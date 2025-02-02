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Российские беспилотники зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Сили ППО збивають дрони на Київщині

В ночь на воскресенье, 2 февраля, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Также жителей области призвали не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что поздно вечером, 1 февраля, российские захватчики запустили ударные БпЛА для атаки по Украине.

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