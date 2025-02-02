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Новости Помощь Украине
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Пока сигналов, что помощь от Евросоюза или США остановится, нет, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока нет сигналов, что военная помощь Украине со стороны США и Европы закончится.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы государства Associated Press.

"У нас сегодня нет сигналов, что помощь закончится со стороны США. У нас нет ни одного сигнала, что помощь прекратится со стороны стран Европейского Союза, других стран Европы, прежде всего Британии", - заверил Зеленский.

Он напомнил, что эта помощь закреплена двусторонними соглашениями по безопасности.

Также он рассказал, что в 2025 году Силы обороны обеспечиваются внутренним производством на примерно 40%, помощь от Европы составляет около 30% обеспечения, столько же составляет поддержка США.

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"Поэтому если один из этих элементов не будет работать, здесь не сложно посчитать, на какой процент мы потеряем силу. Поэтому внутреннее наше производство развивается, и на сегодня оно является таким помощником очень сильным для нашей армии", - пояснил Зеленский.

По его словам, внутреннее производство очень важно, поскольку некоторые технологические изменения в вооружении нужно решать сейчас и нельзя ожидать помощи от Запада в этом вопросе. В качестве примера он привел изменения в беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы.

В этом вопросе Украина рассчитывает на внутренние силы, при этом нужно, чтобы финансирование украинского производства партнерами не уменьшалось и не блокировалось, пояснил Зеленский.

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"Пока что этого я не вижу. И очень рассчитываю, что так оно и будет до тех пор, пока мы не перейдем к дипломатическому решению окончания войны. А потом посмотрим", - отметил президент.

Он добавил, что после окончания войны Украине потребуется продолжать развивать внутреннее производство: "Пауз в этом точно не будет".

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) помощь (7872) США (27118) Евросоюз (17267)


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Топ комментарии
+12
Чудовисько, хто його за язика тягне ? Твої міни від умєрки тільки у твою пельку й залазять. Та ще яйця рєзнікова без піджарки ! Мовчав би, стерво, краще б мовчав. Бо потужна Брехня вже дістала.
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02.02.2025 21:17 Ответить
+12
Чи мені одному це схоже на серіал "Шашлик на травневі", епізод 2...
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02.02.2025 21:18 Ответить
+8
А Єрмаківський Умеров тим часом продовжить браковані міни та снаряди поставляти.
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02.02.2025 21:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А 10 відсотків відкату звідки береться? Математика щось в нього катульгає.....
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02.02.2025 21:15 Ответить
Во його плющить..
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02.02.2025 21:15 Ответить
Болтун
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02.02.2025 21:16 Ответить
Чудовисько, хто його за язика тягне ? Твої міни від умєрки тільки у твою пельку й залазять. Та ще яйця рєзнікова без піджарки ! Мовчав би, стерво, краще б мовчав. Бо потужна Брехня вже дістала.
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02.02.2025 21:17 Ответить
кокс йому язика потягнув.
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02.02.2025 21:24 Ответить
ось тут я із Вами згоден...
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02.02.2025 21:51 Ответить
дякую. ще поспілкуємось. я відразу пишу- вам зі мною буде важко. маю свої переконання. і я розумний таки.
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02.02.2025 21:54 Ответить
не ображайте цензорят - тут в 2-х словах важко ідею зробити "картину маслом"
Не всі такі розумні, як Ви!
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02.02.2025 21:56 Ответить
не робіть мені нєрви проти шерсті. до речі я вас на цьому форумі знаю давно.
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02.02.2025 21:59 Ответить
І я Вас знаю, але без "Олександр Іванович"....
Пароль забули від "входу" на Цензор???
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02.02.2025 22:03 Ответить
саша паламарчук був до цього. раніше ще з 2014 року були інші ніки.
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02.02.2025 22:04 Ответить
пароль записувати потрібно!
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02.02.2025 22:07 Ответить
воював таки.... був у відлучці.
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02.02.2025 22:08 Ответить
тоді я розумію! .... після війни все сприймається по іншому!!!
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02.02.2025 22:10 Ответить
та якось таки так..... але 9 років даються взнаки.
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02.02.2025 22:12 Ответить
Чи мені одному це схоже на серіал "Шашлик на травневі", епізод 2...
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02.02.2025 21:18 Ответить
А Єрмаківський Умеров тим часом продовжить браковані міни та снаряди поставляти.
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02.02.2025 21:22 Ответить
Ударимо відосіками до бєздорожью
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02.02.2025 21:22 Ответить
Так у Канаду, Мексику, Колумбію теж сигналів не надходило роками, а тут трамп-бац і за 2 тиждні все змінилося... -
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02.02.2025 21:23 Ответить
У Трампа менталітет пахана, може збільшити якщо відчує що його не поважають.
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02.02.2025 21:33 Ответить
Здохни в страшних муках, виродок проклятий.
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02.02.2025 21:33 Ответить
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02.02.2025 21:35 Ответить
Як казала одна ****** українці
"с суіцідальнимі наклонностямі".
Може вона має рацію? (Щоб вона смерті не діждала)!
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02.02.2025 22:40 Ответить
"Інколи я чую сигнали". Зеленский ©
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02.02.2025 21:36 Ответить
Таки план потужний👍👏🎉
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02.02.2025 22:41 Ответить
В кінці 2021-го та на початку 2022-го він теж сигналів не чув. Всім розповідав про шпшлики.
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02.02.2025 21:40 Ответить
сигнали для глухого - це як члєнограй на піаніно....
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02.02.2025 21:50 Ответить
топове фото і коментарії видалили ) ..
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02.02.2025 21:40 Ответить
там воно дуже святе!!! Із церкви МП
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02.02.2025 21:48 Ответить
Ех, ''засигналити'' б тобі по голові, щоб голова в труси залетіла...
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02.02.2025 21:41 Ответить
тільки я не знаю де у зельоного голова ..може в трусах ?))
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02.02.2025 21:42 Ответить
Без трусів! ....на піаніно....
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02.02.2025 21:47 Ответить
Таки треба у всіх кандидатів в президенти, при подачі документів ще витребувати довідки від нарколога та психіатра..причому, не будь яких - а конкретно від судебних..
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02.02.2025 21:42 Ответить
і не від "часних", які за гроші видадуть все що потрібно....
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02.02.2025 21:46 Ответить
Та НДКЦ нехай проводить, головне - щоб їх знову не підірвали, як було з ангаром НДКЦ в якому гвинтокрил Монастирського знаходився.
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02.02.2025 21:55 Ответить
влада зробила виновних - пілоти!!!!....
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02.02.2025 21:58 Ответить
Ага, пілоти ДСНС, які спеціально треновані на всілякі погодні/природні негаразди - а тут, як їжаки в тумані заблукали..
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02.02.2025 22:05 Ответить
якусь каву зранку не ту вирили....
Або не випили!
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02.02.2025 22:08 Ответить
звісно що не бачиш, бо поки все проплачена клятим Байденом зброя справно йде через кордон, але от нових тобто додаткових поставок від трампа не буде, як і не буде більше грантів у держбюджет.
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02.02.2025 22:16 Ответить
три роки "зе" глухий і не чує сигналів...
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02.02.2025 22:35 Ответить
Зеленський: "Україна розраховує на внутрішні сили"

PS: Внутрішні сили, тобто ЗЕрмаки можуть лише красти.
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02.02.2025 22:39 Ответить
Щоб ти подох, гундосе падло! Схоже, запахло смаженим, крутиться, як вуж на пательні.
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02.02.2025 22:59 Ответить
ТВІЙ сигнал ще прилетить і він буде далеко не про допомогу
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03.02.2025 09:18 Ответить
 
 