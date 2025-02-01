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Идея о возможном возобновлении экспорта российского газа в Европу опасно ошибочна, - глава МИД Литвы Будрис

Експорт російського газу

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает ошибочной идею, что возможное возобновление экспорта российского газа может стать рычагом влияния на мирные переговоры по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Будрис написал в соцсети X.

"Голоса, которые утверждают, что возобновление импорта российского газа в Европу может стать рычагом влияния на мирные переговоры по Украине, являются очень ошибочными. Это опасно ошибочная идея. Россию нужно победить, а не вознаградить новыми источниками дохода. Украина должна получить силу, чтобы победить", - говорится в сообщении.

Он отметил, что Европа уже усвоила, что российский газ - это больше, чем просто товар - это геополитическое оружие.

"Зависимость от него позволяла Кремлю финансировать войны, шантажировать страны и подрывать европейскую безопасность. Даже рассматривать возвращение к импорту российского газа сейчас было бы исторической ошибкой", - добавил Будрис.

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По его словам, в течение десятилетий Россия использовала экспорт энергоносителей как рычаг влияния на Европу.

"Много раз Москва угрожала и сокращала поставки энергоресурсов европейским странам под политическим давлением, пытаясь вызвать социальные и экономические потрясения. Это были четкие предупреждения о том, с кем мы имеем дело, но многие решили игнорировать их, пока Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Будрис также добавил, что после 2022 года Европа наконец приняла решительные действия, которые ослабили способность Москвы финансировать свою военную машину и укрепили энергетическую устойчивость Европы.

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"Европа должна придерживаться правильного курса: не пускать российский газ, усилить санкции против энергетического сектора РФ, поддержать Украину и инвестировать в долгосрочную энергетическую безопасность. Все меньшие меры были бы шагом назад", - подытожил он.

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Газ (10237) Литва (2503) россия (96157) экспорт (878)


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Топ комментарии
+6
Правильна, справедлива і чесна позиція.
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01.02.2025 20:34 Ответить
+5
Пан має рацію.
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01.02.2025 20:38 Ответить
+3
Згоден. Це буде повний зашквар. Потрібно вже повністю розібрати на метал тей газопровід а гроші відправити на дрони. Щоб зовсім зняти це питання яким нас шантажують раз і назавжди
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01.02.2025 21:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Правильна, справедлива і чесна позиція.
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01.02.2025 20:34 Ответить
Єрмак з бубоном не згодні!
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01.02.2025 22:42 Ответить
Пан має рацію.
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01.02.2025 20:38 Ответить
"Віслюк, навантажений золотом, здобуде будь-яку фортецю"
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01.02.2025 20:46 Ответить
Європі, щоб не відстати від США і Південно-Східної Азії, завжди був вигідний дешевий Сибірський газ.
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01.02.2025 20:49 Ответить
Значить треба звільнити Сибір, якого б без українців в росіі не існувало...та й самої росіі без українців теж не існувало, би...але ж нав'язаний самі знаєте ким комплекс меншовартості...
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01.02.2025 21:01 Ответить
давно настав час завдати ударів по газокомпресорним станціям, які знаходяться в досяжності дії наших дронів. ГКС "Рускую" не чіпать, щоб Ердоган не ображався.
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01.02.2025 20:51 Ответить
Згоден. Це буде повний зашквар. Потрібно вже повністю розібрати на метал тей газопровід а гроші відправити на дрони. Щоб зовсім зняти це питання яким нас шантажують раз і назавжди
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01.02.2025 21:03 Ответить
нічого розбирати не можно, бо це порушить інфраструктуру газового господарства країни. До того ж це гігантські витрати, які не покриє ніякий метал від труб. У нас зараз є куди вистачати бюджетні кошти. А щоб не шантажували, то просто під грохот канонади війни ненароком знести до фундамента ГІС "Суджа".
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01.02.2025 23:38 Ответить
Так це ж єрмак з клоуном мріять про це,бо шашлики не пройшли,а оманські домовленості потрібно виконувати.
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01.02.2025 21:20 Ответить
Пуйло не пошкодував хороші відкати для Зе-шобла. Транзит буде.
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01.02.2025 21:28 Ответить
Агрессия быдлостана так ничему и не научила Европу, она опять хочет одеть на шею рашистскую удавку, мир совсем отупел.
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01.02.2025 21:36 Ответить
а прокремлівське зелене бидло так не вважає.
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01.02.2025 21:56 Ответить
До виборів будь-яке підписання документів про транзит - нелегітимне. Окрім обміну транзиту на звільнення полонених оборонців Маріуполя, цивільних заручників та інших військовополонених
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02.02.2025 08:35 Ответить
 
 