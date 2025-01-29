РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4745 посетителей онлайн
Новости Война
2 229 7

Украина усилила способность бить по объектам на территории РФ, - британская разведка

Британська розвідка удари по нафтобазі в Енгельсі

Повторные удары по нефтебазе в Энгельсе свидетельствуют об усилении способности Украины в поражении объектов на территории России.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара Сил обороны Украины по нефтебазе российского аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области 8 января возникли масштабные пожары на территории склада горюче-смазочных материалов. На их тушение ушло несколько дней.

В ночь на 14 января был нанесен повторный удар по нефтебазе, который снова вызвал пожар и дополнительно повредил инфраструктуру объекта.

Анализ спутниковых фото от 21 января 2025 года свидетельствует, что было уничтожено 4 цистерны с ГСМ, еще 10 повреждены.

Удар по нафтобазі в російському Енгельсі

"Повторные удары свидетельствуют об увеличенной способности Украины поражать объекты российской инфраструктуры", - подытожили там.

Читайте: Поражен Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в г.Кстово, - Генштаб

Автор: 

Великобритания (5015) война (1401) внешняя разведка (386) Удары по РФ (319)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
караул.. ескалація..
показать весь комментарий
29.01.2025 13:29 Ответить
Коли є чим - то чому би не бити
показать весь комментарий
29.01.2025 13:32 Ответить
Гарно мати своє, егеж?
А для цього треба - що? Багато чого, в тому числі - знати.
Оту саму нудну фізику-математику.
Без неї нормальний дрон не спроєктуєш.
показать весь комментарий
29.01.2025 14:02 Ответить
Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Удары по российским НПЗ имеют, кроме нанесения немедленного ущерба, очень важную составляющую в перспективе - в России негде хранить нефть. Все шло или на экспорт или на переработку и так было с советских времен. Никто не озаботился строительством огромных хранилищ, как скажем, Штаты с их знаменитыми "соляными куполами" в техасе и Луизиане, где хранится стратегический нефтяной запас.

История с танкерами, затонувшими и засравшими Чёрное море - яркая иллюстрация. Они использовались, как плавучие хранилища. Ну, ума палата в речных судах держать нефть в штормовом море, но я сейчас не об этом.

Если системно продолжить выносить у них производства и мощности по хранению (а по нефтебазам прилетает более, чем регулярно), можно создать им большие проблемы. На которые теперь наложились санкции против "теневого" флота. Это все работает, но, увы, не быстро. Хотя в какой-то момент может случиться обвальный эффект.
показать весь комментарий
29.01.2025 13:33 Ответить
Земля агресора повинна горіти в нього під ногами....
показать весь комментарий
29.01.2025 13:34 Ответить
І над ногами також...
показать весь комментарий
29.01.2025 13:38 Ответить
британські вчені...
показать весь комментарий
29.01.2025 14:10 Ответить
 
 