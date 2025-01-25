Украина готова к транзиту газа из Азербайджана в Европу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывалась от транзита газа из Азербайджана в Европу, но Киев не согласится возобновить транзит российского газа.

Об этом он заявил на пресс-конференции с лидером Молдовы Майей Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам главы государства, вопрос транзита азербайджанского газа он обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"У него сегодня добыча большая очень - где-то 40 млрд кубов. Он использует где-то 14-15. У него большой экспорт. Возможности экспорта - 25 млрд кубов. Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если странам в Европе надо газ, а не российский газ", - сказал Зеленский.

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По его словам, Украина никогда не отказывала в возможности транзита азербайджанского газа через свою территорию.

"Но я сказал, что российский газ мы транспортировать дальше не будем. Мы не дадим зарабатывать россиянам. А дать заработать азербайджанцам? С удовольствием. Помочь словакам? С удовольствием. Вот то, что мы можем сделать быстро. Можем подписать контракт, быстро наладить, когда мы услышим сигнал и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других странах Европы", - резюмировал Зеленский.

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Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.

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