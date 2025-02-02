РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10159 посетителей онлайн
Новости
2 244 13

Россияне сбросили КАБ на жилую застройку Херсона: ранены по меньшей мере два человека. ВИДЕО+ФОТО

После 16:00 2 февраля российские войска ударили по Херсону из авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Почти 2 часа назад Херсон содрогнулся от авиаударов, которые враг цинично наносил по жилым кварталам. К счастью, никто не погиб, но есть раненые и есть существенные разрушения гражданской инфраструктуры", - сообщил чиновник.

Читайте также: Россияне атаковали с дрона маршрутку в Херсоне: ранены 5 человек, среди которых двое детей

Мрочко поблагодарил медиков, полицейских, спасателей, коммунальщиков, которые оперативно прибыли на место очередной атаки российских террористов. Всем пострадавшим будет оказана комплексная помощь.

Известно о двух раненых женщинах во время авиаудара.

  • У 40-летней женщины, которая в момент прилета авиабомбы была на улице, контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение спины. Сейчас пострадавшая в больнице.
  • Еще одна женщина была под завалами дома. Состояние 46-летней пострадавшей медики оценивают как тяжелое. У нее контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение брюшной полости.

ОБстріл Херсону КАБами 2 лютого
ОБстріл Херсону КАБами 2 лютого
ОБстріл Херсону КАБами 2 лютого
ОБстріл Херсону КАБами 2 лютого
ОБстріл Херсону КАБами 2 лютого
ОБстріл Херсону КАБами 2 лютого

Читайте также: Россияне атаковали с дрона скорую и многоэтажку в Херсоне, обстреляли Днепровский район, есть погибшая. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Херсон (2892) КАБ (386) Херсонская область (4886) Херсонский район (352) война в Украине (4650)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Вже скільки часу це відбувається в Херсоні(А де та прославлена протидія москальській авіації?(Казали,що як будутьФ16,то москалів підловлять чи відженуть подалі з КАБами?((
показать весь комментарий
02.02.2025 20:43 Ответить
+2
відженуть, як тільки пілотів вслід за мезаніками відправлять в піхоту.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:00 Ответить
+2
чому ніхто з влади досі нічого не робить для протидії КАБ-ам ??????? кабами орки трощать і лінію оборони і всі населені пункти, де можуть дістати! завдяки кабами вони й лізуть вперед. що це за лайно відбувається?
показать весь комментарий
02.02.2025 21:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.02.2025 20:11 Ответить
Вже скільки часу це відбувається в Херсоні(А де та прославлена протидія москальській авіації?(Казали,що як будутьФ16,то москалів підловлять чи відженуть подалі з КАБами?((
показать весь комментарий
02.02.2025 20:43 Ответить
відженуть, як тільки пілотів вслід за мезаніками відправлять в піхоту.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:00 Ответить
Нет только когда ты в ТЦК сходишь тогда уже точно.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:12 Ответить
Все тебя ждут из Швейцарии!
показать весь комментарий
02.02.2025 21:08 Ответить
Х%йово тобі в Німеччині?))Заздриш,Славку?Йди на роботу,може щось задонатиш,коню.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:34 Ответить
Нет не завидую.Работа есть как у всех нормальных Украинцев.А не пиз-юков уклонистов.Приглашаю в учебный центр.Адрес могу скинуть.
показать весь комментарий
03.02.2025 00:17 Ответить
чому ніхто з влади досі нічого не робить для протидії КАБ-ам ??????? кабами орки трощать і лінію оборони і всі населені пункти, де можуть дістати! завдяки кабами вони й лізуть вперед. що це за лайно відбувається?
показать весь комментарий
02.02.2025 21:01 Ответить
Узнай в Тцк рядом с тобой.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:10 Ответить
Я біля Оріхова, де каби майже що дня. А ти де ****** серлива заховався?
показать весь комментарий
02.02.2025 21:55 Ответить
Дійсно(Лиш про потребу в ППО й просять,а про протидію КАБам ,ніби якось минеться((
показать весь комментарий
02.02.2025 21:35 Ответить
Носії крабів летять на висоті 10 км і підлітають впритул до лбз, де їх видно з любої рлс. Сам каб металевий та мало маневровий, летить майже по прямій. Не зрозуміло, чому за два роки ніхто нічого не робить.
показать весь комментарий
02.02.2025 22:00 Ответить
Каб это обычная бомба 250-1500кг.Ее стоимость от 0 -1940 года выпуска до 1000$- выпуска после 2000 года!!! Плюс система навигации бомбы на некоторых дополнительный двигатель. Самая дорогая будет стоить до 20000$Ракета которая может реально ее сбить стоит от 300000$ Такого количества ракет не имеет не одна страна мира.Необходимо сбивать носители т.е. самолет. К сожалению Патриотов очень мало которые могут реально сбить кацапские самолеты. F-16 незначительное количество и нет ракет большого ралиуса.
показать весь комментарий
03.02.2025 00:40 Ответить
 
 