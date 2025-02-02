110 боестолкновений за прошедшие сутки зафиксировано на фронте. 40 из них – на Покровском направлении, – Генштаб. КАРТА

Российские захватчики не прекращают атаковать позиции Сил обороны на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением 40 ракет, а также 40 авиаударов, сбросив 47 КАБ. Кроме этого, совершил почти пять тысяч пятьсот обстрелов, из них - 128 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 2000 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Западное, Белицкое, Улаклы, Разлив, Времовка, Веселое, Бурлацкое и Новополь.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении произошло 17 атак оккупантов, которые Силы обороны отражали в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Променя, Звирово, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил две попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, один раз штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили восемь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 24 управляемых бомб, а также совершил 351 артиллерийский обстрел (включая 5 - из РСЗО).

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по мирным украинским городам и селам.

Удары по врагу

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники и два пункта управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1320 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 14 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, одну РСЗО, 99 БпЛА оперативно-тактического уровня, 80 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

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