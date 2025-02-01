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Удар РФ по интернату в Судже: четыре человека погибли, еще четверо - в тяжелом состоянии

Удар РФ по інтернату в Суджі

В Судже Курской области РФ по состоянию на 22:00 продолжаются работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению после российского авиаудара. Уже известно о четырех погибших.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на месте продолжают работать военнослужащие военной комендатуры на территории РФ.

"В ходе работ по расчистке завалов спасены и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 - находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека - погибли", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали, что всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи, оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины.

Также читайте: Зеленский об ударе РФ по интернату в Судже: Так воюет Россия - государство, лишенное цивилизованности

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили по зданию школы-интерната города Суджа Курской области, который находится под контролем Сил обороны Украины. В результате российской атаки 95 человек оказались под завалами, это местные жители, которые готовились эвакуироваться.

Автор: 

Генштаб ВС (6465) Курск (1145) Суджа (46)


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Топ комментарии
+12
Також у Генштабі розповіли, що всіх, хто потребує додатковї медичної допомоги, оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

А на хрена они тут??? Лишние расходы. Договаривайтесь с РФ, пусть "гуманитарный коридор" открывают и забирают.
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01.02.2025 23:25 Ответить
+8
Так кацапи відволікають ЗСУ від основної роботи - херачать по своїх же додиках. Андрофаги - це не метафора, а їхня сутність.
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01.02.2025 23:31 Ответить
+6
а чи є тут хто, кому не насрати? лише обурює що кацапів ще й лікувати сюди везуть...
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01.02.2025 23:28 Ответить
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Також у Генштабі розповіли, що всіх, хто потребує додатковї медичної допомоги, оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

А на хрена они тут??? Лишние расходы. Договаривайтесь с РФ, пусть "гуманитарный коридор" открывают и забирают.
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01.02.2025 23:25 Ответить
Так а чому, твої співвічизники- оддинці не бажають домовлятися?
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02.02.2025 00:16 Ответить
а чи є тут хто, кому не насрати? лише обурює що кацапів ще й лікувати сюди везуть...
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01.02.2025 23:28 Ответить
Зауважте - коштом нашого бюджету. А українцям, що до лікарень потрапляють видають перелік ліків, які треба купити й рахунки на дослідження. Безоплатно тільки загальний аналіз крові та крапельниці глюкозки та вітамінів.
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01.02.2025 23:39 Ответить
Який смішний росіянин попався. Чук, де ти таке вичитав?
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02.02.2025 00:17 Ответить
Гек, потрапиш до лікарні, дізнаєшся. Тоді й посмієшся на кутні, кацапе.
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02.02.2025 07:31 Ответить
я з лікарні вчора, лежав в стаціонарі, в хірургії з шлунком, гастроскопія - 200 грн., УЗД - 150 грн., авбсолютно всі медикаменти, навіть шприци та системи для крапельниць доводилося купляти за власний кошт, в день виходило в середньому 1500-2000 грн., я пролежав 5 днів! Що тобі дебілу смішно?
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02.02.2025 16:45 Ответить
Смішно скільки вас " Кєнгуру Бамбарбіїв" викинул и на гілку і жодного Кєнгура не знайшлося із краплиною креативності, щось брехати справніше .
До речі, ти шо вже всі гроші від ведмедчкка протнинькав, що знову сюди вліз?
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02.02.2025 17:10 Ответить
@бать яке ж ти кончене на голову! щиро бажаю тобі недоумку зіткнутися з цим! в мене зараз мати в лікарні сьогодні заплатив за ліки 1475 грн., ти ботяра конченюча у якій реальності? і це не в обл. лікарнях, промовчу за Мечніково, там розцінки взагалі захмарні...
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02.02.2025 18:52 Ответить
хіба-що сраний фізросчин в окремих випадках почнуть капати, та анальгін уколять ну якщо ти зовсім голий і босий, може ще якусь пігулку виклянчиш! а так щоб дійсно лікувать, то ніхто не стане поки не купиш ліки! прямо питають гроші на ліки є? якщо є то роблять призначення, нема - в нас теж нема!
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02.02.2025 18:57 Ответить
Тільки й можу написати, що здуріти можна
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01.02.2025 23:30 Ответить
Так кацапи відволікають ЗСУ від основної роботи - херачать по своїх же додиках. Андрофаги - це не метафора, а їхня сутність.
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01.02.2025 23:31 Ответить
Як я можу допомогти суджанським старічкам. Може багнетом?
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01.02.2025 23:48 Ответить
А скільки наших людей загинули в Сумах і Полтаві!!!
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02.02.2025 00:11 Ответить
Одного драмтеатру в Маріуполі вистачить, щоб позбавити назавжди кацапів статусу людей. Відношення має бути, трохи гірше ніж до хворих на сказ бродячих собак.
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02.02.2025 07:34 Ответить
якийсь сюр..., прокинутися б тільки живою... ми веземо кацапів, яких хєрачить їхня ж армія до себе в лікарні...
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02.02.2025 00:12 Ответить
Мілосердя- цім все сказано. Не будьте кацапамі.
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02.02.2025 00:41 Ответить
Іди нйух. Розкажи це Полтавчанам, удод
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02.02.2025 01:41 Ответить
С*ка, зараз пущу сльозу.
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02.02.2025 01:17 Ответить
Всі так русні співчувають. Може завтра день жалоби обʼявимо?
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02.02.2025 01:40 Ответить
Може це й неправильно, але шкода що мало. З півсотні загиблих було б нормально. Карма має бути рівнозначною
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02.02.2025 08:51 Ответить
А якби було 5? написали б п'ять людин?

Скільки можна знущатися з української мови?!
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02.02.2025 11:46 Ответить
 
 