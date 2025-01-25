Украина готова к транзиту газа из Азербайджана в Европу, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывалась от транзита газа из Азербайджана в Европу, но Киев не согласится возобновить транзит российского газа.
Об этом он заявил на пресс-конференции с лидером Молдовы Майей Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам главы государства, вопрос транзита азербайджанского газа он обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"У него сегодня добыча большая очень - где-то 40 млрд кубов. Он использует где-то 14-15. У него большой экспорт. Возможности экспорта - 25 млрд кубов. Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если странам в Европе надо газ, а не российский газ", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина никогда не отказывала в возможности транзита азербайджанского газа через свою территорию.
"Но я сказал, что российский газ мы транспортировать дальше не будем. Мы не дадим зарабатывать россиянам. А дать заработать азербайджанцам? С удовольствием. Помочь словакам? С удовольствием. Вот то, что мы можем сделать быстро. Можем подписать контракт, быстро наладить, когда мы услышим сигнал и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других странах Европы", - резюмировал Зеленский.
Остановка транзита газа РФ
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.
Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.
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Чергова лапша лохторату на вуха.
Всі хто вміє думати можуть подивитися обсяг видобутку Азербайджаном газу та зрозуміти - можливості збільшення імпорту - немає. Тобто - газ буде кацапський під вивіскою "азербайджанського".
Вже 50 і буде рости. А в 2011 було лише 28 лярдів, так що здається перспективи справді є.
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але збиття азербайджанського літака росією обнулили домовленості орбана і фіцо, який звичайно що у в,єтнамі не гуляв...надавити на зеленського йому не вдалось і тому мають вирішувати це протистояння азербайджану і росії...
зеленському не варто спішити з заявами, окрім готовності, хай гризуться...
і в разі чого не забуваємо - суджа наш...
то, нє барига на крові!
то, по рішенню трудящіхся фіцо та орбана.
"Оператор ГТС Украины" на 2025-2029 гг., https://expro.com.ua/novini/nkrekp-pdvischila-tarifi-na-tranzit-prirodnogo-gazu сообщает ExPro. Постановление вступает в силу с 1 января в 2025 г.Согласно постановлению, планируется повысить тариф на вход/выход к украинской ГТС для международных точек вдвое:с €4,1/тыс. куб м до €10,29/тыс. куб м для большинства точек входа в украинскую ГТС;с €7,6-8,6/тыс. куб м до €14,58-15,74/тыс. куб м для большинства точек выхода из украинской ГТС.Тарифы не включают точку соединения на границе из россие (Суджа и Сохрановка)
Судячи з виступу пермьеров словачини та угорщини, вони поводятся до Украіни вороже не в перше, і підвищети оплату за транзит газу так у разів з десять, з можливостьюпегляду вартісті залежно від обставин, мотивуючи дуже великими расходами в віськовий час і в звязку з утратою львовую частину єлектрогенераці яка потрібна в першу чергу для населеня. Вартість газа на виході повину бути не рентабільною для закупівлі газа з кацапіі.
Ми ніяк не можемо постачати газ з Азербайджану через Турцію.
Тому Осел Щеневтік Бонапарт каже про відновлення постачання газу через Україну з орди.
Знову просто сцить вумному наріду межи очі.
Добре що не сере.
Два диктатора. Що хочуть те і роблять.
Алієв буде просто допомагати орді, як і зараз.
Це я так розумію, щоб не попали ракетами по компресорних станціях та трубопроводах - оркам фуйло заборонив навіть планувати близько там пролітати. Домовились з ЗСУ щоб вони теж не руйнували потоки крові української та грошей по цих трубах.
Який тоді сенс в цій війні, для кого і для чого?
Гроші на крові, як завжди.