Взрыв в Ривненском ТЦК: один человек погиб, шесстеро - ранены, - Нацполиция

На месте взрыва в Ривненском ТЦК и СП работает полиция, в данное время известно о погибшем и шестерых раненых.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"Происшествие произошло сегодня в 16:15, в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки был взрыв. Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.

Более подробная информация будет сообщена позже.

Также читайте: Военнослужащий РТЦК, сопровождавший мобилизованных, был застрелен на АЗС в Пирятине. Нападающий скрылся, - Сухопутные войска

Ранее сообщалось, что в Ривненском областном ТЦК прогремел взрыв.