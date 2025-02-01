США нанесли удары по боевикам ИГИЛ в Сомали по приказу Трампа, - Politico

Вооруженные силы США нанесли скоординированные авиаудары по боевикам "Исламского государства" (ИГИЛ) в Сомали. Это произошло впервые за вторую президентскую каденцию Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил в субботу, 1 февраля, что удары Африканского командования Вооруженных сил США были осуществлены по приказу Трампа и скоординированы с правительством Сомали.

По предварительной оценке Министерства обороны США, ликвидировано "много" террористов. В то же время в ведомстве заявляют, что ни одно гражданское лицо не пострадало в результате ударов.

В заметке на платформе Х президент США Трамп сообщил, что целью операции стали высокопоставленный член группировки, который отвечал за планирование атак, а также другие боевики ИГИЛ.

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"Сегодня утром я приказал нанести точные авиаудары по высокопоставленному планировщику атак ИГИЛ и другим террористам, которых он завербовал и возглавлял в Сомали. Эти убийцы, которых мы нашли в пещерах, где они скрывались, угрожали Соединенным Штатам и нашим союзникам. Удары разрушили пещеры, в которых они жили, и убили много террористов, не причинив никакого вреда гражданским", - заявил глава Белого дома.

Американский лидер не назвал имя организатора ИГИЛ и не уточнил, был ли этот человек убит в результате авиаудара.

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