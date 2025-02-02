Украина не проигрывает. Мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не проиграет войну против России, несмотря на сложную ситуацию на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рютте заявил в интервью Bild

"Фронт движется в неправильном направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это от 1,000 до 1,500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша задача - сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее", - подчеркнул генсек.

Рютте также подчеркнул, что Запад не должен демонстрировать слабости, иначе Россия может что-то попробовать. Как она уже сделала это в Украине.

"Не будем наивными в отношении Путина. Достаточно посмотреть на то, что произошло в Буче. Поэтому если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны гарантировать, что он никогда, никогда больше не сможет завоевать даже один квадратный километр Украины", - заявил генсек НАТО.

Напомним, Рютте считает, что Германии следует больше выделять на оборону и увеличить выпуск вооружений.

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