Детсад и шесть домов остались без тепла из-за ракетного удара РФ по Полтаве

В результате вражеского ракетного удара по Полтаве остались без теплоснабжения шесть жилых домов и детский сад.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за ракетного удара по Полтаве без теплоснабжения остались шесть жилых домов и детский сад. Причиной стал порыв на сети в разрушенном подъезде многоэтажки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают коммунальные службы.

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Напомним, в результате ракетного удара РФ по дому в Полтаве погибли 8 человек, в том числе ребенок, 17 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.