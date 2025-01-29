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Новости
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Бои за Великую Новоселку продолжаются. Не можем подтвердить информацию об оккупации, - 110-я ОМБр

110 бригада спростувала інформацію DeepState про захоплення Великої Новосілки

Российские войска не оккупировали Великую Новоселку Донецкой области, бои за поселок продолжаются. Враг может пытаться форсировать реку, которая протекает через населенный пункт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Единые новости" сообщил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

Сейчас я не могу подтвердить то, что там утверждает DeepState, бои за Великую Новоселку продолжаются, и стрелковые, и пехотные, артиллерия и все. То есть не могу в настоящее время подтвердить эту информацию, которую распространяет DeepState", - отметил он.

По его словам, враг имеет преимущество в личном составе.

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"Именно боевые действия за здания в городе для нас усложняются, потому что мы - пехота, работаем больше в полях, а здесь надо работать штурмовикам, чтобы выбивать их из подвалов, домов, но у хлопцев нет выбора, поэтому они воюют, как штурмовики", - сказал военный.

Секач рассказал, что река, протекающая через населенный пункт, усложняет работу как оккупантам, так и украинской армии, поскольку влияет на продовольственное снабжение, поставку БК и личного состава.

Представитель 110-й ОМБр уточнил, что россиянам для того, чтобы продвинуться, нужно приложить очень много усилий. Сейчас противник не имеет там плацдарма.

Противник пока не думает о плацдарме. Скорее всего, на этом участке фронта, именно в Великой Новоселке, будет остановлено наступление противника, и он будет искать другие слабые места, где можно будет продвинуться, перебрасывать свои силы. Чтобы форсировать реку, надо проводить спецоперацию с техникой, навезти понтоны, иметь преимущество не один - к трем-четырем, а один - к семи. Поэтому, думаю, в этом направлении противник будет остановлен, продвижение его будет остановлено", - добавил Секач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бои в Великой Новоселке продолжаются, угрозы окружения наших подразделений нет, - 110-й ОМБр

Напомним, 29 января 2025 года проект DeepState сообщил, что российские войска захватили Великую Новоселку в Донецкой области и продвинулись возле еще четырех населенных пунктов.

Автор: 

Донецкая область (9950) боевые действия (4278) 110 отдельная механизированная бригада (111) Волновахский район (266) Новоселовка (59) война в Украине (4582)


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Сєкач щось мутить - може краще помовчати?
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29.01.2025 16:32 Ответить
Это только диктаторы и тираны могут молчать и игнорировать. Демократические правительства вынуждены врать своему народу
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29.01.2025 18:07 Ответить
але брехати красиво.....
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29.01.2025 18:14 Ответить
Фіксікі в "генштабі". Кажуть не "ворог зайшов/окупував" а "ворог фіксується"
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29.01.2025 17:17 Ответить
якщо пресофіцер ляпне лишнє - "на губу" може потрапити....
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29.01.2025 18:16 Ответить
І знову локшина...
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29.01.2025 18:09 Ответить
 
 