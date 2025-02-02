Россия массово отправляет раненых с незажившими ранами, часто на костылях назад на фронт, - британская разведка

Россия массово возвращает раненых военнослужащих на фронт, не дожидаясь полного выздоровления. Кроме того, заставляя их выполнять боевые задачи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Очень вероятно, что раненые российские военнослужащие возвращаются к выполнению боевых задач в Украине с незажившими ранами, часто на костылях. Информация из открытых источников свидетельствует, что 20-я общевойсковая армия России сформировала штурмовые группы из раненых, которые ходят, и направила их в бой", - отметили в ведомстве.

В разведке подчеркнули, что российское командование может координировать эти действия, чтобы сохранить личный состав, который в противном случае мог бы потеряться в перегруженной медицинской системе.

"Раненые солдаты, вероятно, были возвращены в свои части после преждевременной выписки из передовых медицинских учреждений по приказу командиров.

Это уменьшает нагрузку на перегруженную военно-медицинскую систему и увеличивает возможности подразделений отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач", - сказано в обзоре.

Британские аналитики утверждают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административного и медицинского бремени обратно в воинские части.

Напомним, сейчас Покровское направление остается одним из самых горячих. В течение января 2025 года наши воины обезвредили здесь более 15 тыс. захватчиков.

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