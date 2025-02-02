В Божковской исправительной колонии на Полтавщине не только пытали, но и убивали заключенных, - ГБР

Работники ГБР в ходе кропотливой и содержательной работы установили, что в Государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)" (Полтавская область) действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомсообщил пресс-центр ГБР.

Государственное бюро расследований проводит системную работу по выявлению и пресечению позорных фактов пыток в учреждениях отбывания наказаний. Весной 2024 года Бюро разоблачило масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии.

В ходе кропотливой работы следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток вызывала смерть заключенных.

Следствие установило, что жертвами преступников были почти все, кто впервые туда попадал. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений.

Новоприбывшим угрожали и избивали до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять любые указания администрации учреждения.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и тому подобное. Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование (в отношении пяти должностных лиц одной из исправительных колоний Полтавской области по факту пыток (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 УК Украины). Кроме того, организатору также инкриминируется нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть заключенного (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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