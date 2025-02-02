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Украина не проигрывает. Мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее, – Рютте

Марк Рютте: Україна не програє війни, Захід має допомогти

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не проиграет войну против России, несмотря на сложную ситуацию на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рютте заявил в интервью Bild

"Фронт движется в неправильном направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это от 1,000 до 1,500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша задача - сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее", - подчеркнул генсек.

Рютте также подчеркнул, что Запад не должен демонстрировать слабости, иначе Россия может что-то попробовать. Как она уже сделала это в Украине.

"Не будем наивными в отношении Путина. Достаточно посмотреть на то, что произошло в Буче. Поэтому если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны гарантировать, что он никогда, никогда больше не сможет завоевать даже один квадратный километр Украины", - заявил генсек НАТО.

Напомним, Рютте считает, что Германии следует больше выделять на оборону и увеличить выпуск вооружений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте провел первый разговор с новым главой Пентагона Хегсетом: Мы должны оставаться сильными

Автор: 

НАТО (10076) Украина (45011) Рютте Марк (386)


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Топ комментарии
+11
Халва, халва, халва, халва. Стало сладкіше? ******* куколдні, обісцялися навіть ракети з шахідами збивати, бо "ескалація". Пішли нах.
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02.02.2025 13:04 Ответить
+8
Бла-бла-бла... Україна не програє, просто закінчаться люди.
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02.02.2025 13:04 Ответить
+6
Потужно! У Зєлєнсково з'явився конкурент!
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02.02.2025 13:04 Ответить
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Так вводи війська, ната
Кацапи цього бояться
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02.02.2025 13:02 Ответить
Агент Кремля трабон - каже "Жодних військ НАТО"
Тому , нажаль , на це сподіватись не можна
Ти краще скажи
"Коли твоя Швейцарія почне орештовувати кацапські активи ?"
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02.02.2025 13:04 Ответить
Це не рашка боїться НАТО-Це НАТО боїться рашки.....єскалація
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02.02.2025 13:16 Ответить
Ну, вообще-то я за сколько лет в упор не увидел где ***** начало прямую войну с НАТО, хотя давно имеет с ними общие границы. Хотя-бы с теми же странами Балтии, у которых и армии своей практически нет и населения мизер в отличие от Украины. Зато прекрасно вижу как все "патриоты" и верхушка раши отправили своих близких и чад жить в эту самую НАТУ, да и сами непрочь там поотдыхать.
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02.02.2025 13:25 Ответить
Новічок в британії - жертви цивільні
Беспілотники в польщі, румунії і хорватії - жертви цивільні
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02.02.2025 13:37 Ответить
Это прямое вторжение? Или прочитать написанное и понять его что-то мешает?
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02.02.2025 13:47 Ответить
Зато прекрасно вижу как все "патриоты" и верхушка раши отправили своих близких и чад жить в эту самую НАТУ, да и сами непрочь там поотдыхать.
А это о чём говорит?О том что у рашки с Западом театральное противостояние.Особенно меня добил,когда я узнал у существовании базы НАТО в Ульяновске(это россия) в 12 году.В Ютубе есть пару видео про это,интересно почитать комменты от ошалевших россиян такого рода:
-база НАТО у нас???а за что мы тогда Украину бомбим?
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03.02.2025 13:22 Ответить
Ну питання в тому , що якщо США (а точніше її про-кремлівський през) - каже ні , то буде ні.
Бо там і без США були ті хто був проти.
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02.02.2025 14:49 Ответить
Що ти там писав про рептилоїдів,які все конролюють?Подивись униз,хрестики стоять,все повидаляли,бо це правда,а ти у мареві сидиш,нічого не знаєшь.
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03.02.2025 13:29 Ответить
Зе теж...
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02.02.2025 13:08 Ответить
Халва, халва, халва, халва. Стало сладкіше? ******* куколдні, обісцялися навіть ракети з шахідами збивати, бо "ескалація". Пішли нах.
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02.02.2025 13:04 Ответить
Істеричка, вони бодай нас ЗСУ фінансують і зброю дають ,а що робить твоя зелена-гнійна паскуда з твоєї згоди ? Лише заботує і марадерить
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02.02.2025 13:05 Ответить
Це кацапська путлоботина,вона вже давно всю Україну у своєму блювотинні-"поховала".
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02.02.2025 13:53 Ответить
не істері, хвойда
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02.02.2025 13:52 Ответить
Потужно! У Зєлєнсково з'явився конкурент!
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02.02.2025 13:04 Ответить
Бла-бла-бла... Україна не програє, просто закінчаться люди.
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02.02.2025 13:04 Ответить
Люди вже кінчаються. Залишаться лише довбограї, які не проти зробити себе разом ще безліч раз.
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02.02.2025 13:05 Ответить
Так підтримаите!
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02.02.2025 13:07 Ответить
рютте! будь мужиком!
піди до трампа, схопи його за барки та скажи все те ж саме!
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02.02.2025 13:08 Ответить
це буде прирівняно- до самогубства
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02.02.2025 13:13 Ответить
10 разів сказати "Україна не програє" дорівнює 1 ЗРК Patriot. Рютте вже багато мільярдів НАТО зекономив. Після відставки отримає від Трампа печиво. І банку варення, якщо ще 10 разів скаже "Путін ніколи не переможе"
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02.02.2025 14:03 Ответить
3 роки війни, Україна тоне в крові а тут «повинні підтримати»… тобто не конкретні кроки а лише поодинокі думки що типу «ну паходу нада щось там…. чи й так норм»
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02.02.2025 13:12 Ответить
І скільки таких лише промов,ще буде ?
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02.02.2025 13:14 Ответить
зараз трамп запровадить мита проти європейских країн, і вони будуть думати, як рятувати свої економіки, а не допомагати Україні
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02.02.2025 13:14 Ответить
Просто заяви про "ми мусимо підтоимати Україну" заміняться на "ми мусимо завершити конфлікт якомога швидше", що дивним чином збігається з хотілками Трампа.
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02.02.2025 13:32 Ответить
Неправильні люди сидять в ОП,містер Рютте.
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02.02.2025 13:21 Ответить
То він туди їх насаджав?
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02.02.2025 13:26 Ответить
Найпотужніший генсек НАТО.
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02.02.2025 13:27 Ответить
"НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек"

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Необхідно посилити підтримку України, - Рютте

Треба більше, більше ПОТУЖНИХ заяв!!!
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02.02.2025 13:30 Ответить
«Україна не програє», але і не виграє. Наші союзники та партнери добре постарались, щоб цього досягти. Замість того, щоб у 22 році надати всю можливу зброю величезні кількості вмотивованих людей - вони надавали крапельні поставки, лиш би не було ескалації, поки рашкостан перемелював тоннами свого тупого мʼяса наших людей. В цьому і вся суть «не програшу» України.
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02.02.2025 13:31 Ответить
Найдивніше що байден не надав допомогу у 2024, так би він виграв вибори
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02.02.2025 13:39 Ответить
кацапи програють
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02.02.2025 13:53 Ответить
ВБудапешті світові аферисти як підтримали Україну лицемірною брехнею.так до сьогоднішнього дня підтримують.та так сильно.що Україна хоронить сотні тисяч українців і щодня вмивається і кров'ю і слізьми.
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02.02.2025 14:15 Ответить
Ні рютте більше ці шманси з бескінечною війною на щастя европейців не буде.Або втягуйтесь по повній разом з війсками або не кіздіть
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02.02.2025 14:29 Ответить
хоч такий словесний..позитив ...
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02.02.2025 14:30 Ответить
Этот словесный понос ничего кроме раздражения, лично у меня, не вызывает.

Украина не может проиграть, потому, что проиграть может только весь мир, который сегодня она защищает, хватит делать вид, что вы тут не при делах, вы сотворили этого кремлёвского монстра, своим молчанием и своими деньгами, вот вы теперь и расхлёбывайте это дело.
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02.02.2025 14:50 Ответить
 
 