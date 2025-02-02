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Новости
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Россия массово отправляет раненых с незажившими ранами, часто на костылях назад на фронт, - британская разведка

Поранені росіяни повертаються на фронт

Россия массово возвращает раненых военнослужащих на фронт, не дожидаясь полного выздоровления. Кроме того, заставляя их выполнять боевые задачи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Очень вероятно, что раненые российские военнослужащие возвращаются к выполнению боевых задач в Украине с незажившими ранами, часто на костылях. Информация из открытых источников свидетельствует, что 20-я общевойсковая армия России сформировала штурмовые группы из раненых, которые ходят, и направила их в бой", - отметили в ведомстве.

В разведке подчеркнули, что российское командование может координировать эти действия, чтобы сохранить личный состав, который в противном случае мог бы потеряться в перегруженной медицинской системе.

"Раненые солдаты, вероятно, были возвращены в свои части после преждевременной выписки из передовых медицинских учреждений по приказу командиров.

Это уменьшает нагрузку на перегруженную военно-медицинскую систему и увеличивает возможности подразделений отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач", - сказано в обзоре.

Британские аналитики утверждают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административного и медицинского бремени обратно в воинские части.

Напомним, сейчас Покровское направление остается одним из самых горячих. В течение января 2025 года наши воины обезвредили здесь более 15 тыс. захватчиков.

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Автор: 

армия РФ (19665) Великобритания (5025) внешняя разведка (388)


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Топ комментарии
+7
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02.02.2025 13:58 Ответить
+3
каліки ці просто слугують як приманка для дронів ..от і все.
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02.02.2025 14:03 Ответить
+3
Просунулись за рік на 10 км., а ти вже зачекалася?
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02.02.2025 16:19 Ответить
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Мені що,їх пожаліти треба? Нехай дохнуть смердючі виродки.
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02.02.2025 13:56 Ответить
Життя інвалідом гірше за смерть. Кацапам треба новий Валаам.
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02.02.2025 13:58 Ответить
Так треба. Чим більше здохне кацапів - тим чистіше стане планета.
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02.02.2025 13:57 Ответить
Ето возмутітєльно!!!
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02.02.2025 13:58 Ответить
Вже ж ишли на костилях в атаку - перед ними вже и Дніпропетровська обл замаячила
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02.02.2025 13:58 Ответить
Нехай милиці "прострілюють" - теж поранення ....
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02.02.2025 13:58 Ответить
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02.02.2025 13:58 Ответить
ще чого. на зеленьку витрачатися. пшлі в атаку забулдиги! і так сконаєте в баюрі.
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02.02.2025 13:59 Ответить
каліки ці просто слугують як приманка для дронів ..от і все.
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02.02.2025 14:03 Ответить
калічний полк імені путина
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02.02.2025 14:12 Ответить
Ну от чого варті ці розвіддані на тлі того, що кацапи весь час просуваються?
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02.02.2025 14:59 Ответить
Просунулись за рік на 10 км., а ти вже зачекалася?
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02.02.2025 16:19 Ответить
Деякі чекають та впевнені що кацапи не чіпатимуть їхніх батьків, родичів, друзів та заживуть в багатстві.
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02.02.2025 17:06 Ответить
Вони не знають історії, що це вже було десятки разів, і чим все закінчувалося, вбивства, приниження, різанина, голод і постійні війни...
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02.02.2025 17:43 Ответить
Звісно, це (та покупка одноразових сєв.корейців дивізіями) від того, що в засрашки нескінчений мобілізаційний резерв, а всі чоловіки в засрашці, як один, прям в чергах в військомати стоять, аби записатися на сво. А ще - за Уралом споряджаються 100500 повнокровних танкових армій. А ще - в засрашки нескінчена кількість танків, САУ та МТЛБ на зберіганні. А, ледь не забув, І ОРЄШНІК!!!
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02.02.2025 20:38 Ответить
 
 