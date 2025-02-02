Враг попал в огневой мешок в Великой Новоселке, - 110 ОМБр

Войска РФ попали в огневой мешок в Великой Новоселке в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 110 ОМБр.

"Враг в ловушке! Что происходит в Великой Новоселке? Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден. Активно работает наша аэроразведка, которая фиксирует передвижение и местонахождение оккупантов.

"Затем в бой вступают FPV и арта, складывают подвалы в которых засел враг, хоронят его там живьем. Сейчас противник не понимает, что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтыка" закончился, а умирать московиты не перестали", - отмечают в 110 ОМБр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне хотели окружить украинских защитников в Великой Новоселке, но им это не удалось, - 110-я ОМБр

Напомним, 29 января 2025 года проект DeepState сообщил, что российские войска захватили Великую Новоселку в Донецкой области и продвинулись возле еще четырех населенных пунктов. В 110 ОМБр заявили, что бои за Великую Новоселку продолжаются и они не могут подтвердить информацию об оккупации.