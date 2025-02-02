Путин боится прямых переговоров с Украиной, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"По его (Путина. - Ред.) мнению, это его проигрыш, его слабость. Вместо этого он проталкивает старый нарратив, что это война между Западом и Россией, потому что признать, что он проигрывает Украине, для него невыносимо", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что РФ не хочет заканчивать войну справедливо.
"Они хотят закончить, уничтожив украинскую свободу и независимость. Это не пафосные слова, это их желание и цель. Но они не достигли своих целей, они не достигли главного - не разрушили независимость Украины. Украина стоит, благодаря украинскому народу, нашей армии и нашим партнерам", - резюмировал глава государства.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые могут касаться прекращения войны в Украине.
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Він обіцяє канадцям значно нижчі податки, набагато кращий військовий захист для народу, жодних тарифів.
Як буде по-Канадськи "зробимо їх разом!"?
Нє, ну так робити їх разом може тільки він!
зе!лідор владімір, залякай самозакоханого ананіста трампа, що б той дозволив нам, відновити ядерну зброю.
бо посередені перемовин
татаров
як випригне
як вискочить
та всіх перестріляє
поки ви були не тут..
Та Зєля взагалі з глузду зїхав. Відколи це переможець (а саме так, кацапія по всіх фронтах перемагає Україну) хоче взагалі мати будь-які перемовини з переможеним? Чи сталін хотів перемовин з Німеччиною, коли стояв на західних кордонах Польщі з Німеччиною? Путін чекає на Зєлю в Ялті з 2022-го? Та щось ніяк не виходить.
Він кроку не ступить без його дозволу.
Прекратите болтать о каких-либо переговорах, сразу вывод и возврат, и только потом переговоры!
Его просто обо@#₽ут на встрече перед журналистами всего мира.