 Ответить
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Диверсія виконана професійно. І закладений пристрій непомітно, і кількість жертв велика. На "помсту ухилянта" явно не схоже. Але розганяти ворожа пропаганда буде саме версію "народного гніву" і одноклітинні представники "мудрого наріду" легко підхоплять тему. На те й розрахунок.
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01.02.2025 18:53 Ответить
Ну, в основному тилові "відповідні служби" займаються переслідуванням "незручних" журналістів. Або стежать за моделями OnlyFans. Або роблять "контрольні закупки" по борделям... Багато роботи...
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01.02.2025 19:05 Ответить
От якби в ТЦК не приховували свої злочини, а встановлювали камери відеоспостереження (постійно працюючі), то злочин вже було б розкрито.
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01.02.2025 19:01 Ответить
Камери боронь Боже, відразу видно, кого відпускають чомусь, а кого по ребрах і на полігон.
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01.02.2025 20:48 Ответить
НЄ обольщайтєсь !

"колорадських жуків" в Україні подають смаженими

.
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01.02.2025 19:23 Ответить
А ти не боїшся, ляшику підкацапський, що і тобі шампур в дупу засунуть?
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01.02.2025 19:33 Ответить
кацапа, у вас на болотах почалось
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02.02.2025 15:02 Ответить
В мій ТЦК попало прямо в будівлю. Точно прийшло. Залишилася тільки купа щебню, яку потім вивезли. Дивився офіційне відео, як ковшем згрібають папери та завантажують у самоскид. Це були перші дні .....
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01.02.2025 21:02 Ответить
Буряте, тобі ж ще вчора сказали - пливи нах у й за крейсером.
https://censor.net/ua/comments/locate/3533413/2f10bf5e-00fe-46e2-801f-76ad5f9b1af0
Це ж ти, падло, писало про "нормальну капітуляцію", що типу ще в Стамбулі треба було здаватись.
Скільки тебе, гнида, ще треба забанити, щоб ти звідси здриснуло?
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01.02.2025 21:18 Ответить
Кацапе, ти краще починай вже окопуватись під масквою. Бо потім пізно буде.
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02.02.2025 10:24 Ответить
курдюк.ов, курдюк це жопа барана.
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02.02.2025 15:13 Ответить
Торчиш в Канаді і торчиш і не п... . Чим сам від кацапа відрізняєшся?
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02.02.2025 23:39 Ответить
Просирський та зелений чурбан вирішили воювати піхотним м'ясом. Всіх на передок, в голе поле та укріплення з гівна та палок. Заманють різними посадами, а потім рвуть відношення та гребуть у піхоту. Знаю, про що кажу. Але народ вже цю зелену фішку зрозумів.
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01.02.2025 19:53 Ответить
Рвуть відношення?))
Це пекельні борошна ?
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01.02.2025 23:50 Ответить
А до того ж:
Реєстрація: 29 січня 2025
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02.02.2025 00:16 Ответить
Свіжоспечений "спеціаліст"
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02.02.2025 08:51 Ответить
Сразу видно мамкиного ухилянта.

https://turbota.mil.gov.ua/raporty/pysmova-zgoda на, и не позорься. Даже русскоязычные знают что это такое.
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02.02.2025 02:43 Ответить
Відношення-це такий документ
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02.02.2025 07:35 Ответить
Вали в Украину, патриот обосранный. Узнаешь, что такое відношення
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02.02.2025 09:03 Ответить
браво, догралися дегенерати у складі 5 дефективних менеджерів, наступні будуть мєнтовні, а там і до самих менеджерів недалеко
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01.02.2025 20:04 Ответить
Бої в коментарях вщухли. А як починали, як починали... Списи об клавіатури ламали і готові були опонентам волосся на голові видирати. Знайшлися і взагалі унікуми, які звинуватили все населення, яке не воює. Але ж ще жодних версій не озвучували. А раптом з'ясується, що це необережне поводження з вибуховими речовинами? Бо вже було таке, коли привозили різні "сувеніри" з війни. Або військовослужбовець необережно поводився з озброєнням. Але хіба більшість цікавить правда? Нєа. Кругом врагі, всіх розстріляти! Іноді дивуєшся, що у таких людей ще сім'ї є... Але, на буд який товар є свій покупець... Чекаємо на офіційні заяви
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01.02.2025 20:14 Ответить
які нафіг вибухові речовини в ТЦК, а от "сувеніри" запросто, рлжяка від бусифікованих, чи їх родичів.
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01.02.2025 20:54 Ответить
**подяка
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01.02.2025 20:56 Ответить
Дійсно: звідки у військових роти охорони можуть бути гранати? Гранати ж видають тільки генералам і тільки в Лондоні. Більше нікому. Чи на лавочках по "синій пєдалі", граючись гранатою, мало було вибухів? Мабуть перехожі підкинули. Давайте дочекаємося інформації, а фантазувати можна що завгодно
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01.02.2025 21:24 Ответить
можна, але для охорони ТЦК гранати не дають
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01.02.2025 22:10 Ответить
Зрозуміло
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01.02.2025 22:12 Ответить
Дають
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02.02.2025 08:52 Ответить
Після війни повернуться сотні тисяч з ПТРС та з відчуттям нас кинули чувак гострої несправедливості .... А зброї на руках буде до біса!!
Також крім Наших Сонечок, мобілізують-бусифікують довбнів та наркоманів. Буде весело, і ніхто незнає як цьому ради дати ...
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01.02.2025 23:55 Ответить
Та глобально це зрозуміло, нічого веселого, нажаль (((
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02.02.2025 00:16 Ответить
Хтось розуміє що це провокації агентів фсб для повнішої картинки міжнародній спільноті про повний провал мобілізації , пара садіцца і падпісивать капітуляцію?
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01.02.2025 20:19 Ответить
шмаркля ще в омані умови здачі обговорював.
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02.02.2025 15:17 Ответить
Яка різниця між ухилянтом , колаборантом, ждуном?
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01.02.2025 20:52 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0ZVGdrGxLdUP8CSjt5oMe4Wnd5yPZoskz61DNjEuw4G91a3WFs7yvyYqjJYXikAjql

Внаслідок вибуху в Рівненському ТЦК загинула одна людина та ще шість постраждало. Це сталося після вбивства співробітника ТЦК на Полтавщині. Ті, хто скоїли це повинні сісти на довічне і не впжливо, що їх мотивувало чи хто ними керував. Той, хто радіє цьому - наволч, гірша за рашистів, бо радіє трагедії у своїй країні проти своїх військових. Це не українець, а манкурт та зрадник

За все, що відбувається сьогодні з ТЦК несе повну відповідальність той, хто згідно закону відповідає за питання мобілізації, хто зірвав її своїми діями, хто навмисно дистанціювався від мобілізації і толерантно ставився до хейту ТЦКашників, та кого влаштовувала бусифікація замість національних програм мотивації служити у ЗСУ - це президент та Верховний головнокомандувач України https://www.facebook.com/zelenskyy.official Володимир Зеленський. Ігнорування проблеми, імпотентна позиція та не бажання займатися своїми обов'язками призвели до цих жахливих наслідків. Це не помилка, а навмисні дії Зеленського помножені на невміння ним прораховувати наслідки і відмову слухати тих, хто його попереджав. А от це найганебніше!
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01.02.2025 20:59 Ответить
💯
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01.02.2025 21:10 Ответить
Може я щось не вловив, то це Зеленський призвів до цього випадку?
А до цього все було добре, все всіх влаштовувало?
Зявились прозревші неожіданно. А що Осел робив до цього, починаючи з моменту незаконного розпуску ВР?
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01.02.2025 21:27 Ответить
Це все дуже красиві слова, та вони далекі від реальності. У кацапів багатомільярдні прибутки від продажу газу й нафти, вони можуть створити своїм оркам умови, за яких ті добровільно лізуть сюди, немов таргани, бо це економічно вигідно.

Україна живе у величезний кредит, грошей на шалену фінансову мотивацію військових - нема!
Тут реально потрібно мобілізувати півмільйона чоловік, як Залужний казав ще у 2023-му, дати їм грошей і пільг не менше, ніж кацапи дають своїм оркам - навіть якщо всі-всі-всі раптом перестануть красти, у нас грошей не вистачить навіть на половину того, що треба.

А якщо б навіть знайшли десь величезні кошти на все це - зброї недостатньо все одно, наші позиції вибивають артилерією, дронами, КАБами, ефективної протидії не знайдено, носії КАБів збивати нічим. Все було втрачено до 23.02.2022.
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01.02.2025 21:39 Ответить
ми говоримо про Україну і провал мобілізації це виключно вина гавнокмандующого і його шавок
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02.02.2025 08:45 Ответить
Вы ярый антисемит однако.
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02.02.2025 15:44 Ответить
Если сделать статистику по комментариям, то ждуны зеленского, ждуны ковида, защитники тц, суперпатриоты мовы и ж.ов = одни и те же ники, которые тщательно чистят и блокируют админами неугодных. Что бы это значило, просто ума не приложу
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01.02.2025 21:02 Ответить
К чему приложить?
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01.02.2025 21:12 Ответить
Вони зазвичай прикладають к своїй зайвій хромосомі. Листя подорожнику чи кропиви-це у них на усі випадки життя.
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01.02.2025 23:39 Ответить
Яка в тебе, дебіле статистика,якщо ти тільки сьогодні зареєстрований?
Як ти кацаподурню можеш "ум" до чогось прикласти,якщо його в тебе нема ? А як би й мав,то прикласти його можеш тільки туди,куди пальці пхаєш замість туалетного паперу.
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01.02.2025 21:15 Ответить
у тебе його немає
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02.02.2025 15:18 Ответить
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01.02.2025 21:17 Ответить
Эта тупая мзда реально с головой не дружит. Неужели нельзя ее из депутан выкинуть?
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02.02.2025 15:43 Ответить
Саме гірше буде коли додому повернуться ті самі бусифіковани, і підуть свою правду доводити тим хто їх бусифікував. Не виправдовую того хто це зробив, але головні винуватці сидять на Банковій.
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01.02.2025 21:41 Ответить
Судячи з коментарів, люди, які писали про "помсту бусифікованих" ніхєра не віддупляють що таке обласний ТЦК, чи є там "бусифіковані" і чи є там взагалі "прості смертні". Отже, з ТЦК вони зустрічались лише у соцмережах.
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01.02.2025 21:45 Ответить
Бо треба було вводити мобілізаційну лотерею, як було у США під час 2-ї світової.
А тепер ТЦК на розтяжці: с одного боку - "білий список", а з іншого - треба виконувати план.
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01.02.2025 21:51 Ответить
За все, що відбувається сьогодні з ТЦК несе повну відповідальність той, хто згідно закону відповідає за питання мобілізації, хто зірвав її своїми діями, хто навмисно дистанціювався від мобілізації і толерантно ставився до хейту ТЦКашників, та кого влаштовувала бусифікація замість національних програм мотивації служити у ЗСУ - це президент та Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський. Ігнорування проблеми, імпотентна позиція та не бажання займатися своїми обов'язками призвели до цих жахливих наслідків. Це не помилка, а навмисні дії Зеленського помножені на невміння ним прораховувати наслідки і відмову слухати тих, хто його попереджав. А от це найганебніше!
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01.02.2025 23:35 Ответить
галіна з іспанської перекладається - курка
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03.02.2025 23:48 Ответить
началась охота на тцк?))
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02.02.2025 08:38 Ответить
вимагаємо публічних РОЗСТРІЛІВ, РОЗСТРІЛІВ, РОЗСТРІЛІВ ворогів і зрадників України !!!
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02.02.2025 12:45 Ответить
тебе першого
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02.02.2025 15:29 Ответить
Спочатку вибрали зе-зидента а тепер волають про конституцію і шоб багачів спочатку на хронт ,і такі всі збуджено сміливі до першого кацапа.
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02.02.2025 15:21 Ответить
Почему противники мобилизации, так ненавидящие ТЦК потом идут покорно в расейскую армию и дохнут как крысы в мясных штурмах?
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02.02.2025 15:42 Ответить
Судити і садити кацапофеесбешну сволоту, а краще знищувати на місці.
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02.02.2025 23:34 Ответить
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