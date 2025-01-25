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Украина готова к транзиту газа из Азербайджана в Европу, - Зеленский

Зеленський заявив, що Україна готова до транзиту газу з Азербайджану

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывалась от транзита газа из Азербайджана в Европу, но Киев не согласится возобновить транзит российского газа.

Об этом он заявил на пресс-конференции с лидером Молдовы Майей Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам главы государства, вопрос транзита азербайджанского газа он обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"У него сегодня добыча большая очень - где-то 40 млрд кубов. Он использует где-то 14-15. У него большой экспорт. Возможности экспорта - 25 млрд кубов. Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если странам в Европе надо газ, а не российский газ", - сказал Зеленский.

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По его словам, Украина никогда не отказывала в возможности транзита азербайджанского газа через свою территорию.

"Но я сказал, что российский газ мы транспортировать дальше не будем. Мы не дадим зарабатывать россиянам. А дать заработать азербайджанцам? С удовольствием. Помочь словакам? С удовольствием. Вот то, что мы можем сделать быстро. Можем подписать контракт, быстро наладить, когда мы услышим сигнал и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других странах Европы", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: Зеленский согласился на встречу с Фицо по транзиту газа

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.

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Автор: 

Азербайджан (794) Газ (10236) Европа (1910) Зеленский Владимир (20734) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+35
"Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовлялась від транзиту газу з Азербайджану до Європи, але Київ не погодиться відновити транзит російського газу."
------
Чергова лапша лохторату на вуха.
Всі хто вміє думати можуть подивитися обсяг видобутку Азербайджаном газу та зрозуміти - можливості збільшення імпорту - немає. Тобто - газ буде кацапський під вивіскою "азербайджанського".
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25.01.2025 16:09
+21
Азербайджанський газ як буде потрапляти в Україну? Невже через орківську трубу?
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25.01.2025 16:12
+20
Буде йти кацапський газ, названий "азербайджанським".
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25.01.2025 16:19
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"Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовлялась від транзиту газу з Азербайджану до Європи, але Київ не погодиться відновити транзит російського газу."
------
Чергова лапша лохторату на вуха.
Всі хто вміє думати можуть подивитися обсяг видобутку Азербайджаном газу та зрозуміти - можливості збільшення імпорту - немає. Тобто - газ буде кацапський під вивіскою "азербайджанського".
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25.01.2025 16:09 Ответить
https://enkorr.ua/uk/news/azerbaydzhan_tork_skorotiv_vidobutok_nafti_na_4/262077#:~:text=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%202024%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83,%D0%BC. Шахбазов зазначив, що 2024 року порівняно з попереднім роком видобуток газу в країні збільшився до 50,3 млрд куб. м з 48,3 млрд куб. м

Вже 50 і буде рости. А в 2011 було лише 28 лярдів, так що здається перспективи справді є.
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25.01.2025 17:08 Ответить
...зєлєбобіки повинні схавати. А їх, як ми знаємо, більше 70 відсотків...
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25.01.2025 18:20 Ответить
себто, до транзиту кацапського газу під виглядом азербайджанського...

.
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25.01.2025 19:19 Ответить
заява президента потужна...минулих весни/літа і фіцо і орбан відвідували азербайджану минулого року..і путін також...звичайно обговорювали постачання азербайджанського газу...
але збиття азербайджанського літака росією обнулили домовленості орбана і фіцо, який звичайно що у в,єтнамі не гуляв...надавити на зеленського йому не вдалось і тому мають вирішувати це протистояння азербайджану і росії...
зеленському не варто спішити з заявами, окрім готовності, хай гризуться...
і в разі чого не забуваємо - суджа наш...
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25.01.2025 19:31 Ответить
нєнє!
то, нє барига на крові!
то, по рішенню трудящіхся фіцо та орбана.
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25.01.2025 16:11 Ответить
" ... сигнал і від людей в Тирасполі ", що це воно бовкнуло? Це "подарунок" президенту Молдови в честь її прибуття до Києва?
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25.01.2025 16:12 Ответить
Азербайджанський газ як буде потрапляти в Україну? Невже через орківську трубу?
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25.01.2025 16:12 Ответить
Літаками, мабуть…
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25.01.2025 16:15 Ответить
в кальсонах будут носить
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25.01.2025 17:05 Ответить
По дну моря. Трубопровід прямо в Одесу, а там в Румунію.
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25.01.2025 16:31 Ответить
Уже будуєте?
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25.01.2025 16:40 Ответить
Що, немає? А як же квартал95 буде постачати газ в Европу?
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25.01.2025 16:46 Ответить
Оба-на! А як ти дізнаєшся, що він Азерський? Спитаєш пачпорт чи пропіську?
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25.01.2025 16:12 Ответить
пропіську не треба! вона, будь яка, завжди красива та маняща...
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25.01.2025 16:22 Ответить
Ви натякаєте, що зе! вже час того? В ***** піти? Ідея, звичайно, цікава
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25.01.2025 16:27 Ответить
Через територію росії.
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25.01.2025 16:13 Ответить
Яке велике нае.... ло нас він каже що не буде тразиту російського газу а ви повірите цьому чи провірите для нього гроші такі милі а краіна та життя людей начхати збрехавши раз бреше до кінця життя
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25.01.2025 16:13 Ответить
За 10 % азер даст документы.
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25.01.2025 16:13 Ответить
У азерів нема додаткових обсягів для експорту в Європу. То буде кацапський газ, як ти його не називай.
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25.01.2025 16:17 Ответить
Вірно,не дарма пуйло було з візитом там..але після аварії з бортом його схоже послали за " рюцкім корабльом"..)
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25.01.2025 17:05 Ответить
Так точка входу все одно через рф,а для всього іншого є турки з транзитом і далі через Болгарію. Хоче недавно ж тільки були флешмоби с бойкотами сокар,а тут опа і обійми і поцілунки в засос
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25.01.2025 16:17 Ответить
Буде йти кацапський газ, названий "азербайджанським".
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25.01.2025 16:19 Ответить
Кацапи - нікого не питаючись - гонять свіи газ -- через Турцію - в Європу - сумніваюсь шо турки зупиняться
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25.01.2025 16:19 Ответить
Ага. Так ***** і дасть через свої труби качати азербайджанський газ. Хіба що він тільки буде називатись азербайджанським. А насправді рашистський через якусь фіктивну азербайджанську контору імені Рога і Копита
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25.01.2025 16:21 Ответить
Як тільки наш президент починає говорити про "азербайджанський газ" чомусь тут же починає смердіти його власним газом.Пернув,чи що?
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25.01.2025 16:23 Ответить
Ну от і почалось! Хто би сумнівався! Так як і говорили, клоун під виглядом азєрського (орківського) газу транспортуватиме газ в ЄС. А ви вмирайте українці в окопах!
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25.01.2025 16:23 Ответить
Вірити гундосу - себе не поважати. Воно било себе ратицею в груди, що не мобілізуватиме 18-річних, а дупутати вже підготовили законопроект, вони заборонило вести перемовини з ******, але вже дало задню - ну якщо треба, що ж поробиш... Це не мужик, і навіть не пацан, це сопля, яка прогинається під тих, хто сильніше натисне.
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25.01.2025 16:26 Ответить
Та ще й при цьому він " нєлох" та "нєтряпка", він "нєклоун, а юріст" - син мами римської...
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25.01.2025 18:25 Ответить
Але барига Порошенко. Не переплутайте.
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25.01.2025 16:24 Ответить
Ну, чекай рицаря на білій кобилі
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25.01.2025 16:34 Ответить
За клоуна кращий навіть трухлявий пень - принаймні, пень не наробив би стільки шкоди країні.
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25.01.2025 16:36 Ответить
Пора вже йому вставити ********* паличку в ...., щоб виробляв електрику, якась користь з нього ж має бути, хоч на щось він здатний?
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25.01.2025 18:29 Ответить
аніадінакавиє = какаяразніца
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25.01.2025 16:40 Ответить
Ага, тільки поцікавився по яких контрактах
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25.01.2025 16:59 Ответить
3,14#добол, як завжди
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25.01.2025 16:26 Ответить
А українці отримають basic income від цієї оборудки?
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25.01.2025 16:35 Ответить
ти не отримаєш. ти й так на державному утриманні у дурці.
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25.01.2025 21:44 Ответить
Якирй азербаажанський газ не смішіть ? це ще раз показує "професіоналізм і патріотизм найвеличнішого ".
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25.01.2025 16:38 Ответить
А чому б і ні?

"Оператор ГТС Украины" на 2025-2029 гг., https://expro.com.ua/novini/nkrekp-pdvischila-tarifi-na-tranzit-prirodnogo-gazu сообщает ExPro. Постановление вступает в силу с 1 января в 2025 г.Согласно постановлению, планируется повысить тариф на вход/выход к украинской ГТС для международных точек вдвое:с €4,1/тыс. куб м до €10,29/тыс. куб м для большинства точек входа в украинскую ГТС;с €7,6-8,6/тыс. куб м до €14,58-15,74/тыс. куб м для большинства точек выхода из украинской ГТС.Тарифы не включают точку соединения на границе из россие (Суджа и Сохрановка)

Судячи з виступу пермьеров словачини та угорщини, вони поводятся до Украіни вороже не в перше, і підвищети оплату за транзит газу так у разів з десять, з можливостьюпегляду вартісті залежно від обставин, мотивуючи дуже великими расходами в віськовий час і в звязку з утратою львовую частину єлектрогенераці яка потрібна в першу чергу для населеня. Вартість газа на виході повину бути не рентабільною для закупівлі газа з кацапіі.
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25.01.2025 16:39 Ответить
Газ з Азербайджану можливо постачати в Европу тільки через Турцію або орду.
Ми ніяк не можемо постачати газ з Азербайджану через Турцію.
Тому Осел Щеневтік Бонапарт каже про відновлення постачання газу через Україну з орди.
Знову просто сцить вумному наріду межи очі.
Добре що не сере.
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25.01.2025 16:43 Ответить
Мокшандія ніколи не дозволить транзит газу крім як свого!!! Ницість наших керманичів просто зашкалює!!!
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25.01.2025 16:43 Ответить
Вона не те що не дозволить. Вони - Алієв та фуйло - два валянка - пара.
Два диктатора. Що хочуть те і роблять.
Алієв буде просто допомагати орді, як і зараз.
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25.01.2025 16:50 Ответить
Айзерський газ до "Е"вропи якщо через Україну, то тільки і через підорашу. А підораша полюбе візьме свою маржу за це, яку знову ж використає на зброю проти України !!! Тож кому так Сонцеликий Боневтік лізе в дупу без мила ?!!!!!!!!!!!!!! Айзерам ?! А можливо фіцу з мадярськими ******** ?!!! А може сам Боневтік "сидів" на тій трубі ?! Бо ж недарма кажуть , що ця труба то бізнес кожного "гетьмана", який приходить до влади !...
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25.01.2025 16:46 Ответить
І флот їх нафту ручні не возить
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25.01.2025 16:50 Ответить
Як його не називай але газ буде рашистський
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25.01.2025 16:57 Ответить
Четвертий рік війни наближається, сотні тисяч вбиті, зруйновані міста, греблі, електростанції - транзит нафти та газу з орди продовжується.
Це я так розумію, щоб не попали ракетами по компресорних станціях та трубопроводах - оркам фуйло заборонив навіть планувати близько там пролітати. Домовились з ЗСУ щоб вони теж не руйнували потоки крові української та грошей по цих трубах.
Який тоді сенс в цій війні, для кого і для чого?
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25.01.2025 17:01 Ответить
по якій трубі він підійде до України???Нахіба ти нам втираєш про азейбарджанський газ???Ви су...и ніяк нажертись не можете,тепер на тебе тиснуть ті що займались прокачкою рашиського газу, вам щомісяця капали дурні гроші за транзит,а тепер вони не капають от і ти нам почав тюхати херню про то шо газ з айзербанжану.А походу він буде просто бадяжитись з російським або тупо тільки на папері а по факту весь буде рашиським!!!Так твій завгосп вирішив врятувати газпром???ну так, бо інакше в голову просто не приходить.
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25.01.2025 17:28 Ответить
"Нелох" мабуть думає що Українці лохи?
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25.01.2025 17:38 Ответить
А чім він його буде транспортувати - по території рашки ,чи відрами ?
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25.01.2025 17:43 Ответить
Перемога Зеленского - пустити Газпромівський газ в ЄС під маркою Азербайджанського. Правда в Азербайджані нема стільки газу, і фізичної труби з таким маршрутом. Але Зельоне шобло це не турбує.
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25.01.2025 17:58 Ответить
А мені цікаво хто ж тепер буде волати що нібито Україна краде газ, кацапи чи азери?
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25.01.2025 18:32 Ответить
А поки Україна транспортує нафту для Московії.
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25.01.2025 18:37 Ответить
Как это. В Украину трубы идут только из рашки.
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25.01.2025 19:10 Ответить
Зе на гілляку! Словаччина домовлялася з кацапією, а не з Азербайджаном. Досить брехати народу України. Геть ворогів з влади!
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25.01.2025 20:32 Ответить
БРЮКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ....брюки превращаются....брюки превращаются в В элегантные шорты🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.01.2025 20:41 Ответить
Кацапська нафта по нафтопроводу з кацапії в Угорщину то таке, а кацапський газ під виглядом азербайджанського це торгівляя на крові чи ще нє?
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25.01.2025 21:40 Ответить
Клятий Порошенко, що ти накоїв? Знову на крові торгуєш? А... це не ти...
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25.01.2025 21:47 Ответить
Щоб потрапити в Європу через Україну, азербайджанський газ повинен пройти через рашку. А потім рашка почне під видом азербайджанського поставляти свій газ. Це рятівний круг для пуйла.
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25.01.2025 23:49 Ответить
Якщо зміна назви вирішує всі питання, то в нас все залишилось по старому.
Гроші на крові, як завжди.
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26.01.2025 01:08 Ответить
Ніякого газу з Азербайджану для транзиту у Європу немає - це маскування російського газу.
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26.01.2025 18:50 Ответить
 
 