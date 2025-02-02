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Путин боится прямых переговоров с Украиной, - Зеленский

Володимир Путін

Российский диктатор Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По его (Путина. - Ред.) мнению, это его проигрыш, его слабость. Вместо этого он проталкивает старый нарратив, что это война между Западом и Россией, потому что признать, что он проигрывает Украине, для него невыносимо", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что РФ не хочет заканчивать войну справедливо.

Читайте также: Исключение Украины из переговоров между США и Россией было бы "очень опасным", - Зеленский

"Они хотят закончить, уничтожив украинскую свободу и независимость. Это не пафосные слова, это их желание и цель. Но они не достигли своих целей, они не достигли главного - не разрушили независимость Украины. Украина стоит, благодаря украинскому народу, нашей армии и нашим партнерам", - резюмировал глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые могут касаться прекращения войны в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) путин владимир (31551) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+19
Краще вже помовчав би так вже осточортіли розмови ні про що "найвеличнішим лідером **********"
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02.02.2025 15:55 Ответить
+15
Ага. Боїться що наш бубон замочить його своїм вялічієм.
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02.02.2025 15:59 Ответить
+13
Так-так, ти такий страшний аж жах.
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02.02.2025 15:56 Ответить
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Нах зараз иому ті перемовини?
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02.02.2025 15:54 Ответить
Щоб зняти санкції і заблокувати поставки зброї Україні.
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02.02.2025 15:55 Ответить
Може бути - то він хоч раз сказав шо хоче перемовин з Украіною? - чи я шось пропустив
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02.02.2025 16:02 Ответить
До того ж ***** ще мріє що знову запустить газопроводи в Європу. Мовляв війна закінчилась давайте знову качайте газ. Інакше ще пів року-рік і всі газопроводи можна різати на метал а Європа хнайде собі нових поставщиків, наприклад з Катару і побудує нову логістику. Не дарма ж Фіцо з Орбаном рвуть і мечуть вимагаючи знову почати поставки розійського газу
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02.02.2025 16:03 Ответить
У ваших словах є логіка. Тепер проаналізуйте будь ласка навіщо Україні переговори. Плюси і мінуси.
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02.02.2025 16:05 Ответить
Я не знаю навіщо Україні переговори. Тим більше що ті хто нас на них штовхає самі кажуть що Україна не отримає ні зброї ні будь яких гарантій. Тобто переговори під чесне слово ***** який даже не визнає Україну як державу
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02.02.2025 16:14 Ответить
І ви думаєте що після переговорів динаміка окупації сповільниться? Я думаю навпаки. Правда окупація буде не по 2 квадратних метри за день а буде зразу по пів України. Знайомі які працюють в органах і у владі щось знають по поводу переговорів і чомусь продають нерухомість в Харкові і Дніпрі і даже з лівого берега Київа і переїжджають на правий берег.
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02.02.2025 16:32 Ответить
Зупинка не на користь, а шкоду Україні. Адже, поставки озброєння припиняться, а пу оговтається та накопить зброю, ракети, да ще корейців... А чим Україна озброїть нові бригади?
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02.02.2025 17:02 Ответить
Да, ви праві. З переговорів завжди можна вийти, І перший з них вийде *****. А от знову зібрати всю Європу і запустити санкції і поставки Україні зброї вже навряд чи вийде. І тоді з цеглиной в одній руці і пляшкою бензину в другій прийдеться зустрічати російсько-корейські війська, правда вже не в донецькій чи харківській області, а десь під Київом чи Житомиром зі сторони **********. Тому що ***** вже нізачим буде брати штурмом Хкрків чи Запоріжжя якщо можна просто весь лівій берег відрізати ударом із ********** і перебивши мости через Дніпро взяти в оточення всі наші бойові війська. На правому березі остануться тільки ухилянти, мусора, броньовані інваліди-чиновники і переселенці з дамбаса які двома руками проголосують за капітуляцію.
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02.02.2025 17:07 Ответить
Так вони ж і зараз гонять газ в Європу -- через турецькии "Голубии потік"
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02.02.2025 16:10 Ответить
То що вони гонять через турецький потік то смішно в порівнянні з тим що качалося в 10 раз більше через Україну і через північні потоки
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02.02.2025 16:18 Ответить
Кацапи не такі дуркани - як би нам хотілось - з газу роблять міндобриво і на експорт
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02.02.2025 16:22 Ответить
І не забувайте самого головного. ***** мав вплив на ті країни через які він качав газ. І він хоче його повернути. Вспомніть хоть кожні наші вибори коли перемагав на них той кандидат який іздив до ***** домовлятись за газ. Те ж саме і по інших країнах.
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02.02.2025 16:23 Ответить
Краще вже помовчав би так вже осточортіли розмови ні про що "найвеличнішим лідером **********"
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02.02.2025 15:55 Ответить
А мені осточортіли такі "аналітики" як ти.
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02.02.2025 16:35 Ответить
самокритично
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02.02.2025 21:33 Ответить
Так-так, ти такий страшний аж жах.
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02.02.2025 15:56 Ответить
Самі страшні діктатори як раз і були з таких нікчем та ничтожеств як зеленський. Для свого населення
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02.02.2025 16:07 Ответить
Ну зрозуміло що ти ще в коротеньких штанцях, якщо тобі так страшно.
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02.02.2025 16:37 Ответить
нічого про Україну без України
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02.02.2025 15:57 Ответить
Ага. Боїться що наш бубон замочить його своїм вялічієм.
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02.02.2025 15:59 Ответить
Трамп: Канада має стати 51-м штатом США.

Він обіцяє канадцям значно нижчі податки, набагато кращий військовий захист для народу, жодних тарифів.
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02.02.2025 15:59 Ответить
нас візьми !
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02.02.2025 16:00 Ответить
😂
Як буде по-Канадськи "зробимо їх разом!"?
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02.02.2025 16:10 Ответить
схоже Зеля кокс вже анусом почав всмоктувати
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02.02.2025 16:02 Ответить
То ти як я зрозумів спеціаліст по вживанню коксу.
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02.02.2025 16:39 Ответить
Він боїться, але не тебе зелена гнида, а посміховиська на весь світ: "свєрхдєржава" перед маленькою (але сильною духом) Україною Тому воно хоче домовлятися з Америкою за спиною України.
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02.02.2025 16:02 Ответить
Зеля ясно сказав Трампу , або Ми в НАТО , або в Нас Атомна Бомба
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02.02.2025 16:04 Ответить
Ну якщо сказав ЗЄЛЯ!!! 🤣🤣🤣🤣🤣
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02.02.2025 16:11 Ответить
🤣 що, прямо так і сказав?
Нє, ну так робити їх разом може тільки він!
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02.02.2025 16:12 Ответить
Йому ляпнути дурню що плюнути
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02.02.2025 16:15 Ответить
ніфіга, як зе!лідор владімір залякав владіміра гнилорилого.
зе!лідор владімір, залякай самозакоханого ананіста трампа, що б той дозволив нам, відновити ядерну зброю.
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02.02.2025 16:04 Ответить
А Україна на перемовинах по-зеленському - арахамія, подоляк, умєров та подібна срань?
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02.02.2025 16:05 Ответить
Патужно, як й завжди
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02.02.2025 16:10 Ответить
Особливо тебе нікчему боїться, твоєї потужності і твоїх ФСбешних кротів...
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02.02.2025 16:11 Ответить
рашисту немає чого боятися перемовин з Україною.Він дав чітко зрозуміти.що в нього "свої хлопці в Україні" маючи на увазі "зелених слуг".котрі починаючи з Оману,дальше в Стамбулі вже домовлялися про те ж саме.на чому буде настоювати рашист і після трьох років кровопролиття і руйнації України.котре він вчиняє з дозволу і домовленостей все тих же брехливих "партнерів України"
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02.02.2025 16:11 Ответить
Блін... Що він несе...
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02.02.2025 16:14 Ответить
https://ibb.co/Qv6Qdzbq
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02.02.2025 16:17 Ответить
А при запорах доктор пуйлу фотку Зеленського показує і той миттю на чемодан. Господи, досить нас мучити і карати, прибери, будь ласкавий, це нещастя з України і посади прямо перед тим чемоданом навіки. Амінь.
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02.02.2025 16:22 Ответить
ПОКИ не досягли!
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02.02.2025 16:22 Ответить
звичайно боїться
бо посередені перемовин
татаров
як випригне
як вискочить
та всіх перестріляє
поки ви були не тут..
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02.02.2025 16:30 Ответить
Гундосий дегенерат. Воно взагалі реальність не віддупляє, наркоман обдовбаний.
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02.02.2025 16:34 Ответить
Перемовини то є перемовини, вони можуть бути успішними або ні -- то чого їх боятися? Інша справа, що при нинішньому розкладі Україну зігнути не вийде, тож путлер не зацікавлений в переговорах. Не зная як, але світ треба привчати до думки, що путлер має померти (бажано несподівано і в насильницький спосіб), а всі угоди варто заключати вже з мішустіним.
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02.02.2025 16:40 Ответить
Цікаво, а звідки впевненість, що Мішустін захоче якихочь переговорів, і тим паче, захоче віддати окуповані території назад? Політика справді суверенної держави не має залежати від того, хто де за її кордонами прийшов до влади...
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02.02.2025 17:07 Ответить
путлєр отримав піздюлів від України, армія якої в 100 разів менше
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02.02.2025 16:40 Ответить
Піди на цвинтари і подивись, хто і що отримав.
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02.02.2025 16:47 Ответить
Путін боїться прямих перемовин з Україною, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3533581
Та Зєля взагалі з глузду зїхав. Відколи це переможець (а саме так, кацапія по всіх фронтах перемагає Україну) хоче взагалі мати будь-які перемовини з переможеним? Чи сталін хотів перемовин з Німеччиною, коли стояв на західних кордонах Польщі з Німеччиною? Путін чекає на Зєлю в Ялті з 2022-го? Та щось ніяк не виходить.
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02.02.2025 16:45 Ответить
ця мразота мріє з трампоном ділити світ
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02.02.2025 16:56 Ответить
імбіцил прострочений, забагато сьогодні словесного поносу.
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02.02.2025 16:58 Ответить
Може навпаки
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02.02.2025 16:59 Ответить
дивись вовік 🤡 , шо б ти не вср* вся ...ще раз ...бо таого гі* на вже забагато в Україні ...
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02.02.2025 17:23 Ответить
Ну,звичайно боїться,особливо його,найвеличнішого.
Він кроку не ступить без його дозволу.
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02.02.2025 17:29 Ответить
А о чём ты собираешься с ним говорить, до вывода войск и возвращения всех наших территорий?

Прекратите болтать о каких-либо переговорах, сразу вывод и возврат, и только потом переговоры!
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02.02.2025 17:38 Ответить
Пуйла на «слабо» вирішив взяти? Сказочний Янєлох. Навіщо його з 95 кварталу випустили?
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02.02.2025 17:41 Ответить
Пу боїться, що вава захоче глянути йому в очко і перестарається, засуне туди свою голову
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02.02.2025 17:54 Ответить
Путін боїться прямих перемовин з Україною, тому й продовжує наступати.
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02.02.2025 20:14 Ответить
Щоб слухати цього мудака - треба мати не аби -яке здоровя. Набір патріотичних виразів, які не мають нічого спільного з дійсністю. Клоун є клоуном.
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02.02.2025 20:42 Ответить
І в очі у 2019 році теж боявся ... подивитись нашому піЯністу ? Так я й не зрозумів чи слон шавку боїться, чи навпаки ?
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02.02.2025 21:06 Ответить
Як Пуйло боїться перемовин з Зеленскім, ми вже побачили в Нормандії. Пуйло вийшов задоволений розмовою з лошарою актьорішком. Бо кварталіст, так нічого й не втямивши, все підписав, і все пообіцяв виконати.
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02.02.2025 21:51 Ответить
Сралин за три года дошел от Волги до Берлина. ***** не может выйти на границы Донецкой области.
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02.02.2025 21:59 Ответить
Путин ссыт прямых переговоров потому что его ахинея о фошистах и ноцистах вызовет у украинцев лишь хохот и требование вывести войска и выплатить пять триллионов евро контрибуций. Над его визгами о не ходить в ес и нато будут просто ржать и спрашивать - а с хера ли?
Его просто обо@#₽ут на встрече перед журналистами всего мира.
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03.02.2025 07:57 Ответить
 
 