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Враг попал в огневой мешок в Великой Новоселке, - 110 ОМБр

Окупанти у Великій Новосілці

Войска РФ попали в огневой мешок в Великой Новоселке в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 110 ОМБр.

"Враг в ловушке! Что происходит в Великой Новоселке? Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден. Активно работает наша аэроразведка, которая фиксирует передвижение и местонахождение оккупантов.

"Затем в бой вступают FPV и арта, складывают подвалы в которых засел враг, хоронят его там живьем. Сейчас противник не понимает, что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтыка" закончился, а умирать московиты не перестали", - отмечают в 110 ОМБр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне хотели окружить украинских защитников в Великой Новоселке, но им это не удалось, - 110-я ОМБр

Напомним, 29 января 2025 года проект DeepState сообщил, что российские войска захватили Великую Новоселку в Донецкой области и продвинулись возле еще четырех населенных пунктов. В 110 ОМБр заявили, что бои за Великую Новоселку продолжаются и они не могут подтвердить информацию об оккупации.

Автор: 

Донецкая область (9978) 110 отдельная механизированная бригада (111) Волновахский район (274) Новоселовка (59) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+20
Не знаю накскільки це правда, але з'явилася інформація, що в цьому "вогневому мішку" 200-х, 300-х та завалених живцем десь біля двох батальйонів або 800 свинособак. Чекаємо на більш перевірену інфу. Але в усякому разі це позитивна новина.
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02.02.2025 14:43 Ответить
+10
ДБР проводить розлідування по 110 бригаді через побори з воїнів командирами , так що це джерело інформації обісралося , почекаємо DeepState .
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02.02.2025 14:44 Ответить
+9
Гарний буде чорнозем
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02.02.2025 14:42 Ответить
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чудово. включаємо лічильника як в "Матриці"
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02.02.2025 14:36 Ответить
І не кажи. Одразу ж виникають питання до цих фантазій
Якщо ворог потрапив у вогняний мішок, то чому лінії зіткнення що дня ближче до Днепра та Запоріжжя ?
Якось ці казки корелюють з реальністю у українців, які не є жертвами великого зомбофону.
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02.02.2025 14:43 Ответить
...то ти розумний, файний українець, що пише Дніпро через Днепра... корелювався з Україною десь у Чехії?. то давай помагай хлопцям там а не п..триндиш, принижуючи зусилля героїв на фронті...
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02.02.2025 17:47 Ответить
Істерична жертва зомбофону, я,як і мільйони українців - допомагали ЗСУ , але коли ми допомагаємо на сотні мільйонів то порівняно з мільйярдами ,які краде ваше Зе-шапіто.
Все одно виходить від'ємне число.
Це зветься математикою. Вас цьому в трускавці не невчали ? Шкода
І не пригорай.
Від того ,що я буду викривляти правду, як це роблять на твоєму зомбофоні - реальність не зміниться
Лише зробить людей - непідготовленими до неї.
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02.02.2025 20:32 Ответить
У мішок і до Му-Му...
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02.02.2025 14:40 Ответить
Гарний буде чорнозем
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02.02.2025 14:42 Ответить
Але смердітиме ще довго.
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02.02.2025 15:15 Ответить
Де таку новасть писали, на тєлємарахфоне вазілінавам, чи на дівьяностапиятам киварталє?
Пора жарити шашлики-пиримога
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02.02.2025 14:43 Ответить
Не знаю накскільки це правда, але з'явилася інформація, що в цьому "вогневому мішку" 200-х, 300-х та завалених живцем десь біля двох батальйонів або 800 свинособак. Чекаємо на більш перевірену інфу. Але в усякому разі це позитивна новина.
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02.02.2025 14:43 Ответить
ДБР проводить розлідування по 110 бригаді через побори з воїнів командирами , так що це джерело інформації обісралося , почекаємо DeepState .
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02.02.2025 14:44 Ответить
більше схоже на агонію прес-офіцера аніж на правду.
діпстейт велику новосілку віддав ворогу ще 28 числа а хтось і досі строчить переможні реляції.
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02.02.2025 14:48 Ответить
І буданга п'є каву, прямо у схроні в Ялті!!
Яка звитяга, яке сміливе Копротівлєніє..
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02.02.2025 21:59 Ответить
Цивільні покинули смт?
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02.02.2025 14:51 Ответить
Там влітку 2023 вже все було розбито і вивезено. Ось у мене на столі принтер з їхньої лікарні.
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02.02.2025 15:07 Ответить
К первому мая 22-го кацапы стояли у времевского моста. От поворота на Гуляй Поле. Со стороны БАМа
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02.02.2025 15:17 Ответить
А діпстейт там прямо на передовій з рулєткою ходе?
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02.02.2025 14:52 Ответить
Ще є https://liveuamap.com/ liveuamap
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02.02.2025 14:55 Ответить
І в Бахмуті був "вогневий мішок" для кацапів? І в Авдіївці?
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02.02.2025 14:57 Ответить
Їх там згинуло неміряно. Вагнер після Бахмута перестав існувати.
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02.02.2025 14:59 Ответить
А хто москву атакував?
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02.02.2025 15:03 Ответить
Наполеон сжёг Москву, Великое княжество Литовское жгло Москву, Речь Посполитая жгла Москву. Москва не является неприкасаемой
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02.02.2025 15:06 Ответить
Щкода, що Сагайдачний цього не зробив...
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02.02.2025 15:21 Ответить
Открой книгу по истории ВМВ и посмотри карты сколько территорий захватила нацистская Германия и их союзники. Потом открой последние 10 страниц и прочитай чем все это закончилось. То же самое можешь и про наполеоновские войны почитать. Захват территорий ещё не победа в войне.
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02.02.2025 15:04 Ответить
Зачем мне что-то открывать? Речь идёт о конкретном заявлении про какой-то "огненный мешок". Но про такие "мешки" можно рассказывать вплоть до польской границы. Но ничего страшного. Ведь есть пример нацистской Германии и Наполеона. Правда сейчас не 1940-е. И тем более не 1812-й.
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02.02.2025 15:31 Ответить
Так "потрапляють у вогневі мішки", що скоро бої за Покровське (не плутати з Покровськом) почнуться. А це вже Деіпропетровщина. Як може ворог потрапити у вогневий мішок у населеному пункті, який він захопив. Там скоріше 100 омбр тиждень тому була в напівоточенні....
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02.02.2025 15:27 Ответить
Це штабний новояз для Шмарофона. Фіксікі кажуть "фіксується ворог" а не ворог провався/захопив
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02.02.2025 22:02 Ответить
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02.02.2025 15:50 Ответить
Новій мішок є - від Констянтинополя до Дачного. Скільки тих "мішків" вже було, але не було жодної спроби "зрізати" кацапський виступ.
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02.02.2025 16:04 Ответить
Файно
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02.02.2025 16:58 Ответить
https://t.me/ButusovPlus/17100 @ (відео) "Дві колони російської бронетехніки намагались зайти у Велику Новосілку . Спільним ударом підрозділів тактичної групи «Велика Новосілка» колони розгромлені, за доповіді ТГр знищено 2 танки, 2 БМП, 2 БТР, 1 БРМ. Нацисти не пройшли."
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03.02.2025 00:15 Ответить
 
 