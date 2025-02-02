РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10159 посетителей онлайн
Новости
1 198 1

4 мужчин пострадали из-за подрыва взрывоопасного предмета на берегу реки в Изюме

4 чоловіків підірвалися в Ізюмі

4 мужчин пострадали из-за подрыва взрывоопасного предмета на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Сегодня на берегу реки Северский Донец в городе Изюм вследствие подрыва взрывоопасного предмета травмированы 4 мужчин", - рассказали в ГСЧС.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

"Уважаемые граждане! Если вы увидели подозрительный или неизвестный предмет, немедленно сообщайте по телефонам "101" или "102", - обратились в ГСЧС к украинцам.

Читайте также: Взрыв в Ривненском ТЦК: один человек погиб, шесстеро - ранены, - Нацполиция

Автор: 

взрыв (6806) Изюм (279) ГСЧС (5011) Харьковская область (1073) Изюмский район (90)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сорок процентів групових нещасних випадків стаються після слів : "Я знаю, що це таке і як треба робить!...". Решта шістдесят - після слів: "Все це дурниці! Ось як треба!...".
показать весь комментарий
02.02.2025 22:56 Ответить
 
 