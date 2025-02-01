Взрыв в Ривненском ТЦК: один человек погиб, шесстеро - ранены, - Нацполиция
На месте взрыва в Ривненском ТЦК и СП работает полиция, в данное время известно о погибшем и шестерых раненых.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
"Происшествие произошло сегодня в 16:15, в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки был взрыв. Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.
Более подробная информация будет сообщена позже.
Ранее сообщалось, что в Ривненском областном ТЦК прогремел взрыв.
Топ комментарии
+38 Andrew Moon
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+37 MrStepanovM
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+31 Ksar Izmenchivyi
показать весь комментарий01.02.2025 18:22 Ответить Ссылка
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"колорадських жуків" в Україні подають смаженими
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https://censor.net/ua/comments/locate/3533413/2f10bf5e-00fe-46e2-801f-76ad5f9b1af0
Це ж ти, падло, писало про "нормальну капітуляцію", що типу ще в Стамбулі треба було здаватись.
Скільки тебе, гнида, ще треба забанити, щоб ти звідси здриснуло?
Це пекельні борошна ?
Реєстрація: 29 січня 2025
https://turbota.mil.gov.ua/raporty/pysmova-zgoda на, и не позорься. Даже русскоязычные знают что это такое.
нас кинули чувакгострої несправедливості .... А зброї на руках буде до біса!!
Також крім Наших Сонечок, мобілізують-бусифікують довбнів та наркоманів. Буде весело, і ніхто незнає як цьому ради дати ...
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0ZVGdrGxLdUP8CSjt5oMe4Wnd5yPZoskz61DNjEuw4G91a3WFs7yvyYqjJYXikAjql
Внаслідок вибуху в Рівненському ТЦК загинула одна людина та ще шість постраждало. Це сталося після вбивства співробітника ТЦК на Полтавщині. Ті, хто скоїли це повинні сісти на довічне і не впжливо, що їх мотивувало чи хто ними керував. Той, хто радіє цьому - наволч, гірша за рашистів, бо радіє трагедії у своїй країні проти своїх військових. Це не українець, а манкурт та зрадник
За все, що відбувається сьогодні з ТЦК несе повну відповідальність той, хто згідно закону відповідає за питання мобілізації, хто зірвав її своїми діями, хто навмисно дистанціювався від мобілізації і толерантно ставився до хейту ТЦКашників, та кого влаштовувала бусифікація замість національних програм мотивації служити у ЗСУ - це президент та Верховний головнокомандувач України https://www.facebook.com/zelenskyy.official Володимир Зеленський. Ігнорування проблеми, імпотентна позиція та не бажання займатися своїми обов'язками призвели до цих жахливих наслідків. Це не помилка, а навмисні дії Зеленського помножені на невміння ним прораховувати наслідки і відмову слухати тих, хто його попереджав. А от це найганебніше!
А до цього все було добре, все всіх влаштовувало?
Зявились прозревші неожіданно. А що Осел робив до цього, починаючи з моменту незаконного розпуску ВР?
Україна живе у величезний кредит, грошей на шалену фінансову мотивацію військових - нема!
Тут реально потрібно мобілізувати півмільйона чоловік, як Залужний казав ще у 2023-му, дати їм грошей і пільг не менше, ніж кацапи дають своїм оркам - навіть якщо всі-всі-всі раптом перестануть красти, у нас грошей не вистачить навіть на половину того, що треба.
А якщо б навіть знайшли десь величезні кошти на все це - зброї недостатньо все одно, наші позиції вибивають артилерією, дронами, КАБами, ефективної протидії не знайдено, носії КАБів збивати нічим. Все було втрачено до 23.02.2022.
Як ти кацаподурню можеш "ум" до чогось прикласти,якщо його в тебе нема ? А як би й мав,то прикласти його можеш тільки туди,куди пальці пхаєш замість туалетного паперу.
А тепер ТЦК на розтяжці: с одного боку - "білий список", а з іншого - треба виконувати план.