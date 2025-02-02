4 мужчин пострадали из-за подрыва взрывоопасного предмета на берегу реки в Изюме

4 мужчин пострадали из-за подрыва взрывоопасного предмета на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Сегодня на берегу реки Северский Донец в городе Изюм вследствие подрыва взрывоопасного предмета травмированы 4 мужчин", - рассказали в ГСЧС.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

"Уважаемые граждане! Если вы увидели подозрительный или неизвестный предмет, немедленно сообщайте по телефонам "101" или "102", - обратились в ГСЧС к украинцам.

Читайте также: Взрыв в Ривненском ТЦК: один человек погиб, шесстеро - ранены, - Нацполиция