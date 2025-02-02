Украина не проигрывает. Мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее, – Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не проиграет войну против России, несмотря на сложную ситуацию на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рютте заявил в интервью Bild
"Фронт движется в неправильном направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это от 1,000 до 1,500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша задача - сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее", - подчеркнул генсек.
Рютте также подчеркнул, что Запад не должен демонстрировать слабости, иначе Россия может что-то попробовать. Как она уже сделала это в Украине.
"Не будем наивными в отношении Путина. Достаточно посмотреть на то, что произошло в Буче. Поэтому если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны гарантировать, что он никогда, никогда больше не сможет завоевать даже один квадратный километр Украины", - заявил генсек НАТО.
Напомним, Рютте считает, что Германии следует больше выделять на оборону и увеличить выпуск вооружений.
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Кацапи цього бояться
Тому , нажаль , на це сподіватись не можна
Ти краще скажи
"Коли твоя Швейцарія почне орештовувати кацапські активи ?"
Беспілотники в польщі, румунії і хорватії - жертви цивільні
А это о чём говорит?О том что у рашки с Западом театральное противостояние.Особенно меня добил,когда я узнал у существовании базы НАТО в Ульяновске(это россия) в 12 году.В Ютубе есть пару видео про это,интересно почитать комменты от ошалевших россиян такого рода:
-база НАТО у нас???а за что мы тогда Украину бомбим?
Бо там і без США були ті хто був проти.
піди до трампа, схопи його за барки та скажи все те ж саме!
Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні
«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України
Необхідно посилити підтримку України, - Рютте
Треба більше, більше ПОТУЖНИХ заяв!!!
Украина не может проиграть, потому, что проиграть может только весь мир, который сегодня она защищает, хватит делать вид, что вы тут не при делах, вы сотворили этого кремлёвского монстра, своим молчанием и своими деньгами, вот вы теперь и расхлёбывайте это дело.