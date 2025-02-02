Враг попал в огневой мешок в Великой Новоселке, - 110 ОМБр
Войска РФ попали в огневой мешок в Великой Новоселке в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 110 ОМБр.
"Враг в ловушке! Что происходит в Великой Новоселке? Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден. Активно работает наша аэроразведка, которая фиксирует передвижение и местонахождение оккупантов.
"Затем в бой вступают FPV и арта, складывают подвалы в которых засел враг, хоронят его там живьем. Сейчас противник не понимает, что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтыка" закончился, а умирать московиты не перестали", - отмечают в 110 ОМБр.
Напомним, 29 января 2025 года проект DeepState сообщил, что российские войска захватили Великую Новоселку в Донецкой области и продвинулись возле еще четырех населенных пунктов. В 110 ОМБр заявили, что бои за Великую Новоселку продолжаются и они не могут подтвердить информацию об оккупации.
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Якщо ворог потрапив у вогняний мішок, то чому лінії зіткнення що дня ближче до Днепра та Запоріжжя ?
Якось ці казки корелюють з реальністю у українців, які не є жертвами великого зомбофону.
Все одно виходить від'ємне число.
Це зветься математикою. Вас цьому в трускавці не невчали ? Шкода
І не пригорай.
Від того ,що я буду викривляти правду, як це роблять на твоєму зомбофоні - реальність не зміниться
Лише зробить людей - непідготовленими до неї.
Пора жарити шашлики-пиримога
діпстейт велику новосілку віддав ворогу ще 28 числа а хтось і досі строчить переможні реляції.
Яка звитяга, яке сміливе Копротівлєніє..