Россияне сбросили КАБ на жилую застройку Херсона: ранены по меньшей мере два человека. ВИДЕО+ФОТО
После 16:00 2 февраля российские войска ударили по Херсону из авиации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"Почти 2 часа назад Херсон содрогнулся от авиаударов, которые враг цинично наносил по жилым кварталам. К счастью, никто не погиб, но есть раненые и есть существенные разрушения гражданской инфраструктуры", - сообщил чиновник.
Мрочко поблагодарил медиков, полицейских, спасателей, коммунальщиков, которые оперативно прибыли на место очередной атаки российских террористов. Всем пострадавшим будет оказана комплексная помощь.
Известно о двух раненых женщинах во время авиаудара.
- У 40-летней женщины, которая в момент прилета авиабомбы была на улице, контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение спины. Сейчас пострадавшая в больнице.
- Еще одна женщина была под завалами дома. Состояние 46-летней пострадавшей медики оценивают как тяжелое. У нее контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение брюшной полости.
Топ комментарии
+2 igor grytselyak
показать весь комментарий02.02.2025 20:43 Ответить Ссылка
+2 krot_lub
показать весь комментарий02.02.2025 21:00 Ответить Ссылка
+2 Vik Tor #521724
показать весь комментарий02.02.2025 21:01 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий02.02.2025 20:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
igor grytselyak
показать весь комментарий02.02.2025 20:43 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий02.02.2025 21:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Slava
показать весь комментарий02.02.2025 21:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Slava
показать весь комментарий02.02.2025 21:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
igor grytselyak
показать весь комментарий02.02.2025 21:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Slava
показать весь комментарий03.02.2025 00:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vik Tor #521724
показать весь комментарий02.02.2025 21:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Slava
показать весь комментарий02.02.2025 21:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vik Tor #521724
показать весь комментарий02.02.2025 21:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
igor grytselyak
показать весь комментарий02.02.2025 21:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vik Tor #521724
показать весь комментарий02.02.2025 22:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Slava
показать весь комментарий03.02.2025 00:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль