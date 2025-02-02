Россияне сбросили КАБ на жилую застройку Херсона: ранены по меньшей мере два человека. ВИДЕО+ФОТО

После 16:00 2 февраля российские войска ударили по Херсону из авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Почти 2 часа назад Херсон содрогнулся от авиаударов, которые враг цинично наносил по жилым кварталам. К счастью, никто не погиб, но есть раненые и есть существенные разрушения гражданской инфраструктуры", - сообщил чиновник.

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Мрочко поблагодарил медиков, полицейских, спасателей, коммунальщиков, которые оперативно прибыли на место очередной атаки российских террористов. Всем пострадавшим будет оказана комплексная помощь.

Известно о двух раненых женщинах во время авиаудара.

У 40-летней женщины, которая в момент прилета авиабомбы была на улице, контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение спины. Сейчас пострадавшая в больнице.

Еще одна женщина была под завалами дома. Состояние 46-летней пострадавшей медики оценивают как тяжелое. У нее контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение брюшной полости.













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