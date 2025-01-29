Украина усилила способность бить по объектам на территории РФ, - британская разведка
Повторные удары по нефтебазе в Энгельсе свидетельствуют об усилении способности Украины в поражении объектов на территории России.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара Сил обороны Украины по нефтебазе российского аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области 8 января возникли масштабные пожары на территории склада горюче-смазочных материалов. На их тушение ушло несколько дней.
В ночь на 14 января был нанесен повторный удар по нефтебазе, который снова вызвал пожар и дополнительно повредил инфраструктуру объекта.
Анализ спутниковых фото от 21 января 2025 года свидетельствует, что было уничтожено 4 цистерны с ГСМ, еще 10 повреждены.
"Повторные удары свидетельствуют об увеличенной способности Украины поражать объекты российской инфраструктуры", - подытожили там.
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А для цього треба - що? Багато чого, в тому числі - знати.
Оту саму нудну фізику-математику.
Без неї нормальний дрон не спроєктуєш.
Удары по российским НПЗ имеют, кроме нанесения немедленного ущерба, очень важную составляющую в перспективе - в России негде хранить нефть. Все шло или на экспорт или на переработку и так было с советских времен. Никто не озаботился строительством огромных хранилищ, как скажем, Штаты с их знаменитыми "соляными куполами" в техасе и Луизиане, где хранится стратегический нефтяной запас.
История с танкерами, затонувшими и засравшими Чёрное море - яркая иллюстрация. Они использовались, как плавучие хранилища. Ну, ума палата в речных судах держать нефть в штормовом море, но я сейчас не об этом.
Если системно продолжить выносить у них производства и мощности по хранению (а по нефтебазам прилетает более, чем регулярно), можно создать им большие проблемы. На которые теперь наложились санкции против "теневого" флота. Это все работает, но, увы, не быстро. Хотя в какой-то момент может случиться обвальный эффект.