Пока сигналов, что помощь от Евросоюза или США остановится, нет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока нет сигналов, что военная помощь Украине со стороны США и Европы закончится.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы государства Associated Press.
"У нас сегодня нет сигналов, что помощь закончится со стороны США. У нас нет ни одного сигнала, что помощь прекратится со стороны стран Европейского Союза, других стран Европы, прежде всего Британии", - заверил Зеленский.
Он напомнил, что эта помощь закреплена двусторонними соглашениями по безопасности.
Также он рассказал, что в 2025 году Силы обороны обеспечиваются внутренним производством на примерно 40%, помощь от Европы составляет около 30% обеспечения, столько же составляет поддержка США.
"Поэтому если один из этих элементов не будет работать, здесь не сложно посчитать, на какой процент мы потеряем силу. Поэтому внутреннее наше производство развивается, и на сегодня оно является таким помощником очень сильным для нашей армии", - пояснил Зеленский.
По его словам, внутреннее производство очень важно, поскольку некоторые технологические изменения в вооружении нужно решать сейчас и нельзя ожидать помощи от Запада в этом вопросе. В качестве примера он привел изменения в беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы.
В этом вопросе Украина рассчитывает на внутренние силы, при этом нужно, чтобы финансирование украинского производства партнерами не уменьшалось и не блокировалось, пояснил Зеленский.
"Пока что этого я не вижу. И очень рассчитываю, что так оно и будет до тех пор, пока мы не перейдем к дипломатическому решению окончания войны. А потом посмотрим", - отметил президент.
Он добавил, что после окончания войны Украине потребуется продолжать развивать внутреннее производство: "Пауз в этом точно не будет".
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Не всі такі розумні, як Ви!
Пароль забули від "входу" на Цензор???
"с суіцідальнимі наклонностямі".
Може вона має рацію? (Щоб вона смерті не діждала)!
Або не випили!
PS: Внутрішні сили, тобто ЗЕрмаки можуть лише красти.