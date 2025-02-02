4 мужчин пострадали из-за подрыва взрывоопасного предмета на берегу реки в Изюме
4 мужчин пострадали из-за подрыва взрывоопасного предмета на Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Сегодня на берегу реки Северский Донец в городе Изюм вследствие подрыва взрывоопасного предмета травмированы 4 мужчин", - рассказали в ГСЧС.
Пострадавших госпитализировали в больницу. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
"Уважаемые граждане! Если вы увидели подозрительный или неизвестный предмет, немедленно сообщайте по телефонам "101" или "102", - обратились в ГСЧС к украинцам.
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Яр Холодний
показать весь комментарий02.02.2025 22:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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