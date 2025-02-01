Детсад и шесть домов остались без тепла из-за ракетного удара РФ по Полтаве
В результате вражеского ракетного удара по Полтаве остались без теплоснабжения шесть жилых домов и детский сад.
Об этом сообщили в Полтавской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за ракетного удара по Полтаве без теплоснабжения остались шесть жилых домов и детский сад. Причиной стал порыв на сети в разрушенном подъезде многоэтажки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают коммунальные службы.
Напомним, в результате ракетного удара РФ по дому в Полтаве погибли 8 человек, в том числе ребенок, 17 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль