США нанесли удары по боевикам ИГИЛ в Сомали по приказу Трампа, - Politico
Вооруженные силы США нанесли скоординированные авиаудары по боевикам "Исламского государства" (ИГИЛ) в Сомали. Это произошло впервые за вторую президентскую каденцию Дональда Трампа.
Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Пентагона Пит Гегсет заявил в субботу, 1 февраля, что удары Африканского командования Вооруженных сил США были осуществлены по приказу Трампа и скоординированы с правительством Сомали.
По предварительной оценке Министерства обороны США, ликвидировано "много" террористов. В то же время в ведомстве заявляют, что ни одно гражданское лицо не пострадало в результате ударов.
В заметке на платформе Х президент США Трамп сообщил, что целью операции стали высокопоставленный член группировки, который отвечал за планирование атак, а также другие боевики ИГИЛ.
"Сегодня утром я приказал нанести точные авиаудары по высокопоставленному планировщику атак ИГИЛ и другим террористам, которых он завербовал и возглавлял в Сомали. Эти убийцы, которых мы нашли в пещерах, где они скрывались, угрожали Соединенным Штатам и нашим союзникам. Удары разрушили пещеры, в которых они жили, и убили много террористов, не причинив никакого вреда гражданским", - заявил глава Белого дома.
Американский лидер не назвал имя организатора ИГИЛ и не уточнил, был ли этот человек убит в результате авиаудара.
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Тут потвори танками країну нищать... Але ж не з печер, з болотів...
Но не ясно: чье же тело
Робко пингвин спрячет в скалах.?
Это в принципе не важно,
Потому что "глупый пингвин"
Сам по моему не знает,
Чье он тело робко прячет!
Просто прячет... Он же глупый
Just like ours. Who is plagiarizing whose ideas? I am at a loss.
Сомали - союзник США?) Эти "пещерные люди", хотя бы знают в каком направлении находится США? Всё-таки ликвидация Сулеймани, выглядела как-то помасштабнее...
замість того щоб вдарити пор раші, китаю і ірану, вдарив по канаді, данії і європі. І сомалі до купи. Обдовбане піндоське гі*но
А з ким з союзників Трамп ще не пересрався?
Навіть Ізраїль примусив до принизлиаої угоди з терористами.
Не та тепер америка, гудзон-річка не та.
Вдарити з відстані по голосраких дикунах...
Дійсно перша армія світу.