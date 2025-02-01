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США нанесли удары по боевикам ИГИЛ в Сомали по приказу Трампа, - Politico

США завдали ударів по бойовиках ІДІЛ у Сомалі за наказом Трампа

Вооруженные силы США нанесли скоординированные авиаудары по боевикам "Исламского государства" (ИГИЛ) в Сомали. Это произошло впервые за вторую президентскую каденцию Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил в субботу, 1 февраля, что удары Африканского командования Вооруженных сил США были осуществлены по приказу Трампа и скоординированы с правительством Сомали.

По предварительной оценке Министерства обороны США, ликвидировано "много" террористов. В то же время в ведомстве заявляют, что ни одно гражданское лицо не пострадало в результате ударов.

В заметке на платформе Х президент США Трамп сообщил, что целью операции стали высокопоставленный член группировки, который отвечал за планирование атак, а также другие боевики ИГИЛ.

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"Сегодня утром я приказал нанести точные авиаудары по высокопоставленному планировщику атак ИГИЛ и другим террористам, которых он завербовал и возглавлял в Сомали. Эти убийцы, которых мы нашли в пещерах, где они скрывались, угрожали Соединенным Штатам и нашим союзникам. Удары разрушили пещеры, в которых они жили, и убили много террористов, не причинив никакого вреда гражданским", - заявил глава Белого дома.

Американский лидер не назвал имя организатора ИГИЛ и не уточнил, был ли этот человек убит в результате авиаудара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом официально подтвердил встречу Трампа и Нетаньяху: она состоится 4 февраля

Автор: 

Пентагон (1469) США (27118) Исламское государство (599) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+27
Завдати авіаудари по бойовиках "Ісламської держави" в Сомалі у Трампа яй ця є, а по російських бойовиках - так одразу кастрат?
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01.02.2025 23:46 Ответить
+15
не вийшло з гренландським пінгвінами, то вирішив бомбанути сомалійський іділ
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01.02.2025 23:41 Ответить
+15
Це ж не русню на місце поставити за розбій по всьому світу
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01.02.2025 23:54 Ответить
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не вийшло з гренландським пінгвінами, то вирішив бомбанути сомалійський іділ
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01.02.2025 23:41 Ответить
Пінгвіни на іншому полюсі. 😁
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02.02.2025 03:12 Ответить
Завдати авіаудари по бойовиках "Ісламської держави" в Сомалі у Трампа яй ця є, а по російських бойовиках - так одразу кастрат?
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01.02.2025 23:46 Ответить
Яйця то до Меланьї)))
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01.02.2025 23:53 Ответить
Так у тих з Сомалі ЯЗ немає та й літаків з ракетами навіть, то можна бути "сміливим".....
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02.02.2025 00:03 Ответить
Нажаль, приступ гострої кастрації наступає не тільки у Трампа , а і у всіх очільників європейських країн за необхідності спротиву російській навалі. Їм вже кацапи кабелі рвуть прямо на очах, а єврочиновники кажуть що неможливо вирахувати злочинців. Треба чекати, що Москва насере на голову абсолютно любого очільника європейської країни і той просто злизне насране з вдячністью. Не розумію чому. Невже приклад спротиву України їх не надихає.
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02.02.2025 00:39 Ответить
При цьому срати на голову будь якого європейського очільника москва накаже фіці чи орбану.
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02.02.2025 02:07 Ответить
Воронеж чекає
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01.02.2025 23:48 Ответить
Никто не уйдет обиженньім ©
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01.02.2025 23:51 Ответить
Пінгвіни " ховають тіло жирнєє в утьосах", а от сомалійці сама загроза - на хрєна печер нарили?
Тут потвори танками країну нищать... Але ж не з печер, з болотів...
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01.02.2025 23:52 Ответить
Хорошо! С пингвином ясно,
Но не ясно: чье же тело
Робко пингвин спрячет в скалах.?
Это в принципе не важно,
Потому что "глупый пингвин"
Сам по моему не знает,
Чье он тело робко прячет!
Просто прячет... Он же глупый
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02.02.2025 08:27 Ответить
у Сомалі теж за 24 години буде перемир'я?
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01.02.2025 23:53 Ответить
Це ж не русню на місце поставити за розбій по всьому світу
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01.02.2025 23:54 Ответить
"Вперше в історії США!" Нє?
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01.02.2025 23:55 Ответить
When you set out to kick some ass, pick the ass to kick carefully, so there is never any ***** as to whose ass is being kicked.
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01.02.2025 23:55 Ответить
kicking Russian ass cannot cause any ****** at all. kicking Russian ass is necessary without any ******.
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02.02.2025 00:02 Ответить
Keep kicking it.
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02.02.2025 00:06 Ответить
then we together with you should kick it, and not only we alone should kick it. Korean communists are already helping the Russians fight against Ukraine. They help with both weapons and soldiers. And you, as signatories and guarantors of the Budapest Memorandum, together with the British, should be the first to send your troops to help Ukraine. And some of your senators are already allowing themselves to make statements that this is not their war and Ukraine should be on its own. Well, remind these senators that this is not so. The US has at least a moral obligation to Ukraine due to the pressure on Ukraine regarding nuclear disarmament, to help it now with both weapons and troops.
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02.02.2025 00:24 Ответить
When the ass you are kicking becomes all soft and mushy, the US may join you. In the meantime, our Kicker-in-Chief will likely pick easier targets, like this one.
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02.02.2025 00:39 Ответить
s/pick/lick
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02.02.2025 00:42 Ответить
join? then sometime? Somewhat too cowardly position for the first country in the world and the guarantor of security under the Budapest Memorandum.
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02.02.2025 00:45 Ответить
Our fearless leader does not think he owes anyone anything. Just the opposite, the whole world to him is a bunch of parasites living on American dime, and it must stop immediately. To put it bluntly, our leadership are opportunistic predators seeking a quick redistribution of the world's wealth in America's favor and preying on whoever happens to be within reach, the fatter the better, as long as they are unable or too scared to fight back.
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02.02.2025 01:10 Ответить
this is not about money and wealth at all. the point is that if a document is signed by the American president (the Budapest Memorandum), then be kind and obliged to fulfill the obligations that the US president signed. you measure with money and wealth, and Ukraine pays with the lives of its best people. oh yeah, what am I talking about? you don't care how many people die in Ukraine anyway.. the US sent its troops to help Kuwait from Iraqi aggression in accordance with Article 51 of the UN Charter on the right of a country that has been attacked to collective defense. Ukraine, in addition to Article 51 of the UN Charter, also has the right to demand protection based on the provisions of the Budapest Memorandum. but you either don't care about that, or you are cowardly afraid to send your troops to help Ukraine. well yeah, you're not fighting against Saddam or now against the Houthis or the Somali pirates. you're afraid to fight against the Russians. Korean communists are already fighting in Europe and they are not afraid. And you continue to sit in the bushes.. only you will still have to fight. So it is better to do it now, shoulder to shoulder with the Ukrainians, than later, after the Russians destroy Ukraine, you will fight with them in Poland or the Baltic countries.
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02.02.2025 01:56 Ответить
"Our fearless leader does not think he owes anyone anything".

Just like ours. Who is plagiarizing whose ideas? I am at a loss.
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02.02.2025 11:14 Ответить
Ці вбивці, яких ми знайшли в печерах, де вони переховувалися, загрожували Сполученим Штатам і нашим союзникам.

Сомали - союзник США?) Эти "пещерные люди", хотя бы знают в каком направлении находится США? Всё-таки ликвидация Сулеймани, выглядела как-то помасштабнее...
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01.02.2025 23:56 Ответить
Який він все таки брутал,воювати з бородатими ,,Карабасами Барабасами'' ,тут треба мати сміливість.Бо з ними може справитись армія тільки з бюджетом 886-ти мільярдами доларів.Росія їм не цікава-заннадто слабкий суперник для них.
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02.02.2025 00:00 Ответить
печери ,печери ,печери.Трамп,розпочав війну з печерами...
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02.02.2025 00:07 Ответить
Зараз Трамп піде ще на кухні тарганів капцем поїпашить для підняття самооцінки.
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02.02.2025 00:13 Ответить
This is a big one
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02.02.2025 00:16 Ответить
яек воно жалюгідне.
замість того щоб вдарити пор раші, китаю і ірану, вдарив по канаді, данії і європі. І сомалі до купи. Обдовбане піндоське гі*но
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02.02.2025 00:31 Ответить
загрожували Сполученим Штатам і нашим союзникам

А з ким з союзників Трамп ще не пересрався?
Навіть Ізраїль примусив до принизлиаої угоди з терористами.
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02.02.2025 03:09 Ответить
А как же УГОДА?
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02.02.2025 05:06 Ответить
... чекаємо удару по мордору...
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02.02.2025 08:39 Ответить
нагадало фрагмент з комедії "Гарячі голови" - Брифінг - "Будем бомбить цель №1 - ядерный исследовательский центр. В случае невозможности - бомбим цели №2 и 3. Цель №2 - фабрика по изготовлению аккордеонов, цель №3 - школа пантомимного искусства!"
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02.02.2025 08:41 Ответить
Авжеж, це ж не по мордору влупити. Звідти нічого не прилетить..
Не та тепер америка, гудзон-річка не та.
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02.02.2025 08:52 Ответить
Оце подвиг!!!
Вдарити з відстані по голосраких дикунах...
Дійсно перша армія світу.
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02.02.2025 10:47 Ответить
 
 