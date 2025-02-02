Путин боится прямых переговоров с Украиной, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По его (Путина. - Ред.) мнению, это его проигрыш, его слабость. Вместо этого он проталкивает старый нарратив, что это война между Западом и Россией, потому что признать, что он проигрывает Украине, для него невыносимо", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что РФ не хочет заканчивать войну справедливо.

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"Они хотят закончить, уничтожив украинскую свободу и независимость. Это не пафосные слова, это их желание и цель. Но они не достигли своих целей, они не достигли главного - не разрушили независимость Украины. Украина стоит, благодаря украинскому народу, нашей армии и нашим партнерам", - резюмировал глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые могут касаться прекращения войны в Украине.