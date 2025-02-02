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В Божковской исправительной колонии на Полтавщине не только пытали, но и убивали заключенных, - ГБР

У колонії на Полтавщині катували засуджених

Работники ГБР в ходе кропотливой и содержательной работы установили, что в Государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)" (Полтавская область) действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомсообщил пресс-центр ГБР.

Государственное бюро расследований проводит системную работу по выявлению и пресечению позорных фактов пыток в учреждениях отбывания наказаний. Весной 2024 года Бюро разоблачило масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии.

В ходе кропотливой работы следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток вызывала смерть заключенных.

Следствие установило, что жертвами преступников были почти все, кто впервые туда попадал. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений.

Новоприбывшим угрожали и избивали до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять любые указания администрации учреждения.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и тому подобное. Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование (в отношении пяти должностных лиц одной из исправительных колоний Полтавской области по факту пыток (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 УК Украины). Кроме того, организатору также инкриминируется нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть заключенного (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Автор: 

пытки (843) тюрьма (825) ГБР (3045) Офис Генпрокурора (2496) Полтавская область (1184)


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Топ комментарии
+45
Щось до полонених окупантів людяніше відносяться, чим до своїх.
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02.02.2025 12:45 Ответить
+25
Не хотів тобі писати і в чергове тикати писком у твоє ж лайно...Але приходиться вчити навіть таких як ти. Всі ці ув"язнені вони злочинці але проблема в тому,що вони ВЖЕ понесли покарання ув"язненням,вертухаї самочинно їх по новій карають? У їх нема права,а тим більше на подібні тортури. Для цього таких закладах є офіційно затверджені заходи впливу. Іще: ці чуваки-вертухаї вже спробували крові і безкарного знущання над в"язнями,значить рано чи пізно вони перейдуть на таких обивателів,як ти,за межами колонії.Так завжди буває і з усіма,ментами,чекістами,військовими..Ну,зрозумів,хоч щось?
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02.02.2025 13:16 Ответить
+24
Хто в державі відповідальний за надзор за виправними колоніями?
Не прокурори, ні?
А мабуть інваліди!
Супер!
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02.02.2025 12:45 Ответить
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Хто в державі відповідальний за надзор за виправними колоніями?
Не прокурори, ні?
А мабуть інваліди!
Супер!
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02.02.2025 12:45 Ответить
Міністерство юстиції,в особі дуріка Малюски
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02.02.2025 13:10 Ответить
Юра Малко

"... Стефанішина Ольга Віталіївна, ... 5 вересня 2024 року призначена на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністра юстиції України ...

- запроваджує в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах режим особливих умов, залучає в разі потреби органи і підрозділи Національної поліції для припинення в них групових протиправних дій та ліквідації їх наслідків;

- організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Міністерстві та бюджетних установах, що належать до сфери управління Міністерства; ..." https://minjust.gov.ua/people/olga-stefanishyna
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02.02.2025 14:17 Ответить
"Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що з липня 2023 року місце відбування покарання (Божковська виправна колонія №16) є "зразковим"".
У липні ж 23-го начальника Божківської виправної колонії звільнили "за власним бажанням".
"Колишній начальник Божківської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн "за особливі досягнення в роботі"". "У грудні 2023 року екскерівник цієї установи спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії".
"29 травня 2024 року ДБР вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області, стверджуючи, що там катували в'язнів".
Малюська на своєму місці, своїх не дасть образити!
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02.02.2025 14:54 Ответить
Щось до полонених окупантів людяніше відносяться, чим до своїх.
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02.02.2025 12:45 Ответить
Почитай коментарі на цьому сайті. В коментаторів-українців в усьому винні ті, що проголосував за неправильного президента, ті, хто не хоче йти в окопи замість них. Тобто, такі ж українці. Їх тут ненавидять, їм хочуть прострілювати коліна, сажати в тюрми і розстрілювати. А куйло і кацапи, виявляється, ні в чому не винні...
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02.02.2025 18:14 Ответить
а потрібно, стейк, масаж, просеко.
зі злочинцями треба толерантно та лагідно, як з шуфричем та коломойським.
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02.02.2025 12:46 Ответить
згоден з тобою, але додам-щоб це було таке з зеленою гнидою.
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02.02.2025 12:53 Ответить
як з російськими полоненими
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02.02.2025 12:54 Ответить
Ну да, особенно с теми , кто на распальцовке не подчиняется администрации заведения, к примеру, занавесил болт на самообслуживание, убрать после себя.
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02.02.2025 12:55 Ответить
ні посад, ні звань
усі недоторкані ***
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02.02.2025 12:51 Ответить
Всех работников колонии отправить на зону и определить в петухи, это будет самое лучшее для них наказание.
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02.02.2025 12:52 Ответить
На ту ж саму.
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02.02.2025 12:55 Ответить
Не маю великого бажання виправдовувать працівників колонії (якщо вони, дійсно, явно перевищували посадові повноваження), але "зона - не "піонертабір"... Там утримуються особи, що самі себе поставили "поза законом" ... Цікаво - що-б ти "заспівав", якби хтось з цих "мучеників", будучи на свободі, тебе обікрав чи покалічив близьку тобі людину? Ти ще не бачив, що витворяють ці "мученики", якщо їм вдається "поставить зону під себе"... А саме для запобіганню ЦЬОМУ працівники колонії і вчиняли їм інкриміноване...
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02.02.2025 13:07 Ответить
Не хотів тобі писати і в чергове тикати писком у твоє ж лайно...Але приходиться вчити навіть таких як ти. Всі ці ув"язнені вони злочинці але проблема в тому,що вони ВЖЕ понесли покарання ув"язненням,вертухаї самочинно їх по новій карають? У їх нема права,а тим більше на подібні тортури. Для цього таких закладах є офіційно затверджені заходи впливу. Іще: ці чуваки-вертухаї вже спробували крові і безкарного знущання над в"язнями,значить рано чи пізно вони перейдуть на таких обивателів,як ти,за межами колонії.Так завжди буває і з усіма,ментами,чекістами,військовими..Ну,зрозумів,хоч щось?
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02.02.2025 13:16 Ответить
А що ти так розпалірувався? Коли сидів у колонії також забивав болта на "прибрати за собою"?
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02.02.2025 13:38 Ответить
Да прям Робін Гуди 😆 По факту такі самі садисти. Не всі ув'язнені жорстокі вбивці. Мабуть треба на адвоката скинутися для працівників колонії. Ридаю
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02.02.2025 13:26 Ответить
Голосніше починай "ридать"... Бажаю тобі відчуть на собі ту "варавскую справедливасть", яку "зеки" проповідують стосовно оточуючих... Бо у них один закон - "У каво сила - тот и прав!". Оті "панятия" розповсюджуються лише на їм подібних. Оточуючі для них - "дійні корови"... І працюють "панятия" не для захисту - а для того, щоб між ними була якась подібність "порядку", і "зеки" один одному "па беспределу" "горло не рвали"... Коли сам на собі їх дію відчуєш - ти станеш ще більш "кровожерливішим", ніж ці робітники колонії та самі зеки...
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02.02.2025 13:40 Ответить
Знову хибні висновки про опонентів. Але тут це норма. Ну звісно "Робін Гуди" катували лише кровожерливих вбивць. З "поважними людьми" поводяться зазвичай обережно, навіть при затриманні. Шанс зустрітися з "матьорим уркаганом" враховуючи мою діяльність - майже нульовий. А от потрапити у в'язницю, як ледь не загриміли фігуранти по справі Шеремета - відсоток таки не малий. Чи ви дійсно вважаєте, що там "виховують" жорстоких вбивць? Я вас умоляю... Ладно, у вас все одне своя думка, не бачу сенсу сперечатися
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02.02.2025 14:21 Ответить
Не маю великого бажання спорити. Але шанс мені якось пересічся з тим континентом дорівнює рівно нуля. А ось опинитися на зоні, як показує наша прекрасна дійсність, геть не нульовий. І я би "зламався" психічно дуже не скоро. Значно пізніше ніж фізично. Тому підтримую тих, хто бажає цю наволоч запроторити до буцегарні. Я б ще і урок трохи економічно мотивував більше приймати участь у справі перевиховання цих вурдалаків. До речі робота в них "не бий лежачого" - фізично і розумово значно легша ніж різноробом на будівництві. А плющек дофіга, від бронювання до пільг і пенсій. Могли би і стриматися від катування залежних від них людей заради такої шари.
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02.02.2025 13:27 Ответить
Вы хотите узаконить садизм?

Любой заключённый, справедливо осуждённый или нет, практически беззащитен перед любым работником колонии, если он отъявленный преступник, то казните его по закону, но давать право издеваться над заключёнными это позор для цивилизованной страны.

Не нужно государству лицемерить и лгать, если власть не в состоянии без радикальных мер обеспечить своим гражданам безопасную жизнь, тогда отменяйте мораторий на смертную казнь и казните этих уродов, это будет честно и справедливо.
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02.02.2025 13:54 Ответить
Я не ХОЧУ "узаконювать садизм"... Але тут стоїть питання неоднозначно... Питання тут в іншому - "ДЛЯ ЧОГО ТОЙ САДИЗМ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ?". Якщо "просто так" - одна справа... Тоді працівники колонії, дійсно нічим від "зеків" не відрізняються... Але якщо вони діяли так з мотивів підкорення "зеків"-"отріцальщиків" своїй волі - справа зовсім інша... Різницю знаєш, між "красною" зоною, і "чорною"? На першій керує начальник колонії, від якого закон вимагає дотримання порядку в колонії. На другій керують "пахани", а службовий персонал колонії - лише "обслуговуючий контингент", який не має там ніякої влади. Тоді товктимуть "мужиків", уже "па панятиям", установленим "паханами"... І непокірних так само будуть бить, знущаться та "опускать"... Тільки не по закону - а по "хотілках" "паханів"...
Ох, як ви любите все ділить на "чорне" і біле"...
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02.02.2025 14:06 Ответить
Я люблю называть вещи своими именами, я не люблю лгать и лицемерить, я не люблю полутонов.

Компромисса между злом и добром быть не может, это истина, которую забыло человечество, вот

поэтому мы сегодня живём в аморальном мире, где зло-это добро, а добро-это зло.
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02.02.2025 14:09 Ответить
З усією повагою, трошки Вас розчарую, бо маю досвід роботи у подібних установах. Навіть у "красних" колоніях десь 80% побиття - не для підтримання порядку, а для забезпечення збагачення керівництва чи підвищення показників "розкриттів" злочинів, а злісних "отріцальщиків" та "законників" навіть там не чіпають, бо у них є достатня підтримка в осередку криміналу і після подібних подій ********** домівки керівництва та навіть автівки прямо перед установою, як попередження.
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02.02.2025 15:04 Ответить
Дякую за коментар... Я так і уявляв приблизно... Та навіть видно, як авторитетів навіть затримують обережно, бо співробітники поліції/КОРД-у теж живі люди і прекрасно розуміють наслідки...
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03.02.2025 08:32 Ответить
Забыл ещё сказать вам.

Учитывая тот неоспоримый факт, что практически все украинские суды продажные, я думаю, как минимум половина сидят несправедливо, за чьи то чужие грехи.
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02.02.2025 14:06 Ответить
А ти часто бував у судах? Знаєш, як слідство ведеться? Як виносяться вироки... Я - надивився...
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02.02.2025 14:08 Ответить
Я всегда пишу только том, что знаю лично.

Я всё вам сказал.

Любой из нас за просто так может оказаться в колонии, вы хотите быть мальчиком для битья?

Либо узаконьте пытки, либо не делайте этого, точка.
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02.02.2025 14:18 Ответить
Ага... "Кума мого кума чула, як про це у черзі по пиво, розказували...".
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02.02.2025 14:26 Ответить
отправить на зону и определить в петухи
Сужденья черпают из забытых газет, времён Очакова и покоренья Крыма
Дайте угадаю. "Зона. Тюремный роман." все серии? Ментовские войны - 2й сезон?
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02.02.2025 13:47 Ответить
Вижу, ухылянты нипадецки возбудились.
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02.02.2025 12:56 Ответить
кацапы хоть флажки меняли бы.
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02.02.2025 12:58 Ответить
а беззаперечно виконувати вказівки адміністрації установи - це для ув"язнених злочинців хіба то не норма, відбуваючих покарання?.. - звісно, якщо то не збочені фантазії адміністрації...
чи може "вору в законі" чи наближеним довелося взяти швабру і ганчірку до рук - але ж "по понятіям" не для того мама квіточку ростила?!..
та у цілому нема ніякої довіри кишеньковій, за викликом, портново-татаровсько-зеленської конторі ДБР імені Зеленськага..
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02.02.2025 13:00 Ответить
які вори в законі? які понятія? В Божковскій колонії сидять первоходи за дрібні злочини...курку вкрав чи п'яним побив собутильника.
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02.02.2025 17:04 Ответить
на кожній зоні є свої "смотрящі", своя "чорна масть", навіть на "пєтушиній" (якщо ви наполягаєте) ..
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02.02.2025 17:14 Ответить
Вам видніше
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02.02.2025 17:19 Ответить
холодні факти самої новини кажуть про це... у "системі" порожнечі не може бути.. я тут ні до чого..
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02.02.2025 17:25 Ответить
Фізичний примус має бути. Але не садистськими методами. Тому співробітників колонії, як і в інших сферах, потрібно ретельно перевіряти на кацапське походження, особливо узкоязичних.
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02.02.2025 13:07 Ответить
ДБР ніколи не стикалось із авторитетами і злодіями в законі. Якщо їх не примусити працбвати, то вони вас примусять працювати на себе. Тільки такими методами в Грузії було викорінено злодіїв у законі. У 2004 після приходу Ющенка і в боротьбі за електорат в'язниць було зруйновано усю систему протидії злодіїв у законі + КПК портнова, який ,фактично, захищає злочинців, + закон гадісавченко+правки лозового і маємо розгул злодійства, казнокрадства і корупції.
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02.02.2025 13:08 Ответить
Звідки такі дані? дай посилання.
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02.02.2025 13:11 Ответить
"Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв" - тобто ви хочете нам сказати, що всі вони були авторитетами і злодіями в законі? Не забагато їх там?
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02.02.2025 13:34 Ответить
А тобі відомий "статус" цієї колонії? "Вперше потрапив" - ще не значить, що "зек" "вперше судимий"... Статус колонії може буть таким, який виділяє "окремий контингент" - за статтями КК України - вбивці чи їм подібні. . Або "чисто отріцальщики"... Тобто, "бунтарі" проти тюремного режиму...
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02.02.2025 14:18 Ответить
А тобі достовірно відомо, що "майже всі, хто вперше туди потрапляв - були авторитетами і злодіями в законі"? Саме про це я спитав пана Василя. А ти про що? Чи знову аби посперечатися?
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02.02.2025 14:39 Ответить
Доречі, я поцікавився "статусом" закладу «Божківська виправна колонія №16».
Доповідаю: "Зазначена установа є виправним закладом мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, у якій утримуються вперше засуджені чоловіки за нетяжкі злочини."
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02.02.2025 15:00 Ответить
Тому я відразу написав, що треба спочатку розбираться - а не "шаблею махать"...
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02.02.2025 15:03 Ответить
Раньше все опасные преступнике сидели под Полтавой а в Божково была колонией общего режима.
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02.02.2025 15:15 Ответить
Як це викрили? Адже ніхто нічого про це не знав. Ні прокурори, ні адвокати.
Мабуть заслали якого шпійона, який проник в колонію і все розкрив?
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02.02.2025 13:11 Ответить
Труп був, від побоїв помер.
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02.02.2025 17:01 Ответить
Еще в начале перестройки в СССР правозащитные организации Европы и Америки,а затем чиновники прокуратуры и минюста настоятельно предлагали избавиться от так называемых красных зон.Это зоны для сотрудников МВД,прокуратуры,минюста,нардепов и тд.У нас существует какая то паралельная властная структура,которой перпендикулярно все,они ничего не боятся,потому что знают в случае преступления эти особи едут в "свою" зону,и не бояться встретится лицом к лицу с жертвами подлогов,пыток,издевательств.У нас равны должны быть все,никаких льгот,пайков,спецобслуживания.С этим необходимо срочно заканчивать,хотим в Европу со Сралиным и ГУлагом,.
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02.02.2025 13:14 Ответить
Что мешает этим жертвам встретить из на воле? Ведь в плане физическом и юридическом это намного безопаснее, т.к. можно просчитать каждый шаг, есть время для организации встречи и тд
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02.02.2025 13:40 Ответить
Ви плутаєте "спецзону" з "червоною" та чорною" зонами. "Спецзона" це те,що ви описали - для працівників правохоронних органів. "Червона" зона де "масть" тобто повноту влади в зоні тримає адміністрація, а "чорна зона " де "масть" тримають "злодії в законі" або так звані "смотрящі".
Важливим критерієм рівня вмісту в зонах, є робота. Якщо в зоні небудь виробляють, то з'являється можливість для відносно нормального утримання арештантів. Хоча і це поняття відносне. Багато що залежить від атмосфери, начальника зони ("господаря") і його взаємин з арештантами. Серед відносно стерпних умов утримання виділяють ВТК № 4 посилений режим (Житомир); ВТК № 14 суворий режим (Одеса); ВТК № 30 суворий режим (Львів); ВТК № 85 суворий режим (Київська область). Серед найстрашніших в'язниць і таборів називають: ВТК № 35 суворий режим (Біла Церква); ВТК № 16 загальний режим (Полтавська область); ВТК № 116 загальний режим (Сумська область); ВТК № 59 загальний режим (Вінницька область); ІТК СВК 92 суворий режим (Черкаська область). Від тюрми, як і від суми не зарікайся, але кожен з нас думаючи про це, спльовує або як мінімум намагається про це не думати, щоб не накликати біду. Але у тих, хто зіткнувся з нею, бідою - в'язницею, виникає відразу ж купа проблем.
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02.02.2025 14:08 Ответить
Постфактум. Завжди після, не запобіганню злочинів - а архіватори.
Ген прокурор де?
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02.02.2025 13:14 Ответить
Я раніше на початку нульових працював у цій колонії.
Нічого такого не було.
Малолітки одні сиділи, першоходи, загальний режим.
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02.02.2025 13:15 Ответить
Ну,таких садистів варто було б перевести,за українською традицією ,на інше місце роботи(Наприклад,"стерегти" ввійськовополонених москалів.
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02.02.2025 13:20 Ответить
Моего прадеда посадили в Божковскую тюрьму в конце 20х, за то что не хотел добровольно все добро в колхоз отдавать. Его там ко всему прочему, и не особо кормили. Пока семья могла кормить, носили еду. В 1933м уже не смогли. Там он на казённых харчах или их отсутствии, и умер в 1933м . Где могила уже никто и не знает, и была ли она...

И на этой ноте добавлю, что в УНР за 12 лет до этого был популярен лозунг --- да хлебу, нет войне!
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02.02.2025 13:34 Ответить
А у античному Римі рабами, що провинилися, звірів у Колізеї, годували...
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02.02.2025 17:40 Ответить
А Малюська із шмигалем, про якісь там Віп-камери, як у шуфрича чи каламойськага, теліпали язиками! А тут он, яка халепа у них, аж у Полтаві? Мабуть, баканов, після СБУ, із замами, саме на цих курсах-адвокатів був?
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02.02.2025 13:34 Ответить
Чому б не перевести цих катюг до таборів де пончиками з кампотом окупантів балують?
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02.02.2025 13:43 Ответить
ну где эта петушинная свора почему никто не требует расстрела администрации колонии ?
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02.02.2025 13:57 Ответить
буряти?
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02.02.2025 14:19 Ответить
зате малюська дуже опікувався
добробутом ворів в законі
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02.02.2025 14:47 Ответить
та ви що як так о це новина
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02.02.2025 14:51 Ответить
На весні 2024 року Бюро викрило Джерело: https://censor.net/ua/n3533566
- майже рік слідство йшло ?
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02.02.2025 15:21 Ответить
Оркостан-2.
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02.02.2025 15:35 Ответить
А Ви сумнівалися?
Чому наш нарід має бути краще за ото Г, що за порєбрвком...
Квартал в мізках це не просто так...
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02.02.2025 22:06 Ответить
Божківська виправна колонія № 16 є виправним закладом мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, у якій утримуються вперше засуджені чоловіки за нетяжкі злочини.

Не було в ній ніяких убивць та рецидивістів. Можливо там мотивували ухилянтів підписувати контракт.
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02.02.2025 15:39 Ответить
В "країні мрій Узєлінского" дуже багато мотивації битися під кабами та мінами.
Тепер і зеки будуть злі
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02.02.2025 22:05 Ответить
під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру .... Типу не давали отримати авторитет ....
Таку саму процедуру проходили представники народів кавказу в радянській армії коли відмовлялись прибирати туалети...відеокамер не було, але був замполіт з фотоапаратом...били ручкою від лопати...і вони терпіли і кричали "женскую работу дєлать нє буду"..доводились занурювати голову в очко...і тоді він вже робив роботу.."только би нє узнали зємляки"...
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03.02.2025 07:43 Ответить
 
 