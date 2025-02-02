В Божковской исправительной колонии на Полтавщине не только пытали, но и убивали заключенных, - ГБР
Работники ГБР в ходе кропотливой и содержательной работы установили, что в Государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)" (Полтавская область) действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этомсообщил пресс-центр ГБР.
Государственное бюро расследований проводит системную работу по выявлению и пресечению позорных фактов пыток в учреждениях отбывания наказаний. Весной 2024 года Бюро разоблачило масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии.
В ходе кропотливой работы следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток вызывала смерть заключенных.
Следствие установило, что жертвами преступников были почти все, кто впервые туда попадал. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений.
Новоприбывшим угрожали и избивали до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять любые указания администрации учреждения.
С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и тому подобное. Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование (в отношении пяти должностных лиц одной из исправительных колоний Полтавской области по факту пыток (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 УК Украины). Кроме того, организатору также инкриминируется нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть заключенного (ч. 2 ст. 121 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не прокурори, ні?
А мабуть інваліди!
Супер!
"... Стефанішина Ольга Віталіївна, ... 5 вересня 2024 року призначена на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністра юстиції України ...
- запроваджує в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах режим особливих умов, залучає в разі потреби органи і підрозділи Національної поліції для припинення в них групових протиправних дій та ліквідації їх наслідків;
- організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Міністерстві та бюджетних установах, що належать до сфери управління Міністерства; ..." https://minjust.gov.ua/people/olga-stefanishyna
У липні ж 23-го начальника Божківської виправної колонії звільнили "за власним бажанням".
"Колишній начальник Божківської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн "за особливі досягнення в роботі"". "У грудні 2023 року екскерівник цієї установи спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії".
"29 травня 2024 року ДБР вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області, стверджуючи, що там катували в'язнів".
Малюська на своєму місці, своїх не дасть образити!
зі злочинцями треба толерантно та лагідно, як з шуфричем та коломойським.
усі недоторкані ***
Любой заключённый, справедливо осуждённый или нет, практически беззащитен перед любым работником колонии, если он отъявленный преступник, то казните его по закону, но давать право издеваться над заключёнными это позор для цивилизованной страны.
Не нужно государству лицемерить и лгать, если власть не в состоянии без радикальных мер обеспечить своим гражданам безопасную жизнь, тогда отменяйте мораторий на смертную казнь и казните этих уродов, это будет честно и справедливо.
Ох, як ви любите все ділить на "чорне" і біле"...
Компромисса между злом и добром быть не может, это истина, которую забыло человечество, вот
поэтому мы сегодня живём в аморальном мире, где зло-это добро, а добро-это зло.
Учитывая тот неоспоримый факт, что практически все украинские суды продажные, я думаю, как минимум половина сидят несправедливо, за чьи то чужие грехи.
Я всё вам сказал.
Любой из нас за просто так может оказаться в колонии, вы хотите быть мальчиком для битья?
Либо узаконьте пытки, либо не делайте этого, точка.
Сужденья черпают из забытых газет, времён Очакова и покоренья Крыма
Дайте угадаю. "Зона. Тюремный роман." все серии? Ментовские войны - 2й сезон?
чи може "вору в законі" чи наближеним довелося взяти швабру і ганчірку до рук - але ж "по понятіям" не для того мама квіточку ростила?!..
та у цілому нема ніякої довіри кишеньковій, за викликом, портново-татаровсько-зеленської конторі ДБР імені Зеленськага..
Доповідаю: "Зазначена установа є виправним закладом мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, у якій утримуються вперше засуджені чоловіки за нетяжкі злочини."
Мабуть заслали якого шпійона, який проник в колонію і все розкрив?
Важливим критерієм рівня вмісту в зонах, є робота. Якщо в зоні небудь виробляють, то з'являється можливість для відносно нормального утримання арештантів. Хоча і це поняття відносне. Багато що залежить від атмосфери, начальника зони ("господаря") і його взаємин з арештантами. Серед відносно стерпних умов утримання виділяють ВТК № 4 посилений режим (Житомир); ВТК № 14 суворий режим (Одеса); ВТК № 30 суворий режим (Львів); ВТК № 85 суворий режим (Київська область). Серед найстрашніших в'язниць і таборів називають: ВТК № 35 суворий режим (Біла Церква); ВТК № 16 загальний режим (Полтавська область); ВТК № 116 загальний режим (Сумська область); ВТК № 59 загальний режим (Вінницька область); ІТК СВК 92 суворий режим (Черкаська область). Від тюрми, як і від суми не зарікайся, але кожен з нас думаючи про це, спльовує або як мінімум намагається про це не думати, щоб не накликати біду. Але у тих, хто зіткнувся з нею, бідою - в'язницею, виникає відразу ж купа проблем.
Ген прокурор де?
Нічого такого не було.
Малолітки одні сиділи, першоходи, загальний режим.
И на этой ноте добавлю, что в УНР за 12 лет до этого был популярен лозунг --- да хлебу, нет войне!
добробутом ворів в законі
- майже рік слідство йшло ?
Чому наш нарід має бути краще за ото Г, що за порєбрвком...
Квартал в мізках це не просто так...
Не було в ній ніяких убивць та рецидивістів. Можливо там мотивували ухилянтів підписувати контракт.
Тепер і зеки будуть злі
Таку саму процедуру проходили представники народів кавказу в радянській армії коли відмовлялись прибирати туалети...відеокамер не було, але був замполіт з фотоапаратом...били ручкою від лопати...і вони терпіли і кричали "женскую работу дєлать нє буду"..доводились занурювати голову в очко...і тоді він вже робив роботу.."только би нє узнали зємляки"...