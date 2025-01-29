Украина усилила способность бить по объектам на территории РФ, - британская разведка

Повторные удары по нефтебазе в Энгельсе свидетельствуют об усилении способности Украины в поражении объектов на территории России.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара Сил обороны Украины по нефтебазе российского аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области 8 января возникли масштабные пожары на территории склада горюче-смазочных материалов. На их тушение ушло несколько дней.

В ночь на 14 января был нанесен повторный удар по нефтебазе, который снова вызвал пожар и дополнительно повредил инфраструктуру объекта.

Анализ спутниковых фото от 21 января 2025 года свидетельствует, что было уничтожено 4 цистерны с ГСМ, еще 10 повреждены.

"Повторные удары свидетельствуют об увеличенной способности Украины поражать объекты российской инфраструктуры", - подытожили там.

Читайте: Поражен Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в г.Кстово, - Генштаб