Бои за Великую Новоселку продолжаются. Не можем подтвердить информацию об оккупации, - 110-я ОМБр

Российские войска не оккупировали Великую Новоселку Донецкой области, бои за поселок продолжаются. Враг может пытаться форсировать реку, которая протекает через населенный пункт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Единые новости" сообщил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

Сейчас я не могу подтвердить то, что там утверждает DeepState, бои за Великую Новоселку продолжаются, и стрелковые, и пехотные, артиллерия и все. То есть не могу в настоящее время подтвердить эту информацию, которую распространяет DeepState", - отметил он.

По его словам, враг имеет преимущество в личном составе.

Также смотрите: Россияне оккупировали Великую Новоселку, - DeepState. КАРТЫ

"Именно боевые действия за здания в городе для нас усложняются, потому что мы - пехота, работаем больше в полях, а здесь надо работать штурмовикам, чтобы выбивать их из подвалов, домов, но у хлопцев нет выбора, поэтому они воюют, как штурмовики", - сказал военный.

Секач рассказал, что река, протекающая через населенный пункт, усложняет работу как оккупантам, так и украинской армии, поскольку влияет на продовольственное снабжение, поставку БК и личного состава.

Представитель 110-й ОМБр уточнил, что россиянам для того, чтобы продвинуться, нужно приложить очень много усилий. Сейчас противник не имеет там плацдарма.

Противник пока не думает о плацдарме. Скорее всего, на этом участке фронта, именно в Великой Новоселке, будет остановлено наступление противника, и он будет искать другие слабые места, где можно будет продвинуться, перебрасывать свои силы. Чтобы форсировать реку, надо проводить спецоперацию с техникой, навезти понтоны, иметь преимущество не один - к трем-четырем, а один - к семи. Поэтому, думаю, в этом направлении противник будет остановлен, продвижение его будет остановлено", - добавил Секач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бои в Великой Новоселке продолжаются, угрозы окружения наших подразделений нет, - 110-й ОМБр

Напомним, 29 января 2025 года проект DeepState сообщил, что российские войска захватили Великую Новоселку в Донецкой области и продвинулись возле еще четырех населенных пунктов.