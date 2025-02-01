Удар РФ по интернату в Судже: четыре человека погибли, еще четверо - в тяжелом состоянии
В Судже Курской области РФ по состоянию на 22:00 продолжаются работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению после российского авиаудара. Уже известно о четырех погибших.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на месте продолжают работать военнослужащие военной комендатуры на территории РФ.
"В ходе работ по расчистке завалов спасены и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 - находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека - погибли", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе рассказали, что всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи, оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили по зданию школы-интерната города Суджа Курской области, который находится под контролем Сил обороны Украины. В результате российской атаки 95 человек оказались под завалами, это местные жители, которые готовились эвакуироваться.
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А на хрена они тут??? Лишние расходы. Договаривайтесь с РФ, пусть "гуманитарный коридор" открывают и забирают.
До речі, ти шо вже всі гроші від ведмедчкка протнинькав, що знову сюди вліз?
Скільки можна знущатися з української мови?!