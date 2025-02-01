Идея о возможном возобновлении экспорта российского газа в Европу опасно ошибочна, - глава МИД Литвы Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает ошибочной идею, что возможное возобновление экспорта российского газа может стать рычагом влияния на мирные переговоры по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Будрис написал в соцсети X.

"Голоса, которые утверждают, что возобновление импорта российского газа в Европу может стать рычагом влияния на мирные переговоры по Украине, являются очень ошибочными. Это опасно ошибочная идея. Россию нужно победить, а не вознаградить новыми источниками дохода. Украина должна получить силу, чтобы победить", - говорится в сообщении.

Он отметил, что Европа уже усвоила, что российский газ - это больше, чем просто товар - это геополитическое оружие.

"Зависимость от него позволяла Кремлю финансировать войны, шантажировать страны и подрывать европейскую безопасность. Даже рассматривать возвращение к импорту российского газа сейчас было бы исторической ошибкой", - добавил Будрис.

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По его словам, в течение десятилетий Россия использовала экспорт энергоносителей как рычаг влияния на Европу.

"Много раз Москва угрожала и сокращала поставки энергоресурсов европейским странам под политическим давлением, пытаясь вызвать социальные и экономические потрясения. Это были четкие предупреждения о том, с кем мы имеем дело, но многие решили игнорировать их, пока Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Будрис также добавил, что после 2022 года Европа наконец приняла решительные действия, которые ослабили способность Москвы финансировать свою военную машину и укрепили энергетическую устойчивость Европы.

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"Европа должна придерживаться правильного курса: не пускать российский газ, усилить санкции против энергетического сектора РФ, поддержать Украину и инвестировать в долгосрочную энергетическую безопасность. Все меньшие меры были бы шагом назад", - подытожил он.